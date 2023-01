POR QUÉ LA CIA INTENTÓ UN «LEVANTAMIENTO MAIDAN» EN BRASIL. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

11 de enero 2023.

Geoeconómicamente, eso deja al denominado “hemisferio occidental” denominado por los Estados Unidos, especialmente a Venezuela, inmensamente rica en energía, como el objetivo clave. Y geopolíticamente, el actor regional clave es Brasil.

Un ex funcionario de inteligencia de EE. UU. ha confirmado que el caótico remix de Maidan presentado en Brasilia el 8 de enero fue una operación de la CIA y lo vinculó con los recientes intentos de revolución de color en Irán.

El domingo, presuntos simpatizantes del expresidente de derecha Jair Bolsonaro irrumpieron en el Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Brasil, sorteando endebles barricadas de seguridad, escalando techos, rompiendo ventanas, destruyendo propiedades públicas, incluidas pinturas preciosas, mientras pedían un golpe militar como parte de un plan de cambio de régimen que tiene como objetivo al presidente electo Luis Inacio “Lula” da Silva.

Según la fuente de EE. UU., la razón para organizar la operación, que muestra signos visibles de planificación apresurada, ahora es que Brasil está listo para reafirmarse en la geopolítica global junto con los países BRICS+, Rusia, India y China.

Eso sugiere que los planificadores de la CIA son ávidos lectores del estratega de Credit Suisse Zoltan Pozsar, ex miembro de la Reserva Federal de Nueva York. En su innovador informe del 27 de diciembre titulado War and Commodity Encumbrance, Pozsar afirma que “el orden mundial multipolar no está siendo construido por los jefes de estado del G7 sino por el ‘G7 del Este’ (los jefes de estado de los BRICS), que es un G5 realmente, pero debido a ‘BRICSpansion’, me tomé la libertad de redondearlo”.

Se refiere aquí a los informes de que Argelia, Argentina e Irán ya han solicitado unirse a los BRICS, o más bien a su versión ampliada «BRICS+», con un mayor interés expresado por Arabia Saudita, Turkiye, Egipto, Afganistán e Indonesia.

La fuente estadounidense trazó un paralelo entre Maidan de la CIA en Brasil y una serie de manifestaciones callejeras recientes en Irán instrumentalizadas por la agencia como parte de una nueva campaña de revolución de color: “Estas operaciones de la CIA en Brasil e Irán son paralelas a la operación en Venezuela en 2002 que fue un gran éxito al principio, ya que los alborotadores lograron apoderarse de Hugo Chávez”.

Entra el “G7 del Este”

Los neoconservadores straussianos ubicados en la cima de la CIA, independientemente de su afiliación política, están furiosos porque el «G7 del Este», como en la configuración BRICS+ del futuro cercano, se está alejando rápidamente de la órbita del dólar estadounidense.

El straussiano John Bolton, que acaba de hacer público su interés en postularse para la presidencia de los EE. UU., ahora exige la expulsión de Turquía de la OTAN a medida que el Sur Global se realinea rápidamente dentro de nuevas instituciones multipolares.

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y su nuevo homólogo chino, Qin Gang, acaban de anunciar la fusión de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) impulsada por China y la Unión Económica de Eurasia (EAEU) impulsada por Rusia. Esto significa que el mayor proyecto de comercio/conectividad/desarrollo del siglo XXI, las Nuevas Rutas de la Seda de China, es ahora aún más complejo y continúa expandiéndose .

Eso prepara el escenario para la introducción, que ya se está diseñando en varios niveles, de una nueva moneda de comercio internacional destinada a suplantar y luego reemplazar al dólar estadounidense. Aparte de un debate interno entre los BRICS+, uno de los vectores clave es el equipo de discusión establecido entre la EAEU y China. Cuando concluyan, estas deliberaciones se presentarán a las naciones socias de BRI-EAEU y, por supuesto, a los BRICS+ ampliados.

Lula al mando en Brasil, en lo que ahora es su tercer mandato presidencial no consecutivo, ofrecerá un tremendo impulso a BRICS+. En la década de 2000, junto con el presidente ruso Putin y el expresidente chino Hu Jintao, Lula fue un conceptualizador clave de un papel más profundo para los BRICS, incluido el comercio en sus propias monedas.

BRICS como “el nuevo G7 del Este”, como lo define Pozsar, está más allá del anatema, tanto para los neoconservadores straussianos como para los neoliberales.

Estados Unidos está siendo expulsado de manera lenta pero segura de Eurasia más amplia por acciones concertadas de la asociación estratégica Rusia-China.

Ucrania es un agujero negro, donde la OTAN se enfrenta a una humillación que hará que Afganistán parezca Alicia en el país de las maravillas. Una UE débil que está siendo obligada por Washington a desindustrializarse y comprar gas natural licuado (GNL) de EE. UU. a un costo absurdamente alto no tiene recursos esenciales para que el Imperio los saquee.

La jugada neoconservadora de Strauss es hacer todo lo posible para evitar la expansión comercial y la influencia política de China y Rusia en América Latina, que Washington, independientemente del derecho internacional y el concepto de soberanía, sigue llamando “nuestro patio trasero”. En tiempos en que el neoliberalismo es tan “inclusivo” que los sionistas usan esvásticas, la Doctrina Monroe está de regreso, con esteroides.

