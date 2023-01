LA FALTA DE BUENOS ANÁLISIS CONTRIBUYE AL DECLIVE DE ‘OCCIDENTE’. Moon of Alabama.

Moon of Alabama.

Imagen: RNN

31 de diciembre 2022.

El delirio y la falta de buenos análisis sobre cuestiones militares y políticas va acompañado de un delirio sobre el futuro económico de ‘occidente’.

Lo que realmente me impactó el año pasado fue la escasez de análisis correctos en los principales medios de comunicación y en la política con respecto a la guerra en Ucrania. Poco o nada se basa en hechos. Más del 90% de la producción publicada es propaganda.

El plan ‘occidental’ era atraer a Rusia a Ucrania para luego ‘matarla’ mediante sanciones económicas. Como dijo Biden cuando los anunció:

Hemos diseñado a propósito estas sanciones para maximizar el impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en los Estados Unidos y nuestros aliados. Y quiero ser claro: Estados Unidos no está haciendo esto solo. Durante meses, hemos estado construyendo una coalición de socios que representan más de la mitad de la economía global. Veintisiete miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, Alemania, Italia, así como el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros, para amplificar el impacto conjunto de nuestra respuesta. Acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes para ser parte de la economía global. Limitaremos su capacidad para hacer eso. Vamos a atrofiar la capacidad de financiar y hacer crecer a Rusia, el ejército ruso. Vamos a imponer importantes y vamos a afectar su capacidad para competir en una economía de alta tecnología del siglo XXI. Ya hemos visto el impacto de nuestras acciones en la moneda de Rusia, el rublo, que el día de hoy alcanzó su nivel más bajo en la historia. Y el mercado de valores ruso se desplomó hoy. La tasa de endeudamiento del gobierno ruso se disparó en más del 15 por ciento.

Las suposiciones detrás de estas sanciones sobre el estado de la economía rusa estaban completamente equivocadas. Rusia ya no tenía una economía de bajo nivel. Sí, su PIB en términos de dólares fue mucho más bajo que el de la mayoría de los estados europeos. Pero su PIB per cápita medido en poder adquisitivo del rublo era bastante alto. El PIB de Rusia también incluye un porcentaje mucho mayor de producción real y un porcentaje menor de ‘servicios’ dudosos. Su sector de atención de la salud es el 5,6% de su PIB. En EE. UU. es del 16,7 %, sin crear un resultado mucho mejor. Si uno observa la producción de acero, hormigón y electricidad per cápita de Rusia, cosas de valor real, puede ver que está tan desarrollado como otros países importantes de ingresos medios en Europa.

Las sanciones no solo fallaron, sino que devolvieron el golpe a quienes las emitieron. Basta con mirar la crisis energética de Europa. Debido a las sanciones emitidas en 2014, cuando Rusia reintegró Crimea, sabía lo que venía y se había preparado para ello. En cuestión de semanas, el rublo subió tanto que el banco central intervino para bajarlo. Las empresas «occidentales» en Rusia fueron absorbidas o reemplazadas rápidamente por empresas rusas. El comercio con China y otros países no occidentales creció enormemente. La disminución del PIB total de Rusia en 2022 será del 2,5-2,9%, no el 20+% que habían pronosticado algunos «expertos» occidentales. Algunos de los países europeos que emitieron las sanciones tendrán una caída mucho más pronunciada.

Rusia era y es rica. Produce muchos alimentos y tiene todos los recursos naturales que podría desear. Su economía es mayoritariamente autosuficiente. Su población está bien educada. Tiene los medios militares para defenderse. Cómo alguien pensó que Rusia podría ponerse de rodillas por las sanciones está más allá de mí.

A ellos vino la guerra. En abril, el intento de hacer las paces con Kiev fracasó después de que Estados Unidos impidiera que Kiev firmara un acuerdo. En consecuencia, las fuerzas rusas se retiraron de Kiev. Nunca había tenido suficientes tropas allí para conquistar la ciudad. (Uno necesita 1 soldado por ~40 habitantes para ocupar una ciudad. Rusia tenía solo la mitad de la fuerza necesaria cerca de Kiev). Los ‘expertos’ lo llamaron una ‘derrota’ cuando en realidad Rusia había cambiado a un plan diferente que requería un disposición de la fuerza. Luego tomó el Óblast de Luhansk de Ucrania y cambió a tácticas defensivas. El nuevo objetivo era desangrar a las fuerzas ucranianas e incurrir en pocas pérdidas rusas.

