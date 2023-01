LA ANGUSTIA EXISTENCIAL DE BIDEN EN UCRANIA. M. K. Bhadrakumar.

M. K. Bhadrakumar.

08 de enero 2023.

El consenso bipartidista en el Beltway sobre que Estados Unidos es la potencia mundial «indispensable» suele atribuirse a los neoconservadores, que han sido la fuerza motriz de la política exterior y de seguridad estadounidense en las sucesivas administraciones desde la década de 1970.

El artículo de opinión publicado el sábado en el Washington Post titulado Time is not on Ukraine’s side (El tiempo no está de parte de Ucrania), del que son coautores la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice durante la presidencia de George W. Bush y el secretario de Defensa Robert Gates (que sirvió tanto con Bush como con Barack Obama), pone de relieve este paradigma.

Rice y Gates son robustos guerreros del frío, entusiastas de la guerra de la OTAN contra Rusia. Pero su queja es que el Presidente Biden debería intervenir «drásticamente» en Ucrania.

El artículo de opinión se remonta a las dos guerras mundiales que marcaron el ascenso de Estados Unidos como potencia mundial y advierte de que el «orden basado en normas» liderado por Estados Unidos desde 1990 -palabra clave de la hegemonía mundial estadounidense- está en peligro si Biden fracasa en Ucrania.

Rice y Gates reconocen indirectamente que Rusia está en racha ganadora, contrariamente a la narrativa triunfalista occidental hasta ahora. Evidentemente, la esperada ofensiva rusa les pone nerviosos.

Igualmente, el artículo de opinión es contextual a la política estadounidense. El estancamiento de la Cámara de Representantes y su dramático desenlace en una lucha política sin cuartel entre los republicanos presagia un Congreso disfuncional de aquí a las elecciones de 2024.

Kevin McCarthy, que contaba con el respaldo del expresidente Donald Trump, finalmente ganó, pero solo después de hacer una serie de concesiones al ala populista del Partido Republicano, que ha debilitado su autoridad. La AP informó:

Se señalaron con el dedo, se intercambiaron palabras y aparentemente se evitó por poco la violencia… Fue el final de un amargo enfrentamiento que había mostrado las fortalezas y la fragilidad de la democracia estadounidense.

Un alto político del Kremlin ya lo comentó. El propio McCarthy, en su declaración tras ser elegido nuevo presidente de la Cámara de Representantes, enumeró como sus prioridades el compromiso con una economía fuerte, contrarrestar la inmigración ilegal a través de la frontera mexicana y competir con China, pero omitió cualquier referencia a la situación de Ucrania o a la provisión de fondos a Kiev.

De hecho, a principios de noviembre, había afirmado que los republicanos de la Cámara se opondrían a una ayuda financiera ilimitada e injustificada a Ucrania.

Ahora, Rice y Gates se niegan a marchar al unísono con Trump. Pero, aunque un jugador disminuido, Trump sigue siendo un jugador activo, una presencia masiva y ejerce el control funcional y es, con mucho, la voz más grande en el Partido Republicano. Podría decirse que lo que define hoy al Partido Republicano es Trump. Por lo tanto, su apoyo a McCarthy va a tener consecuencias.

Biden lo entiende. Es concebible que el artículo de opinión de Rice-Gates fuera ideado por la Casa Blanca y el estamento de seguridad estadounidense y guionizado por los neoconservadores. El artículo de opinión apareció al día siguiente de la declaración conjunta del 5 de enero de Biden y el canciller alemán Olaf Scholz, en la que subrayaban su «inquebrantable solidaridad» con Ucrania.

Bajo la inmensa presión de Biden, Alemania y Francia cedieron la semana pasada para proporcionar a Ucrania vehículos de combate de infantería. Scholz también acordó que Alemania suministrará una batería adicional de defensa antiaérea Patriot a Ucrania. (Desde entonces, un alto político del SPD en Berlín ha expresado sus reservas).

El mismo día en que apareció el artículo de opinión, el Pentágono organizó, inusualmente para un sábado, una rueda de prensa de Laura Cooper, Subsecretaria Adjunta de Defensa, Asuntos de Seguridad Internacional para Rusia, Ucrania y Eurasia. Cooper declaró explícitamente que la guerra en Ucrania amenaza la posición global de Estados Unidos:

Desde una perspectiva estratégica global, es difícil insistir lo suficiente en las devastadoras consecuencias que tendría el hecho de que Putin lograra su objetivo de apoderarse de Ucrania. Esto reescribiría las fronteras internacionales de una manera que no hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Y nuestra capacidad para revertir estos avances y apoyar y defender la soberanía de una nación es algo que resuena no sólo en Europa, sino en todo el mundo.

El gato está fuera de la bolsa, finalmente: Estados Unidos está luchando en Ucrania para preservar su hegemonía mundial. Coincidencia o no, en una sensacional entrevista en Kiev, el ministro de Defensa ucraniano, Oleksii Reznikov, también declaró el fin de semana que Kiev se ha dejado utilizar conscientemente por la OTAN en un conflicto más amplio del bloque, contra Moscú.

