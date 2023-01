LOS ECONOMISTAS RADHIKA DESAI Y MICHAEL HUDSON EXPLICAN LA MULTIPOLARIDAD Y EL DECLIVE DE LA HEGEMONÍA ESTADOUNIDENSE. Geopolitical Economy.

Geopolitical Economy.

Traduccion: Federico Aguilera Klink para La casa de mi tía.

17 de enero 2023.

Los economistas Radhika Desai y Michael Hudson presentan su programa Geopolitical Economy Hour en el que debaten sobre el auge del mundo multipolar y el declive de la hegemonía estadounidense. Aquí la transcripción.

Programa en ingles

RADHIKA DESAI: Hola a todos, y bienvenidos a esta Hora de Economía Geopolítica. Soy Radhika Desai.

MICHAEL HUDSON: Y yo soy Michael Hudson.

RADHIKA DESAI: Cada quince días vamos a reunirnos durante una hora para discutir los principales acontecimientos en la cambiante economía geopolítica de nuestro mundo del siglo XXI.

Hablaremos de los acontecimientos internacionales. Hablaremos de sus raíces en países y regiones concretos. Intentaremos desvelar la realidad que se esconde tras la representación habitualmente distorsionada de estos acontecimientos en los medios de comunicación occidentales dominantes.

Tenemos previsto debatir muchos temas: la inflación, los precios del petróleo, la desdolarización, el resultado de la guerra de Ucrania, que va a determinar muchas cosas, las amenazas de Estados Unidos contra China sobre Taiwán, el papel cada vez más destacado de China en el mundo, cómo la iniciativa china «Belt and Road» va a remodelarlo, cómo las alianzas occidentales y el mundo dominado por Occidente que se construyó en los últimos dos siglos se está fracturando tan rápidamente.

Hablaremos de la financiarización, del declive productivo de Occidente. Muchas cosas importantes. Michael, ¿me estoy dejando algo importante?

MICHAEL HUDSON : Bueno, hemos estado hablando de esto durante muchas décadas. Ya en 1978 escribí un libro, Global Fracture , sobre cómo el mundo se está dividiendo en dos partes. Pero esa vez, otros países estaban tratando de liberarse para poder seguir sus propios desarrollos.

Y hoy es Estados Unidos el que está aislando a otros países, no solo a China, Rusia, Irán, Venezuela, sino ahora al Sur Global, por lo que Estados Unidos ha terminado aislándose del resto.

De lo que vamos a hablar es de cómo esto no es solo una división geográfica, sino una división de sistemas económicos y filosofías económicas. Vamos a hablar sobre cuáles son las características y las políticas que están dando forma a esta nueva fractura global.

RADHIKA DESAI : De hecho, Michael y mi colaboración se remontan a un par de décadas. De hecho, incluso antes de que nos conociéramos, había leído libros como Global Fracture y Super Imperialism , que eran bastante proféticos y con los que estaba de acuerdo.

[A diferencia de] todas esas personas que hablan sobre la globalización y la hegemonía estadounidense, Michael pudo ver, y yo también pude ver, las fracturas subyacentes al sistema. Mi propio enfoque se ha caracterizado por tal escepticismo sobre el dominio occidental duradero, la hegemonía estadounidense, el dominio del dólar, etc.

Y después de pensar y escribir sobre pequeños fragmentos durante un par de décadas, finalmente se me ocurrió este libro, Economía geopolítica , del que Ben [Norton] también tomó el título de Informe de economía geopolítica , con el que, por supuesto, estamos colaborando.

En Economía geopolítica, cuestiono la comprensión cosmopolita dominante del mundo. En el ‘discurso de la globalización’, el mundo está perfectamente unido por los mercados. En el ‘discurso de la hegemonía estadounidense’, o ‘discurso de la estabilidad de la hegemonía’, el mundo está unido por una sola potencia líder.

Ninguna de estas narraciones es realmente cierta, y el avance de la multipolaridad, que he argumentado que se remonta al menos a la década de 1870, continúa a buen ritmo. Por supuesto, hoy en día la multipolaridad se encuentra en una fase de avance muy rápido y estamos viendo algunos cambios importantes en el orden mundial.

Vamos a discutir todas estas cosas, pero hoy, para nuestro espectáculo de apertura, lo que Michael y yo pensamos que podríamos hacer es presentar la gran idea que enmarca nuestro pensamiento, que es el avance de la multipolaridad, es decir, la dificultad de manteniendo el dominio occidental.

La dificultad es tan grande que no solo son inútiles los intentos de Occidente por preservar este dominio, sino que incluso son contraproducentes, como el conflicto de Ucrania o muchas otras cosas que en realidad están repercutiendo en Occidente, como las sanciones financieras contra Rusia .

Así que básicamente queremos hablar sobre esta gran idea, el surgimiento del orden mundial multipolar, o algunos incluso dirían bipolar. Michael, ¿quieres empezar con algunas reflexiones al respecto?

MICHAEL HUDSON : Creo que la fuerza impulsora más obvia que está dividiendo al mundo es el intento de Estados Unidos de crear un mundo unipolar bajo su control, [particularmente] sus diplomáticos de seguridad nacional e intereses financieros. Insisten en monopolizar el sistema financiero internacional para que, si los países intentan seguir una política que apoye su propio desarrollo, Estados Unidos pueda simplemente desconectarse y bloquear sus transacciones financieras.

Estados Unidos intenta controlar el comercio de petróleo. El petróleo siempre ha sido, durante el siglo pasado, una pieza central de la diplomacia estadounidense, porque si las compañías petroleras estadounidenses (junto con British Petroleum y Dutch Shell) pueden controlar el petróleo, entonces pueden apagar la energía, las luces y el transporte, de cualquier país que no esté siguiendo los planes de Estados Unidos para un orden mundial.

Y también alimentos. Estados Unidos, desde el momento en que se formó el Banco Mundial, ha impedido que otros países desarrollen su propia producción de alimentos, y los ha inducido a producir cultivos de exportación (cultivos no alimentarios, cultivos tropicales) permaneciendo dependientes de Estados Unidos para su producción de granos, para que Estados Unidos pueda matarlos de hambre si intentan seguir su propio camino.

