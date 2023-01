POR QUÉ LA BRI VUELVE CON FUERZA EN 2023. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

06 de enero 2023.

A medida que la Iniciativa de la Franja y la Ruta de Pekín entra en su décimo año, una sólida asociación geoestratégica chino-rusa ha revitalizado la BRI en todo el Sur Global.

El año 2022 terminó con una llamada de Zoom que puso fin a todas las llamadas de Zoom: Los presidentes Vladimir Putin y Xi Jinping debatieron todos los aspectos de la asociación estratégica Rusia-China en una videollamada exclusiva.

Putin explicó a Xi cómo «Rusia y China lograron garantizar unas tasas de crecimiento récord del comercio mutuo», lo que significa que «podremos alcanzar nuestro objetivo de 200.000 millones de dólares en 2024 antes de lo previsto».

En cuanto a su coordinación para «formar un orden mundial justo basado en el derecho internacional», Putin subrayó cómo «compartimos los mismos puntos de vista sobre las causas, el curso y la lógica de la transformación en curso del panorama geopolítico mundial.»

Frente a «la presión y las provocaciones sin precedentes de Occidente», Putin señaló cómo Rusia-China no sólo defienden sus propios intereses «sino también a todos aquellos que defienden un orden mundial verdaderamente democrático y el derecho de los países a determinar libremente su propio destino.»

Anteriormente, Xi había anunciado que Pekín celebrará el III Foro de la Franja y la Ruta en 2023. Así lo han confirmado, extraoficialmente, fuentes diplomáticas. En un principio, el foro iba a ser bianual, celebrándose primero en 2017 y luego en 2019. El de 2021 no llegó a celebrarse debido a Covid-19.

El regreso del foro señala no solo un impulso renovado, sino un hito extremadamente significativo, ya que la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), lanzada en Astana y luego en Yakarta en 2013, celebrará su décimo aniversario.

BRI versión 2.0

Esto marca la pauta para 2023 en todo el espectro geopolítico y geoeconómico. Paralelamente a su amplitud y alcance geoconómicos, la BRI se ha concebido como el concepto global de política exterior de China hasta mediados de siglo. Ahora ha llegado el momento de retocar las cosas. Los proyectos de la BRI 2.0, a lo largo de sus diversos corredores de conectividad, están obligados a redimensionarse para adaptarse al entorno post COVID, a las reverberaciones de la guerra de Ucrania y a un mundo profundamente endeudado.

Y luego está el engranaje del impulso a la conectividad a través de la BRI con el impulso a la conectividad a través del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INTSC), cuyos principales actores son Rusia, Irán e India.

Ampliando el impulso geoeconómico de la asociación Rusia-China tal y como lo debatieron Putin y Xi, el hecho de que Rusia, China, Irán e India estén desarrollando asociaciones comerciales entrelazadas debería establecer que los miembros del BRICS Rusia, India y China, además de Irán como uno de los próximos miembros del ampliado BRICS+, son el «Cuadrilátero» que realmente importa en toda Eurasia.

El nuevo Comité Permanente del Politburó de Pekín, totalmente alineado con las prioridades de Xi, estará muy centrado en consolidar esferas concéntricas de influencia geoeconómica en todo el Sur Global.

Cómo juega China a la «ambigüedad estratégica

Esto no tiene nada que ver con el equilibrio de poder, que es un concepto occidental que además no conecta con los cinco milenios de historia de China. Tampoco se trata de otra inflexión de la «unidad del centro», la representación geopolítica según la cual ninguna nación es capaz de amenazar al centro, China, mientras sea capaz de mantener el orden.

Estos factores culturales que en el pasado podían haber impedido a China aceptar una alianza bajo el concepto de paridad han desaparecido ahora cuando se trata de la asociación estratégica Rusia-China.

Ya en febrero de 2022, días antes de los acontecimientos que desembocaron en la Operación Militar Especial (OME) de Rusia en Ucrania, Putin y Xi, en persona, habían anunciado que su asociación «no tenía límites», aunque mantuvieran enfoques diferentes sobre cómo Moscú debía tratar a un Kiev letalmente instrumentalizado por Occidente para amenazar a Rusia.

En pocas palabras: Pekín no «abandonará» a Moscú por Ucrania, por mucho que no muestre abiertamente su apoyo. Los chinos están jugando su propia interpretación sutil de lo que los rusos definen como «ambigüedad estratégica».

Conectividad en Asia Occidental

En Asia Occidental, los proyectos de la BRI avanzarán especialmente rápido en Irán, como parte del acuerdo de 25 años firmado entre Pekín y Teherán y la desaparición definitiva del Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA) -o acuerdo nuclear iraní-, que se traducirá en la ausencia de inversiones europeas en la economía iraní.

Irán no es solo un socio de la BRI, sino también un miembro de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS). Ha firmado un acuerdo de libre comercio con la Unión Económica de Eurasia (UEEA), formada por los Estados postsoviéticos Rusia, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán.

