LA DINÁMICA DE SISTEMAS SIGUE SUS PROPIAS REGLAS, NO EL PENSAMIENTO DE GRUPO. Alastair Crooke.

El «acontecimiento» de nuestra era, sin embargo, es de nuevo la decisión estratégica de Estados Unidos de enfrentarse tanto a China como a Rusia en un intento de preservar su momento unipolar, en relación con otras grandes potencias. Sin embargo, los breves momentos de la historia no borran las tendencias a largo plazo. Y la tendencia a largo plazo es que surgirán rivales.

Hacia el final de su obra The Rise and Fall of the Great Powers (1987), «[el historiador de Yale] Paul Kennedy expresó la entonces controvertida creencia de que las guerras entre grandes potencias no eran cosa del pasado. Uno de los temas principales de la historia de Kennedy era el concepto de overstretch, es decir, que el declive relativo de las grandes potencias a menudo era el resultado de un desequilibrio entre los recursos de una nación y sus compromisos», escribe el profesor Francis Sempa.

Pocos en la clase dirigente occidental aceptan siquiera que hayamos llegado a tal punto de inflexión. Sin embargo, les guste o no, las combinaciones de grandes potencias están surgiendo rápidamente en todo el mundo. La influencia de Estados Unidos ya se está reduciendo a su núcleo atlantista. Esta contracción no es simplemente una cuestión de recursos frente a compromisos; ésa es una explicación demasiado simplista.

La metamorfosis se está produciendo tanto como resultado del agotamiento de las dinámicas políticas y culturales que impulsaron la era anterior, sino por el estímulo de nuevas dinámicas. Y por «dinámica» se entiende también el agotamiento y la próxima desaparición de las estructuras financieras y culturales mecánicas subyacentes que, por sí mismas, están moldeando la nueva política y la nueva cultura.

Los sistemas siguen sus propias reglas -también las reglas de la mecánica física-, como lo que ocurre cuando se añade un grano de arena más a un complejo e inestable montón de arena.

Así pues, a diferencia de lo que ocurre en política, ni la opinión humana ni los resultados de las elecciones en Washington tendrán necesariamente la capacidad de moldear la próxima era, del mismo modo que la opinión del Congreso por sí sola no puede invertir una cascada en un montón de arena financiera -si es lo suficientemente grande- vertiendo más granos de arena en su parte superior.

El hecho es que cualquier pensamiento de grupo caduco – más allá de un cierto punto en la curva descendente – no puede invertir la dinámica a largo plazo. En la fase de transición de una era a otra, son los «acontecimientos» – «eventos»- los que sueltan los proyectiles de artillería verdaderamente transformadores.

En este contexto, el mensaje del presidente Xi a los países del Golfo y a otros países productores de energía es un «acontecimiento» de este tipo, que cambia una dinámica arraigada por otra nueva. Soltan Poznar ha destacado el marco subyacente a las propuestas hechas por Xi Jinping a los mecanismos e implicaciones de los Estados del Golfo en su artículo, Dusk for the Petrodollar (paywalled):

La vieja dinámica del petróleo en dólares a cambio de garantías de seguridad estadounidenses deja paso al petróleo a cambio de inversiones chinas transformadoras, financiadas en yuanes. En unos 3-5 años, el petrodólar puede haber desaparecido, y el paisaje del no-dólar radicalmente reformado.

Sin embargo, la visión dominante de la élite (panglossiana) destila desdén por el hecho de que el mundo vaya a cambiar: puede que 2023 sea económicamente difícil para Estados Unidos, debido a una leve recesión, pero no será más que un asunto corriente, y que muy pronto todo el mundo volverá a la «normalidad» estadounidense.

Sin embargo, las estructuras, ya sean psíquicas, económicas o físicas (es decir, las relacionadas con la dinámica energética), se encuentran en una transición radical. Y, en consecuencia, los componentes que actualmente se definen como «normales», es decir, dos décadas de tipos de interés cero, inflación cero y montones de crédito recién «impresos», resultan ser más bien anormales. ¿Por qué?