Entonces, el enfoque de Estados Unidos para liderar el orden mundial es liderar siendo el agresor, amenazar, lastimar a otros países, no proporcionando ganancias mutuas [o] ayudándolos [a desarrollar], sino diciendo: «Si no haces lo que queremos, te derrocaremos. Daremos un golpe de Estado. Te haremos lo que hicimos con Pinochet en Chile. Te haremos lo que hicimos con Boris Yeltsin en Rusia. Interferiremos”.

Esto ha sido lo más fácil de todo en, probablemente, la región más corrupta del mundo, Europa Occidental, donde los funcionarios del Tesoro de los Estados Unidos me dijeron que todo lo que tenían que hacer era dar pequeños sobres blancos llenos de billetes de dólar para poder controlar la política europea.

Estados Unidos esencialmente está tratando de usar sus amenazas y sus sanciones, y cree que puede dañar a otro país.

Detrás de todo, por supuesto, está la amenaza militar, como decías, en Ucrania. Pero resulta que en realidad no hay ninguna amenaza militar por parte de los Estados Unidos. Los EE. UU. y la OTAN no solo se han quedado sin armas militares normales, sino que los EE. UU. realmente ya no pueden montar una guerra terrestre.

Nunca habrá otro Vietnam. Nunca habrá Estados Unidos invadiendo otro país, o Europa invadiendo cualquier otro país, porque nunca habrá una población dispuesta a ser reclutada, desde el movimiento contra la guerra.

Y sin eso, Estados Unidos solo tiene un líder militar contra otros países: la bomba de hidrógeno. No hay nada entre un intento de asesinato selectivo y una bomba atómica.

Eso es básicamente lo que ha permitido a otros países, por primera vez, separarse. No pudieron hacer esto en la década de 1970, cuando Radhika y yo nos dimos cuenta por primera vez, porque en ese momento, Indonesia, el Caribe y América Latina no tenían la masa crítica para hacerlo solos.

Ahora tienen la masa crítica para hacerlo solos, gracias a Rusia, China, Irán, India. Son capaces de hacerlo solos. Solo hay una parte del mundo que no puede hacerlo sola, y son los Estados Unidos y Europa Occidental. Se desindustrializaron.

En su guerra de clases contra la mano de obra, buscando mano de obra barata en el extranjero, han recortado su propia mano de obra industrial, pero también han desplazado el centro de la fabricación, la tecnología, la agricultura: todo se ha trasladado a Eurasia y al hemisferio sur.

Estados Unidos resulta haberse quedado solo [es decir, aislado]. El problema que está frustrando a los diplomáticos estadounidenses es: ¿Cómo van a dominar el mundo sin liderazgo industrial, con deuda deflacionaria, con una deuda mucho más alta que la de otros países? ¿Cómo diablos pueden liderar, en una posición debilitada, sin ningún ejército?

RADHIKA DESAI : Absolutamente. Creo que todo este punto que está planteando, que el intento de Estados Unidos de dominar el mundo está fracasando cada vez más, Estados Unidos resulta ser esencialmente un gigante con pies de barro.

Desde el punto de vista de hoy, se vuelve mucho más creíble decirlo. Pero he estado diciendo, y creo que también con mucha ayuda de los escritos de Michael, que en realidad, cuando la gente habla de ‘hegemonía estadounidense’, ‘dominación estadounidense’, ‘imperialismo estadounidense’, lo que tenemos que darnos cuenta es que lo que estamos viendo, lo que Estados Unidos ha intentado hacer durante más de un siglo, es intentar dominar el mundo. Pero este intento en realidad nunca ha tenido éxito.

La historia que cuento en mi [libro] Economía geopolítica es en realidad una historia bastante diferente, que no intenta negar la enorme magnitud del daño que Estados Unidos ha causado con sus guerras, con su coerción económica, con su represión de los intentos de países a desarrollar.

[El libro] reconoce que todas estas cosas han sucedido, pero el punto clave es que Estados Unidos nunca ha tenido éxito en ejercer su dominio. Lo que estamos viendo hoy, lo que llamamos multipolaridad, de hecho muestra el fracaso de Estados Unidos para dominar.

Lo que argumento en Economía geopolítica es que, a principios del siglo XX, estaba muy claro para muchos observadores que el dominio británico sobre la economía mundial se estaba debilitando, y Estados Unidos sintió que iba a tomar el relevo de Gran Bretaña y Estados Unidos. ser la potencia dominante en el mundo.

Pero sabían, por supuesto, incluso entonces, que estaba muy claro que nunca podrían igualar la escala del dominio británico; nunca podrían adquirir un imperio, un imperio formal, del tamaño que tenía Gran Bretaña. Recuerde, Gran Bretaña tenía un imperio en el que el sol nunca se ponía.

Entonces, lo que [las élites gobernantes de EE. UU.] decidieron hacer fue, en cambio, bajar la vista y decir: «No podemos tener un imperio de este tamaño, pero vamos a tratar de hacer del dólar el dinero del mundo».

La forma en que intentaron hacerlo después de la Primera Guerra Mundial y el caos financiero que causaron es una historia realmente interesante sobre la que he escrito, Michael también ha escrito, y así sucesivamente.

Pero, después de la Segunda Guerra Mundial, se nos dice que el dólar se convirtió en la moneda mundial, pero el hecho es que el primer intento de hacer del dólar la moneda mundial cayó en el famoso dilema de Triffin, que es decir que, dado que Estados Unidos no podía exportar capital, ya que no tenía capacidad para hacerlo – Gran Bretaña podía exportar capital porque tenía un imperio, tenía un imperio del que obtenía excedentes – Estados Unidos no tenía tal imperio , no había tales superávits, por lo que creó liquidez en dólares al generar déficits.

Y Robert Triffin señaló que cuanto mayor sea el déficit, menor será el valor del dólar y menor será el atractivo del dólar.

Esta lógica finalmente funcionó, y Estados Unidos se vio obligado a romper el vínculo del dólar con el oro, porque la gente estaba abandonando el dólar en favor del oro. Los países estaban abandonando los dólares a favor del oro, incluidos los famosos aliados occidentales, los aliados europeos.

Y desde entonces, lo que Michael y yo argumentamos en un artículo reciente que hicimos llamado » Más allá de la creditocracia del dólar » y, por cierto, este es también mi argumento en Economía geopolítica: [desde 1971], el dólar se ha vuelto dependiente de una serie de financiarizaciones, o una serie de expansiones de la actividad puramente financiera, de modo que la falta de atractivo del dólar para uso económico normal, para uso comercial, etc., se contrarresta con una enorme expansión de la demanda financiera del dólar.

