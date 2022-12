¿PUEDE CHINA AYUDAR A BRASIL A REINICIAR SU PODER BLANDO GLOBAL? Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

25 de diciembre 2022.

Bolsonaro redujo a Brasil al estatus de exportador de recursos; ahora Lula debería seguir el ejemplo de Argentina en el Belt and Road

Diez días de inmersión total en Brasil no son para los pusilánimes. Incluso restringido a las dos principales megalópolis, Sao Paulo y Río, ver en vivo el impacto de las crisis económicas, políticas, sociales y ambientales entrelazadas exacerbadas por el proyecto de Jair Bolsonaro deja a uno atónito.

El regreso de Luiz Inácio Lula da Silva para lo que será su tercer mandato presidencial, a partir del 1 de enero de 2023, es una historia extraordinaria traspasada por tareas de Sísifo. Todo al mismo tiempo tendrá que

luchar contra la pobreza;

reconectarse con el desarrollo económico mientras se redistribuye la riqueza;

reindustrializar la nación; y

domesticar el saqueo ambiental.

Eso obligará a su nuevo gobierno a convocar imprevistos poderes creativos de persuasión política y financiera.

Incluso un político mediocre y conservador como Geraldo Alckmin, exgobernador del estado más rico de la unión, Sao Paulo, y coordinador de la transición presidencial, estaba simplemente asombrado de cómo cuatro años del proyecto Bolsonaro soltaron una cornucopia de documentos desaparecidos. un agujero negro que involucra todo tipo de datos y pérdidas financieras inexplicables.

Es imposible determinar el alcance de la corrupción en todo el espectro porque simplemente no hay nada en los libros: los sistemas gubernamentales no se han alimentado desde 2020.

Alckmin lo resumió todo: “El gobierno de Bolsonaro sucedió en la Edad de Piedra, donde no había palabras ni números”.

Ahora habrá que crear, o recrear desde cero, cada una de las políticas públicas, y los errores graves serán inevitables debido a la falta de datos.

Y no estamos hablando de una república bananera, a pesar de que el país en cuestión cuenta con muchas (deliciosas) bananas.

Por paridad del poder adquisitivo (PPA), según el Fondo Monetario Internacional (FMI), Brasil sigue siendo la octava potencia económica del mundo incluso después de los años de devastación de Bolsonaro, detrás de China, EE. UU., India, Japón, Alemania, Rusia y Indonesia, y por delante del Reino Unido y Francia.

Una campaña imperial concertada desde 2010, debidamente denunciada por WikiLeaks e implementada por las élites compradoras locales, apuntó a la presidencia de Dilma Rousseff, las campeonas empresariales nacionales de Brasil, y condujo a la destitución (ilegal) de Rousseff y al encarcelamiento de Lula durante 580 días por cargos falsos. (todos descartados posteriormente), allanaron el camino para que Bolsonaro ganara la presidencia en 2018.

Si no fuera por esta acumulación de desastres, Brasil, un líder natural del Sur Global, ahora podría ubicarse como la quinta potencia geoeconómica más grande del mundo.

Lo que quiere la pandilla inversora

Paulo Nogueira Batista Jr, ex vicepresidente del New Development Bank (NDB), o banco BRICS, va directo al grano: la dependencia de Brasil de Lula es inmensamente problemática.

Batista ve a Lula enfrentando al menos tres bloques hostiles.

La extrema derecha apoyada por una facción importante y poderosa de las fuerzas armadas, y esto incluye no solo a los bolsonaristas, que todavía están frente a algunos cuarteles del ejército disputando el resultado de las elecciones presidenciales;

La derecha fisiológica que domina el Congreso – conocida en Brasil como “El Gran Centro”;

Capital financiero internacional, que, como era de esperar, controla la mayor parte de los principales medios de comunicación.