Porque se agotaron dos dinámicas estructurales anómalas gemelas: Los bienes de consumo baratos de China, que mataban la inflación, y la energía barata de Rusia, que mataba la inflación y apuntalaban la producción competitiva de Occidente. En consecuencia, Occidente vivió «a lo grande» de su expansión impulsada por el crédito, mientras disfrutaba de una inflación cercana a cero.

Dicho sin rodeos, el «dinero» infinito y sin costes es, por supuesto, una condición aberrante a corto plazo, que da una apariencia de prosperidad, al tiempo que oculta sus patologías distorsionadoras.

Paradójicamente, sin embargo, fue Occidente quien mató su propia «normalidad»:

Los estrategas de la Administración Trump redescubrieron la noción de «competencia entre grandes potencias» para contener y disminuir a China, mientras que la Administración Biden se ha lanzado de lleno al cambio de régimen en Rusia. El resultado: Los tipos de interés están subiendo y la inflación se ha afianzado, en ausencia de esas dos dinámicas «asesinas de la inflación«.

El verdadero factor de cambio es la subida de los tipos de interés, que amenaza la existencia de las «décadas doradas de dinero fácil y gratuito».

La cuestión aquí es que esas dinámicas anteriores no están a punto de dar un giro de 180 grados. Han huido de escena. Los economistas clásicos occidentales predicen la inflación o la recesión, pero no ambas. Cuando la inflación y la recesión están presentes, los economistas no pueden explicarlo, ni concuerda con sus modelos informáticos.

Sin embargo, el fenómeno existe. Es lo que se conoce como inflación «cost-push» (provocada no por un exceso de demanda, sino por la dinámica de la oferta en una economía mundial cismática).

Una vez más, la dirección de la dinámica estructural asociada a la decisión de Estados Unidos de intentar prolongar su hegemonía puede detenerse temporalmente, pero no ha desaparecido: Las subidas de los precios de la energía que generan inflación (resultantes de la «guerra» separada contra los combustibles fósiles, y su intento de arreglárselas con fuentes de energía menos productivas) continuarán.

Más pertinente es la dinámica estructural de la separación del mundo en dos bloques comerciales, considerada (por Washington) clave para debilitar a los rivales, en lugar de debilitar a Occidente (como le parece a todo el mundo). Un bloque (Eurasia) ya está avanzando en el dominio de la energía fósil en contratos a largo plazo con los productores’ tiene materias primas demasiado abundantes y una población enorme, y acceso al coloso del taller industrial de China. Será una economía competitiva y de bajo coste.

La otra será… ¿qué? Tiene el dólar (pero no para siempre), pero ¿cuál será su modelo de negocio? La pérdida de competitividad (pobreza energética en Europa), unida a la política de «friend-shoring» de sus líneas de suministro, sólo significa una certeza: costes elevados (y más inflación).

¿Cuáles son las opciones a las que se enfrenta, digamos, una Europa «con problemas de competitividad»? Pues bien, puede proteger sus industrias, ahora poco competitivas, mediante aranceles, o subvencionarlas mediante la creación de dinero que genere inflación. Lo más probable es que la UE haga ambas cosas. Las subvenciones inevitablemente magnificarán la disfuncionalidad de las economías occidentales (ya sea intencionadamente, en pos de objetivos de control social); o como resultado de la dilapidación del sistema. Pero ambas son esencialmente generadoras de inflación.

Sin embargo, el pensamiento colectivo occidental actual insiste en un retorno inminente a una inflación «normal» del 2%: «Sólo tardará un poco más de lo que pensaron en un principio». Pero, de momento, los paliativos de frenar las expectativas de inflación (gestionando las ventas de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos) y exagerar el mensaje de que Rusia está al borde del fracaso, sugieren los pensadores del grupo, son señales de que la normalidad de los precios volverá pronto.