Y es por eso que esta era (posterior a 1971) de supuesto dominio del dólar se ha basado de hecho en una serie de financiarizaciones, una tras otra. También ha sido una era de crisis financieras recurrentes. Para enfatizar: lo que estamos viendo son intentos estadounidenses de dominar el mundo, pero todos son intentos que han fracasado. Y esta es otra historia que contaremos.

MICHAEL HUDSON : Es interesante que cuando el presidente Biden, el Departamento de Estado y los medios hablan sobre lo que está sucediendo en el mundo, y [cuando] describen políticas, no hablan de nada de lo que acaba de decir Radhika. Y ni siquiera hablan de la lucha entre mundo unipolar y multipolar. El presidente Putin habla de eso, y [el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia] Lavrov habla de eso, pero no los EE. UU.

Si escuchas lo que dicen el presidente Biden y el Departamento de Estado, esta fractura global es “entre democracia y autocracia ”. Así lo caracterizan. Este es el doble lenguaje orwelliano.

[Para ellos,] ‘democracia’ significa una oligarquía financiera. Aristóteles, hace 2500 años, escribió un libro sobre las constituciones de Grecia. Escribió: “Todas estas constituciones se llaman a sí mismas democracias, pero en realidad son oligarquías”.

La democracia tiende a convertirse en oligarquía. Entonces, por ‘democracia’, lo que quiere decir el presidente Biden es una oligarquía financiera en control de la política.

Y lo que Biden quiere decir con ‘autocracia’ es una economía mixta público-privada con un fuerte apoyo del gobierno para la industria, para la investigación y el desarrollo tecnológico, para elevar los niveles de vida y, sobre todo, para satisfacer las necesidades básicas: salud pública, educación pública, ingresos de jubilación. , transporte: todo subsidiado para minimizar el costo de vida de la mano de obra, de modo que el excedente económico pueda destinarse a mejorar la educación, mejorar la productividad de la fuerza laboral y hacer esencialmente lo que China ha hecho y lo que están haciendo otros países, y lo que todos esperaba que hiciera el capitalismo industrial en los Estados Unidos y Europa, pero que el capitalismo financiero no está haciendo.

Así que hay que ir más allá de esta retórica para preguntarse qué está pasando realmente. Para los estadounidenses, el gasto público, la regulación antimonopolio y la protección de los derechos del consumidor es ‘socialismo’.

Bueno, es el socialismo, y es por eso que en los Estados Unidos, han hecho encuestas y encuentran que la mayoría de la gente prefiere el ‘socialismo’ mundial al ‘capitalismo’. Mucha gente en los Estados Unidos dice ser socialista, pero el capitalismo financiero no es socialismo. Esta distinción, que Rosa Luxemburgo llamó la lucha entre la barbarie y la civilización, esa es realmente la lucha entre la democracia y la autocracia, con un vocabulario diferente.

RADHIKA DESAI : Permítanme mencionar uno o dos de esos puntos. En primer lugar, la afirmación de Estados Unidos de liderar el ‘mundo democrático’, de defender los derechos humanos y la democracia, suena cada vez más hueca.

Y también es muy interesante reflexionar sobre por qué, porque las políticas que Estados Unidos ha tenido que seguir para ejercer el dominio del dólar, para crear las financiarizaciones sobre las que descansa el dominio del dólar, han tendido a socavar la capacidad productiva de los Estados Unidos. economía. Han tendido a dividir a la sociedad porque han creado niveles astronómicos de desigualdad en los Estados Unidos y otros países que siguen ese tipo de paradigma político.

Y como consecuencia, esencialmente han creado el colapso político actual que presenciamos en los Estados Unidos, donde un personaje como Trump puede ser elegido presidente. Y luego, cuando Biden sea elegido, debe continuar más o menos con las políticas de Trump. Así que estamos frente a una grave ruptura de la democracia en los propios países occidentales.

[Segundo], este será un programa sobre asuntos mundiales, y es interesante explicarles cómo nuestro enfoque de los asuntos mundiales difiere de los que normalmente ven.

Entonces, en el estudio de las relaciones internacionales, algunas personas adoptan un punto de vista liberal, que es esencialmente lo que estaba criticando anteriormente, [caracterizado por] la globalización, la hegemonía de los EE. UU., puntos de vista cosmopolitas de la economía mundial, con la economía mundial unida a la perfección.

[Desde el punto de vista liberal,] las naciones no importan, los estados-nación se han vuelto irrelevantes, etc. etc. Puedes adoptar ese punto de vista. O bien, puede tomar el llamado punto de vista ‘realista’ en el que todas las naciones están dispuestas a ‘derribar’ a otras naciones.

Pero en realidad, el punto de vista que adoptamos proviene de una tradición muy fuerte de pensamiento crítico que se remonta a Marx y Engels, pero que ha seguido desarrollándose en gran medida desde entonces, que es entender los asuntos mundiales como la competencia entre imperialismo y antiimperialismo.

Trotsky solía llamar a esto desarrollo desigual y combinado, es decir, los países que ya están desarrollados, los países imperialistas, quieren mantener la configuración desigual del desarrollo en el mundo, siendo unos países desarrollados y otros menos.

Pero los que están menos desarrollados, los que se quedan atrás, lo contestan promoviendo su propio desarrollo a través de políticas que están diseñadas para mejorar sus capacidades productivas, etc.

Entonces, lo que Michael está tratando de decir cuando dice que Estados Unidos siempre está tratando de prevenir el desarrollo, es básicamente, a pesar de todo lo que se habla de los países occidentales que intentan ayudar al desarrollo de los países del Tercer Mundo, en realidad cuando los países del Tercer Mundo se desarrollan en la única forma en que pueden, que es centrándose en la actividad productiva, controlando los flujos comerciales y financieros, etc., como lo han hecho todos los desarrolladores exitosos, incluido Estados Unidos en su propio tiempo, cuando intentan hacer esto, Estados Unidos trata de abrirlos a la fuerza.

Hablan mucho sobre ‘mercados libres’, ‘libre comercio’, ‘apertura’. ¿Qué significa realmente esta ‘apertura’? Significa que los países deben estar abiertos a ser dominados, penetrados por el capital occidental, las corporaciones occidentales, y estar abiertos a suministrar, a bajo precio, lo que Occidente necesita, es decir, productos básicos, mano de obra, bienes de bajo costo, etc.