El tercer bloque, en gran medida, abrazó con alegría la idea de Lula de un Frente Único capaz de derrotar el proyecto de Bolsonaro (que, por cierto, nunca dejó de ser inmensamente rentable para el tercer bloque).

Ahora quieren su parte. Los principales medios de comunicación inmediatamente se dedicaron a acorralar a Lula, operando una especie de “inquisición financiera”, como lo describió el economista de élite Luiz Gonzaga Belluzzo.

Al nombrar a Fernando Haddad, partidario del Partido de los Trabajadores desde hace mucho tiempo, como ministro de finanzas, Lula señaló que, de hecho, estará a cargo de la economía. Haddad es profesor de ciencias políticas y fue un ministro de educación decente, pero no es un gran gurú de la economía. Los acólitos de la Diosa del Mercado, por supuesto, lo despiden.

Una vez más, este es el giro característico de Lula en acción: eligió dar más importancia a lo que serán negociaciones complejas y prolongadas con un Congreso hostil para avanzar en su agenda social, confiado en que todos los lineamientos de la política económica están en su cabeza.

Un almuerzo con algunos miembros de la élite financiera de Sao Paulo, incluso antes de que se anunciara el nombre de Haddad, ofreció algunas pistas fascinantes. Estas personas son conocidas como los “Faria Limers”, por la animada avenida Faria Lima, que alberga bastantes oficinas de bancos de inversión post-mod, así como las oficinas centrales de Google y Facebook.

Los asistentes al almuerzo incluyeron un puñado de rabiosos inversores anti-Partido de los Trabajadores, los proverbiales neoliberales recalcitrantes, pero la mayoría estaba entusiasmada con las oportunidades que se avecinaban para hacer una fortuna, incluido un inversor que buscaba acuerdos que involucraran a empresas chinas.

El mantra neoliberal de quienes están dispuestos, quizás, a apostar por Lula (por un precio) es la “responsabilidad fiscal”. Eso choca frontalmente con el enfoque de Lula sobre la justicia social.

Ahí es donde Haddad aparece como un interlocutor amable y educado porque privilegia los matices, señalando que solo mirar los indicadores del mercado y olvidarse del 38% de los brasileños que solo ganan el salario mínimo (1.212 reales brasileños o US$ 233 por mes) es no es exactamente bueno para los negocios.

Las artes oscuras del no gobierno

Lula ya está ganando su primera batalla: aprobar una enmienda constitucional que permite financiar más gasto social.

Eso le permite al gobierno mantener el programa insignia de asistencia social Bolsa Família, de aproximadamente $ 13 por mes por familia en el nivel de pobreza, al menos durante los próximos dos años.

Un paseo por el centro de Sao Paulo, que en la década de 1960 era tan elegante como el centro de Manhattan, ofrece un doloroso curso acelerado sobre el empobrecimiento, el cierre de negocios, la falta de vivienda y el desempleo furioso. La notoria «Tierra del crack», una vez limitada a una calle, ahora abarca todo un vecindario, muy parecido a los drogadictos, después de la pandemia de Los Ángeles.

Rio ofrece una vibra completamente diferente si uno va de paseo por Ipanema en un día soleado, siempre una experiencia sensacional. Pero Ipanema vive en una burbuja. El verdadero Río de los años de Bolsonaro (económicamente masacrado, desindustrializado, ocupado por milicias) surgió en una mesa redonda en el centro donde interactué, entre otros, con un exministro de energía y el hombre que descubrió las inmensamente valiosas reservas de petróleo del presal. .

En la sesión de preguntas y respuestas, un hombre negro de una comunidad muy pobre planteó el desafío clave para el tercer mandato de Lula: para ser estable y capaz de gobernar, debe contar con el respaldo de los vastos sectores más pobres de la población.

Este hombre expresó lo que parece no ser debatido en Brasil: ¿Cómo llegó a haber millones de bolsonaristas pobres: barrenderos, repartidores, desempleados? El populismo de derecha los sedujo, y las alas establecidas de la izquierda despertada no tenían, y aún no tienen, nada que ofrecerles.

