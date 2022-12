NOTICIAS DE LA PICADORA DE CARNE IMPUESTA POR LA OTAN. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

17 de diciembre 2022.

En algún lugar de su panteón privado, Palas Atenea, diosa de la geopolítica, disfruta inmensamente del espectáculo. Oh, espera; en realidad se ha reencarnado, y se llama María Zakharova.

Nadie ha perdido nunca dinero sacando provecho de las ilimitadas tonterías escupidas por el colectivo de ciervos atrapados en los faros, también conocido como medios de comunicación occidentales – completado con la lluvia de premios a la Persona del Año a un megalómano, cocainómano y pésimo actor haciéndose pasar por un señor de la guerra.

El desfile ininterrumpido de analistas militares occidentales está «evaluando» que los primeros objetivos de un ataque conjunto de Rusia y Bielorrusia contra el agujero negro 404, antes conocido como Ucrania serán Lviv, Lutsk, Rivne, Zhytomyr y, por qué no, Kiev.

El Estado Mayor ruso sigue atentamente toda la acción e incluso puede seguir los consejos de tales «analistas».

Y entonces cunde el pánico, ya que el Ministerio de Defensa ha anunciado que las Fuerzas de Misiles Estratégicos han cargado dos ICBM Yars en los silos previstos. Se oyen gritos generalizados de horror del tipo «Rusia prepara un misil nuclear capaz de alcanzar Estados Unidos».

Sin embargo, algunos hechos nunca cambian. El primero es que la OTAN es un producto de la imaginación colectiva de Occidente, que está muy dañada. Si se diera el caso -como esperan y rezan los guerreros de sillón straussianos/neo-conservadores, Rusia podría derrotar cómodamente a toda la OTAN, ya que apenas hay nada «allí».

Eso, por supuesto, requeriría una movilización masiva de Rusia. Tal como están las cosas, Rusia puede parecer débil en algunos sectores, ya que activaron en el mejor de los casos 100.000 tropas contra posiblemente 1 millón de tropas ucranianas. Es como si a Moscú no le sedujera precisamente la idea de «ganar», lo que puede ser el caso, de una forma bastante retorcida.

Incluso ahora, Moscú no ha movilizado suficientes tropas para ocupar Ucrania, lo que, en teoría, sería imprescindible para «desnazificar» completamente el tinglado de Kiev. Sin embargo, el concepto operativo es «en teoría». Moscú, de hecho, está ocupado demostrando una teoría completamente nueva, independientemente del hecho de que algunas almas exaltadas hayan estado pregonando que Putin debería ser sustituido por Alexander Bortnikov, del FSB.

«No quedará nada del enemigo»

Con su arsenal de misiles hipersónicos, Rusia puede derribar todos los puentes, puertos y aeropuertos de la OTAN, así como las centrales eléctricas, los almacenes de petróleo y gas natural, las instalaciones petrolíferas y de gas natural de Rotterdam, en cuestión de pocas horas. Todo el equipo de producción de energía a través de NATOstan sería destruido. Europa se quedaría sin recursos naturales. Un Imperio aturdido y confundido sería incapaz de mover tropas, cualquier tropa, a Europa.

Y las provocaciones siguen sin disminuir. Moscú culpó a Kiev del reciente ataque con aviones no tripulados ucranianos Tu-141 contra la base aérea de Engels-2. Como era de esperar, Kiev negó toda responsabilidad. Sin embargo, lo que realmente importaba era el mensaje estratégico de Moscú a EE.UU. y la OTAN, con Putin coqueteando con la idea de que tarde o temprano la respuesta podría subir un escalón en caso de que el armamento de EE.UU. y la OTAN, suministrado a Kiev, se utilice para golpear profundamente en el sensible territorio de la Federación Rusa.

La actual doctrina rusa permite incluso a Moscú responder con ataques nucleares; después de todo, la base aérea de Engels-2 alberga bombarderos con capacidad nuclear, activos estratégicos de primer orden.

Sin duda, los drones fueron lanzados por agentes infiltrados dentro del territorio ruso. Si se hubieran originado fuera de Rusia, e interpretado como misiles nucleares, eso podría haber desencadenado el lanzamiento contra la OTAN de cientos de misiles nucleares rusos.