Así que esta es realmente una contienda de antiimperialismo e imperialismo en la que, hoy, las grietas de la multipolaridad es que las fuerzas del antiimperialismo están ganando.

MICHAEL HUDSON : Lo que Radhika dijo que es más radical es que Estados Unidos realmente está tratando de detener el desarrollo de otros países.

Esto puede parecer sorprendente para algunas personas, no para los oyentes de este programa, pero esas mismas palabras quedaron grabadas en piedra en el informe de seguridad nacional de Estados Unidos, que dice que “el desarrollo de cualquier otro país, hasta el punto en que sea independiente de Estados Unidos, es una amenaza para los Estados Unidos”.

Y la razón por la que China es el oponente número uno y el rival «sistémico» , como dicen, de los Estados Unidos es que se está desarrollando, y los Estados Unidos realmente están en contra de cualquier desarrollo excepto el que controlan y reciben los intereses financieros estadounidenses y los ingresos por alquiler y las ganancias de convertir este desarrollo en un monopolio estadounidense.

Entonces, supongo que lo que realmente se desarrollará, en este programa y en el futuro, es que sabemos que el objetivo de otros países es desarrollarse, sabemos lo que quieren hacer, pero ¿cómo van a implementar esto en políticas?

Radhika mencionó mi libro Fractura global, allá por la década de 1970, y eso fue justo después de que la Guerra de Vietnam obligara a Estados Unidos a abandonar el oro y Arabia Saudita se apropiara de sus reservas de petróleo.

Y los diplomáticos de EE. UU. ya en ese momento estaban [preocupados por] asegurarse de que todo el desarrollo estuviera centrado en EE. UU., no en el extranjero. No sabían cómo navegar, porque, por irónico que parezca, Herman Kahn me contrató en el Instituto Hudson [sin relación] para ir al Departamento de Estado, a la Casa Blanca y al Departamento de Defensa. Departamento, para explicar cómo funcionaba el superimperialismo.

La mayor compra de mi libro [Superimperialismo], 2.000 copias, fue por parte de la CIA, [donde estaba] un manual de operaciones.

Estados Unidos pensó que, bueno, si podemos seguir haciendo que otros países mantengan sus ahorros en Estados Unidos comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos, si podemos decirle a Arabia Saudita y a los países petroleros que pueden cobrar lo que quieran por su petróleo, [podrían] cuadruplicar el precio del petróleo, pero tienen que mantener todas sus ganancias en los Estados Unidos, en el mercado de valores de los Estados Unidos.

No pueden comprar una corporación importante de EE. UU., pero EE. UU. puede comprar el control de otras economías, pero los inversores de ningún otro país pueden comprar el control de industrias críticas de EE. UU. Arabia Saudita puede comprar acciones minoritarias, puede comprar letras del Tesoro; a los japoneses se les permitió comprar campos de golf, en los que perdieron mil millones de dólares; pudieron comprar el terreno debajo del Rockefeller Center, en el que perdieron mil millones de dólares. Pero en realidad no podían comprar la industria estadounidense.

Así que tenías todo el plan para lo que parecía estar haciendo que otros países dependieran de los Estados Unidos y los satélites de los Estados Unidos, y obteniendo muy poco por sus dólares. Pero el hecho es que Estados Unidos descubrió que había desarrollado un nuevo tipo de imperialismo. No era el viejo tipo de imperialismo colonial.

Miraron lo que le pasó a Haití. Cuando compró su independencia de Francia en 1804, Francia dijo: “Sí, te daremos la independencia, pero tienes que reembolsar a nuestros invasores militares por haberte conquistado. Tienes que pagarles el valor actual de lo que tomaron gratis cuando te tomaron a ti”.

Haití durante los últimos 200 años ha sido un peón de la deuda de Francia y de la comunidad financiera internacional.

Estados Unidos dijo: “Podemos hacer lo mismo con otros países. Podemos obligarles a endeudarse, a basar sus sistemas monetarios en la creación de su propio crédito por parte de los bancos estadounidenses, la creación de su propio crédito en dólares, y todos los pagos de intereses y las ganancias de capital de todo esto serán remitidos a los Estados Unidos. Ya no necesitamos el colonialismo militar. Sabemos que no podemos tener otro Vietnam. Lo que podemos tener es dependencia del dólar”.

Ese es un sistema que implementaron, y ese es el foco de las conversaciones entre China, Rusia, Irán y el Sur Global, ha sido la desdolarización . Y eso es sobre lo que tanto Radhika como yo hemos estado escribiendo y en lo que nos hemos centrado durante los últimos años.

RADHIKA DESAI : Efectivamente. Y una de las cosas que también me recordó [de] lo que estaba diciendo: Estados Unidos ha cambiado sus estructuras económicas de manera muy radical durante el período posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque si usted, recuerdo cuando estaba investigando mi libro Geopolítico Economía, me encontré con esta cita de un importante funcionario estadounidense [George Kennan] al final de la Segunda Guerra Mundial, donde dice: «Hoy representamos la mitad de la producción mundial, y nuestro objetivo debería ser mantener esa posición de dominio relativo’, es decir, que Estados Unidos debe seguir representando la mitad de la producción mundial.

Entonces, el resto del mundo solo puede crecer en la medida en que su crecimiento no supere al de Estados Unidos. Pero, por supuesto, eso es exactamente lo que sucedió. Fue imposible.

Una de las cosas que la gente olvida, ya sabes, incluso los principales historiadores como Eric Hobsbawm, por ejemplo, cuando lees los libros The Age of Extremes, en los que escribe sobre la historia del siglo XX, habla como si los Estados Unidos comenzó a crecer a partir de finales del siglo XIX.

En vísperas de la Primera Guerra Mundial, era un productor realmente importante, y cuando [EE. UU.] se convirtió en un productor tan dominante, cuando llegó a representar la mitad de la economía mundial al final de la Segunda Guerra Mundial, esto fue [retratado como] una especie de proceso completamente natural.

Lo que la gente olvida por completo es que Estados Unidos adquirió esta posición de dominio no a través de algún proceso secular de crecimiento, sino a causa de la guerra. Durante la guerra, Estados Unidos creció esencialmente, como el llamado «arsenal de la democracia», su economía floreció. Entre 1939 y 1945, el PIB estadounidense se duplicó.

