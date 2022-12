LA GESTIÓN DE LA NARRATIVA NEGACIONISTA SOBRE UCRANIA. Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

Imagen: Klawe Rzeczy/Getty Images

19 de diciembre 2022.

Mira a tu alrededor: las placas tectónicas de la geopolítica y las geofinanzas están cambiando, alejándose radicalmente de un Occidente cada vez más tambaleante. Se trata de fuerzas estructurales (fuerzas mecánicas de la dinámica física) sobre las que las herramientas de la conciencia de masas tienen, en última instancia, una influencia limitada.

La inflexión ha comenzado. Lo han anunciado el Financial Times (FT) y The Economist, los dos medios que tan fielmente transmiten cualquier «narrativa de sustitución» a los sherpas globalistas (los que llevan el equipaje montaña arriba, en nombre de los nabobs montados).

The Economist comienza con entrevistas a Zelensky, al general Zaluzhny y al comandante militar de Ucrania, el general Syrsky. Los tres son entrevistados -entrevistados en The Economist, nada menos. Algo así no ocurre por casualidad. Es una mensajería destinada a transmitir la nueva narrativa de la clase dominante a los «mil millones de oro» (que la leerán y asimilarán).

A primera vista, es posible leer el artículo de The Economist como una petición de más dinero y muchas más armas. Pero el mensaje subyacente es claro: «Cualquiera que subestime a Rusia se encamina a la derrota». La movilización de las fuerzas rusas fue un éxito; no hay ningún problema con la moral rusa; y Rusia está preparando una enorme ofensiva de invierno que empezará pronto. Rusia cuenta con enormes fuerzas de reserva (de hasta 1,2 millones de hombres); mientras que Ucrania dispone ahora de 200.000 que están entrenados militarmente para el conflicto. En otras palabras, «la escritura está en la pared». Ucrania no puede ganar.

Se adjunta una enorme lista de la compra de armas codiciadas. Pero la lista de la compra es «pastel en el cielo»; Occidente simplemente no las tiene en su inventario. Y punto.

La “Gran Lectura” del FT, por el contrario, es un desahogo de la profunda ira occidental contra los tecnócratas siloviki «reformistas» rusos que, en lugar de romper con Putin sobre el OMU, permitieron vergonzosamente que la economía rusa sobreviviera a las sanciones occidentales. El mensaje pronunciado -con los dientes apretados- es que la economía rusa ha sobrevivido con éxito a las sanciones occidentales.

El destacado estratega militar estadounidense, Coronel Douglas Macgregor, amplía aquí el mensaje: Incluso el suministro de siete u ocho misiles Patriot «no es una escalada». Tendrá, en el mejor de los casos, un «impacto marginal» en el panorama bélico ucraniano; es mera fachada. Scott Ritter, en una conversación con el juez Neapolitano, cree que las entrevistas de The Economist revelan que Occidente está apartando a Zelensky, mientras Zaluzhny le administra su gran dosis de realidad (que resultará chocante para muchos leales al sherpa). Así pues, el énfasis de la entrevista de The Economist recayó inequívocamente en el general Zaluzhny, mientras que Zelensky quedó relegado a un segundo plano, lo que, según Ritter, indica que Washington desea «cambiar de líder». ¿Otro «mensaje»?

Para que quede claro, el General Zaluzhny dijo en una ocasión que se consideraba discípulo del General ruso Gerasimov, Jefe del Estado Mayor. Al parecer, Zaluzhny está familiarizado con los escritos de este último. En resumen, Zaluzhny es conocido en Moscú como un soldado profesional (aunque comprometido con la causa nacionalista ucraniana).

Entonces, ¿está Occidente preparando su narrativa para cortar con este conflicto imposible de ganar y seguir adelante?

¿Es factible? ¿No está Occidente demasiado comprometido narrativamente con el argumento de «sangrar a Rusia»; no se debe permitir que Putin gane; para que eso suceda? No, puede suceder. Mira lo que ocurrió en Afganistán: Un enorme y rentable despilfarro se liquidó en cuestión de días. Y poco más de un año después, en su aniversario, la prensa occidental apenas se hace eco de la debacle de Kabul.