Hoy en día, Irán es sin duda el principal interconector del INSTC, abriendo el Océano Índico y más allá, interconectándose no sólo con Rusia e India, sino también con China, el Sudeste Asiático e incluso, potencialmente, Europa, suponiendo que los dirigentes de la UE vean algún día hacia dónde sopla el viento.

Así pues, tenemos a un Irán fuertemente sancionado por Estados Unidos beneficiándose simultáneamente de la BRI, el INSTC y el acuerdo de libre comercio con la UEEA. Los tres miembros críticos del BRICS -India, China y Rusia- estarán especialmente interesados en el desarrollo del corredor de tránsito transiraní, que resulta ser la ruta más corta entre la mayor parte de la UE y el sur y el sudeste de Asia, y proporcionará un transporte más rápido y barato.

Añádase a esto el innovador corredor de energía eléctrica previsto entre Rusia, Transcaucasia e Irán, que podría convertirse en el enlace de conectividad definitivo capaz de acabar con el antagonismo entre Azerbaiyán y Armenia.

En el mundo árabe, Xi ya ha reorganizado el tablero de ajedrez. El viaje de Xi a Arabia Saudí en diciembre debería ser el proyecto diplomático sobre cómo establecer rápidamente un quid pro quo posmoderno entre dos civilizaciones antiguas y orgullosas para facilitar el renacimiento de la Nueva Ruta de la Seda.

El auge del petro-yuan

Pekín puede haber perdido enormes mercados de exportación dentro del Occidente colectivo, por lo que se necesitaba un sustituto. Los líderes árabes que hicieron cola en Riad para reunirse con Xi vieron acercarse de repente diez mil cuchillos (occidentales) afilados y calcularon que era el momento de encontrar un nuevo equilibrio.

Eso significa, entre otras cosas, que el príncipe heredero saudí Mohammad bin Salman (MbS) ha adoptado una agenda más multipolar: no más armamentismo del yihadismo salafí en toda Eurasia, y una puerta abierta de par en par a la asociación estratégica Rusia-China. La arrogancia golpea con fuerza el corazón del Hegemón.

El estratega del Credit Suisse, Zoltan Pozsar, en dos sorprendentes boletines sucesivos, titulados War and Commodity Encumbrance (27 de diciembre) y War and Currency Statecraft (29 de diciembre), señaló la escritura en la pared.

Pozsar entendió perfectamente lo que Xi quería decir cuando afirmó que China está «dispuesta a trabajar con el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG)(1) para establecer un «nuevo paradigma de cooperación energética multidimensional» en un plazo de «tres a cinco años».

China seguirá importando mucho crudo, a largo plazo, de los países del CCG, y mucho más gas natural licuado (GNL). Pekín «reforzará nuestra cooperación en el sector ascendente, los servicios de ingeniería, así como el almacenamiento [descendente], el transporte y la refinería». La plataforma Shanghai Petroleum and Natural Gas Exchange se utilizará plenamente para la liquidación en RMB (2) en el comercio de petróleo y gas… y podríamos iniciar una cooperación de intercambio de divisas».

Pozsar lo resumió todo así: «Petróleo del CCG fluyendo hacia Oriente + facturación en renminbi = el amanecer del petroyuan».

Y no sólo eso. Paralelamente, el BRI recibe un impulso renovado, porque el modelo anterior -petróleo por armas- será sustituido por petróleo por desarrollo sostenible (construcción de fábricas, nuevas oportunidades de empleo).

Y así es como la BRI cumple la Visión 2030 de MbS.

Aparte de Michael Hudson, Poszar puede ser el único analista económico occidental que entiende el cambio global de poder:

El orden mundial multipolar», dice, «no lo están construyendo los jefes de Estado del G7, sino el ‘G7 del Este’ (los jefes de Estado del BRICS), que en realidad es un G5.

Debido a la evolución hacia un BRICS+ ampliado, se tomó la libertad de redondear el número.

Y las potencias mundiales en ascenso también saben cómo equilibrar sus relaciones. En Asia Occidental, China está jugando con vertientes ligeramente diferentes de la misma estrategia de comercio/conectividad BRI, una para Irán y otra para las monarquías del Golfo Pérsico.

La Asociación Estratégica Integral de China con Irán es un acuerdo de 25 años en virtud del cual China invierte 400.000 millones de dólares en la economía iraní a cambio de un suministro constante de petróleo iraní con un gran descuento. En su cumbre con el CCG, Xi hizo hincapié en las «inversiones en proyectos petroquímicos, fabricación e infraestructuras» a cambio de pagar la energía en yuanes.

