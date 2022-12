LA VISITA DE XI JINPING A ARABIA SAUDÍ Y EL DERROCAMIENTO DEL ATLANTISMO. Mattehw Ehret.

Mattehw Ehret.

Imagen: The Cradle

08 de diciembre 2022.

La histórica Cumbre China-Árabe que se celebra actualmente en Riad simboliza el euroasianismo emergente en el Golfo Pérsico.

Mientras los atlantistas siguen empeñados en un futuro marcado por la escasez de energía, la escasez de alimentos y la guerra con sus vecinos con capacidad nuclear, la mayoría de los Estados del Golfo Pérsico que durante mucho tiempo han sido aliados de confianza de Occidente se han dado cuenta rápidamente de que sus intereses están mejor asegurados cooperando con Estados euroasiáticos como China y Rusia, que no piensan en esos términos de suma cero.

Con la esperada visita de tres días del presidente chino Xi Jinping a Arabia Saudí, se consolida un poderoso giro del Estado árabe más estratégico del Golfo Pérsico hacia la alianza multipolar. Dependiendo del lado de la valla ideológica en el que uno se sitúe, esta consolidación está siendo vista de cerca con gran esperanza o rabia.

La visita de Xi contrasta fuertemente con la decepcionante reunión del presidente estadounidense Joe Biden este verano, en la que el autoproclamado líder del “mundo libre” se quedó dormido en una mesa de conferencias y exigió más producción de petróleo saudí sin ofrecer nada duradero a cambio.

En cambio, la llegada de Xi fue recibida con una salva de cañones y aviones saudíes pintando los colores rojo y amarillo de la bandera china en el cielo de Riad. En los próximos días, la delegación de élites políticas y empresariales de Pekín seguirá reuniéndose con sus homólogos saudíes para cerrar acuerdos estratégicos a largo plazo en los ámbitos cultural, económico y científico.

La visita culminará el viernes 9 de diciembre con la primera Cumbre China-Árabe de la historia, en la que Xi se reunirá con 30 jefes de Estado. El Ministerio de Asuntos Exteriores chino lo describió como «un hito que marca una época en la historia del desarrollo de las relaciones chino-árabes».

Aunque se firmarán acuerdos por valor de 30.000 millones de dólares entre Pekín y Riad, hay algo mucho más importante en juego que muy pocos han llegado a apreciar adecuadamente.

Los pasos de Riad hacia la BRI desde 2016

Xi Jinping visitó el reino por última vez en 2016, para impulsar la participación de Riad en la recién desvelada Iniciativa china de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés). Un informe político de enero de 2016 del gobierno chino a todos los estados árabes dice:

En el proceso de perseguir conjuntamente el Cinturón Económico de la Ruta de la Seda y la iniciativa de la Ruta Marítima de la Seda del Siglo XXI, China está dispuesta a coordinar las estrategias de desarrollo con los Estados árabes, poner en juego las ventajas y los potenciales de cada uno, promover la cooperación internacional en materia de capacidad de producción y mejorar la cooperación en los ámbitos de la construcción de infraestructuras, la facilitación del comercio y la inversión, la energía nuclear, los satélites espaciales, las nuevas energías, la agricultura y las finanzas, a fin de lograr el progreso y el desarrollo comunes y beneficiar a nuestros dos pueblos.

Solo tres meses después, el príncipe heredero Mohammed bin Salman (MbS) inauguró la Visión Saudí 2030, que trazaba con firmeza una nueva agenda de política exterior mucho más compatible con el espíritu de «desarrollo pacífico» de China.

Tras décadas como Estado cliente atlantista sin perspectivas viables de producción ni autonomía más allá de su papel de apoyo a las operaciones terroristas gestionadas por Occidente, la Visión Saudí 2030 mostró los primeros signos de pensamiento creativo en años, con la vista puesta en una era post-petróleo.

En el ámbito energético, China Energy Corp está construyendo una central solar de 2,6 GW en Arabia Saudí, y los promotores nucleares chinos están ayudando a Riad a desarrollar sus vastos recursos de uranio y a dominar todas las ramas del ciclo del combustible nuclear.