No volvería a duplicarse por otros 22 años, a pesar de que estos fueron los años de la llamada ‘edad de oro del capitalismo’ y el crecimiento fue relativamente alto. Así que pueden imaginar el tipo de impulso que la guerra le dio a la economía estadounidense.

Además, por supuesto, si estás hablando en términos relativos, la guerra está impulsando la economía de EE. UU. mientras destruye la capacidad productiva en el resto del mundo, donde la guerra realmente está ocurriendo, donde la lucha realmente está ocurriendo. Así que fue el complejo resultado de esto. Así que no había nada natural en la posición de dominio de Estados Unidos.

Hay un par de cosas que uno puede agregar a esto.

[Lo primero es que] ya sabes, hoy, cuando la gente vuelve a celebrar el papel de Estados Unidos como ‘el arsenal de la democracia’, es realmente irónico porque Estados Unidos, tanto en la Primera Guerra Mundial como en la Segunda Guerra Mundial, se benefició de esta manera.

Muchos países terminaron de pagar la deuda de guerra recientemente, etc. Así que Estados Unidos esencialmente ha estado endeudando a otros países simplemente haciéndose pasar por un aliado, cuando en realidad no era un aliado.

Lo segundo es que, por supuesto, esto también debería mostrarnos algunos antecedentes sobre cómo la economía de los EE. UU. se ha vuelto tan dependiente de la producción militar [y] la producción de armamentos, por qué el complejo militar-industrial es una parte tan importante de la economía de los EE. UU.

MICHAEL HUDSON : Bueno, usted señaló, con mucha razón, el papel de la deuda en todo esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos usó su posición de suministrar armas a los Aliados para forzar la creación de dos instituciones, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en líneas a las que se opuso Europa, diseñadas para, en primer lugar, romper hasta el Imperio Británico.

Bajo Lend-Lease de la Segunda Guerra Mundial, y bajo los términos del FMI, hacen que Gran Bretaña [sobrevalore] la libra a 5 libras por dólar, y prometen no devaluarla hasta 1949.

También insistieron en que Gran Bretaña no podía mantener su zona esterlina. Gran Bretaña tenía una zona de la libra esterlina que era muy parecida a la zona del dólar actual.

Durante la guerra, India y otras antiguas colonias exportaron materias primas y acumularon enormes ahorros gubernamentales a cambio de estas materias primas. Y, como [parte de] el área de la libra esterlina, se vieron obligados a gastar todos estos ahorros en manufacturas británicas.

Pero Estados Unidos dijo: “¡Queremos mercados libres! Los mercados libres significan que puedes gastar tu dinero en cualquier lugar”. Abrieron el área de la libra esterlina británica y dijeron: «Puedes comprar productos en cualquier lugar», es decir, de los Estados Unidos.

Porque con Gran Bretaña comprometida con una libra esterlina [sobrevaluada] y Estados Unidos con la capacidad industrial, Estados Unidos terminó con todos estos ahorros que el Imperio Británico había acumulado.

Y Estados Unidos, bajo Franklin Roosevelt, señaló que Gran Bretaña era el rival número uno de Estados Unidos. Gran Bretaña estaba en la posición en la que está China hoy. Entonces, el imperio [británico] se dividió y básicamente se vio obligado a endeudarse en la balanza de pagos, porque Gran Bretaña ya no podía ganarse el camino para dominar el área de la libra esterlina exportando. Estaba en el camino de la desindustrialización.

Mientras tanto, la segunda cosa importante es que Estados Unidos salió de la guerra casi sin deuda interna. La [Gran] Depresión había acabado con los préstamos personales domésticos y los préstamos corporativos. No había nada que comprar en la Segunda Guerra Mundial, en la economía civil, porque era producción de guerra. Así que apenas había deuda.

Entonces, desde la Segunda Guerra Mundial, [por] cada recuperación ha habido un ciclo económico en Estados Unidos, Europa, en todo el mundo. Cada recuperación del ciclo económico ha comenzado con una proporción cada vez mayor de deuda a PIB, una proporción mayor de deuda personal a ingreso personal y deuda corporativa a ingreso corporativo.

Esto es lo que esencialmente ha hecho que Estados Unidos gaste tanto dinero en el servicio de la deuda interna, que ni su mano de obra compita con la de otros países, si tiene que pagar deuda hipotecaria, y deuda personal, deuda de tarjeta de crédito, pero la industria estadounidense está plagada de deudas.

Supongamos, ahora, que eres China, Rusia y el Sur Global. ¿Cómo pueden desarrollar sus economías de una manera que no reproduzca simplemente los gastos generales de la deuda estadounidense?

¿Cómo puede China desarrollar sus bienes raíces sin seguir el [modelo] inmobiliario estadounidense, que, lo que la gente pensaba que era aumentar la riqueza de la clase media por el precio de la vivienda que sube y sube, de repente, eres pobre en casa? Está gastando tanto dinero en su hipoteca que no tiene suficiente dinero para comprar bienes y servicios.

¿Cómo van a crear China, Rusia y el Sur Global un sistema económico alternativo que no se limite a replicar lo que Estados Unidos ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial?

¿Y cómo van a crear, para ayudar a esto, una alternativa al Banco Mundial y al FMI, que es bien diferente y con principios diferentes?

RADHIKA DESAI : Y eso nos lleva a otro tema en el que Michael y yo hemos colaborado y sobre el que hemos escrito de forma independiente, que es realmente: ¿Cuáles deberían ser idealmente las estructuras de las finanzas?

Y cuando Michael plantea todas estas preguntas: ¿cómo puede China organizar su sector financiero y su economía de tal manera que promueva la producción sin crear estos gastos generales de deuda?

En cierto sentido, por supuesto, estas son siempre preguntas nuevas, porque las circunstancias económicas cambian. Pero en otro sentido, tenemos modelos que se remontan al menos a un siglo, siglo y medio.

Es decir, que en su propia industrialización, los principales países industriales, incluidos los Estados Unidos, Alemania, Japón, China en la actualidad, todos han tenido sectores financieros en el período de su desarrollo más rápido.

Para Estados Unidos, estamos hablando del siglo XIX y principios del XX. En este período tenían un modelo de financiación muy diferente. Lo era, el sector financiero estaba estructurado de tal manera que ayudaba a la producción.