Abordar este problema es tan serio como la destrucción de los gigantes brasileños de la ingeniería por la trama de “corrupción” de Car Wash . Brasil ahora tiene una gran cantidad de ingenieros desempleados bien calificados. ¿Cómo es que no han acumulado suficiente organización política para recuperar sus puestos de trabajo? ¿Por qué deberían resignarse a convertirse en conductores de Uber?

José Manuel Salazar-Xirinachs, el nuevo titular de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas, puede criticar el fracaso económico de la región como aún peor ahora que en la “década perdida” de la década de 1980: Crecimiento económico promedio anual en América Latina en la década hasta 2023 se prevé que sea solo del 0,8%.

Sin embargo, lo que la ONU es incapaz de analizar es cómo un régimen neoliberal saqueador como el de Bolsonaro logró “elevar” a niveles tóxicos imprevistos las artes oscuras de poca o ninguna inversión, baja productividad y menos que cero énfasis en la educación.

Presidenta Dilma en la casa

Lula se apresuró a resumir la nueva política exterior de Brasil, que será totalmente multipolar, con énfasis en una mayor integración latinoamericana, lazos más fuertes en el Sur Global y un impulso para reformar el Consejo de Seguridad de la ONU (en sintonía con los miembros de BRICS, Rusia, China e India). ).

Mauro Vieira, un hábil diplomático, será el nuevo canciller. Pero el hombre que pondrá a punto a Brasil en el escenario mundial será Celso Amorim, excanciller de Lula de 2003 a 2010.

En una conferencia que nos reunió en Sao Paulo , Amorim se refirió a la complejidad del mundo que ahora hereda Lula, en comparación con 2003. Sin embargo, junto con el cambio climático, las principales prioridades -lograr una mayor integración con América del Sur, revivir Unasur (la Unión de Naciones americanas) y volviendo a acercarse a África, siguen siendo los mismos.

Y luego está el Santo Grial: “buenas relaciones tanto con Estados Unidos como con China”.

El Imperio, como era de esperar, estará muy atento. El asesor de seguridad nacional de EE. UU., Jake Sullivan, visitó Brasilia durante los primeros días del torneo de fútbol de la Copa Mundial y quedó absolutamente encantado con Lula, quien es un maestro del carisma. Sin embargo, la Doctrina Monroe siempre prevalece. El hecho de que Lula se acerque cada vez más a los BRICS, y al BRICS+ ampliado, se considera un anatema virtual en Washington.

Así que Lula jugará más abiertamente en el ámbito ambiental. Encubiertamente, será un sofisticado acto de equilibrio.

El combo detrás del presidente estadounidense Joe Biden llamó a Lula para felicitarlo poco después de los resultados electorales. Sullivan estaba en Brasilia preparando el escenario para una visita de Lula a Washington. El presidente chino, Xi Jinping, por su parte, le envió una afectuosa carta, enfatizando la “asociación estratégica global” entre Brasil y China. El presidente ruso, Vladimir Putin, llamó a Lula a principios de esta semana y enfatizó su enfoque estratégico común para los BRICS.

China ha sido el principal socio comercial de Brasil desde 2009, por delante de Estados Unidos. El comercio bilateral en 2021 alcanzó los $ 135 mil millones. El problema es la falta de diversificación y el enfoque en el bajo valor agregado: el mineral de hierro, la soja, el crudo crudo y la proteína animal representaron el 87,4% de las exportaciones en 2021. Las exportaciones de China, por otro lado, son en su mayoría productos manufacturados de alta tecnología.

De hecho, la dependencia de Brasil de las exportaciones de materias primas ha contribuido durante años al aumento de sus reservas de divisas. Pero eso implica alta concentración de riqueza, bajos impuestos, baja creación de empleo y dependencia de las oscilaciones cíclicas de precios.

