¿PREDICCIONES PARA 2023? ANNUS HORRIBILIS CON ALGUNAS VENTAJAS SORPRENDENTES. Sharmine Narwani.

Sharmine Narwani.

Imagen: The Cradle

09 de enero 2023.

Los redactores de The Cradle ofrecen sus predicciones para 2023. El tema común son los grandes cambios mundiales, algunos buenos y otros malos.

Las predicciones son un ejercicio notoriamente doloroso. En el mundo de la geopolítica, especialmente en un momento de transformación global sísmica, son casi imposibles de hacer.

En Asia Occidental, una región deprimida y desatendida que sirve de saco de boxeo para la competencia de las grandes potencias en otros lugares, mucho depende de la resolución de las grandes batallas de poder en los ámbitos de la economía, la política y la guerra (proxy).

En lugar de predicciones directas, podría ser más útil caracterizar las tendencias que probablemente seguirán desarrollándose en 2023. He pedido a algunos de mis colegas de The Cradle que aporten sus propias opiniones. Pero empecemos con algunas de mis propias observaciones para el próximo año:

La guerra de Ucrania fue el acontecimiento que definió 2022, y si el conflicto no se hubiera desarrollado allí, lo habría hecho en otro lugar. Se trata esencialmente de una guerra para impedir que un futuro multipolar desbanque por completo al pasado unipolar. Podría haberse desarrollado en Taiwán, Irán, las Coreas o incluso Venezuela.

En 2023, veremos claros signos de ruptura en la alianza atlántica. Tal y como están las cosas, Europa ya no puede permitirse recibir instrucciones de Washington cuando sus fortunas y destinos están tan claramente enfrentados. Ucrania lo dejó claro, pero Europa tiene una opción que sus atlantistas han enterrado frenéticamente durante años.

El hecho es que la extrema riqueza y el privilegio de Europa se han derivado históricamente de los recursos asiáticos, y eso quedará manifiestamente claro en 2023. Alemania no se equivocó al lanzar sus gasoductos Nordstream con Rusia: Berlín simplemente estaba asegurando su futuro hasta que los estadounidenses lo sabotearon.

2023 recordará a Europa que su deseo de seguir siendo próspera -y de continuar creciendo económicamente- está íntimamente ligado al este y a la promesa de «Eurasia». Al fin y al cabo, Asia y Europa están conectadas por tierra, a diferencia del vasto océano Atlántico que separa a los actuales aliados.

Así que esperamos que este año revele las divisiones entre las diversas partes interesadas europeas, y prepárarse para la batalla del eurasianismo frente al atlantismo que se librará en los corredores de poder del continente. Europa descubrirá, en el fondo, que el mundo del comercio estará en desacuerdo con el gobierno por primera vez en décadas.

En Asia Occidental y sus alrededores, estoy atento a dos acontecimientos que podrían tener importantes repercusiones en los asuntos regionales e internacionales.

En primer lugar, la rápida evolución de la relación entre India y Rusia, que surgió de la nada el año pasado. Esta nueva dinámica ha revitalizado por sí sola a los BRICS y se ha insertado en el tablero mundial. En Moscú, Nueva Delhi tiene ahora un socio fiable y útil para resolver las disputas con Pekín, lo que facilita infinitamente las cosas para los proyectos de integración asiática.

También ha dejado a Washington en la cuneta, algo que Estados Unidos experimentó en diversos escenarios en 2022, incluso con Arabia Saudí, peso pesado regional. Pero India es una gran presa, y esta alineación de intereses indo-rusos en múltiples teatros no puede sentar bien a los atlantistas de ninguna parte.

En segundo lugar, el resurgimiento de Turquía como actor fundamental en Asia Central y Occidental. Tras casi una década de relativo aislamiento debido a sus múltiples diferencias con Europa y los Estados árabes, y al hundimiento de su economía, Turquía está ahora en auge.

Rusia ofreció recientemente a Ankara su ambición, largamente codiciada, de convertirse en un importante centro de petróleo y gas hacia Europa, y China pretende construir un tramo clave de su Nueva Ruta de la Seda a través de Turkiye.

El presidente Recep Tayyip Erdogan se enfrentaba a sus elecciones más difíciles hasta la fecha en junio de 2023, y parecía un perdedor seguro hasta que la guerra de Ucrania cambió su suerte. De la noche a la mañana, el Estado de la OTAN se convirtió en un intermediario deseado por ambas partes, y Erdogan no perdió el ritmo.

Ahora está jugando el juego de su vida, posicionando a Turquía como un centro de combustible euroasiático clave para Europa, y tratando de ordeñar esto a nivel regional en Siria, Irak, Azerbaiyán y otros estados turcos del Cáucaso Sur. Al tiempo que ofrece la resolución del conflicto, por un lado, Erdogan también está alimentando peligrosamente el conflicto por el otro.