Luego vino el intento ucraniano de tomar Kherson . Eso falló. Un intento ucraniano paralelo en la región de Kharkiv fue más exitoso ya que Rusia ya había retirado la mayoría de sus fuerzas de esa área. Pero toma un mapa y mira el área de Kharkiv que Rusia ‘perdió’. Tiene poca industria y ningún recurso natural importante. ¿Cuál es su valor real para Rusia? El corredor terrestre del sur de Rusia a Crimea era mucho más importante y allí es donde habían ido las tropas.

La región de Kherson al oeste del Dnieper resultó ser difícil de abastecer. El nuevo comando militar quería que los 30.000 soldados que lo retenían se trasladaran a otro lugar. Las tropas rusas se trasladaron al lado este del Dnieper sin pérdidas. El mando militar ucraniano en esa zona reconoce que fracasó en su misión principal:

[Comandante. El general Andriy Kovalchuk, a quien se le encargó liderar la contraofensiva de Kherson] se dispuso a dividir en dos el área ocupada por los rusos en el lado oeste del Dnieper y atrapar a las fuerzas rusas. “Mi tarea no era solo liberar el territorio”, dijo. “Mi tarea desde el principio fue ocluir y destruir la fuerza. Es decir, no dejar que se vayan ni existan.

El sucesor de Kovalchuk cumplió la primera tarea solo después de que las fuerzas rusas se retiraron del área. La segunda parte de la tarea, a pesar de las altas pérdidas ucranianas, quedó sin cumplir.

Al igual que con la retirada rusa de Kiev, los «expertos» afirmaron que el movimiento hacia el este de Kharkiv, así como hacia la región de Kherson, fueron victorias ucranianas. Desde una perspectiva militar ninguno califica como tal.

Ahora tienes a los ‘expertos’ de la BBC prediciendo cómo podría evolucionar el conflicto en 2023 . Sus análisis de la situación real son tan malos que uno se pregunta en qué desinformación se basan.

Michael Clarke, director asociado del Instituto de Estudios Estratégicos, Exeter, Reino Unido

…

Ambas partes necesitan una pausa, pero los ucranianos están mejor equipados y motivados para seguir adelante, y podemos esperar que mantengan la presión, al menos en Donbas.

Alrededor de Kreminna y Svatove están muy cerca de un gran avance que arrojaría a las fuerzas rusas 40 millas hacia la siguiente línea defensiva natural, cerca de donde comenzó efectivamente su invasión en febrero.

…

Andrei Piontkovsky, científico y analista radicado en Washington DC

Ucrania ganará restaurando completamente su integridad territorial para la primavera de 2023 a más tardar. Dos factores dan forma a esta conclusión.

Uno es la motivación, la determinación y el coraje del ejército ucraniano y de la nación ucraniana en su conjunto, que no tiene precedentes en la historia de la guerra moderna.

El otro es el hecho de que, después de años de apaciguamiento de un dictador ruso, Occidente finalmente ha crecido para darse cuenta de la magnitud del desafío histórico al que se enfrenta.

…

Barbara Zanchetta, Departamento de Estudios de Guerra, King’s College London

…

Los costos de la guerra, tanto materiales como humanos, podrían romper el nivel de compromiso de la élite política rusa. La clave estará dentro de Rusia.

Guerras pasadas en las que el error de cálculo fue un elemento crucial, como Vietnam para Estados Unidos o Afganistán para la Unión Soviética, solo terminaron de esta manera. Las condiciones políticas internas cambiaron en el país que había calculado mal, haciendo que la salida, ya fuera «honorable» o no, fuera la única opción viable.

…

Lamentablemente, esta seguirá siendo una batalla de determinación política, económica y militar prolongada. Y para fines de 2023, lo más probable es que aún esté en curso.

…

Ben Hodges, ex comandante general, Ejército de los Estados Unidos en Europa

…

Para enero, Ucrania podría estar en posición de comenzar la fase final de la campaña que es la liberación de Crimea.

Sabemos por la historia que la guerra es una prueba de voluntad y una prueba de logística. Cuando veo la determinación del pueblo y los soldados ucranianos y la rápida mejora de la situación logística de Ucrania, no veo otro resultado que una derrota rusa.

…

David Gendelman, experto militar con sede en Israel

…

La ocupación de las regiones de Lugansk y Donetsk continuará, pero es menos probable que Rusia avance de manera importante, como un avance desde el sur hasta Pavlograd para rodear a las fuerzas ucranianas en el Donbas.

Más probable es una continuación de las tácticas actuales: una lenta trituración de las fuerzas ucranianas en direcciones estrechas y un lento avance, como en las áreas de Bakhmut y Avdiivka, con posibles tácticas idénticas en el área de Svatove-Kreminna.