En la Cumbre de la OTAN celebrada en Madrid en junio de 2022, se dijo claramente que en la próxima década la principal amenaza para la alianza sería la Federación Rusa. Hoy Ucrania está eliminando esta amenaza. Hoy estamos llevando a cabo la misión de la OTAN. Ellos no están derramando su sangre. Nosotros estamos derramando la nuestra. Por eso se les exige que nos suministren armas.

Reznikov, ex oficial del ejército soviético, afirmó haber recibido personalmente tarjetas de felicitación navideñas y mensajes de texto de los ministros de Defensa occidentales en este sentido. La apuesta no podría ser mayor, ya que Reznikov también afirma que el ingreso de Ucrania en la OTAN es un hecho.

De hecho, el sábado, el Pentágono anunció el mayor paquete de ayuda a la seguridad de la Administración Biden para Ucrania hasta la fecha, procedente de la Reducción Presidencial. Evidentemente, la Administración Biden está haciendo todo lo posible. Se ha programado otra reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para el 13 de enero.

Pero Putin ha dejado claro que

Rusia está abierta a un diálogo serio, con la condición de que las autoridades de Kiev cumplan las claras exigencias que se han planteado en repetidas ocasiones, y reconozcan las nuevas realidades territoriales.

En cuanto a la guerra, las noticias procedentes de Donbass son extremadamente preocupantes. Soledar está en manos rusas y los combatientes de Wagner están estrechando el cerco en torno a Bajmut, nudo estratégico de comunicaciones y eje de los despliegues ucranianos en Donbass.

Por otra parte, en contra de lo esperado, Moscú se muestra imperturbable ante los esporádicos y teatrales ataques ucranianos con drones dentro de Rusia. La opinión pública rusa sigue apoyando firmemente a Putin.

El comandante de las fuerzas rusas, el general Sergey Surovikin, ha dado prioridad a la fortificación de la llamada «línea de contacto», que está resultando eficaz contra los contraataques ucranianos.

El Pentágono no está seguro de la estrategia futura de Surovikin. Por lo que saben de su brillante éxito en el desalojo de oficiales de la OTAN de la ciudad siria de Alepo en 2016, el asedio y la guerra de desgaste son el fuerte de Surovikin. Pero nunca se sabe. En Bielorrusia se está llevando a cabo una constante acumulación rusa. Los sistemas de misiles S-400 e Iskander se han desplegado allí. Un ataque de la OTAN (Polonia) contra Bielorrusia ya no es realista.

El 4 de enero, Putin saludó el Año Nuevo con la formidable fragata Almirante Gorshkov portando «el sistema de misiles hipersónicos de vanguardia Zircon, que no tiene análogos», embarcándose en «una misión naval de larga distancia a través de los océanos Atlántico e Índico, así como del mar Mediterráneo».

Una semana antes, el sexto submarino estratégico de propulsión nuclear portador de misiles de la clase Borei-A, el Generalissimus Suvorov, se incorporó a la Armada rusa. Estos submarinos son capaces de transportar 16 misiles balísticos intercontinentales Bulava.

La niebla de la guerra envuelve las intenciones rusas. Rice y Gates han advertido que el tiempo juega a favor de Rusia:

La capacidad militar y la economía de Ucrania dependen ahora casi por completo de las líneas de vida de Occidente -principalmente, de Estados Unidos. En ausencia de otro gran avance y éxito ucraniano contra las fuerzas rusas, las presiones occidentales sobre Ucrania para negociar un alto al fuego aumentarán a medida que pasen los meses de estancamiento militar. En las circunstancias actuales, cualquier alto el fuego negociado dejaría a las fuerzas rusas en una posición de fuerza.

Es una valoración brutalmente franca. La llamada de Biden a Scholz el viernes muestra también su angustia. Con la fragmentación de la clase política dentro de Estados Unidos, Biden tampoco puede permitirse fisuras en la unidad de sus aliados.

Curiosamente, esta era también la idea principal de un artículo publicado hace quince días por un experto ruso de alto nivel, Andrey Kortunov, en el diario del Partido Comunista Chino Global Times, titulado Los problemas internos de EE. UU. Podrían empujar a Ucrania al margen del discurso público estadounidense .

Kortunov escribió:

Dejando a un lado las emociones, hay que aceptar que el conflicto ya se ha convertido en existencial no sólo para Ucrania y Rusia, sino también para EEUU: la administración Biden no puede aceptar una derrota en Ucrania sin enfrentarse a importantes implicaciones negativas para las posiciones de EEUU en todo el mundo.

Kortunov escribía casi quince días antes de que Rice y Gates empezaran a tener la misma percepción metafísica. Pero los neoconservadores todavía no están preparados para aceptar que la elección les está mirando de frente: Biden y Putin nadando hacia un orden mundial multipolar, o hundiéndose juntos.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