Las finanzas eran la sirvienta de la producción. Las finanzas facilitaron la inversión a largo plazo en capacidad productiva. Finanzas no se centró en los préstamos al consumo y así sucesivamente. De hecho, apenas había préstamos al consumo.

Entonces, de todas estas formas, las finanzas realmente impulsaron el desarrollo de estos países, y las finanzas estaban subordinadas a la producción.

Por el contrario, Gran Bretaña siempre ha tenido un modelo financiero muy diferente que, irónicamente, para ser el hogar de la primera revolución industrial, en realidad no estaba orientado a promover la producción. Estaba más bien orientado al crédito a corto plazo con fines comerciales, eventualmente con fines especulativos, etc.

Entonces, este modelo financiero a corto plazo, que originalmente era británico pero ha sido adoptado por los Estados Unidos a través de un proceso progresivo de desregulación financiera que comenzó en las décadas de 1970 y 1980, y alcanzó su punto máximo con la derogación de la Ley Glass-Steagall en 1999, bajo la supervisión de nada menos que el llamado «Maestro», Alan Greenspan.

Estoy seguro de que también tendremos un episodio sobre el papel de la banca central. De todos modos, este modelo de finanzas, que Estados Unidos ha adoptado durante las últimas décadas, es en realidad lo opuesto al tipo de estructuras financieras que necesita.

Se necesitan estructuras financieras que ayuden a la producción, mientras que estas estructuras financieras en realidad estrangulan la producción. Estas estructuras financieras en realidad crean la desigualdad económica que hemos visto escalar nuevas alturas.

Y la oposición de los intereses de las finanzas y la producción es tan grande que vimos, por ejemplo, durante la pandemia de los últimos dos o tres años, mientras la economía se derrumbaba, las bolsas de valores no hacían más que escalar nuevas alturas y aumentaba la riqueza de quienes tienen el mayor número de activos financieros. Estos modelos contrastantes de finanzas, históricamente y hoy, serán otro tema que abordaremos Michael y yo.

MICHAEL HUDSON : Bueno, lo que es tan notable es que el punto que acaba de señalar Radhika se entendió bien en 1914.

Después de que estalló la Primera Guerra Mundial, la prensa británica comenzó a escribir artículos sobre cómo pensaban que probablemente perderían la Primera Guerra Mundial debido a la banca británica.

Dijeron: “Alemania tiene una gran ventaja sobre Estados Unidos. En Alemania, la banca es a largo plazo. Hay una [relación] de tres vías entre el gobierno alemán, los bancos y las grandes corporaciones, especialmente la industria siderúrgica y pesada para los militares”.

Y existía la creencia de que la banca industrial alemana, que habían sido capaces de industrializarse, y que la banca en Inglaterra era posfeudal; era banca a corto plazo, el marco de tiempo financiero era solo a corto plazo, y el mercado de valores británico, especialmente, era un golpe y una fuga. Era como una casa de bolsa en los Estados Unidos hoy. Pondrían a los clientes en un stock [y] pump-and-dump. Esa era la forma británica de ganar dinero.

Pero cuando los ingleses estaban creando las corporaciones industriales, éstas estaban dirigidas por gerentes financieros, tal como ha sucedido en Estados Unidos con General Electric y otras firmas financiarizadas. No tomaron sus ganancias y las reinvirtieron en la formación de nuevo capital industrial; los pagaron en dividendos. En lugar de ingeniería industrial, tenían ingeniería financiera. Y el resultado fue que las finanzas en Gran Bretaña fueron depredadoras.

Todo esto se entendió. Y se creía que, después de la Primera Guerra Mundial, iba a tener lo que Marx había descrito en el volumen tres de El Capital, que las finanzas iban a ser industrializadas. Y Marx dijo que el papel revolucionario del capitalismo industrial era deshacerse de la clase terrateniente y hacer que la renta de la tierra y la renta de los recursos naturales fueran parte del dominio público, y no para propietarios privados ausentes, y deshacerse de las finanzas depredadoras, al estilo inglés, y reemplazarlo con finanzas productivas.

Y él [Marx] creía que esto conduciría naturalmente al socialismo, siendo los bancos, en todo caso, el modelo de planificación socialista y planificación gubernamental para la economía.Y eso era en realidad lo que estaba sucediendo en Alemania bajo el Reichsbank. Describí esto en mi libro Killing the Host .

Y en cambio, lo que sucedió fue que, con la victoria de Estados Unidos [en la Primera Guerra Mundial], surgió la política de financiarización angloamericana que, como saben, provocó la caída de la bolsa de valores de 1929 y la cancelación de la deuda de 1931 entre los aliados y las deudas alemanas. indemnización.

Así que había dos sistemas financieros opuestos. Y lo que Radhika está diciendo es que el Sur Global y China y Rusia están haciendo hoy es finalmente un reconocimiento, una repetición, de este mismo debate entre el capitalismo financiero y el socialismo industrial que tuvo hace un siglo.

RADHIKA DESAI : Sí, y hay otro punto que vale la pena mencionar en relación con la historia que estabas recordando, Michael. Entonces, en los Estados Unidos, como dije, a fines del siglo XIX y principios del XX, había estructuras bancarias muy diferentes. Y luego, sí, como dijo Michael, en la década de 1920, la estructura financiera comenzó a evolucionar hacia este corto plazo depredador al estilo británico.

Por supuesto, también tuvo este enorme auge en los préstamos al consumidor en los Estados Unidos en la década de 1920. Estos fueron los «locos años veinte» como los recordamos. Y gran parte de lo que los hizo “rugir” fue el consumo impulsado por la deuda en Estados Unidos.

Entonces, de todos modos, hubo un breve período, pero luego llegó el colapso de 1929, la Gran Depresión y la legislación bancaria de la era de la depresión, la Glass-Steagall principal entre ellas, que realmente hizo que la banca estadounidense estuviera entre los sectores bancarios más regulados del mundo.

Debido a que tenía un sistema de regulación de los bancos esencialmente estatal, y una clara distinción entre los bancos que eran bancos comerciales que tomaban los depósitos de clientes comunes como usted y como yo, y disfrutaban del seguro federal de depósitos, que fue la nueva institución que fue creada por esta legislación bancaria de la era de la depresión.

