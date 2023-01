LA GUERRA DE 2023: «PREPARANDO EL TEATRO. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Imagen: OTL

13 de enero 2023.

El eje China-Rusia está encendiendo los fuegos de una insurrección estructural contra Occidente en gran parte del Resto del Mundo. Sus fuegos están dirigidos a ‘hervir lentamente la rana’

En una reciente entrevista con el Financial Times, James Bierman, un alto general de los marines estadounidenses, explicó en un momento de franqueza cómo Estados Unidos está «preparando el escenario» para una posible guerra con China, al tiempo que admitía casualmente, como un aparte, cómo los planificadores de defensa estadounidenses habían estado ocupados dentro de Ucrania hace años, «preparándose seriamente» para la guerra con Rusia, incluso hasta el «pre-posicionamiento de suministros», identificando los sitios desde los que Estados Unidos podría operar, apoyar y mantener las operaciones. En pocas palabras, estuvieron allí, preparando el espacio de batalla durante años.

En realidad, no es ninguna sorpresa, ya que estas respuestas militares se derivan directamente de la decisión estratégica fundamental de EE.UU. de poner en práctica la «doctrina Wolfowitz» de 1992, según la cual EE.UU. debe planificar y actuar de forma preventiva para inhabilitar a cualquier Gran Potencia potencial, mucho antes de que llegue al punto en que pueda rivalizar con la hegemonía de EE.UU. o perjudicarla.

En la actualidad, la OTAN ha avanzado hacia la guerra con Rusia en un espacio de batalla que, en 2023, puede o no limitarse a Ucrania. En pocas palabras, la cuestión es que el cambio a la «guerra» (ya sea gradual o no) marca una transición fundamental de la que no se puede volver ab initio: las «economías de guerra», en esencia, son estructuralmente diferentes de la «normalidad» de la que partió Occidente y a la que se ha acostumbrado en las últimas décadas.

Una sociedad de guerra -aunque sólo esté parcialmente movilizada- piensa y actúa de forma estructuralmente diferente a la sociedad en tiempos de paz.

La guerra tampoco es una conducta caballerosa. La empatía hacia los demás es su primera víctima, ya que ésta es un requisito para mantener el espíritu de lucha.

Sin embargo, en Europa y Estados Unidos se mantiene la ficción cuidadosamente elaborada de que nada ha «cambiado» o «cambiará» realmente: nos encontramos en un «bache» temporal. Eso es todo.

Zoltan Pozsar, el influyente «oráculo» de las finanzas en Credit Suisse, ya ha dejado claro en su último ensayo sobre Guerra y Paz (sólo para suscripción) que la guerra ya está en marcha, simplemente enumerando los acontecimientos de 2022:

El bloqueo financiero del G7 a Rusia (Occidente establece el espacio de batalla)

El bloqueo energético de Rusia a la UE (Rusia empieza a preparar su escenario)

El bloqueo tecnológico de Estados Unidos a China (Estados Unidos preposiciona emplazamientos para mantener las operaciones)

El bloqueo naval de China a Taiwán (China demuestra estar preparada).

El «bloqueo» de EE.UU. al sector de vehículos eléctricos de la UE con la Ley de Reducción de la Inflación. (Los planificadores de defensa estadounidenses preparándose para futuras «líneas de suministro»)

El «movimiento de pinza» de China en torno a toda la OPEP+ con la creciente tendencia a facturar las ventas de petróleo y gas en renminbi. (El «espacio de batalla de las materias primas» entre Rusia y China).

Esta lista equivale a un gran «trastorno» geopolítico que ocurre, en promedio, cada dos meses – alejando al mundo decisivamente de la llamada «normalidad» (que tantos en la Clase Consumidora anhelan ardientemente) a un estado intermedio de Guerra.

La lista de Pozsar muestra que las placas tectónicas de la geopolítica están «en movimiento»: cambios que se aceleran y se entrelazan cada vez más, pero que aún están lejos de llegar a un lugar fijo. La «guerra» será probablemente un factor perturbador importante (como mínimo), hasta que se establezca un cierto equilibrio. Y eso puede llevar algunos años.

En última instancia, «Guerra» tiene su impacto en la mentalidad pública convencional, aunque lentamente. Parece ser el miedo al impacto en una mentalidad no preparada lo que está detrás de la decisión de prolongar el sufrimiento de Ucrania, y desencadenar así la Guerra de 2023: Se considera que admitir el fracaso en Ucrania podría asustar a los volátiles mercados occidentales (es decir, tipos de interés más altos durante más tiempo). Y hablar con franqueza representa una opción difícil de aceptar para el mundo occidental, acostumbrado a las «decisiones fáciles» y a «patear latas».