En ninguna parte es esto más evidente que en las fronteras entre Armenia, Azerbaiyán e Irán, donde el presidente turco está impulsando agresivamente las ambiciones de Ankara de dirigir las nuevas rutas de transporte de Asia Central y remodelar sus fronteras.

Turquía y Siria

Turquía ocupa un lugar destacado en las predicciones para 2023 de los redactores de The Cradle. Yeghia Tashjian llega a predecir una nueva gran guerra en el Cáucaso Sur este año:

El bloqueo terrestre azerbaiyano sobre los armenios de Nagorno-Karabaj ha entrado en su 30º día. Las fuerzas de paz rusas no pueden levantar el bloqueo por temor a la reacción turca.

Mientras tanto, Bakú obliga a Armenia a proporcionar un corredor que conecte Azerbaiyán con Turkiye y corte así la frontera entre Armenia e Irán».

Mientras Turkiye alimenta el conflicto en una región, también parece estar poniendo fin a las luchas en otros lugares. Varios autores predicen una resolución del conflicto sirio-turco en 2023, con diferentes grados de confianza.

Ceyda Karan cree que Erdogan es oportunista en sus planes para Siria: «Todo depende de las elecciones turcas», afirma, reflejando la opinión de varios autores de Cradle, que también creen que no todo puede ir sobre ruedas en el periodo previo a los comicios.

Erdogan está trabajando todos los ángulos para ganar las elecciones, afirma Mohammad Salami:

En el ámbito internacional, ha mediado entre Ucrania y Rusia, sin resultado. En la escena energética, planea convertir a Turkiye en un centro energetico , pero no será fácil». Erdogan intentó entonces reconstruir las relaciones con EAU, Egipto, Arabia Saudí e Israel, y ahora, en un último esfuerzo, ha anunciado su retirada tras las próximas elecciones.

En un tono más positivo, Ziad Hafez, residente en Washington, cree que el acercamiento entre Siria y Turkiye avanzará mucho más rápido de lo que la gente espera.

Erdogan tiene que proporcionar un éxito político importante antes de las elecciones. Es difícil saber si los sirios se lo darán. Pero será beneficioso para ambos y, al mismo tiempo, aislará por completo la posición de Estados Unidos en Siria. No creo que ni la OTAN ni los Estados regionales estén en condiciones de hacer descarrilar las conversaciones. Lo que los rusos y los iraníes han ofrecido a Turquía no puede ser igualado ni por Estados Unidos ni por Europa», escribe Hafez de forma prometedora.

Pero el periodista libanés Hasan Illaik ofrece una visión realista de los peligros de las conversaciones de acercamiento, en las que muchos actores regionales e internacionales tienen intereses creados.

Predice que «Estados Unidos hará todo lo posible por impedir cualquier mejora en las relaciones turco-sirias, llegando incluso a forjar lazos entre Turkiye y los kurdos apoyados por Estados Unidos».

La situación económica siria empeorará en 2023 porque ni Rusia ni China están ayudando, Irán ya ha hecho lo máximo y EE.UU. sigue ocupando las zonas ricas en recursos del noreste de Siria y aplicando más sanciones al Estado.

Sobre la esperada reunión entre Erdogan y el presidente sirio Bashar al-Assad, Illaik advierte que incluso esto plantea serias dificultades:

Turkiye tiene que pagar un precio por esta reunión porque ha hecho mucho daño a Siria y ocupa sus tierras, pero Rusia está presionando para que se celebre una reunión ‘gratis’ – para satisfacer sus propios objetivos estratégicos con Ankara.

Palestina, Levante y Golfo Pérsico

En toda la región, Illaik predice que en 2023 no habrá grandes cambios, porque «todo el Levante estará sometido a la continua hostilidad estadounidense: sanciones, ocupación militar de Siria, amenazas, chantaje y presión en Líbano e Irak».

Otros Estados árabes se apresurarán a asegurar ante todo sus propios intereses. Los EAU, por ejemplo, se han ofrecido a participar en las conversaciones turco-sirias «para ganar algo de influencia en la Siria de posguerra y equilibrar la influencia de Irán allí.»

Ceyda Karan opina sobre cómo el enfrentamiento entre potencias mundiales está afectando a los comportamientos regionales:

Los Estados del Golfo, incluso los saudíes, perciben la debilidad de Estados Unidos, por lo que ahora están estableciendo relaciones beneficiosas directas con China y Rusia. No veo que sigan siendo socios incondicionales de EE.UU. en la región, y veremos más signos de ello en 2023.

Una opinión bastante unánime es que este año se recrudecerán las tensiones en Palestina.