Cómo jugar al nuevo gran juego

La BRI 2.0 también se puso en marcha durante una serie de cumbres del Sudeste Asiático en noviembre. Cuando Xi se reunió con el primer ministro tailandés, Prayut Chan-o-cha, en la cumbre de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) celebrada en Bangkok, se comprometieron a conectar finalmente el ferrocarril de alta velocidad China-Laos, ya en marcha, al sistema ferroviario tailandés. Se trata de un proyecto de 600 km de longitud que unirá Bangkok con Nong Khai, en la frontera con Laos, y que estará terminado en 2028.

Y en un impulso adicional de la BRI, Pekín y Bangkok acordaron coordinar el desarrollo de la Gran Área de la Bahía de Shenzhen-Zhuhai-Hong Kong y el delta del río Yangtsé con el Corredor Económico Oriental (EEC) de Tailandia.

A largo plazo, China aspira esencialmente a reproducir en Asia Occidental su estrategia en el Sudeste Asiático. Pekín comercia más con la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) que con Europa o Estados Unidos. La actual y dolorosa caída a cámara lenta del Occidente colectivo puede erizar algunas plumas en una civilización que ha visto, desde lejos, el ascenso y la caída de griegos, romanos, partos, árabes, otomanos, españoles, holandeses y británicos. Al fin y al cabo, el Hegemón no es más que el último de una larga lista.

En la práctica, los proyectos BRI 2.0 se someterán ahora a un mayor escrutinio: Será el fin de las propuestas poco prácticas y de los costes a fondo perdido, con salvavidas extendidos a una serie de naciones endeudadas. La BRI se situará en el centro de la expansión del BRICS+, a partir de un panel de consulta celebrado en mayo de 2022 al que asistieron ministros de Asuntos Exteriores y representantes de Sudamérica, África y Asia y que mostró, en la práctica, el abanico global de posibles países candidatos.

Implicaciones para el Sur Global

El nuevo mandato de Xi en el XX Congreso del Partido Comunista ha señalado la institucionalización irreversible de la BRI, que resulta ser su política emblemática. El Sur Global está sacando rápidamente conclusiones serias, especialmente en contraste con la evidente politización del G20 que fue visible en su cumbre de noviembre en Bali.

Así que Poszar es una joya rara: un analista occidental que entiende que los BRICS son el nuevo G5 que importa, y que están liderando el camino hacia los BRICS+. También entiende que el Cuadrilátero que realmente importa son los tres principales BRICS más Irán.

La aguda desvinculación de la cadena de suministro, el crecimiento de la histeria occidental por la postura de Pekín en la guerra de Ucrania y los graves reveses sufridos por las inversiones chinas en Occidente juegan a favor del desarrollo de la BRI 2.0. Pekín se centrará simultáneamente en varios nodos del Sur Global, especialmente los vecinos de la ASEAN y de toda Eurasia.

Piénsese, por ejemplo, en el ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung, financiado por Pekín, el primero del Sudeste Asiático: un proyecto de la BRI que se inaugura este año, ya que Indonesia acoge la presidencia rotatoria de la ASEAN. China también está construyendo el enlace ferroviario de la costa este en Malasia Malasia y ha reanudado las negociaciones con Filipinas para tres proyectos ferroviarios.

Luego están las interconexiones superpuestas. La ASEAN cerrará un acuerdo de zona de libre comercio con Tailandia. Al margen del épico regreso de Luiz Inácio Lula da Silva al poder en Brasil, el pasado domingo, funcionarios de Irán y Arabia Saudí se reunieron entre sonrisas para hablar de BRICS+, qué si no. Excelente elección del lugar: Brasil es considerado por prácticamente todos los actores geopolíticos como un territorio neutral de primer orden.

Desde el punto de vista de Pekín, lo que está en juego no podría ser mayor, ya que el impulso de la BRI 2.0 en todo el Sur Global es no permitir que China dependa de los mercados occidentales. Prueba de ello es su enfoque combinado hacia Irán y el mundo árabe.

Que China pierda simultáneamente la demanda de los mercados estadounidense y europeo puede acabar siendo sólo un bache en el camino (multipolar), aunque la caída del Occidente colectivo parezca sospechosamente programada para acabar con China.

El año 2023 transcurrirá con China jugando el Nuevo Gran Juego en su interior, elaborando una globalización 2.0 apoyada institucionalmente por una red que engloba el BRI, los BRICS+, la OCS y, con la ayuda de su socio estratégico ruso, también la UEEA y la OPEP+. No es de extrañar que los sospechosos habituales estén aturdidos y confusos.

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Notas nuestras

(1) El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) está conformado por seis países árabes (Reino de Arabia Saudita, Reino de Bahréin, Estado de Kuwait, Sultanato de Omán, Emiratos Árabes Unidos y Estado de Qatar)

(2) El renminbi es la moneda de curso legal de la República Popular China y es emitida por el Banco Popular de China.​ El yuan es la unidad básica del renminbi, nombre por el que también se conoce a la moneda.​

Fuente original: The Cradle