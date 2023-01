EL CORREDOR MEDIO DE EURASIA: UN FRENESÍ ATLANTISTA PARA AHOGAR LA INTEGRACIÓN EUROPA-ASIA. Matthew Ehret.

Matthew Ehret.

02 de enero 2023.

Los intereses geopolíticos entre el establishment angloamericano y el eje liderado por China y Rusia chocarán por la Ruta Transcaspiana de Transporte Internacional.

El 12 de diciembre de 2022, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) acogió una conferencia sobre el futuro del Corredor medio de Eurasia, un proyecto de desarrollo de infraestructuras de transporte y energía que se extiende desde el Mar Caspio, rico en recursos, hasta Europa.

En la reunión, destacados funcionarios atlantistas prestaron especial atención a cómo «enmarcar» este estratégico centro mundial de transporte que se desarrolla fuera de su control.

Destacaron que las naciones que más se beneficiarían del inevitable crecimiento del Corredor Medio no deberían caracterizarse como un «centro regional» este-oeste que conecte Europa con China, sino más bien como una zona autónoma de riqueza, independiente de China y de apoyo a una UE en declive.

El valor del Corredor Medio ha aumentado significativamente en el último año debido a dos factores principales. En primer lugar, la intervención militar rusa en Ucrania y, en segundo lugar, la urgencia de «descarbonizar» a las naciones que siguen atrapadas en la esfera de influencia atlantista.

El Corredor del Medio recibe su nombre de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) de China, que se puso en marcha en 2013. Consta de tres corredores de desarrollo diseñados para promover el comercio y el intercambio entre civilizaciones de este a oeste. Estos corredores son el Corredor Norte, el Corredor Sur y el Corredor Medio.

Las tres arterias de la nueva Ruta de la Seda

El Corredor Norte: Actualmente el más desarrollado y utilizado de los tres corredores, consta de ferrocarriles y oleoductos que van de China a Kazajstán, Rusia y Europa. A algunos geopolíticos atlantistas les gustaría que se cerrara este corredor para aislar aún más al «nuevo enemigo» Rusia de las rutas de transporte y comercio.

El corredor meridional: Menos desarrollado pero aún importante, este corredor implica la construcción de conexiones ferroviarias continuas desde China a Pakistán, Afganistán, Irán, Irak, Siria, Líbano y, potencialmente, Turquía, antes de llegar a Europa a través de puertos en Líbano y Siria, y mediante conexiones terrestres en Turquía.

Esta ruta tiene el potencial de promover la paz y la reconstrucción sostenibles en las naciones de Asia Occidental, y posiblemente podría ampliarse para integrar e industrializar los Estados del Golfo Pérsico mediante proyectos ferroviarios de alta velocidad a gran escala, como el Ferrocarril de alta velocidad Golfo Pérsico-Mar Rojo, de 2000 km, y acelerar las perspectivas de desarrollo en el estratégico Cuerno de África.

El Corredor del Medio: La más complicada pero no menos esencial de estas arterias es la Ruta Transcaspiana de Transporte Internacional (TITR), apodada «el Corredor Medio» y que contempla el tránsito multimodal ferroviario y marítimo de mercancías de China a Europa a través de Kirguistán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia, Georgia y Turquía.

Aunque esta vía supone la distancia más corta, surgen complicaciones y costes adicionales con el complejo proceso de transición de las rutas terrestres a las marítimas a través de los puertos del mar Caspio.

En los últimos meses, las naciones situadas a lo largo del Corredor Medio han trabajado para armonizar sus intereses y coordinar sus esfuerzos para explotar, procesar y transportar los recursos energéticos del Mar Caspio (que contiene las cuartas mayores reservas de gas natural del mundo).

El 30 de marzo de 2022, Turquía, Azerbaiyán, Kazajstán y Georgia firmaron un acuerdo cuadrilateral para avanzar en la construcción del sistema ferroviario Bakú-Tbilisi-Kars, el gasoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan y el gasoducto nacional transanatolio (TANAP), que ya está en funcionamiento. El TANAP forma parte del Corredor Meridional de Gas , en el que participan siete países y que consta de 3.500 km de gasoductos por valor de 35.000 millones de dólares.