Siendo Pozsar un gurú de las finanzas, es comprensible que su ensayo se centre en las finanzas. Pero es concebible que la referencia a Manias, Panics and Crashes de Kindleberger no sea caprichosa, sino que se incluya como una alusión al posible «golpe» a la psique convencional.

En cualquier caso, Pozsar nos deja cuatro conclusiones económicas clave (con breves comentarios añadidos):

La guerra es el principal motor histórico de la inflación y de la bancarrota de los Estados. (Comentario: la inflación provocada por la guerra y el ajuste cuantitativo (QT) promulgado para luchar contra la inflación, son políticas que funcionan en oposición radical entre sí. El papel de los Bancos Centrales se atenúa a apoyar las necesidades bélicas, a expensas de otras variables, en tiempos de guerra. La guerra implica una capacidad industrial efectiva y ampliable para producir armas (rápidamente), lo que, en sí mismo, requiere líneas de suministro seguras para alimentar esa capacidad. (Cualidad que Occidente ya no posee, y que es costoso recrear); Las materias primas que a menudo sirven de garantía a los préstamos se vuelven escasas, y con esa escasez, se manifiestan como «inflación» de las materias primas; Y, por último, la guerra corta nuevos canales financieros, es decir, «el proyecto m-CBDC Bridge» (véase aquí).

Es necesario subrayar de nuevo este punto: La guerra crea una dinámica financiera diferente y da forma a una psique diferente. Y lo que es más importante, la «guerra» no es un fenómeno estable. Puede empezar con pequeños golpes de efecto contra la infraestructura de un rival y luego, con cada «ampliación de misión» incremental, deslizarse a lo largo de la curva hacia la guerra total. La OTAN no sólo se está arrastrando en su guerra contra Rusia, sino que está trotando, temiendo una humillación en Ucrania tras la debacle de Afganistán.

La UE confía en detener ese deslizamiento antes de llegar a la guerra total. Sin embargo, es una pendiente muy resbaladiza. El objetivo de la guerra es infligir dolor y debilitar al enemigo. En este sentido, está abierta a mutaciones. Las sanciones formales y los límites a la energía se transforman rápidamente en el sabotaje de oleoductos o el secuestro de petroleros.

Sin embargo, Rusia y China no son ingenuas y se han dedicado a preparar su propio teatro de operaciones antes de un posible enfrentamiento con la OTAN.

China y Rusia pueden afirmar ahora que han establecido una relación estratégica, no sólo con la OPEP+, sino también con Irán y los principales productores de gas.

Rusia, Irán y Venezuela representan alrededor del 40% de las reservas probadas de petróleo del mundo, y cada uno de ellos está vendiendo actualmente petróleo a China por renminbi con un gran descuento. Los países del CCG representan otro 40% de las reservas probadas de petróleo y están siendo cortejados por China para que acepten el renminbi por su petróleo a cambio de inversiones transformadoras.

Se está preparando un nuevo e importante espacio de batalla: acabar con la hegemonía del dólar hirviendo lentamente la rana.

La parte contendiente dio el golpe inicial, sancionando a la mitad de la OPEP con ese 40% de las reservas mundiales de petróleo. Ese golpe fracasó: la economía rusa sobrevivió y, como era de esperar, las sanciones «hicieron perder» esos Estados a Europa, «entregándolos» en su lugar a China.

Mientras tanto, China corteja a la otra mitad de la OPEP con una oferta difícil de rechazar: «En los próximos «tres a cinco años», China no sólo pagará más petróleo en renminbi, sino que, lo que es más importante, «pagará» con nuevas inversiones en industrias petroquímicas aguas abajo en Irán, Arabia Saudí y el CCG en general. En otras palabras, construirá la «economía de generación sucesora» de estos exportadores de combustibles fósiles cuya fecha de caducidad energética se acerca.

El punto clave aquí es que, en el futuro, mucho más «valor añadido» (en el curso de la producción) se captará localmente, a expensas de las industrias de Occidente. Pozsar llama a esto con descaro: «Nuestra mercancía, vuestro problema… Nuestra mercancía, nuestra emancipación». O, en otras palabras, el eje China-Rusia está encendiendo los fuegos de una insurrección estructural contra Occidente en gran parte del Resto del Mundo.