No hay duda de que China se centra en los recursos naturales de Brasil para impulsar su nuevo impulso de desarrollo, o «modernización pacífica», según lo establecido por el último Congreso del Partido.

Pero Lula tendrá que luchar por una balanza comercial más equitativa en caso de que logre reiniciar la nación como una economía sólida. En 2000, por ejemplo, el principal artículo de exportación de Brasil fueron los jets Embraer. Ahora, es mineral de hierro y soja; otro indicador nefasto de la feroz desindustrialización operada por el proyecto Bolsonaro.

China ya está invirtiendo sustancialmente en el sector eléctrico brasileño, principalmente debido a la compra de empresas estatales por parte de empresas chinas. Ese fue el caso en 2017 cuando State Grid compró CPFL en Sao Paulo, por ejemplo, que a su vez compró una empresa estatal del sur de Brasil en 2021.

Desde el punto de vista de Lula, eso es inadmisible: un caso clásico de privatización de bienes públicos estratégicos.

Un escenario diferente juega en la vecina Argentina. Buenos Aires se convirtió en febrero en socio oficial de las Nuevas Rutas de la Seda, o Iniciativa de la Franja y la Ruta, con al menos $23 mil millones en nuevos proyectos en preparación. El sistema ferroviario argentino será modernizado por, ¿quién más? – Empresas chinas, por una suma de $ 4.6 mil millones.

Los chinos también invertirán en la planta de energía solar más grande de América Latina, una planta hidroeléctrica en la Patagonia y una planta de energía nuclear, completa con la transferencia de tecnología china al estado argentino.

Lula, que irradia un poder blando invaluable no solo personalmente cuando se trata de Xi, sino también atractivo para la opinión pública china, puede lograr acuerdos de asociación estratégica similares, con una amplitud aún mayor. Brasilia puede seguir el modelo de asociación iraní: ofrecer petróleo y gas a cambio de construir infraestructura crítica.

Inevitablemente, el camino dorado por delante será a través de empresas conjuntas, no de fusiones y adquisiciones. No es de extrañar que muchos en Río ya estén soñando con un tren de alta velocidad que lo conecte con Sao Paulo en poco más de una hora, en lugar del viaje por carretera actual y congestionado de seis horas (si tiene suerte).

Un papel clave lo jugará la expresidenta Dilma Rousseff, quien tuvo un largo y pausado almuerzo con algunos de nosotros en Sao Paulo, tomándose su tiempo para contar, en minucias, todo desde el día en que fue arrestada oficialmente por la dictadura militar ( 16 de enero de 1970) a sus conversaciones extraoficiales con la entonces canciller alemana Angela Merkel, Putin y Xi.

No hace falta decir que su capital político, y personal, tanto con Xi como con Putin es estelar. Lula le ofreció cualquier puesto que quisiera en el nuevo gobierno. Aunque todavía es un secreto de estado, esto será parte de un impulso serio para pulir el perfil global de Brasil, especialmente en todo el Sur Global.

Para recuperarse de los desastrosos seis años anteriores, que incluyeron dos años en tierra de nadie (2016-2018) después de la destitución de la presidenta Dilma, Brasil necesitará un impulso nacional sin precedentes de reindustrialización en prácticamente todos los niveles, completo con serios inversión en investigación y desarrollo, formación de mano de obra especializada y transferencia de tecnología.

Hay una superpotencia que puede jugar un papel crucial en este proceso: China, socio cercano de Brasil en los BRICS+ en expansión. Brasil es uno de los líderes naturales del Sur Global, un papel muy apreciado por el liderazgo chino.

La clave ahora es que ambos socios establezcan un diálogo estratégico de alto nivel, todo de nuevo. La primera visita extranjera de alto perfil de Lula puede ser a Washington. Pero el destino que realmente importa, mientras vemos fluir el río de la historia, será Beijing.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