El gobierno derechista de Netanyahu ha colocado a Israel en una posición precaria», argumenta Ziad Hafez. «No puede lanzar una gran ofensiva militar dentro de Palestina, ni contra Líbano, Siria e Irán, ni está en condiciones de emprender ningún arreglo político, tanto a nivel interno como regional». Las tensiones aumentan rápidamente en Cisjordania, los judíos estadounidenses ya no prestan un apoyo incondicional y el equilibrio de poder sobre el terreno no favorece a Israel.

Hafez advierte de que «el racismo de extrema derecha de miembros del gabinete como (el ministro de Seguridad Nacional) Itamar Ben Gvir, hará imposible que Israel pueda alegar autodefensa sobre nada. Algunos de estos elementos intentarán forzar un enfrentamiento o conflicto mayor, pero esto será la perdición de Israel».

Están ‘condenados si lo hacen y condenados si no lo hacen’ es el predicamento de Israel en pocas palabras».

Illaik afirma que los israelíes no pueden permitirse mirar más allá de sus fronteras, como en el pasado:

Dentro de Palestina, el ambiente se está preparando para una Tercera Intifada, en Cisjordania y Jerusalén, y tal vez incluso dentro de las tierras de 1948, como presenciamos en mayo de 2021. La razón de ello es que los israelíes han debilitado y siguen debilitando a la Autoridad Palestina (AP), aplican más medidas y castigos arbitrarios al pueblo palestino e intentan alterar el statu quo de Al Aqsa de Jerusalén.

También cree que Israel intensificará sus ataques contra Irán, pero que Hezbolá seguirá siendo su mayor amenaza real para la seguridad. Illaik predice medidas de disuasión del Eje de Resistencia más fuertes en 2023:

Irán puede tomar represalias por las operaciones israelíes de sabotaje y asesinato -dentro de Israel-, mientras que Hezbolá continuará su proyecto de conseguir más misiles guiados de precisión, UAV y quizá incluso misiles de crucero.

El periodista Zafar Mehdi predice que el actual estancamiento de las conversaciones nucleares de Irán con las potencias mundiales continuará en 2023, tras una serie de nuevas sanciones recientes de los Estados occidentales relacionadas con los disturbios iraníes en el país y las acusaciones de envío de drones a Rusia, todo ello básicamente diseñado para ganar influencia en las conversaciones de Viena.

A pesar de la disposición de Irán a restablecer el acuerdo, está claro que otras partes no están interesadas, lo que obviamente impulsará a Teherán a aumentar aún más su enriquecimiento de uranio este año. Prepárense para más acusaciones infundadas contra Irán en los próximos meses, y esperen que el organismo de control nuclear de la ONU aumente su campaña de presión contra Teherán a instancias de estadounidenses, europeos e israelíes, escribe Mehdi.

También espera que Arabia Saudí » revele su relacion con Israel» este año, «especialmente con el amigo del príncipe heredero Mohammad Bin Salman (Netanyahu) de nuevo en el poder en Tel Aviv». Pero Mehdi advierte que esto «no ayudará a Riad en Yemen, ya que Ansarallah sigue golpeando a las fuerzas de la coalición liderada por Arabia Saudí y EE.UU. aboga ahora por una tregua entre los bandos enfrentados.»

Las conversaciones entre Irán y Arabia Saudí, a menudo estancadas, «están ahora a punto de avanzar a nivel político y diplomático, lo que podría suponer el avance necesario para poner fin a la guerra yemení en 2023», especialmente en el contexto del estrechamiento de los lazos de Riad con Moscú y Pekín, ambos deseosos de restablecer y mantener la seguridad en el Golfo Pérsico, pero dentro de un nuevo paradigma regional.

La guerra de Ucrania y el multipolarismo

Si se consideran únicamente las perspectivas sobre la guerra de Ucrania, los escritores de Cradle parecen inmunes a la narrativa occidental. Para ellos, la victoria rusa es inevitable por diversas razones, pero ¿a qué precio?

Ziad Hafez predice el final del devastador conflicto para finales de primavera, en gran medida porque las fuerzas de combate ucranianas se han visto gravemente mermadas y sus aliados occidentales no disponen de los medios para proporcionar un apoyo militar cualitativo y cuantitativo ininterrumpido.

La base industrial de Estados Unidos simplemente no está equipada y preparada para satisfacer esa demanda», afirma. Eso, y «la presión rusa sobre Putin para que acabe con esto y no se convierta en una guerra de desgaste.

Una alternativa para la OTAN, por supuesto, señalada por varios escritores, es ampliar el conflicto una vez que Ucrania esté perdiendo claramente: «Arrastrar a los polacos y a los ejércitos del antiguo Pacto de Varsovia».

Karin Kneissl, ministra austriaca de Asuntos Exteriores hasta 2019, tiene la vista puesta en las ramificaciones energéticas de esta guerra y en cómo se verán afectadas las instituciones europeas:

En la UE cabe esperar nuevas pruebas de fuerza, que van más allá de la congelación de fondos para (el primer ministro húngaro) Viktor Orban. La corrupción está muy extendida dentro de la UE y sus instituciones.

