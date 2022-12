MICHAEL HUDSON CONCEDE UNA ENTREVISTA A UNA REVISTA ALEMANA. UNZ.

UNZ.

15 de diciembre 2022.

Las sanciones obligan a los países a ser más autosuficientes, al menos en necesidades básicas como la alimentación y la energía. Esta autosuficiencia es la mejor defensa contra la desestabilización económica estadounidense para forzar un cambio de régimen y un cumplimiento similar…Uno de los efectos es que Rusia necesitará comprar mucho menos a Europa incluso después de que terminen los combates en Ucrania. Por tanto, Rusia tendrá menos necesidad de exportar materias primas a Europa. Puede producirlas por sí misma. El núcleo industrial que era Europa puede acabar más en Rusia y sus aliados asiáticos que en Estados Unidos.

Estimado Prof. Hudson,

Una vez más: ¡Herzliche Grüße aus Berlin!

La última vez que hablamos fue en junio para la revista impresa alemana «Four». Ahora mismo también trabajo para MEGA Radio, una emisora de noticias para Alemania, Austria y Suiza. Emitimos desde Viena y estamos presentes en Berlín, Baviera y Austria.

Por la presente me gustaría invitarle a otra entrevista vía ZOOM para grabarla para nuestro programa de radio. Sería una actualización de nuestra última entrevista. Tal vez alrededor de 20-30 Minutos de duración.

No sé si es muy poco tiempo, pero ¿tendrías tiempo para una conversación así la semana que viene o la siguiente?

Si no, también a principios de enero.

He aquí mis preguntas:

(1.) Usted hizo algunas predicciones en nuestra última entrevista para la revista «Four» que se hicieron realidad. Usted habló de crisis para las empresas alemanas en la producción de fertilizantes. Esto saltó a los titulares semanas después de nuestra entrevista.

También dijiste: «Lo que usted caracteriza como «bloqueo de Nord Stream 2» es en realidad una política de «compra Estadounidense». Esto también ha quedado más que claro tras la destrucción de los gasoductos Nord Stream. ¿Podría comentarlo?

MH: La política exterior estadounidense se ha centrado durante mucho tiempo en el control del comercio internacional de petróleo. Este comercio es uno de los principales contribuyentes a la balanza de pagos de Estados Unidos, y su control da a los diplomáticos estadounidenses la capacidad de imponer un control asfixiante sobre otros países.

El petróleo es el principal proveedor de energía, y el aumento de la productividad laboral y del PIB de las principales economías tiende a reflejar el aumento del consumo de energía por trabajador. El petróleo y el gas no sólo se queman para obtener energía, sino que también son un insumo químico básico para los fertilizantes y, por tanto, para la productividad agrícola, así como para gran parte de la producción de plásticos y otros productos químicos.

Por eso, los estrategas estadounidenses reconocen que privar a los países del petróleo y sus derivados ahogará su industria y su agricultura. La capacidad de imponer tales sanciones permite a Estados Unidos hacer que los países dependan del cumplimiento de la política estadounidense para no ser «excomulgados» del comercio del petróleo.

Los diplomáticos estadounidenses llevan muchos años diciendo a Europa que no dependa del petróleo y el gas rusos. El objetivo es doble: privar a Rusia de su importante superávit comercial y captar el vasto mercado europeo para los productores de petróleo estadounidenses. Los diplomáticos estadounidenses convencieron a los dirigentes alemanes de que no aprobaran el gasoducto Nord Stream 2, y finalmente utilizaron la excusa de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania para actuar unilateralmente y organizar la destrucción de ambos gasoductos, Nord Stream 1 y 2.

(2.) Para nuestro público, nuestros oyentes: En su nuevo libro «El Destino de la Civilización: Capitalismo Financiero, Capitalismo Industrial o Socialismo». Usted afirma que la economía mundial se está fracturando entre dos partes, Estados Unidos y Europa es la parte dolarizada. Y esta unidad neoliberal occidental está llevando a Eurasia y a la mayor parte del Sur Global a un grupo aparte. Usted acaba de afirmar esto en una entrevista de noviembre. https://michael-hudson.com/2022/11/the-rentier-economy-is-a-free-lunch/ ¿Podría explicárnoslo?