Los pilares de este análisis descansan sobre arena: cuando Pozsar preguntó este verano en Londres a un pequeño grupo de operadores de inflación cómo el mercado (ellos) elaboran sus previsiones de inflación a cinco años, le respondieron que «no hay un trabajo de arriba abajo o de abajo arriba que hagamos para llegar a nuestras estimaciones; tomamos los objetivos de inflación de los bancos centrales como algo dado y el resto es liquidez». En otras palabras, los cálculos de la inflación se basan en modelos erróneos que no tienen en cuenta ningún cambio en la dinámica geopolítica.

Por otra parte, si los mensajes se basan en la narrativa de un colapso inminente de Rusia, y en la negación de las implicaciones derivadas del «paradigma de cooperación energética multidimensional» de los BRICS+, el sentimiento del mercado en Occidente podría experimentar pronto un «fallo cardíaco».

Por supuesto, en algún momento de crisis es probable que la Fed «pivote» -cuando se enfrente a una «emergencia médica» del mercado- y vuelva a las imprentas. «La verdad incómoda, sin embargo, es que las políticas de estímulo monetario terminan invariablemente con el empobrecimiento de todos».

Sin embargo, los sistemas dinámicos complejos siguen sus propias reglas, y un efecto «alas de mariposa» puede derribar repentinamente las cómodas expectativas establecidas. Alasdair Macleod, antiguo Director del Banco, escribe:

Lo que realmente está ocurriendo es que el crédito bancario está empezando a contraerse. El crédito bancario representa más del 90% del efectivo y del crédito en circulación, y su contracción es un asunto serio. Se trata de un cambio en la psicología de masas de los banqueros, donde la codicia … se sustituye por la cautela y el miedo a las pérdidas [una dinámica psicológica que puede llegar de la nada]. Este fue el sentido del discurso de Jamie Dimon en una conferencia bancaria en Nueva York el pasado mes de junio, cuando modificó su descripción de las perspectivas económicas de tempestuosas a huracanadas. Viniendo del banquero comercial más influyente del mundo, fue la indicación más clara que podemos tener de dónde nos encontramos en el ciclo del crédito bancario: El mundo está al borde de una gran recesión crediticia

Aunque su análisis sea erróneo, los macroeconomistas tienen razón al estar muy preocupados. Más de nueve décimas partes de la moneda estadounidense y de los depósitos bancarios se enfrentan ahora a una contracción significativa… Los bancos centrales ven esta evolución como su peor pesadilla. Pero como esta lata se ha estado tirando por el camino durante demasiado tiempo, no sólo estamos ante el final de un ciclo de diez años de crédito bancario, sino potencialmente ante un acontecimiento supercíclico de varias décadas, que rivaliza con la década de 1930. Y dadas las mayores fuerzas elementales actuales, potencialmente incluso peor que eso…

La clase dirigente del sector privado se equivoca al pensar que hay que elegir entre inflación o recesión. Ya no es una elección, sino una cuestión de supervivencia sistémica. Es casi seguro que se producirá una contracción del crédito de los bancos comerciales y una expansión compensatoria del crédito de los bancos centrales.

Esto sólo empeorará las cosas.

Con este telón de fondo de placas tectónicas geopolíticas que se deslizan y resbalan, se vislumbra claramente un nuevo panorama geopolítico mundial.

¿Cuál es la dinámica operativa en juego? Es que la cultura -las viejas formas de gestionar la vida- es más profunda a largo plazo que las estructuras económicas (ideológicas). Los comentaristas señalan a veces que la China actual de Xi se parece mucho a la China de la dinastía Han. Pero, ¿por qué habría de sorprendernos?

Luego están los acontecimientos geopolíticos -acontecimientos psíquicos- que moldean la psicología colectiva del mundo. El movimiento independentista tras la Primera y la Segunda Guerra Mundial es un ejemplo, aunque el movimiento de los No Alineados que surgió -en última instancia- se «normalizó» a través de una nueva forma de colonialismo financierizado occidental.

Una vez más, en retrospectiva, mientras que el ascenso cultural y económico de Estados Unidos se retrata como una «normalidad» del Fin de la Historia, representa una anomalía evidente, como parece obvio para cualquier espectador externo.