Los titulares de los medios de comunicación pasaron sin problemas de Afganistán a Ucrania, apenas con una mirada retrospectiva. Y ya se está preparando una «cabra atada» de distracción para captar la atención de los medios de comunicación occidentales, a medida que el meme de Ucrania se archiva silenciosamente, y la «agresión» de Serbia contra Kosovo se convierte en la nueva «agresión».

Serbia puede parecer a la clase dirigente occidental una «fruta madura» con la que la OTAN podría pulir su empañada imagen (después de Afganistán y Ucrania). En pocas palabras, Serbia está siendo amenazada a diario por funcionarios de la UE y de Estados Unidos: Únase a Europa para sancionar a Rusia; reconozca formalmente la independencia de Kosovo; abandone a los serbios que han vivido en Kosovo durante siglos; únase a la UE y a la OTAN, como parte de un bloque antirruso; y «no», todos esos acuerdos legales pasados no tienen importancia y serán ignorados.

¿Cuál es el quid de la cuestión? La clara mayoría de los serbios está a favor de Rusia. Es dudoso que un gobierno de Belgrado pueda sobrevivir al cumplimiento de semejante ultimátum, pero Serbia se encuentra en una situación vulnerable. Es una isla rodeada por Estados de la OTAN y la UE. El gobierno de Belgrado propone enviar 1.000 policías serbios a Kosovo para proteger los derechos de la población local serbia, pero la OTAN puede querer utilizar esto como pretexto para mostrar su músculo militar.

La pregunta principal es: ¿Encontrará Ucrania su «aterrizaje suave»? Seguramente el «Biden colectivo» lo preferiría. Sin embargo, un «aterrizaje suave» parece improbable. El Gran Duque de York no subió con 10.000 hombres a la cima de la colina para luego volver a bajarlos (como dice la vieja canción). Y Putin no ha movilizado a 380.000 hombres (incluidos voluntarios), sólo «para hacerlos bajar de nuevo». La brecha con la UE y Estados Unidos es profunda. Que el canciller Scholtz diga que cuando Rusia se haya retirado de Ucrania, Alemania puede dignarse a tomar de nuevo su gas y su petróleo, es puro delirio. Decir que no hay confianza es quedarse corto. Dicho esto, Moscú querrá gestionar las cosas de tal manera que no se desencadene un conflicto directo de la OTAN con Rusia.

Pero… ¿puede Occidente, que ha estado tan profundamente en la negación tanto de la increíble transformación económica como militar que se ha producido en Rusia desde 1998, y en tan vehemente negación también, de las capacidades del ejército ruso, simplemente deslizarse sin esfuerzo hacia otra narrativa? Sí, fácilmente. Los neoconservadores nunca miran atrás, nunca se disculpan. Pasan al siguiente proyecto…

Se ha invertido un enorme esfuerzo en construir la narrativa de «Rusia como tigre de papel», aunque esto haya supuesto que los servicios de inteligencia dijeran cosas sobre la actuación rusa en Ucrania que eran claramente absurdas y falsas. El profesor Mike Vlahos y el coronel Macgregor, en su debate en tres partes sobre Ucrania y el papel del ejército estadounidense en este conflicto, vuelven una y otra vez sobre el tema de la calidad sin precedentes de «negación y engaño» que ha caracterizado este conflicto. ¿Por qué mintieron las autoridades de inteligencia profesionales de Occidente, y mintieron de forma tan infantil?

Los dos estrategas expresan su sorpresa ante el hecho de que algunos de sus colegas profesionales parecían haber creído en la «narrativa de la negación» (es decir, que la Rusia de hoy no es diferente de la Unión Soviética, y que sólo haría falta un gran soplido y la casa rusa volvería a derrumbarse) – a pesar de la acumulación de pruebas contradictorias de que disponían estos colegas.

Es evidente que esta última narrativa ha estado cargada de éxtasis: Que la Segunda Guerra Mundial y la implosión soviética (en la narrativa occidental), habían desencadenado una victoria cultural tectónica completa. Representaba una reafirmación sin paliativos de la cultura y el poder financiero estadounidenses, y daba crédito al «Fin de la Historia», de modo que el modelo estadounidense inevitablemente subsumiría al mundo.