MH: La división no es sólo geográfica, sino que refleja sobre todo el conflicto entre el neoliberalismo occidental y la lógica tradicional del capitalismo industrial. Occidente ha desindustrializado sus economías sustituyendo el capitalismo industrial por el capitalismo financiero, al principio en un intento de mantener bajos sus salarios trasladándose al extranjero para emplear mano de obra extranjera, y después para tratar de establecer privilegios monopolísticos y mercados cautivos o de armas (y ahora de petróleo) y productos esenciales de alta tecnología, convirtiéndose en economías rentistas.

Hace un siglo, se esperaba que el capitalismo industrial evolucionara hacia el socialismo industrial, con gobiernos que proporcionasen servicios de infraestructuras básicas subvencionados (como sanidad, educación, comunicaciones, investigación y desarrollo) para minimizar su coste de vida y de hacer negocios. Así es como Estados Unidos, Alemania y otros países construyeron su poder industrial, y también es como China y otros países euroasiáticos lo han hecho más recientemente.

Pero la elección de Occidente de privatizar y financiarizar su infraestructura básica, desmantelando el papel del gobierno y trasladando la planificación a Wall Street, Londres y otros centros financieros, le ha dejado con poco que ofrecer a otros países -excepto o la promesa de no bombardearlos o tratarlos como enemigos si tratan de mantener su riqueza en sus propias manos en lugar de transferirla a inversores y corporaciones estadounidenses.

El resultado es que cuando China y otros países construyen sus economías del mismo modo que lo hizo Estados Unidos desde el final de su Guerra Civil hasta la Segunda Guerra Mundial, son tratados como enemigos. Es como si los diplomáticos estadounidenses vieran que el juego está perdido, y que su economía se ha endeudado, privatizado y encarecido tanto que no puede competir, que simplemente espera seguir convirtiendo a otros países en tributarios dependientes todo el tiempo que pueda hasta que el juego finalmente termine.

Si Estados Unidos consigue imponer el neoliberalismo financiero en el mundo, otros países acabarán teniendo los mismos problemas que Estados Unidos.

(3.) Ahora se abren en Alemania las primeras terminales para GNL procedente de Estados Unidos. ¿Cómo afectará esto al comercio y a la interdependencia/dependencia entre Alemania y Estados Unidos?

MH: Las sanciones estadounidenses y la destrucción de Nord Stream 1 y 2 han hecho que Europa dependa de los suministros estadounidenses, a un coste tan elevado del gas GNL (unas seis veces más de lo que tienen que pagar estadounidenses y asiáticos) que Alemania y otros países han perdido su capacidad de competir en la fabricación de acero, vidrio, aluminio y muchos otros sectores. Se crea así un vacío que las filiales estadounidenses tratan de llenar con sus inversiones en otros países o incluso en los propios Estados Unidos.

La expectativa es que la industria pesada, química y otras manufacturas alemanas y europeas tendrán que trasladarse a Estados Unidos para obtener petróleo y otros productos esenciales que se les dice que no compren a Rusia, Irán u otras alternativas. La suposición es que se les puede bloquear la reubicación en Rusia o Asia mediante la imposición de sanciones, multas y la injerencia en la política europea por medio de las ONG estadounidenses y los satélites de la Fundación Nacional para la Democracia, como ha sido el caso desde 1945. Podemos esperar una nueva Operación Gladio para promover políticos dispuestos a sostener esta Fractura Global y el traslado de la industria europea a Estados Unidos.

Una pregunta es si la mano de obra cualificada de Alemania les seguirá. Es lo que suele ocurrir en estas situaciones. Este tipo de contracción demográfica es lo que han experimentado los países bálticos. Es un subproducto de las políticas neoliberales.

(4.) ¿Qué opina de la actual situación militar en la guerra entre Rusia y Ucrania?

MH: Parece que Rusia ganará fácilmente en febrero o marzo. Probablemente creará una Zona Desmiliarizada para proteger las zonas rusoparlantes (probablemente incorporadas a Rusia) del Occidente pro OTAN para evitar el sabotaje y el terrorismo.