Puedo decir con confianza que, a excepción de una pequeña probabilidad de que la última predicción sea cierta durante algún tiempo, todas las demás conclusiones anteriores son delirantes tonterías. No se basan en hechos y números, sino en ilusiones. Son en sí mismos mera propaganda. (Mira cómo Webb Union y History Legends se divierten con ellos).

La ilusión sobre el estado militar de la guerra es aún peor cuando se trata del lado político.

Putin, que no está acostumbrado a perder, está cada vez más aislado a medida que la guerra se tambalea.

Está surgiendo un nuevo abismo entre el presidente y gran parte de la élite del país.

El titular anterior es del Washington Post del 30 de diciembre. La suposición básica infundada del artículo es que Rusia está fracasando en su guerra. Sus conclusiones se basan en algunos ‘expertos’ de Carnegie y fuentes anónimas en Rusia. Se contradice con la realidad de la guerra y los resultados de las encuestas actuales en Rusia que muestran un fuerte apoyo a Putin y al gobierno. También ignora el hecho de que Rusia tiene buenas relaciones con la mayor parte del resto del mundo y que también tiene poderosos aliados :

El presidente ruso, Vladimir Putin, y el líder chino, Xi Jinping, prometieron el viernes profundizar su cooperación bilateral en el contexto de la guerra de 10 meses de Moscú en Ucrania, que resistió otra noche de ataques con drones y cohetes luego de un bombardeo masivo con misiles.

…

Putin, durante su llamada con Xi, señaló que la cooperación militar tiene un “lugar especial” en la relación entre sus países. Dijo que el Kremlin tenía como objetivo “fortalecer la cooperación entre las fuerzas armadas de Rusia y China”.

Xi, a su vez, dijo a través de un traductor que “frente a una situación internacional difícil y nada sencilla”, Beijing estaba lista “para aumentar la cooperación estratégica con Rusia, brindarse mutuamente oportunidades de desarrollo, ser socios globales en beneficio de los pueblos de nuestros países y en interés de la estabilidad en todo el mundo”.

Los lazos entre Moscú y Beijing se han fortalecido desde que Putin envió sus tropas a Ucrania el 24 de febrero . La semana pasada, Moscú y Beijing realizaron ejercicios navales conjuntos en el Mar de China Oriental.

China, que ha prometido una amistad “sin límites” con Rusia, se ha negado deliberadamente a criticar las acciones de Moscú en Ucrania, culpando a Estados Unidos y la OTAN de provocar al Kremlin, y ha criticado las sanciones impuestas a Rusia.

Rusia, a su vez, ha respaldado firmemente a China en medio de las tensiones con Estados Unidos por Taiwán.

‘Cada vez más aislado’ parece significar algo diferente para el escritor del Washington Post que para el resto del mundo.

El delirio y la falta de buenos análisis sobre cuestiones militares y políticas va acompañado de un delirio sobre el futuro económico de ‘occidente’.

Aquí hay un poco de realidad :

El colaborador de Credit Suisse, Zoltan Pozsar, ha continuado su serie en curso sobre Bretton Woods III, donde las materias primas dictarán el nuevo orden mundial. En su último despacho del año, describió cómo el mundo ahora está cambiando a un orden multipolar “que no está siendo construido por los jefes de estado del G7 sino por el ‘G7 del Este’ (los jefes de estado de los BRICS).

…

“Mi sensación es que el mercado está empezando a darse cuenta de que el mundo está pasando de unipolar a multipolar políticamente, pero el mercado aún tiene que dar el salto de que en el orden mundial multipolar emergente, las bases de divisas cruzadas serán más pequeñas, las bases de productos básicos serán mayores y las tasas de inflación en Occidente serán más altas”, explicó el autor.

Podría seguir hablando de estos temas durante algún tiempo.

Mi sensación este año fue que los temas políticos, económicos y militares discutidos en los principales medios de comunicación se han apartado de la realidad objetiva más que en cualquier momento anterior de mi vida. A veces me miro en un espejo y pienso ‘bueno, tal vez solo seas tú’. Pero no soy solo yo. Otros analistas han llegado a una conclusión similar. Pero, como yo, ninguno de ellos es citado en los principales medios de comunicación y tampoco se les paga en un sentido tradicional para publicar sobre estos temas.

Lo cual, pensándolo bien, bien puede ser la raíz de este tema.

Fuente original: Moon of Alabama

Fuente tomada y traducción: La casa de mi tía