Entonces, si disfrutó del seguro federal de depósitos, que básicamente permitió a los depositantes comunes como usted y como yo confiar en que si ponemos unos pocos miles de dólares en el banco, no desaparecerán si el banco quiebra.

Pero los bancos que disfrutaban de este seguro de depósito estaban fuertemente regulados en cuanto a cuánto podían prestar, a qué tasa de interés podían prestar, con qué fines podían prestar, y se les prohibía especular en los mercados financieros; mientras que los bancos que lo hicieron, los bancos que especularon en los mercados financieros, los llamados bancos de inversión, no recibieron un seguro federal de depósitos.

Y esta estructura de la banca estadounidense, que permitió que los bancos estadounidenses desempeñaran un papel positivo en la economía, continuó hasta la década de 1970. Y fue entonces, particularmente después de que se rompió el vínculo del dólar con el oro, y gradualmente se hizo evidente que la expansión de la actividad financiera denominada en dólares podría contrarrestar el dilema de Triffin en gran medida.

Fue entonces cuando la financiarización realmente despegó, por lo que vio grandes aumentos en la actividad financiera en términos de préstamos gubernamentales, en términos de préstamos a países del Tercer Mundo; finalmente, la burbuja del mercado de valores, la burbuja de las puntocom, la burbuja financiera de Asia oriental y finalmente la madre de todas las burbujas, que estalló en 2008: la inmobiliaria y la crediticia.

Y, por supuesto, ahora no se ha hecho nada en todas estas décadas, a pesar de las repetidas crisis financieras, para regular las estructuras bancarias estadounidenses, o se ha hecho muy poco. Y como consecuencia, hoy tenemos una llamada «burbuja de todo» aún más grande. Cualquier cosa que huela remotamente a lucratividad es un activo que debe adquirirse. Así que Estados Unidos ha pasado por una gran transición. Y esto también es importante recordarlo.

MICHAEL HUDSON : Bueno, ¿cuál es la implicación de lo que dices? ¿Qué van a hacer otros países para evitar este mismo problema? Porque muchos otros países siguieron la filosofía [bancaria] estadounidense. Lo que hemos estado discutiendo no está en el centro de la discusión económica, ni aquí ni en el extranjero.

Bueno, lo que ha hecho que China tenga tanto éxito, y lo que es tan singular del socialismo chino, es que han tratado la creación de dinero, la banca y el crédito como un servicio público.

Eso significa que, si Estados Unidos realmente no puede curar la burbuja de la deuda, se ha construido realmente desde la década de 1980, porque si reduce la deuda, habrá grandes incumplimientos, y en 2008 la directora de la FDIC, [Sheila Bair] dijo que Citibank era el banco más corrupto e incompetente del país; estaba en patrimonio negativo, había acabado con toda la riqueza de los accionistas.

Pero, afortunadamente, el presidente Obama había designado a un secretario del Tesoro, Robert Rubin, que trabajaba para el patrocinador de Obama, Goldman Sachs. Y Obama era el lobby político de Citibank. Rescataron a Citibank, en lugar de dejar que se hundiera y convertirlo en un banco del gobierno, para prestar dinero por razones productivas.

Obama patrocinó la superfinanciarización de los Estados Unidos y, desde 2008, ha negociado 9 billones de dólares en subsidios al sector financiero, que se utilizan, estos 9 billones de dólares, para comprar el control del sector industrial, para financiar corporaciones, para [desindustrializar ] ellos, y esencialmente el sector financiero ha ayudado a destruir la industria en los Estados Unidos.

Bueno, China no está en esta posición. No tiene un interés financiero poderoso para hacerse cargo del gobierno; todo lo contrario. China tiene una deuda corporativa muy grande, ahora, y especialmente una deuda inmobiliaria. Pero cuando sus corporaciones se declaran insolventes, China no dice: «Bueno, los vamos a dividir y tendrán que ser vendidos a compradores extranjeros y a cualquiera que pueda comprarlos». China esencialmente amortiza la deuda. Y es fácil para él amortizar la deuda, porque está amortizando la deuda que se debe a sí mismo. No hay un banco privado para combatirlo y cabildear en su contra.

La misma situación ocurre en el sector inmobiliario chino en este momento. Hay muchas quejas en China de que las familias tienen que endeudarse a largo plazo para pedir dinero prestado para comprar su vivienda, porque su vivienda ha sido subastada, como en Estados Unidos, a crédito.

¿Cómo puede China bajar el precio de la vivienda para mantener su mano de obra con gastos generales de vivienda bajos, para que pueda seguir siendo competitiva y para que pueda utilizar los ingresos laborales para comprar los bienes y servicios que produce la mano de obra en lugar de pagar a los bancos?

RADHIKA DESAI : Estos contrastes que estás dibujando, Michael, entre las estructuras financieras chinas y en lo que se han convertido las estructuras financieras estadounidenses durante las últimas décadas, esto es muy pertinente para hablar sobre la desdolarización, por un lado, y el aumento de el renminbi , o el yuan (la moneda china tiene dos nombres diferentes) como una de las principales monedas del mundo.

Ahora, hay un par de cosas que uno debería decir sobre esto. En primer lugar, en lo que se refiere a la desdolarización, el hecho es que esto sucede porque el resto del mundo está cada vez más consciente de que participar en el sistema financiero en dólares tiene muchas desventajas, incluida la tendencia de los sistema del dólar para incurrir en crecientes crisis financieras y así sucesivamente.

Pero además, hay otro punto que se debe señalar, y es que el sistema del dólar, que se basa en las estructuras de financiarización, ha estado estrangulando la economía estadounidense. Han estado haciendo que la economía estadounidense sea menos productiva. Han ido aumentando la desigualdad social en Estados Unidos. Y por supuesto, todo esto también ha tenido repercusiones en la política.

Pero, por supuesto, la forma en que funciona la política estadounidense es «la mejor democracia que el dinero puede comprar». Entonces, esencialmente, los intereses extremadamente ricos, que también son aquellos intereses que tienen interés en la financiarización, mantienen el sistema en funcionamiento, a pesar de que está teniendo estos efectos negativos en la población estadounidense, y aunque el sistema del dólar en realidad es cada vez menos atractivo para el público del resto del mundo. Y por lo tanto vamos a ver su desaparición muy pronto. Entonces, estos intereses lo mantienen en marcha.