Incluso el principal periódico del establishment británico de la anglosfera profundamente vinculada al Estado, el Daily Telegraph, ocasionalmente «lo entiende» (aunque, para el resto de los tiempos, el periódico permanezca en una agresiva negación):

Este es el verano antes de la tormenta. No se equivoquen, con los precios de la energía a punto de subir a máximos sin precedentes, nos acercamos a uno de los mayores terremotos geopolíticos en décadas. Es probable que las convulsiones subsiguientes sean de un orden de magnitud mucho mayor que las que siguieron al crack financiero de 2008, que desencadenó protestas que culminaron en el Movimiento Occupy y la Primavera Árabe …

«Esta vez, las élites no pueden eludir la responsabilidad de las consecuencias de sus errores fatales … En pocas palabras, el emperador no tiene ropa: el establishment simplemente no tiene ningún mensaje para los votantes frente a las dificultades. La única visión de futuro que puede evocar es Net Zero, un programa distópico que lleva la política de sacrificio de la austeridad y la financiarización de la economía mundial a nuevas cotas. Pero es un programa perfectamente lógico para una élite que se ha desvinculado del mundo real.

La ideología occidental actual se forjó fundamentalmente a través del cambio radical en la relación entre el Estado y la sociedad tradicional, promovido por primera vez durante la época revolucionaria francesa. Rousseau es considerado a menudo como el icono de la «libertad» y el «individualismo», y sigue siendo muy admirado. Sin embargo, aquí ya experimentamos esa «matización» del lenguaje que metamorfosea la «libertad» en su contrario: una coloración antipolítica y totalitario.

Rousseau rechazó explícitamente la participación humana en la vida compartida no política. Para él, las asociaciones humanas son más bien grupos sobre los que se debía actuar para que todo el pensamiento y el comportamiento cotidiano se integren en las unidades afines de un Estado unitario.

Es ese Estado unificado -el Estado absoluto- el que Rousseau defiende a expensas de las demás formas de tradición cultural, junto con las «narrativas» morales que proporcionan contexto a términos como bien, justicia y telos.

El individualismo del pensamiento de Rousseau, por tanto, no es una afirmación libertaria de derechos absolutos contra el Estado que todo lo consume. Rousseau no levantó la «tri-color» contra un Estado opresor.

¡Todo lo contrario! La apasionada «defensa del individuo» de Rousseau surge de su oposición a «la tiranía» de las convenciones sociales, las formas y los antiguos mitos que atan a la sociedad: la religión, la familia, la historia y las instituciones sociales. Su ideal puede proclamarse como el de la libertad individual, pero es «libertad», sin embargo, no en el sentido de inmunidad frente al control del Estado, sino en nuestro alejamiento de las supuestas opresiones y corrupciones de la sociedad colectiva.

La relación familiar se transmuta así sutilmente en una relación política; la molécula de la familia se rompe en los átomos de sus individuos. Estos átomos se desprenden de su sexo biológico, su identidad cultural y su etnia, y se fusionan de nuevo en la unidad del omnipresente Estado.

Este es el engaño oculto en el lenguaje de los ideólogos de la libertad y el individualismo. Más bien presagia la politización de todo en el molde de una singularidad autoritaria de percepción. El difunto George Steiner dijo que los jacobinos «abolieron la barrera milenaria entre la vida común y las enormidades del [pasado] histórico». Más allá del seto y la puerta incluso del jardín más humilde, marchan las bayonetas de la ideología política y el conflicto histórico».

El resto del mundo «lo entiende». Pueden ver los «mecanismos psicológicos primitivos» que deben estar presentes para que la «narrativa distribuida» occidental evolucione hasta convertirse en una insidiosa «formación de masas» que destruye la autoconciencia ética del individuo, privándole de su capacidad de pensar críticamente, condicionando así a una sociedad para que acepte la hegemonía «colonial» extranjera.

Luego miran hacia arriba para observar a los Estados que defienden su propia cultura y sus valores (contra cualquier imposición occidental).

Es un simbolismo ardiente. Tiene un componente extático. Es una dinámica estructural a largo plazo que sólo una gran guerra puede -o no- desbaratar.

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

