«Xi DE ARABIA» Y EL IMPULSO AL PETROYUAN. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL.

16 de diciembre 2022.

Xi Jinping ha hecho una oferta difícil de ignorar para la Península Arábiga: China será comprador garantizado de vuestro petróleo y gas, pero pagaremos en yuanes.

Aparece como tentador calificar al presidente chino Xi Jinping , como «Xi de Arabia» proclamando el amanecer de la era del petroyuan, cuando hace una semana aterrizó en Riad y fue recibido con pompa real

Pero el tema es mucho más complicado. Por mucho que se entienda que el movimiento hacia el petroyuan lleva implícito un cambio sísmico, la diplomacia china es demasiado sofisticada para participar en una confrontación directa, especialmente con un Imperio feroz y herido. Así que aquí hay mucho más de lo que se ve a simple vista.

El anuncio de Xi de Arabia fue un prodigio de delicadeza: fue presentado como la internacionalización del yuan. A partir de ahora, dijo Xi, China utilizará el yuan para el comercio de petróleo, a través de la Bolsa Nacional de Gas y Petróleo de Shanghái, e invitó a las monarquías del Golfo Pérsico a participar en esta iniciativa. Actualmente, casi el 80 por ciento del comercio en el mercado mundial del petróleo sigue cotizando en dólares estadounidenses.

Veamos que pasó: “Xi de Arabia” y la gran delegación funcionarios y empresarios chinos se reunieron con los líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para promover un mayor flujo comercial. Beijing prometió “importar petróleo crudo de manera constante y en grandes cantidades desde el CCG”. Y lo mismo ocurrirá con el gas natural.

China ha sido el mayor importador de crudo del planeta durante cinco años, la mitad lo compra en la península arábiga y más de una cuarta parte en Arabia Saudita. Por lo tanto, no es de extrañar que la ostentosa bienvenida a Xi por parte de Riad se explica porque la visita estaba destinada a aumentar las asociaciones estratégicas/comerciales con los países del golfo ( CCG) en áreas tales como «comunicaciones 5G, nueva energía, espacio y economía digital» .

El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi , explicó la dimensión de la “elección estratégica” entre China y Arabia. Se firmaron debidamente más de 30.000 millones de dólares en acuerdos comerciales, muchos de ellos relacionados con los ambiciosos proyectos de la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés) de China.

Y esto nos lleva a las dos importantes conexiones establecidas por «Xi de Arabia»: el BRI y la Organización de Cooperación de Shanghái (SCO).

Las rutas de la seda de Arabia

Las rutas de la seda o BRI recibirá un gran impulso por parte de Beijing en 2023, con el regreso triunfante del Foro Internacional del BRI. Los dos primeros foros bianuales tuvieron lugar en 2017 y 2019. No pasó nada en 2021 debido a la estricta política de Cero Covid de China, ahora abandonada a todos los efectos prácticos.

El año 2023 está lleno de significado para esta iniciativa, ya que Xi lanzó la BRI por primera vez hace 10 años, primero en Asia Central (Astana) y luego en el Sudeste Asiático (Yakarta).

EL BRI no solo representa un complejo impulso de conectividad/comercio trans-euroasiático de múltiples vías, sino que es el concepto general de la política exterior china al menos hasta mediados del siglo XXI. Por lo tanto, se espera que el Foro de 2023 traiga una serie de nuevos proyectos, adaptados para un mundo post-Covid y angustiado por la deuda, y sobre todo por una cargada esfera geopolítica y geoeconómica del atlantismo frente al eurasianismo.

También significativamente, que el “Xi de Arabia” en diciembre siguió a Xi de Samarcanda en septiembre, su primer viaje al extranjero posterior a Covid, para la cumbre de la OCS en la que Irán se unió oficialmente como miembro de pleno derecho. China e Irán en 2021 cerraron un acuerdo de asociación estratégica de 25 años por un valor potencial de $ 400 mil millones en inversiones. Este es el otro nodo estratégico en Asia Occidental de dos frentes de China.

Los nueve miembros permanentes de la OCS ahora representan el 40 por ciento de la población mundial. Una de sus decisiones clave en Samarcanda fue aumentar el comercio bilateral, y el comercio en general, en sus propias monedas .

Y eso nos conecta con lo que está sucediendo en Bishkek, Kirguistán, en plena sincronía con Riad: la reunión del Consejo Económico Supremo de Eurasia, el brazo de implementación de políticas de la Unión Económica de Eurasia (EAEU).

El presidente ruso, Vladimir Putin, en Kirguistán, no podría haber sido más directo : “Se ha acelerado el trabajo en la transición a las monedas nacionales para nuestro comercio mutuo… Ha comenzado el proceso de creación de una infraestructura de pago común e integración de los sistemas nacionales para la transmisión de información financiera…”

El próximo Consejo Económico Supremo de Eurasia tendrá lugar en Rusia en mayo de 2023, antes del Foro de la Franja y la Ruta. Si observamos con atención ambos eventos tendremos los lineamientos de una hoja de ruta geoeconómica por delante: el impulso hacia el petroyuan avanza en paralelo al impulso hacia una «infraestructura de pago común» y, sobre todo, una nueva moneda alternativa que pasa por alto el dólar estadounidense.

Eso es exactamente lo que ha estado diseñando el jefe de política macroeconómica de la EAEU, Sergei Glazyev , codo con codo con especialistas chinos.