En cambio, en China lo que tienes, la gente dice que el yuan chino debe internacionalizarse de la misma manera que el dólar, y ahí es donde se están equivocando. Sí, habrá un uso cada vez mayor del yuan chino en el comercio internacional, pero también se está viendo que las nuevas estructuras que están surgiendo no tienen que ver únicamente con el dominio del yuan.

Por el contrario, China está firmando cada vez más acuerdos para comerciar con monedas de otros países . Por lo tanto, también permitirá que las monedas de, digamos, Irán o India, se usen de manera limitada y regulada, pero sin embargo se usan en el comercio internacional. Pero esto se tratará de comercio. Siempre y cuando no tenga una gran inversión en las burbujas financieras que el sistema financiero estadounidense explota regularmente, básicamente no necesita el sistema del dólar.

Entonces, el yuan se internacionalizará de una manera extremadamente diferente. No tendrá el mismo aspecto que ha tenido la internacionalización del dólar en las últimas décadas, dependiendo de la financiarización. Así que China, veremos eso, pero se verá muy diferente. Esa es una aclaración que hay que hacer.

MICHAEL HUDSON : Bueno, la pregunta es, ¿cómo van a crear un banco internacional para supervisar las reservas internacionales que en realidad no contienen el dólar, excepto algunos dólares para la estabilización de divisas?

Ciertamente, el primer paso serán los swaps de divisas bilaterales y multilaterales. China tendrá el riyal de Arabia Saudita y Arabia Saudita tendrá el yuan chino, y el resultado será el petroyuan del que la gente ha hablado.

Los miembros de la SCO (Organización de Cooperación de Shanghai) y los aliados de China, Rusia, Irán, van a desarrollar intercambios mutuos de divisas. Y en algún momento se unirán y crearán un banco internacional que podrá crear crédito para financiar la enorme inversión en infraestructura, desarrollo portuario, transporte, que hasta ahora estamos viendo que China toma la delantera en el desarrollo a lo largo de la antigua Seda. Road y la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

Esto va a ser coordinado por un banco internacional, de modo que esencialmente puedan tener su economía sin mucho contacto con el dólar y el euro. Porque el dólar y el euro tienen muy poco que ofrecer: ni materias primas, ni mucha tecnología. Pueden hacer maquinaria especializada para producir chips de computadora, pero básicamente requiere todo un desarrollo institucional. Y estoy seguro de que eso es lo que están discutiendo en este momento. Y esto se desarrollará en futuros programas que discutiremos.

RADHIKA DESAI : Exactamente. Ya casi es una hora, Michael, así que terminemos esta conversación. Tal vez lo termine subrayando algo que usted y yo discutimos en nuestro artículo “ Más allá de la creditocracia del dólar ”. El sistema del dólar ha operado con la zanahoria y el palo. La zanahoria, por supuesto, han sido las grandes burbujas de financiarización que Estados Unidos ha inflado regularmente para invitar al resto del mundo a comprar activos denominados en dólares y, por lo tanto, aumentar la demanda de dólares.

Y eso, por supuesto, también se ha topado con crecientes contradicciones, a tal punto que hoy, Michael mencionó anteriormente el balance ampliado de la Reserva Federal. Pasó de alrededor de $ 1 billón en los primeros años de este siglo a alrededor de $ 2 billones, luego $ 4 billones después de la crisis financiera de 2008, y ahora supera los $ 9 billones de dólares.

La mayor parte de este dinero está allí porque, esencialmente, los extranjeros no se amontonan en los mercados de activos estadounidenses para comprar activos denominados en dólares. Entonces, esos mercados de activos deben ser respaldados por la Reserva Federal. Por supuesto, finalmente puede convertirse en una especie de sistema autónomo, en el que la Reserva Federal continúa inflando la riqueza de algunos estadounidenses, pero el resto del mundo está cada vez menos interesado en él.

El otro, el palo, ha sido, por supuesto, el control de las mercancías. Michael mencionó el control sobre el petróleo. Por supuesto, hoy en día muchos otros productos básicos se están volviendo importantes: los alimentos, por supuesto, se están volviendo importantes. Varios recursos relacionados con la producción de varias tecnologías ‘verdes’, como el litio, se están volviendo importantes, por lo que habrá un gran intento de controlar esto.

Pero los intentos estadounidenses de tratar de mantener el control del petróleo también han ido decayendo en las últimas décadas. Los precios del petróleo toman su propio giro. Y, por supuesto, a medida que suben los precios de las materias primas, el valor del dólar cae. Y esta es otra: esencialmente, la razón por la que los precios de las materias primas están subiendo es porque el resto del mundo exige más, porque el resto del mundo también se está desarrollando.

Y así, el desarrollo del resto del mundo va a tener un efecto negativo en los intentos estadounidenses de retener la compra. Entonces, cuanto antes Estados Unidos se dé cuenta de la locura de tratar de dominar el mundo y se concentre en ser una economía nacional productiva, mejor será para los propios estadounidenses. Porque los estadounidenses también han pagado un alto precio. El mundo ha pagado un alto precio, pero en menor medida los estadounidenses han pagado un precio por los vanos intentos de EE. UU. de retener el dominio sobre el mundo, aunque solo sea manteniendo el dólar como el dinero del mundo.

*Radhika Desai es profesora del Departamento de Estudios Políticos y directora del Grupo de Investigación sobre Economía Geopolítica de la Universidad de Manitoba, Winnipeg, Canadá. También es presidenta de la Sociedad de Estudios Socialistas. Es autora de varios libros, entre ellos «Geopolitical Economy: After US Hegemony, Globalization and Empire».

*Michael Hudson es profesor de la University of Missouri-Kansas City y profesor honorario en la Huazhong University of Science and Technology de Wuhan (China) y analista financiero en Wall Street. También es presidente del Institute for the Study of Long Term Economic Trends e investigador asociado en el Levy Economics Institute of Bard College. Se graduó en Filología e Historia en la University of Chicago en 1959, y obtuvo en 1968 su doctorado en Economía por la New York University. Ha escrito o editado más de 10 libros sobre política económica y finanzas internacionales, historia económica e historia del pensamiento económico, además de numerosos artículos en revistas académicas y capítulos en volúmenes editados. Sus publicaciones más recientes son “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy” (2015) y “Is for Junk Economics: An A to Z Guide to the Economics of Reality and Fiction” (2016).

Fuente original: Geopolitical Economy

Fuente tomada: La casa de mi tía