Entonces, ¿es eso? ¿Se vio el colapso de una Rusia resucitada simplemente en esta línea? ¿Una victoria fácil, que traería a su paso un nuevo triunfo eufórico? ¿Era esto tan evidente para estos «verdaderos creyentes» que ni siquiera se molestaron en hacer la debida diligencia?

¿Por qué esta «narrativa de la negación» resultó tan convincente para tantos europeos y estadounidenses? ¿Por qué tantos creyeron las evidentes mentiras de las relaciones públicas ucranianas? A Vlahos y Macgregor les pareció desconcertante y un defecto preocupante en la toma de decisiones occidentales racionales. Y uno que contribuyó sustancialmente a la creciente disfuncionalidad militar estadounidense.

Los dos ponentes se centraron mucho en el aspecto de las relaciones públicas (en un momento dado, Ucrania tenía no menos de 150 instituciones de relaciones públicas trabajando en su nombre). Pero hoy nos encontramos en un juego de pelota diferente.

Las relaciones públicas y el Ministerio de la Verdad de Orwell están pasados de moda. Se acabaron. Se acabaron.

«La unidad mental de las multitudes»

«No soy un asesor de medios de comunicación», dice Nevo Cohen, el asesor al que el nuevo ministro de Seguridad Nacional de Israel, Ben-Gvir, atribuye la victoria de la extrema derecha en las recientes elecciones israelíes; «soy un asesor estratégico … Antes era posible ganar campañas como relaciones públicas. Hoy en día, no es suficiente… Los medios de comunicación son una herramienta importante en la caja de herramientas del director de campaña, pero yo me ocupo de la conciencia de las masas, y eso es un arsenal de herramientas completamente diferente. Es fácil darse cuenta de que una campaña electoral está dirigida por alguien del mundo de la publicidad». (Énfasis añadido).

Vlahos y Macgregor analizaron el divorcio inexplicable entre dos realidades bélicas que no se tocaban en ningún punto. Sin embargo, el profesor de Psicología Clínica de la Universidad de Gante, Mattias Desmet, ha abordado la cuestión de la disparidad desde una perspectiva psicológica.

Una buena mañana de noviembre de 2017, el profesor Desmet, alojado en la casa de campo de un amigo en las Ardenas, fue presa de una súbita intuición : «[…] me atenazó la conciencia palpable y aguda de un nuevo totalitarismo que había dejado su semilla y endurecido el tejido de la sociedad». Sus observaciones, tras tres años de investigación, le llevaron a escribir su libro La psicología del totalitarismo .

Muchos han escrito sobre el tema del totalitarismo -desde Hannah Arendt hasta Gustav Le Bon (entre otros)-, pero el enfoque de Desmet difería en que su intención era explicar el trasfondo psicológico de la negación masiva de realidades evidentes (por parte de científicos y expertos, tanto como de cualquiera).

Identificó ciertos «mecanismos psicológicos primitivos» que debían estar presentes para que una narrativa distribuida evolucionara hacia una insidiosa «formación de masas» que destruye la autoconciencia ética de un individuo y le privara de su capacidad de pensar críticamente.

La condición primordial es que exista un segmento de la población que carezca de vínculos comunitarios o de sentido en sus vidas, y que además esté afectado por una «ansiedad y un descontento flotantes», que se inclinan hacia la agresividad (es decir, por sentimientos generalizados de que «el sistema» y la economía están «amañados» injustamente, en su contra).

En esencia, los movimientos de masas atraen a la gente porque parecen ofrecer esperanza a seres desamparados y disfuncionales.

En este estado mental, puede «disolverse» una narrativa que sugiera una causa concreta para la ansiedad que flota libremente y un medio para hacerle frente (por ejemplo, «Rusia amenaza nuestra ventaja global, nuestra identidad y nuestros valores, y si fuera destruida, el viejo sistema y los viejos valores se enderezarían»).