A Europa se le dirá que siga boicoteando a Rusia y a sus aliados en lugar de buscar beneficios mutuos mediante el comercio y la inversión recíprocos. Es posible que Estados Unidos inste a Polonia y a otros países a «luchar hasta el último polaco» o lituano, emulando a Ucrania. Presionará a Hungría. Pero, sobre todo, insistirá en que Europa gaste una inmensa suma en rearmarse, principalmente con armas estadounidenses. Este gasto desplazará al gasto social para ayudar a Europa a hacer frente a su creciente depresión industrial o a las subvenciones para reactivar su industria. De modo que una economía militarizada se convertirá en una sobrecarga creciente, al tiempo que aumenta la deuda de los consumidores y de la industria, junto con la deuda pública.

Mientras esto ocurre, Rusia puede exigir que la OTAN retroceda sus fronteras a los límites anteriores a 1991. Ese es el punto de conflicto más probable.

5.) ¿Cuál es su opinión sobre la actual situación financiera en esta guerra? Los gobiernos del G7 y de la UE hablan ya de la reconstrucción de Ucrania tras la guerra. ¿Qué significa esto para las empresas occidentales y el capitalismo financiero?

MH: Ucrania difícilmente puede reconstruirse. En primer lugar, gran parte de su población se ha marchado, y es poco probable que regrese, dada la destrucción de viviendas e infraestructuras, y maridos.

En segundo lugar, Ucrania es propiedad principalmente de un reducido grupo de cleptócratas, que intentan venderse a los inversores agrícolas occidentales y a otros buitres. (Creo que ya sabes quiénes son).

Ucrania ya está endeudada y se ha convertido en un feudo del FMI (lo que en la práctica significa de la OTAN). Se pedirá a Europa que «contribuya», y las reservas de divisas incautadas a Rusia pueden gastarse en contratar a empresas estadounidenses para que se forren financieramente reconstruyendo un simulacro de economía en Ucrania, lo que dejará al país aún más endeudado.

Un nuevo secretario de Estado del Partido Demócrata se hará eco de Madeline Albright y dirá que el asesinato de la economía, los niños y los soldados de Ucrania «valió la pena» como coste de la difusión de la democracia al estilo estadounidense.

(6.) He leído muchos informes de fondo sobre las sanciones contra Rusia. Parece que las sanciones afectan cada vez más a Rusia, porque no puede producir todos los productos, especialmente tecnología, por sí misma. Por otro lado, Rusia tiene ahora negocios y compradores más estables con y en China, India. ¿Qué efecto real tienen las sanciones según su análisis?

MH: Las sanciones estadounidenses han resultado ser una bendición inesperada para Rusia. En agricultura, por ejemplo, las sanciones contra las exportaciones de productos lácteos de Lituania y otros países bálticos han propiciado el florecimiento de un sector nacional ruso de quesos y productos lácteos. Rusia es ahora el mayor exportador de grano del mundo, gracias a las sanciones occidentales que han tenido un efecto muy similar al de los aranceles protectores y las cuotas de importación del tipo que Estados Unidos utilizó en la década de 1930 para modernizar su sector agrícola.

Si el Presidente Biden fuera un agente secreto ruso, difícilmente podría haber ayudado más a Rusia. Rusia necesitaba el aislamiento económico del proteccionismo, pero todavía estaba demasiado embelesada por la política neoliberal de libre comercio para hacerlo por sí misma. Así que Estados Unidos lo hizo por ella.

Las sanciones obligan a los países a ser más autosuficientes, al menos en necesidades básicas como la alimentación y la energía. Esta autosuficiencia es la mejor defensa contra la desestabilización económica estadounidense para forzar un cambio de régimen y un cumplimiento similar.

Uno de los efectos es que Rusia necesitará comprar mucho menos a Europa incluso después de que terminen los combates en Ucrania. Por tanto, Rusia tendrá menos necesidad de exportar materias primas a Europa. Puede producirlas por sí misma. El núcleo industrial que era Europa puede acabar más en Rusia y sus aliados asiáticos que en Estados Unidos.

Ese es el irónico resultado del nuevo Telón de Acero de la OTAN.

(7.) ¿Cómo describiría China, Rusia y la India? ¿Ve allí capitalismo industrial o socialismo?

MH: El RIC era el núcleo original de los BRICS, ahora muy ampliado para incluir a Irán y gran parte de Asia Central y las carreteras implicadas en la iniciativa china Belt and Road (BRI). El objetivo es que Eurasia deje de depender de Europa o Norteamérica.