Algunos de los proyectos clave del Corredor Meridional de Gas son:

Las operaciones de los pozos marinos de gas y petróleo Shah Deniz 2 en el Mar Caspio, donde Azerbaiyán, Irán, Turkmenistán y Kazajstán trabajan para ultimar un acuerdo más amplio que resuelva antiguas disputas. La ampliación de las plantas de procesamiento de gas natural en la terminal de Sangachal, en el Mar Caspio. La ampliación de las redes de transporte de gas en Italia. El desarrollo de nuevas conexiones con las redes de gas del sur y el oeste de Europa. Cuatro grandes gasoductos: el gasoducto del Cáucaso Meridional (SCPX), en el que participan Azerbaiyán y Georgia, el TANAP, en el que participa Turquía, el gasoducto transadriático (TAP), en el que participan Grecia, Albania e Italia, y el interconector de gas Grecia-Bulgaria.

La importancia del INSTC

Además de estos tres corredores este-oeste, el tan esperado Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur Rusia-Azerbaiyán-Armenia-Irán-India (INSTC) también ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, con una extensión oriental adicional que ahora se extiende desde Rusia hasta Kazajstán, Turkmenistán, Kirguistán, Irán e India.

Una vez que las mercancías procedentes de Rusia llegan a Irán a través de los ramales occidental u oriental del INSTC, pueden entregarse a los mercados de India, Asia Meridional y África Oriental a través de los puertos de Chabahar y Bandar Abbas en el Océano Índico.

En contra de lo que afirman algunos analistas afiliados al Consejo Atlántico, los corredores este-oeste de la BRI y el INSTC norte-sur son altamente sinérgicos y están unidos en una gran perspectiva estratégica para un amplio crecimiento e integración euroasiáticos en un orden mundial posterior al juego de suma cero.

La «Iniciativa del Cinturón Verde

Tras la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden en enero de 2020, se introdujo un nuevo concepto llamado «Reconstruir mejor » desde los pasillos de agencias comerciales muy bien pagadas. El término, tantas veces repetido , se definió de forma ambigua, pero fue acogido por líderes tecnócratas de Estados atlantistas, como el canadiense Justin Trudeau, el británico Boris Johnson y la europea Ursula von der Leyen. El concepto se rebautizó posteriormente como «Build Back Better for the World» (B3W).

A pesar de su imagen cálida y difusa, el Global Green New Deal y B3W no lograron ganar tracción debido a la falta de planes de acción concretos o detalles sobre cómo financiar y demostrar la viabilidad de la gran visión.

En marzo de 2021, Biden y Boris Johnson dieron a conocer un nuevo programa denominado «Iniciativa del Cinturón Verde», que describieron como una respuesta a la Iniciativa del Cinturón y la Ruta de China. Cuando se les pidió detalles sobre cómo financiar los 3 billones de dólares en inversiones necesarias para hacer la «transición verde» a un mundo dependiente de paneles solares y molinos de viento, no se proporcionaron detalles concretos.

Una vez más, el concepto estaba poco definido, pero la imagen que se presentó fue la de una revolución verde que se espera que marque el comienzo de una nueva era de «infraestructuras limpias y sin emisiones de carbono» dirigidas por utópicos ordenistas del occidente transatlántico basados en normas.

Dentro del marco de la marca B3W, el “Nuevo Acuerdo Verde Global» se celebraba a menudo como un concepto cálido y difuso que el ex gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, anunciaba como un renacimiento de 130 billones de dólares en una era post hidrocarburos.

En septiembre de 2021, Ursula von der Leyen, de la UE, anunció la «Puerta Verde Mundiall» como respuesta europea a la BRI. Sin embargo, esta iniciativa recibió críticas por ignorar a los cientos de miles de ingenieros formados por China en África durante la última década y por proyectar sobre China las históricas prácticas depredadoras de Europa en materia de préstamos.

Von der Leyen declaró:

Queremos crear vínculos y no dependencias… No tiene sentido que Europa construya carreteras entre una mina de cobre de propiedad china y un puerto de propiedad china.