Guerra financiera total

El movimiento hacia el petroyuan estará plagado de inmensos peligros. En el escenario de este “ gran juego geoeconómico” es un hecho que un petrodólar debilitado se traduce como “el fin del almuerzo gratis” para el Imperio, un escandaloso privilegio vigente durante más de cinco décadas.

De manera concisa: en 1971, el entonces presidente de los EE. UU., Richard «Tricky Dick» Nixon, sacó a los EE. UU. del patrón oro; Tres años más tarde, después de la crisis del petróleo de 1973, Washington se acercó al ministro del Petróleo de Arabia Saudita, el célebre jeque Yamani, con una oferta que no podía rechazar: nosotros compramos su petróleo en dólares estadounidenses y, a cambio, usted compra nuestros bonos del Tesoro, muchas armas, y así podremos reciclar lo dólares que quedaran en nuestros bancos.

Desde que se puso en práctica el acuerdo de los petrodólares Washington pudo echar a andar la máquina para hacer billetes verdes respaldados por nada y lanzar a su economía “dólares desde un helicóptero” ad infinitum. A partir de ahí el dólar estadounidense se empezó a usar como arma hegemónica y se inició la era de las sanciones a las naciones que se atrevieron a desobedecer un «orden internacional basado en reglas» ( hoy son 30 los países sancionados por EE.UU).

Ahora, los chinos piensan que mover impulsivamente este barco imperial puede ser una condena innecesaria. Así que Beijing y el CCG adoptarán el petroyuan de manera lenta pero segura, y ciertamente sin fanfarria. El meollo del asunto, una vez más, es su exposición mutua al casino financiero occidental.

En el caso chino; ¿qué harán, por ejemplo, con la friolera de 1 billón de dólares en bonos del Tesoro estadounidense? En el caso de Arabia, es difícil pensar en una “autonomía estratégica”, como la que disfruta Irán, cuando el petrodólar es un elemento básico del sistema financiero occidental. El menú de posibles reacciones imperiales incluye todo, desde un golpe suave/cambio de régimen hasta una guerra de “Conmoción y pavor” contra Riad, seguido de un cambio de régimen.

Sin embargo, el objetivo de los chinos y los rusos va mucho más allá de una situación difícil para los saudíes (y los emiratíes). Beijing y Moscú han identificado claramente cómo un todo el mercado del petróleo y los mercados de productos básicos. Ambos mercados están vinculados al papel del dólar estadounidense como moneda de reserva.

China y su estrategia de dos frentes en Asia occidental es parte de un debate que se encamina a socavar el papel del dólar estadounidense como única moneda de reserva. Y esto es exactamente lo que se discute en la EAEU, en la OCS; y de ahora en adelante en los BRICS+.

Pekín y Moscú, en el marco de los BRICS, y más adelante en la OCS y la EAEU, coordinan estrechamente su estrategia desde las primeras sanciones a Rusia post-Maidan 2014, y de la guerra comercial de facto contra China desatada por Estados Unidos en 2018.

Ahora los tiempos se han precipitado. Desde que se inició la Operación Militar Especial de Moscú en Ucrania, y que la OTAN respondió convirtiendo el conflicto entre dos naciones en una guerra abierta contra Rusia, se ha superado el territorio de la Guerra Híbrida y nos hemos metido de lleno en una Guerra Financiera Total.

Rápidamente a la deriva

Todo el Sur Global entendió la confiscación occidental de los fondos rusos como un robo a las reservas que tiene en el extranjero un miembro del G20, que es además una superpotencia nuclear.

Por tanto, si esto le pasó a Rusia, la misma receta se le podría aplicar a cualquiera. Ya no hay «reglas».

Rusia desde 2014 ha estado mejorando su sistema de pago SPFS, en paralelo con el CIPS de China, pasando por alto el sistema de mensajería bancaria SWIFT liderado por Occidente. En toda Eurasia estos sistemas están siendo utilizados cada vez más por los bancos centrales de Asia Central, Irán e India y las personas se están deshaciendo de Visa y MasterCard para usar tarjetas UnionPay y Mir y sobretodo Alipay y WeChat Pay ambas extremadamente populares en el sudeste asiático.

Por supuesto, el petrodólar, y el dólar estadounidense, que aún representa cerca del 60 por ciento de las reservas mundiales de divisas, no caerán en el olvido de la noche a la mañana. «Xi de Arabia» es solo el último capítulo de un movimiento sísmico ahora impulsado por un grupo selecto en el Sur Global.

Comerciar en sus propias monedas y en una nueva moneda alternativa global es una de las principales prioridades de una larga lista de naciones, que va desde América del Sur hasta el norte de África y Asia occidental; todas ansiosas por unirse a los BRICS+ o a la OCS, y en muchos casos, a ambas organizaciones.

Los riesgos no son menores. Se trata de la sumisión a míster dólar o del ejercicio de la soberanía plena. Así que escuchemos la opinión a uno de los diplomáticos más destacados en estos tiempos difíciles, el ruso Sergei Lavrov, que en una Conferencia Interpartidista Euroasiática dijo :

La razón principal de las crecientes tensiones de hoy es el obstinado esfuerzo del Occidente colectivo por mantener una dominación históricamente decreciente en la arena internacional por cualquier medio… Es imposible impedir el fortalecimiento de los centros y países independientes que hoy encabezan el crecimiento económico, que tienen poderío financiero e influencia política. Estos centros están surgiendo en Eurasia, en América Latina, Medio Oriente y África.

Todos a bordo… el Tren Soberano está en marcha.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle

Fuente tomada y traducida: Observatorio de la Crisis