El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld se refería a menudo a la «Vieja Europa» como una zona muerta cada vez más pequeña. Fracasó en sus planes de hace un siglo de evolucionar hacia una economía cada vez más socializada, con subvenciones públicas al aumento del nivel de vida y la productividad laboral, la ciencia y la industria. Europa rechazó no sólo el marxismo, sino la base del análisis marxista en la economía clásica de Adam Smith, John Stuart Mill y sus contemporáneos. Ese camino se ha seguido en Eurasia, mientras que el liberalismo antigubernamental de derechas de las Escuelas Austriaca y de Chicago ha destruido las economías de la OTAN desde dentro.

A medida que el liderazgo industrial y tecnológico se desplace hacia el Este, probablemente le seguirán la inversión y la mano de obra europeas.

Los países euroasiáticos seguirán visitando Europa como turistas, igual que a los estadounidenses les gusta visitar Inglaterra como una especie de parque temático de la alta burguesía posfeudal, el destino de los guardias de palacio y otros pintorescos recuerdos de los tiempos de caballeros y dragones. Los países europeos se parecerán más a Jamaica y el Caribe, y los hoteles y la hostelería se convertirán en los principales sectores de crecimiento, con camareros franceses y alemanes ataviados con sus pintorescos trajes casi de Hollywood. Los museos serán un negocio floreciente, ya que la propia Europa se convertirá en una especie de museo del postindustrialismo.

(8.) Actualmente hemos visto el colapso y la quiebra del criptointercambio FXT. La gestión de esta empresa parece ser altamente criminal. ¿Cómo lo juzga?

MH: El crimen es lo que ha hecho del cripto un sector en crecimiento en los últimos años. Los inversores compraron cripto porque es un vehículo para las fortunas que se hacen en el tráfico internacional de drogas, el comercio de armas, otros delitos y la evasión fiscal. Estos son los grandes sectores de crecimiento post-industrial en las economías occidentales.

Los esquemas de Ponzi suelen ser buenos vehículos de inversión en su fase de despegue, la fase de bombeo y descarga. Era inevitable que los delincuentes no sólo utilizaran las criptomonedas para transferir fondos, sino que crearan sus propias monedas «libres de la opresiva regulación gubernamental.» Los criminales son los últimos libertarios del libre mercado de la Escuela de Chicago.

Cualquiera puede crear su propia moneda, como hacían los bancos del salvaje oeste estadounidense a mediados del siglo XIX, imprimiendo moneda a voluntad. Cuando uno iba de compras a principios del siglo XX, las tiendas todavía tenían listas de las cambiantes valoraciones de varios billetes de banco. Los mejor diseñados solían ser los más exitosos.

(9.) ¿Tiene conocimiento de las relaciones comerciales entre FTX y Ucrania, el gobierno de Kiev? ¿Hubo algunos rumores y artículos de prensa en los medios alternativos al respecto?

MH: El FMI y el Congreso han pagado grandes cantidades de dinero al gobierno de Ucrania y a sus cleptócratas al mando. Los periódicos informan de que gran parte de este dinero se ha entregado a FTX, que se ha convertido en el segundo mayor financiador del Partido Demócrata (por detrás de George Soros, de quien también se dice que está intentando comprar activos ucranianos). Así pues, parece que se está produciendo un flujo circular: El Congreso de EE.UU. vota a favor de la financiación de Ucrania, que pone parte de este dinero en cripto FTX para pagar la campaña política de los políticos pro-ucranianos.

(10.) Hace unos meses aparecieron artículos en la prensa estadounidense sobre los planes de la FED: Están planeando establecer un Dólar digital, un Central Bank Digitcal Currency (CBDC). También en Europa, la presidenta del BCE, Madame Lagarde, y el ministro alemán de Finanzas, Lindner, hablan de la introducción del euro digital. Aquí en Alemania algunos expertos críticos advierten de que esto sólo impulsará la vigilancia total de la población y los clientes. ¿Qué opina de las monedas digitales?

MH: No es mi departamento. Toda la banca es electrónica, ¿qué significa «digital»? Para los libertarios, significa que no hay supervisión gubernamental, pero en manos del gobierno, éste tendrá un registro de todo lo que cualquier persona gaste.