A pesar de ello, el Global Green Gateway no llegó a proponer un mecanismo de préstamo viable ni personal, y pronto se desvaneció, de forma similar a los anteriores Build Back Better y Global Green New Deals.

El 26 de junio de 2022, la situación mundial había cambiado radicalmente, pues la intervención militar rusa en Ucrania llevaba ya cuatro meses y la erección de un nuevo Telón de Acero que intentaba aislar a Europa tanto de Rusia como de China estaba en pleno apogeo. A pesar de estos acontecimientos, la demanda de las naciones de acceder a energía y alimentos asequibles y fiables había aumentado más que nunca.

En respuesta, la Casa Blanca dio a conocer su más reciente cambio de imagen de la B3W en forma de un programa liderado por el G7, ahora titulado » La Asociación para la Infraestructura y la Inversión Globales«.

Este programa prometía 600.000 millones de dólares a lo largo de cinco años a las naciones beneficiarias de África, el sudoeste asiático, América Latina, Asia oriental y Europa del Este para construir infraestructuras digitales, telecomunicaciones, energía verde e infraestructuras blandas con especial atención a la igualdad de género.

El objetivo de este programa era ofrecer a las naciones pobres una alternativa a las supuestas ambiciones de préstamo depredador de China. Sin embargo, pocas de las naciones a las que se ofreció esta «balsa salvavidas» han mostrado mucho interés hasta ahora.

La Iniciativa de los Tres Mares

En Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central, la Iniciativa de los Tres Mares (3SI), liderada por la OTAN, se fundó en 2014 como un ambicioso esfuerzo para frustrar el Corredor del Medio. La 3SI incluye 12 estados de Europa del Este dentro de la región del Mar Negro-Mar Adriático-Mar Báltico.

Aunque muchas de las docenas de autopistas, ferrocarriles y proyectos de gas que figuran en el 3SI son objetivamente beneficiosos para las naciones participantes y para toda Eurasia, el hecho es que los operativos de la OTAN y del Consejo Atlántico que promueven el gran diseño solo lo hacen desde una agenda geopolítica antieurasiática.

En junio de 2022, Ucrania se convirtió en miembro asociado del grupo 3SI, y se crearon fondos para acumular capital privado para invertir en este esquema de inversión de un billón de dólares para integrar los corredores de energía y transporte de la región como un centro para abastecer a Europa de energía, mientras que también se construye un muro para cortar los corredores más amplios de la Nueva Ruta de la Seda.

Durante la Cumbre de la 3SI celebrada ese mismo mes, los ministros de Asuntos Exteriores de Polonia y Rumanía hicieron pública una declaración conjunta en la que decían:

La 3SI forma parte de nuestra respuesta a la necesidad de desarrollar infraestructuras energéticas, de transporte y digitales más respetuosas con el clima, plenamente alineadas con los objetivos del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo.

Aunque el 3SI está dirigido a consolidar los controles sobre los Estados miembros de la UE de Europa del Este (más Ucrania), una vez más, se ha hecho pública muy poca información sobre cómo se financiarán los distintos proyectos de infraestructuras.

El Fondo 3SI, creado en 2019 para obtener el apoyo del sector privado (que se espera que proporcione la gran mayoría de la financiación para estos proyectos de «green new deal»), aún está lejos de alcanzar siquiera una fracción de sus objetivos.

Construir una «barrera verde» al desarrollo real

El 7 de diciembre de 2022, el Banco Mundial publicó un informe titulado «Azerbaiyán: hacia un crecimiento verde » en el que los autores afirmaban que la:

La transición mundial hacia un modelo económico de bajas emisiones ofrece oportunidades a Azerbaiyán para ser competitivo a escala mundial y regional. Para aprovecharla al máximo, Azerbaiyán debe centrarse en descarbonizar y diversificar la economía, impulsar la innovación y el desarrollo del capital natural y humano.

De esta agenda del Green New Deal, Azerbaiyán recibiría sin duda financiación, pero al hacerlo, se vería perjudicado para desarrollar sus vastos recursos o para desempeñar un papel positivo en el Corredor Medio o en el INSTC.

Cinco días después, USAID volvió a insistir en la agenda del Banco Mundial en una conferencia copatrocinada con la Cámara de Comercio Azerbaiyán-EEUU, la Casa Blanca y la Embajada de Azerbaiyán.