La narrativa explicativa da una sensación inmediata de conexión y de ofrecer compromiso en un «proyecto heroico»; así se restablece el sentido, aunque ese sentido sea absurdo, en relación con la realidad. La sensación de conectividad es similar a lo que ocurre en la psicología de las multitudes. En el alma de las multitudes, creía Gustave Le Bon, «la personalidad consciente se desvanece» (True Believer, 2013); la individualidad se desvanece y es absorbida por «la unidad mental de las multitudes», asemejándose finalmente a una «reunión de imbéciles» capaz de los «actos más sanguinarios».

Pero quizá lo más inquietante sea que Eric Hoffer encontró otro tipo de individuo que se siente atraído por los movimientos de masas; de hecho, su participación suele ser necesaria para que dichos movimientos prosperen. «Lo que Eric Hoffer descubrió, y que a menudo ha sido pasado por alto por muchos sociólogos y ciertamente por el público en general, es que los movimientos de masas atraen lo que ahora llamamos la personalidad psicópata, en esencia, depredadores: individuos que se contentan con causar un gran daño, que tal vez son incluso sádicos, y sin embargo no se molestan en lo más mínimo por lo que hacen».

Los movimientos de masas que ven la guerra como parte de su solución atraen, e incluso necesitan, psicópatas. Paradójicamente, la voluntad de desear la destrucción (digamos, de todos los rusos), obtiene más respeto de sus compañeros de fe y está conectada con otro elemento paradójico: Lo que une a los movimientos de formación de masas es la necesidad de sacrificio (es decir, en el movimiento contra el cambio climático, el sacrificio de la industrialización, los viajes, los estilos de vida, los combustibles fósiles… y el bienestar económico).

«El programa del miedo, ahora una parte aceptada del arsenal de la política democrática»

Gustav Le Bon señaló cómo tales formaciones de masas eran explotadas por las autoridades, utilizando el miedo para imponer su cumplimiento. Y esta semana, Janet Daley, escribiendo en The Telegraph, advierte:

La lección crítica que han asimilado indeleblemente las personas en el poder, y quienes les asesoran, es que el miedo funciona. Resulta que no hay casi nada que una población no sacrifique si se la atemoriza sistemática e implacablemente. El fenómeno Covid ha proporcionado una sesión de entrenamiento inestimable en técnicas de control mental público: la fórmula se perfeccionó -con la ayuda de sofisticados consejos publicitarios y de formación de opinión- hasta conseguir una mezcla asombrosamente exitosa de ansiedad masiva (tu vida está en peligro) y coacción moral (estás poniendo en peligro la vida de otras personas). Pero no fue sólo la repetición interminable de ese mensaje lo que logró la conformidad casi universal, y bastante inesperada. Fue la supresión total de la disidencia, incluso cuando procedía de fuentes expertas, y la prohibición de argumentar, incluso cuando iba acompañada de pruebas en contra, lo que realmente funcionó. Si las leyes del país no permiten erradicar todas esas opiniones desviadas, basta con orquestar una avalancha de oprobio y descrédito sobre quienes las expresan para que su reputación profesional se vea socavada. Pero esa es la batalla de ayer. Covid -como acontecimiento histórico- ha terminado. Hablemos de cómo el programa Miedo, ahora parte aceptada del arsenal de la política democrática, puede funcionar en el presente y en el futuro. Resulta que se está aplicando un modelo muy similar de ansiedad y chantaje moral a la cuestión del cambio climático. Nota: estas observaciones no tienen nada que ver con la existencia o no de una verdadera «crisis climática». Lo que quiero considerar [más bien] es cómo se enmarcan las políticas que se están formulando para abordarla…

Podemos reconocer claramente estas herramientas desplegadas precisamente por Occidente también en el caso de Ucrania.

¿Darán estas «herramientas de conciencia de masas» a los «mil millones de oro» su victoria psicopática sobre la humanidad?

Mira a tu alrededor: las placas tectónicas de la geopolítica y las geofinanzas están cambiando, alejándose radicalmente de un Occidente cada vez más tambaleante. Se trata de fuerzas estructurales (fuerzas mecánicas de la dinámica física) sobre las que las herramientas de la conciencia de masas tienen, en última instancia, una influencia limitada. Moscú comprende bien estos cambios en curso y sabe cómo amplificarlos.

Traducción nuestra.

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente: Strategic Culture Foundation