Cabe esperar un debilitamiento masivo de la moneda común, el euro. Esto encarecerá aún más las ya escasas importaciones de energía, sobre todo porque siguen liquidándose en dólares estadounidenses. Las cargas sobre las sociedades conducirán no sólo a una pérdida de poder adquisitivo y a la recesión, sino también a un malestar social que irá más allá de las huelgas por salarios más altos y las protestas por el clima en toda Europa, advierte Kneissl.

Como la recesión mundial pesa sobre los mercados de materias primas e impulsa los precios a la baja, cree que «los productores, como los 23 países productores del formato OPEP+, reducirán aún más su producción». Pero debido a «la falta de inversión en energías fósiles, ahora intensificada ante los temores de recesión, los precios también podrían oscilar al alza en cualquier momento». Lo que básicamente se traduce en una mayor volatilidad de los mercados energéticos en 2023.

Al final, sin embargo, Kneissl cree que «veremos surgir nuevos bancos, nuevos préstamos, nuevas cestas de monedas y, sin duda, nuevas compañías de seguros» en lugar de las existentes.

Nota: Esto es esencialmente lo que parece el fin de las guerras mundiales: la reorganización del viejo orden y la creación de nuevas instituciones y redes globales, con nuevas reglas y timoneles.

El columnista de The Cradle Pepe Escobar, que lleva mucho tiempo previendo el paso global al multipolarismo, podría ver cumplidos todos los puntos de su lista de predicciones en 2023. Es muy breve:

La expansión de los BRICS a BRICS+, con Argelia, Irán y Argentina en la primera oleada, y docenas después. Darán prioridad al comercio en sus propias monedas dando lugar a una moneda alternativa, que será compartida por el BRICS+, la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y la Unión Económica Euroasiática (UEEA).

Escobar predice además la corrosión de instituciones europeas clave, incluida la alianza militar transatlántica:

Reflejando la polarización interna que tiene lugar hoy en Occidente, tanto la UE como la OTAN estarán cada vez más cerca de romperse por completo.

La guerra de Ucrania, dice, es un detonante importante de este colapso debido a la «completa humillación de la OTAN», y anticipa que «si la guerra continúa lo hará, en términos de guerra híbrida,» es probable que veamos «ataques terroristas contra la Federación Rusa.»

El problema con 2023

Este no va a ser un año fácil, en ningún sitio. La constelación de acontecimientos del pasado reciente -guerras en Siria, Yemen, Libia; los ataques contra Irán, China y Rusia; la pandemia mundial y la securitización que le siguió; el resurgimiento del terrorismo salafí; la recesión económica generalizada; el fracaso de la globalización; la sustitución del derecho internacional por un «orden basado en normas» que se sirve a sí mismo, han contribuido al colapso de los sistemas existentes.

Sin embargo, si en tiempos de caos hay actores eficientes con diseño, el colapso no tiene por qué ser algo aterrador. Está claro que las viejas formas no funcionaban; aquí tenemos la oportunidad de arreglar las cosas desde la base. Pero el viaje será doloroso.

Los BRICS, la OCS, la BRI y la UEEA siguen adelante con sus programas. Las relaciones se estrechan (Rusia-China, India-Rusia, Irán-China, Arabia Saudí-China, Rusia-Irán, etc.). El atlantismo está siendo sustituido no sólo porque los atlantistas han fracasado, sino porque llevan décadas haciendo aguas mientras otros han dado saltos cuantitativos y cualitativos hacia adelante.

En Asia Occidental, las bolas para 2023 siguen en el aire. Turquía, Irán, Rusia, China, Arabia Saudí, Argelia, India, Israel, Afganistán, Pakistán, Brasil, Venezuela y muchos otros Estados, instituciones y responsables tomarán medidas importantes este año. Se harán muchos movimientos, algunos con éxito y otros fracasaran. Todo es difícil de predecir, salvo que nada seguirá igual a medida que nos adentremos en 2024.

Los redactores de Cradle cuyos comentarios se incluyen en esta columna son aquellos cuyas predicciones nos llegaron antes de su publicación.

Traducción nuestra

*Sharmine Narwani es una escritora afincada en Beirut, analista de la geopolítica de Asia Occidental y columnista de The Cradle. Su trabajo se ha publicado en una amplia gama de medios de comunicación, como The American Conservative, Russia Today, The New York Times, USA Today, The Guardian, Al-Akhbar English, Assafir, Huffington Post, BRICS Post, Salon.com, Al Jazeera y otros. Es citada en numerosas publicaciones por su cobertura innovadora e investigadora del conflicto sirio.

Fuente: The Cradle