El propio Putin lo dejó -de forma ominosa- bastante claro en la cumbre del Consejo Económico de Eurasia celebrada en Bishkek, Kirguistán, hace una semana:

Les aseguro que, después de que el sistema de alerta temprana reciba la señal de un ataque con misiles, cientos de nuestros misiles estarán en el aire (…) Es imposible detenerlos (…) No quedará nada del enemigo, porque es imposible interceptar cien misiles». Esto, por supuesto, es un elemento disuasorio – un elemento disuasorio serio.

No, por supuesto, para la pandilla Straussian-neoconsevadora, corrompida por la estupidez, que en realidad dirige la «política» exterior estadounidense.

No es de extrañar que fuentes fiables de inteligencia rusas establecieran que los misiles que impactaron en Engels-2 fueron lanzados localmente, aunque el régimen de Kiev deseaba que se creyera lo contrario.

Y eso convierte toda la farsa en una farsa dadaísta -con un Imperio aturdido y confuso todavía atado a un maníaco en Kiev que sigue creyendo que el S-300 ucraniano que impactó en Polonia procedía de Rusia. El mundo entero -y no sólo Washington- como rehén de un maníaco «Persona del Año» con el poder, virtual, de provocar una guerra nuclear mundial.

El Napoleón Rojo en casa

Mientras tanto, sobre el terreno, Rusia ha pasado a la estrategia de operaciones profundas, a lo grande. En varios puntos a lo largo de la extensa línea del frente, atacan los puntos con más probabilidades de sacar a las pobres reservas ucranianas escondidas en la segunda línea de defensa. Cuando las reservas salen a través de terrenos yermos y fangosos y carreteras terribles al rescate de las unidades de primera línea, batallones enteros son masacrados.

Los rusos nunca se adentran en la tercera línea, donde pueden estar situados el mando y el control. Lo que está en juego es la guerra de desgaste bajo la Estrategia de Operaciones Profundas, sacada directamente del libro de jugadas del legendario «Napoleón Rojo», el Mariscal de Campo Mikhail Tukhachevsky.

Rusia ahorra soldados, personal y equipos. Todo esto funciona de maravilla en terrenos difíciles, donde los vehículos se atascan en carreteras lluviosas. Esta táctica de enjuague y repetición, día tras día, durante meses y meses, ha causado (al menos) 400.000 bajas ucranianas. Es el epítome de la guerra de desgaste.

A los historiadores les encantará que todo el escenario se parezca a la batalla de Agincourt, en la que oleada tras oleada de caballeros franceses (en el papel de los actuales ucranianos y de los mercenarios polacos y de la OTAN) corrían cuesta arriba contra los arqueros y caballeros ingleses que se quedaban quietos y les dejaban llegar, golpeando la segunda línea una y otra vez.

La diferencia, por supuesto, es que los rusos están empleando tácticas de guerra de desgaste día tras día desde hace seis meses, mientras que Agincourt fue sólo una batalla en un solo día. Para cuando esta picadora de carne haya terminado, toda una generación de ucranianos y polacos se habrá encontrado con su creador.

El mito colectivo de Occidente de una «victoria» ucraniana contra la guerra de desgaste rusa ni siquiera puede calificarse de delirio cósmico. Es una broma pésima y letal. La única salida sería sentarse a la mesa de negociaciones, ahora, antes de que el martillo (la próxima ofensiva rusa) caiga sobre el yunque (la línea del frente existente).

Pero la OTAN, por supuesto, como el embrutecido Stoltenberg sigue recordando al mundo, que no negocia.

Lo cual, en cierto sentido, puede ser una bendición, ya que la OTAN puede acabar rompiéndose en miles de pedazos, totalmente humillada sobre el terreno a pesar de todos sus elaborados planes belicistas.

Andrei Martyanov ha realizado un seguimiento sin parangón de la completa degradación económica, moral, intelectual -y sobre todo militar- del Occidente colectivo, todo ello empapado de mentiras, pésimos giros de relaciones públicas y una «incompetencia pasmosa en todos los ámbitos».

Todo esto mientras Rusia se prepara «para otra ‘derrota’ más, como retomar todo Donbass y luego… Quién sabe qué luego». Una victoria rápida para Rusia sería una pérdida porque la OTAN seguiría existiendo. No, Rusia tiene que marcar el ritmo para que la OTAN entre en la trituradora».

En algún lugar de su panteón privado, Palas Atenea, Diosa de la Geopolítica, está disfrutando inmensamente del espectáculo. Oh, espera; en realidad se ha reencarnado, y se llama María Zakharova.

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Strategic Culture Foundation