Las palabras de Ian Rawlinson, director de operaciones de APM Terminals en Poti (Georgia), reflejan el deseo de apartar a Rusia y China del corredor central:

Siempre se la ha considerado una región satélite de Rusia. Sin embargo, la región está muy centrada en Occidente. Hay muchas empresas occidentales instaladas en Asia Central, y existe una fuerte demanda de productos occidentales… APM considera que Asia Central es la última región con capacidad para contenedores, con el mayor potencial en términos de logística. Al no tener salida al mar, sólo es accesible por ferrocarril. Kazajstán, por ejemplo, exporta 60 millones de toneladas a Europa. Gran parte sigue pasando por Rusia, pero eso puede cambiarse por el Corredor Central. Lo mismo puede decirse de la carga en dirección este hacia Kazajstán.

Los esfuerzos por intimidar, sobornar y amenazar a naciones como Azerbaiyán, Georgia, Kazajstán y Turquía para que abandonen el concepto del Corredor Medio como eje del desarrollo liderado por China son tan autodestructivos como absurdos.

Ignorando el hecho de que el Corredor Medio no existiría si no fuera por el liderazgo de China en primer lugar, se está pidiendo a estas naciones que se vean a sí mismas como el final y el punto de partida de un nuevo centro exclusivo pro-atlantista.

Los líderes de los países del corredor central han dejado claro que están dispuestos a hacer negocios con Europa, pero no a expensas de sus relaciones con Rusia o China.

La integración euroasiática Avanza

El 20 de diciembre, Rusia, Irán, Turkmenistán y Kazajstán hicieron pública una declaración conjunta en la que ofrecían a todos los intereses públicos y privados del mundo un descuento del 20% en todos los costes de tránsito de mercancías que circulen por el ramal oriental del INSTC.

Este descuento se aplicaría a todas las mercancías que circulen por el Corredor Medio (que incluye la conexión Rusia-Kazajstán-China), así como por el INSTC oriental (que incluye a Rusia, Turkmenistán, Uzbekistán, Kirguistán y China), y también por el INSTC sudoriental que incluye a Rusia, Irán, Asia Occidental, África Oriental, India y Asia Meridional.

Aunque a muchos atlantistas les encantaría ver a Georgia fuera de las garras de la influencia euroasiática, está claro que los intereses de Tiflis residen en el Este.

La semana pasada se informó de que el comercio entre Georgia, Rusia, China y Turquía creció un 32% (de enero a septiembre) con respecto al mismo periodo de 2021, y que Georgia también disfruta de las ventajas de haber firmado un importante acuerdo de libre comercio con la Comunidad de Estados Independientes (CEI), que incluye a Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Uzbekistán y Turquía.

Mientras tanto, los volúmenes de comercio entre Turkmenistán y Azerbaiyán han aumentado más del 620% (de 48 millones de dólares en 2021 a 305,5 millones de dólares en 2022) con mucho más margen de crecimiento a medida que el desarrollo del Caspio sigue creciendo con flujos de recursos energéticos tanto a Europa como a China que aumentan significativamente.

Si Europa desea sobrevivir en las próximas décadas, tendrá que surgir un liderazgo que se encoja de hombros ante las imponentes presiones del establishment angloamericano, que pretende detener a toda costa la potencial cooperación económica Europa-Rusia-China, aunque ello signifique el asesinato intencionado de millones de ciudadanos europeos bajo una imposición artificial de escasez de energía, escasez de alimentos y guerra.

Las naciones de Asia Central y del sudoeste asiático llevan demasiado tiempo sintiendo el ardor de la gran estrategia imperial transatlántica y cada vez reconocen más cuál es el camino hacia el futuro que más conviene a sus verdaderos intereses: el de la integración euroasiática.

*Matthew Ehret es periodista, Senior Fellow en la Universidad Americana de Moscú y experto en BRI para Tactical Talk. Es autor habitual de varios sitios web de política y cultura, como Los Angeles Review of Books China Channel, Strategic Culture y Oriental Review. También es autor de tres libros de la serie La historia no contada de Canadá.

Fuente: The Cradle