Sus fuegos pretenden «hervir lentamente la rana», no sólo la de la hegemonía del dólar, sino también la de una economía occidental ahora poco competitiva.

¿Emancipación? Sí. He aquí el quid de la cuestión: China recibe energía rusa, iraní y venezolana con un gran descuento del 30%, mientras que Europa sigue recibiendo energía para su industria, pero con un gran sobreprecio. En resumen, los países «amigos» de la energía barata captarán más valor añadido del producto, a expensas de los «no amigos», que no son competitivos.

China -la némesis- paradójicamente ha sido un gran exportador de GNL ruso con un alto margen de beneficio a Europa, y la India un gran exportador de petróleo ruso con un alto margen de beneficio y de productos refinados como el gasóleo, a Europa. Deberíamos esperar más [de esto en el futuro] a través de más productos, y facturados no sólo en euros y dólares, sino también en renminbi, dirhams y rupias, sugiere Poszar.

Puede que no parezca tan obvio, pero se trata de una guerra financiera. Si la UE se contenta con tomar el «camino fácil» para salir de su caída en la falta de competitividad (a través de subsidios para permitir las importaciones a alto precio), entonces, como Napoleón comentó una vez al observar a un enemigo cometiendo un error: ¡Observen el silencio!

Para Europa, esto significa mucha menos producción nacional -y más inflación-, ya que se importan del Este alternativas que inflan los precios. El Occidente que tome la «decisión fácil» (ya que su estrategia renovable no ha sido bien pensada), probablemente encontrará el acuerdo a expensas del crecimiento en el Occidente, un curso que prefigura un Occidente más débil, en un futuro próximo.

La UE se verá especialmente afectada. Ha optado por depender del GNL estadounidense, justo en el momento en que la producción de los yacimientos de esquisto de EE.UU. ha alcanzado su punto máximo, y la producción que hay probablemente se destine al mercado nacional estadounidense.

Así, mientras el general Bierman esbozaba cómo Estados Unidos preparaba el espacio de batalla en Ucrania, Rusia y China y los planificadores de los BRICS han estado ocupados preparando su propio «teatro».

Por supuesto, no tiene por qué ser como ‘es’: El tropiezo de Europa hacia la calamidad refleja una psicología arraigada en la élite gobernante occidental. En Occidente no hay razonamiento estratégico ni se toman «decisiones difíciles». Todo es merkelismo narcisista (decisiones difíciles pospuestas y luego «amañadas» mediante subvenciones). El merkelismo se llama así por el reinado de Angela Merkel en la UE, donde las reformas fundamentales se posponían invariablemente.

No hay necesidad de pensar las cosas, ni de tomar decisiones difíciles, cuando los líderes se aferran a la convicción inquebrantable de que Occidente ES el centro del Universo. Basta con posponer, esperando que lo inexorable se despliegue por sí mismo.

La historia reciente de las guerras eternas dirigidas por Estados Unidos es una prueba más de esta laguna occidental: Estas guerras zombis se prolongan durante años sin ninguna justificación plausible, sólo para ser abandonadas sin miramientos. Sin embargo, la dinámica estratégica era más fácil de suprimir y olvidar cuando se luchaba contra guerras de insurgencia, en lugar de contra dos Estados competidores bien armados.

La misma disfuncionalidad se ha puesto de manifiesto en muchas crisis occidentales de evolución lenta: Sin embargo, persistimos… porque la protección de la frágil psicología de nuestros líderes -y de un influyente sector de la opinión pública- tiene prioridad. La incapacidad de aceptar la derrota lleva a nuestras élites a preferir el sacrificio de su propio pueblo antes que ver expuestos sus delirios.

De ahí que haya que abjurar de la realidad. Así pues, vivimos en un nebuloso entretiempo en el que ocurren muchas cosas, pero hay muy poco movimiento. Sólo cuando el estallido de la crisis ya no pueda ser ignorado -incluso por los medios de comunicación y los censores tecnológicos- podrá hacerse algún esfuerzo real para abordar las causas profundas.

Sin embargo, este enigma impone una enorme carga sobre los hombros de Moscú y Pekín para que gestionen la escalada bélica con cautela, frente a un Occidente para el que perder es intolerable.

Traducción nuestra

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente: Strategic Culture Foundation