Todo sobre la ‘estrategia de la tensión’

Las pistas para Maidan en Brasil se pueden obtener, por ejemplo, en el Comando Cibernético del Ejército de EE. UU. en Fort Gordon, donde no es ningún secreto que la CIA desplegó cientos de activos en todo Brasil antes de las recientes elecciones presidenciales, fiel al libro de jugadas de «estrategia de tensión». .

La charla de la CIA fue interceptada en Fort Gordon desde mediados de 2022. El tema principal entonces fue la imposición de la narrativa generalizada de que ‘Lula solo podía ganar haciendo trampa’.

Un objetivo clave de la operación de la CIA era desacreditar por todos los medios el proceso electoral brasileño, allanando el camino para una narrativa preempaquetada que ahora se está desmoronando: un Bolsonaro derrotado que huye de Brasil y busca refugio en la mansión Mar-a-Lago del expresidente estadounidense Donald Trump. . Bolsonaro, asesorado por Steve Bannon, huyó de Brasil y se saltó la toma de posesión de Lula, pero debido a que está aterrorizado, podría enfrentarse a la cárcel más temprano que tarde. Y por cierto, está en Orlando, no en Mar-a-Lago.

La guinda del rancio pastel de Maidan fue lo que sucedió el domingo pasado: fabricar un 8 de enero en Brasilia reflejando los eventos del 6 de enero de 2021 en Washington y, por supuesto, imprimir el vínculo Bolsonaro-Trump en la mente de la gente.

La naturaleza amateur del 8 de enero en Brasilia sugiere que los planificadores de la CIA se perdieron en su propio complot. Toda la farsa tuvo que anticiparse debido al informe de Pozsar, que todos los que importan han leído en el eje New York-Beltway.

Lo que está claro es que, para algunas facciones del poderoso establecimiento estadounidense, deshacerse de Trump a toda costa es incluso más crucial que paralizar el papel de Brasil en BRICS+.

Cuando se trata de los factores internos de Maidan en Brasil, tomando prestado del novelista Gabriel García Márquez, todo camina y habla como la Crónica de un golpe anunciado. Es imposible que el aparato de seguridad en torno a Lula no haya previsto estos hechos, sobre todo teniendo en cuenta el tsunami de carteles en las redes sociales.

Por lo tanto, debe haber habido un esfuerzo concertado para actuar con suavidad, sin grandes garrotes preventivos, mientras solo se emite el balbuceo neoliberal habitual.

Después de todo, el gabinete de Lula es un desastre, con ministros en constante enfrentamiento y algunos miembros apoyando a Bolsonaro incluso hace unos meses. Lula lo llama un “gobierno de unidad nacional”, pero es más como un trabajo de retazos de mal gusto.

El analista brasileño Quantum Bird, un estudioso de la física respetado a nivel mundial que ha regresado a casa después de un largo período en tierras de la OTAN, señala que hay “demasiados actores en juego y demasiados intereses antagónicos. Entre los ministros de Lula, encontramos bolsonaristas, neoliberales-rentistas, conversos al intervencionismo climático, practicantes de políticas de identidad y una vasta fauna de neófitos políticos y escaladores sociales, todos bien alineados con los intereses imperiales de Washington”.

‘Militantes’ avivados por la CIA al acecho

Un escenario plausible es que sectores poderosos de las fuerzas armadas brasileñas, al servicio de los habituales think tanks neoconservadores straussianos, además del capital financiero mundial, no podrían realmente lograr un golpe real, considerando el rechazo popular masivo, y tuvieron que conformarse en el mejor de los casos. para una farsa «suave». Eso ilustra hasta qué punto esta facción militar engreída y altamente corrupta está aislada de la sociedad brasileña.

Lo que es profundamente preocupante, como señala Quantum Bird, es que la unanimidad en condenar el 8 de enero desde todos los ángulos, mientras que nadie asumió la responsabilidad, “muestra cómo Lula navega prácticamente solo en un mar poco profundo infestado de corales afilados y tiburones hambrientos”.

La posición de Lula, agrega, “decretar una intervención federal él solo, sin rostros fuertes de su propio gobierno o autoridades relevantes, muestra una reacción improvisada, desorganizada y amateur”.

Y todo eso, una vez más, después de que “militantes” atizados por la CIA llevaran días organizando las “protestas” abiertamente en las redes sociales.

Sin embargo, el mismo viejo libro de jugadas de la CIA sigue funcionando. Todavía me sorprende lo fácil que es subvertir a Brasil, uno de los líderes naturales del Sur Global. Se seguirán reproduciendo intentos de golpes de estado de la vieja escuela con guiones de cambio de régimen/revolución de color: recuerde a Kazajstán a principios de 2021 e Irán solo hace unos meses.

Por mucho que la facción autoengrandecida de los militares brasileños pueda creer que controlan la nación, si las masas significativas de Lula salen a la calle con todas sus fuerzas contra la farsa del 8 de enero, la impotencia del ejército quedará gráficamente impresa. Y dado que se trata de una operación de la CIA, los controladores ordenarán a sus vasallos militares tropicales que se comporten como avestruces.

El futuro, por desgracia, es ominoso. El establecimiento estadounidense no permitirá que Brasil, la economía BRICS con el mejor potencial después de China, vuelva a estar en el negocio con toda su fuerza y ​​en sintonía con la asociación estratégica Rusia-China.

Los neoconservadores y neoliberales straussianos, chacales y hienas geopolíticos certificados, se volverán aún más feroces a medida que el «G7 del Este», incluido Brasil, se mueva para poner fin a la soberanía del dólar estadounidense a medida que se desvanece el control imperial del mundo.

