EL FASCISMO EN LA UNIÓN EUROPEA. Hans Vogel.

“¡Wij zijn de zwarte soldaten, want wij strijden voor vrijheid en voor recht!”

(Somos los soldados negros, porque luchamos por la libertad y la justicia)

Así rezaba una canción de marcha del NSB, el partido nacionalsocialista holandés (1932-1945). Por supuesto, el negro se refería al color de sus uniformes, no al color de su piel.

De alguna manera extraña, esta vieja canción, al igual que los hombres que la cantaban y las ideas detrás de ella, rechazadas por la sociedad decente, ha recuperado importancia en Europa. Echando un vistazo más de cerca a la UE, llama la atención que los uniformes policiales en general también son negros, quizás no siempre los que usan los oficiales en servicio regular, pero ciertamente los de la policía antidisturbios. La policía antidisturbios con su equipo completo son literalmente soldados negros. Como tal, han estado reprimiendo brutalmente las manifestaciones pacíficas durante más de una década. Por ejemplo, la brutalidad policial, digna de cualquier Estado rebelde del “Tercer Mundo”, contra el movimiento de los chalecos amarillos en Francia ha sido particularmente impactante.

Al mismo tiempo, otro tipo de soldados negros también ha estado tomando las calles de la vieja Europa. No vestidos con uniformes negros, sino de piel negra, menos organizados y comandados, estos soldados negros también están librando una guerra contra los ciudadanos pacíficos de las naciones de la UE. Se dirigen especialmente a las mujeres, abusando de ellas, violándolas, matándolas e intimidando a sus hombres y familias. Estos últimos soldados negros están operando detrás de las líneas, detrás de la policía antidisturbios. En resumen, en realidad se está librando una verdadera guerra contra la población de la UE.

El mando supremo está en manos de los gobiernos de la UE. Aunque en la mayoría de las naciones de la UE, la separación de poderes está consagrada en la constitución, en la práctica esa separación no es evidente. Por lo tanto, los gobiernos de la UE pueden usar una combinación de acciones policiales y judiciales a menudo abiertamente abusivas (¡los jueces también están vestidos de negro!) para someter a la ciudadanía y controlar la opinión pública y el debate público. Los medios de comunicación, o la llamada prensa libre, tanto privada como pública (con las supuestas garantías para asegurar su imparcialidad, como en Alemania), también juegan un papel clave en el control de la opinión pública. Expresado en términos militares, los gobiernos de la UE disfrutan de un “dominio de espectro completo” en todo el dominio público.

En estas condiciones, no fue difícil prohibir la entrada de medios rusos en la UE a pocos días del inicio de la Operación Militar Especial Rusa en Ucrania el 24 de febrero de 2022. Las pocas voces levantadas en protesta contra esta censura masiva y sin precedentes fueron fácilmente silenciado y reprimido. Quizás no sea coincidencia que la censura de la UE haya sido decretada por un alemán, a saber, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Alemania es la nación europea que ha disfrutado de la censura continua más larga y el control estricto de los medios de comunicación: desde que Hitler puso fin a la libertad de prensa en 1933, los alemanes han estado viviendo con medios controlados y restricciones de expresión. ¡La libertad de expresión está prohibida en Alemania desde hace casi un siglo! Este Dia,

Una herramienta esencial para gestionar y controlar el debate público es ridiculizar y enmarcar a la oposición. Por lo tanto, cualquiera que no compre la narrativa oficial es tildado de «enemigo», «negador» o «teórico de la conspiración». Solo por eso, se sugiere que tales personas no son aptas para participar en el debate público. Si lo hacen, no obstante, se producen armas más afiladas. En ese caso, se afirma que el culpable tiene “ideas peligrosas” o que es un “terrorista potencial”. Como tal, debe ser atendido, por ejemplo, encarcelado o sometido a tratamiento psiquiátrico. Numerosos periodistas de la UE y otros que dicen verdades desagradables han sido acusados , encarcelados o internados en un pabellón psiquiátrico.. En caso de que alguien resulte particularmente difícil de tratar, es eliminado por medio de un accidente automovilístico, un “lobo solitario” o un suicidio.

Afortunadamente, esos métodos violentos rara vez necesitan ser aplicados. La censura estatal con la ayuda de la policía y los tribunales canguro se encarga de la mayoría de los casos. E incluso antes de eso, el mantenimiento de los «estándares de la comunidad» en las redes sociales como Facebook, Apple (I-phone), Google, Youtube, Instagram, Amazon (hasta hace poco, también Twitter) y otras plataformas filtra la gran mayoría de “crimenpensamiento”.

Sin embargo, para los poderes fácticos de la UE, sería malo que todos los ciudadanos se unieran a la marcha de ganso hacia el cielo fascista. Sin un nivel de pensamiento criminal moderado, pero controlado y dirigido, sería de poca utilidad para todos esos soldados negros, cuyas filas aumentan diariamente con barcos llenos de «solicitantes de asilo» traídos por órdenes encubiertas de la UE. El venerable adagio de divide y vencerás ha sido desempolvado y guía las políticas de la mayoría de los gobiernos de la UE y la Comisión Europea.