(11.) ¿Qué opina de la actual debilidad o fortaleza del dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina, el oro y la plata?

MH: El dólar seguirá teniendo demanda, gracias a su éxito en hacer que la eurozona dependa de él. La libra esterlina tiene pocos medios de apoyo y pocas razones para que los extranjeros inviertan en ella. El euro es una moneda satélite del dólar.

Sin un dólar u otra divisa en la que mantener sus reservas monetarias, los gobiernos seguirán aumentando la proporción de oro, ya que no lleva aparejadas obligaciones gubernamentales, por lo que los funcionarios estadounidenses no pueden simplemente apoderarse de él, como hicieron con las reservas de divisas de Rusia. No se puede confiar en que los países de la eurozona no sigan las órdenes de Estados Unidos de apoderarse de las reservas de otros países, por lo que se evitará.

A medida que el tipo de cambio del euro disminuya frente al dólar, la inversión extranjera se reducirá, porque los inversores no querrán invertir en (1) un mercado en contracción, y (2) empresas que ganan euros nacionales que cada vez valen menos dólares u otras divisas fuertes para las oficinas centrales.

Por supuesto, el oro tendrá que ser guardado en casa, para que no pueda ser simplemente agarrado, como el Banco de Inglaterra agarró el oro de Venezuela y se lo dio al apoderado de la derecha estadounidense. Alemania haría bien en acelerar el transporte aéreo de su propio suministro de oro desde las cámaras acorazadas del Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos en Nueva York.

(12.) ¿Cuál es su análisis actual de las crisis energética y financiera en el mundo?

MH: No se trata de una crisis real, sino de un lento desplome. Suben los precios de lo que exporta Estados Unidos: petróleo, alimentos y bienes del monopolio informático, y el coste de la vida de los consumidores sube más rápido que los salarios. Así que habrá un apretón cada vez mayor o la mayoría de las familias. La clase media descubrirá que, después de todo, es realmente la clase asalariada, y se endeudará aún más, sobre todo si intenta protegerse pidiendo una hipoteca para comprar una vivienda.

He estado estudiando los siglos XI y XII para mi historia de la deuda, y me he topado con una historia que puede tener relación con las preguntas que has planteado. La OTAN sigue afirmando que es una alianza defensiva. Pero Rusia no tiene ningún deseo de invadir Europa. La razón es obvia: ningún ejército puede invadir un país importante. Y lo que es más importante, Rusia ni siquiera tiene motivos para destruir Europa como adversario títere de Estados Unidos. Europa ya se está autodestruyendo.

Me viene a la memoria la batalla de Manzikert en 1071, cuando el Imperio Bizantino perdió ante los turcos selyúcidas (en gran parte porque su general del que dependía el emperador, Andronikos Doukas, desertó y luego derrocó al emperador). Crusade of Kings, un suplemento del juego, cubre ampliamente la batalla, y afirma que tuvo lugar la siguiente conversación entre Alp Arslan y Romanos:

Alp Arslan: «¿Qué harías si me trajeran ante ti como prisionero?»

Romanos: «Tal vez te mataría, o te exhibiría en las calles de Constantinopla«.

Alp Arslan: «Mi castigo es mucho más pesado. Te perdono y te libero».

Ese es el castigo que Europa recibirá de Eurasia. Sus líderes han hecho su elección: ser un satélite de Estados Unidos.

Entrevistado

*Michael Hudson es profesor de la University of Missouri-Kansas City y profesor honorario en la Huazhong University of Science and Technology de Wuhan (China) y analista financiero en Wall Street. También es presidente del Institute for the Study of Long Term Economic Trends e investigador asociado en el Levy Economics Institute of Bard College. Se graduó en Filología e Historia en la University of Chicago en 1959, y obtuvo en 1968 su doctorado en Economía por la New York University. Ha escrito o editado más de 10 libros sobre política económica y finanzas internacionales, historia económica e historia del pensamiento económico, además de numerosos artículos en revistas académicas y capítulos en volúmenes editados. Sus publicaciones más recientes son “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy” (2015) y “Is for Junk Economics: An A to Z Guide to the Economics of Reality and Fiction” (2016).

Fuente: UNZ