En realidad, los gobiernos de la UE utilizan tácticas astutas para aumentar el malestar social y la ansiedad, promoviendo así su agenda para el control total de la población. Este método se basa en la criminalización del “discurso del odio” y la facilitación encubierta de todo tipo de delitos por parte de los soldados “negros” del exterior. En Amsterdam, el 80% de los delitos los cometen jóvenes marroquíes. Cada vez que los perpetradores son arrestados, por lo general son liberados rápidamente sin cargos. Si se presentan cargos y se producen condenas, estas tienden a ser ridículamente leves en comparación con el delito cometido. Mientras tanto, los medios de comunicación observan diligentemente las instrucciones de nunca mencionar el origen o la nacionalidad de los perpetradores en sus informes. Por lo tanto, se los describe como “jóvenes” en lugar de “jóvenes marroquíes”. Como resultado, cada vez que los medios se refieren a “jóvenes”, el público sabe que en realidad son marroquíes. Sin embargo, cualquiera que públicamente se atreva a llamar las cosas por su nombre, es inmediatamente acusado de “crimen de odio”. Seguramente, no hay mejor manera de fomentar la división social.

Los nativos europeos se sienten traicionados, inseguros y enojados, pero tienen prohibido desahogar sus sentimientos. De este modo, se puede mantener indefinidamente un nivel de tensión controlable, porque al mismo tiempo se acobarda al público mediante dosis diarias de pornografía del miedo: sobre la guerra nuclear, los agujeros en la capa de ozono, la lluvia ácida, el cambio climático, el aumento el nivel de los océanos, el derretimiento de los casquetes polares, las emisiones de carbono y nitrógeno y las pandemias mortales. Los medios de comunicación desfilan filas interminables de “expertos” para explicar e ilustrar los detalles espeluznantes de cada amenaza, mientras hacen un llamado a “seguir la ciencia”. Nunca se invita a los expertos con puntos de vista contradictorios a reflexionar sobre los peligros que acechan. Estos últimos expertos son tildados rutinariamente de “negadores”. En el proceso, los gobiernos y los medios en realidad están ayudando a destruir los últimos vestigios de integridad académica.

Siempre hay una sola salida, una solución al problema en cuestión. Eso es obedecer al gobierno y hacer exactamente lo que te dice. Por lo tanto, casi un año después del comienzo de la SMO rusa en Ucrania, ahora que la UE se ha comprometido a cortar el suministro de energía de Europa y destruir la base industrial de Europa, se les dice a los ciudadanos que limiten su uso de agua y energía. Baje la calefacción, se les instruye, conduzcan menos, báñense menos, usen un suéter extra, compren menos, coman menos carne y cambien a insectos.

Mientras tanto, el peligro verdaderamente inminente de un colapso financiero apenas se informa en los medios de comunicación que defienden el sistema.

Con los gobiernos de la UE ejerciendo una censura rígida a gran escala, aterrorizando a sus ciudadanos con escuadrones de policía antidisturbios al estilo de las SS e inmigrantes en el extranjero (a menudo inmigrantes ilegales) con inclinaciones criminales, encarcelando a los disidentes, liquidándolos cuando es necesario, mientras que al mismo tiempo apoyan una régimen en Ucrania que glorifica abiertamente la ideología nazi, uno se pregunta acerca de los interminables y ubicuos lamentos acerca de cuán malos eran realmente esos nazis. Parte integrante de las historias de terror sobre la Segunda Guerra Mundial, los dictadores militares latinoamericanos, los horrores de los regímenes comunistas y cualquier otro enemigo lejano y lejano, estos lloriqueos son la piedra angular de la ideología PC.

Otro epíteto que los gobiernos de la UE y sus partidarios más fanáticos, como los Verdes, los Liberales y los Socialdemócratas, les gusta lanzar a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos es “fascista”. En realidad, esto puede ser un poco como un fósil, un viejo remanente de hace un siglo, cuando la izquierda solía ser atacada por bandas callejeras uniformadas, como las SA en Alemania y los Fasci di combattimento .en Italia. De hecho, uno puede llamar a esas personas nazis o fascistas, aunque solo sea porque así es como se llaman a sí mismos. Pero en un sentido más objetivo, ¿cuáles son las características distintivas del fascismo como sistema político? Estos incluyen la opresión despiadada de la oposición, la censura y el control de todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. La UE se ajusta muy bien a esa descripción. Pero la característica más importante es que bajo el fascismo, tanto el Estado como la sociedad están sujetos a los dictados del capitalismo monopolista, es decir, de las grandes corporaciones, incluidos los bancos. Este también es el caso en la UE. Mientras que en la Alemania nazi y la Italia fascista estas corporaciones se llamaban Krupp, IG Farben, FIAT, Ansaldo, etc., hoy se llaman Blackrock, Vanguard, Amazon y Microsoft.

Desde hace muchos años, la legislación de la UE, que tiene prioridad sobre las leyes promulgadas por los parlamentos nacionales, está siendo redactada y preparada para ser aprobada por un verdadero ejército de cabilderos pagados por los capitalistas monopolistas. Estos jornaleros superan en número a los funcionarios públicos en la capital de la UE, Bruselas. En lugar de resistir, los eurócratas y los miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea se concentran en darse un aumento salarial tras otro, dando ejemplo a sus colegas en los estados miembros de la UE. Por lo tanto, se podría concluir que la UE y sus estados miembros no solo están gobernados por fascistas, sino también por fascistas corruptos. Al menos, a pesar de todos sus males y defectos, la Alemania nazi y la Italia fascista tenían niveles de corrupción significativamente más bajos.

El SMO ruso en Ucrania ha ayudado a dejar las cosas muy claras. El carácter verdaderamente fascista de la UE y de “Occidente” en general (básicamente el imperio estadounidense) se hace cada vez más evidente. Eso se debe a que las verdades subyacentes suelen salir a la luz durante las crisis y las guerras.

Una de estas verdades es que la UE es fascista hasta la médula.