En 2016, ambos países firmaron un memorando de entendimiento para construir reactores nucleares de cuarta generación refrigerados por gas. Esto sigue al reciente salto de EAU al siglo XXI, con 2.7 GW de energía ya construidos.

A principios de 2017, Riad había comprado firmemente su billete en la Nueva Ruta de la Seda con un acuerdo de 65.000 millones de dólares que integraba la Visión Saudí 2030 y la BRI con especial atención a la integración petroquímica, la ingeniería, el refinado, el aprovisionamiento, la construcción, la captura de carbono y el desarrollo aguas arriba y aguas abajo.

En la nueva era postestadounidense, cada vez se perciben más signos de este espíritu de cooperación y construcción de puentes, aunque sus efectos se hayan visto restringidos por la fuerza, como pueden atestiguar los millones de yemeníes que sufren siete años de guerra.

A diferencia de la fijación atlantista en los Nuevos Acuerdos Verdes (Green New Deals ) que amenazan con aniquilar la industria y la agricultura, la perspectiva post-petróleo de Riad es mucho más sinérgica con la idea china de «crecimiento sostenido» que exige energía nuclear, hidrocarburos continuados y un robusto desarrollo agroindustrial.

El comercio de China con Arabia Saudí aumentó a 87.300 millones de dólares en 2021, lo que supuso un incremento del 39% respecto a 2020, mientras que el comercio entre Estados Unidos y Arabia Saudí se ha desplomado de 76.000 millones de dólares en 2012 a solo 29.000 millones en 2021.

Parte de este comercio entre Pekín y Riad podría realizarse ahora en yuanes chinos , lo que no hará sino socavar aún más la relación entre Estados Unidos y Arabia Saudí.

En los 10 primeros meses de 2022, las importaciones chinas procedentes de Arabia Saudí ascendieron a 57.000 millones de dólares y las exportaciones al reino ascendieron a 30.300 millones de dólares. Además, China está construyendo sistemas 5G y cultivando un vasto centro tecnológico centrado en la venta de productos electrónicos, todo ello mientras ayuda a Arabia Saudí a construir un sector manufacturero autóctono.

Una tendencia a la armonización

A pesar del caos continuado en Yemen y de la devastación económica en Líbano, Siria e Irak, la sutil tendencia de Pekín ha sido, no obstante, de sanación con Arabia Saudí y con la potencia regional Turquía.

Arabia Saudí y Turquía han actuado a menudo como rivales y han encabezado dos agendas exteriores distintas con amplias ambiciones regionales que se solapan en muchos frentes. Pero a pesar de este pasado competitivo, las necesidades han llevado a ambas naciones a armonizar sus perspectivas de política exterior con un nuevo enfoque de «mirar hacia el Este».

Así se expresó durante la visita del príncipe heredero saudí a Ankara en junio de 2022, en la que ambos jefes de Estado abogaron por «una nueva era de cooperación» centrada en la cooperación política, económica, militar y cultural, según se recoge en un comunicado conjunto.

Sólo unos días después del regreso de MbS de Turquía, el entonces primer ministro iraquí, Mustafa al-Kadhimi visito Yeddah para promover la estabilidad regional, afirmando en un comunicado de prensa que «intercambiaron puntos de vista sobre una serie de cuestiones que contribuirían a apoyar y reforzar la seguridad y la estabilidad regionales».

Irak y Arabia Saudí no habían restablecido sus lazos diplomáticos hasta noviembre de 2020, debido a la invasión de Kuwait por Sadam Husein 30 años antes.

Entre 2021 y 2022, Irak había trabajado duro para acoger las conversaciones bilaterales entre Arabia Saudí e Irán, con cinco rondas de conversaciones celebradas y Kadhimi declarando su creencia de que «la reconciliación está cerca.» Los lazos diplomáticos entre Teherán y Riad se cortaron tras la ejecución en 2016 del clérigo chií saudí Nimr al-Nimr, que provocó el asalto a la embajada saudí en Teherán por parte de airados manifestantes.

En marzo de 2022, MbS declaró que Irán y Arabia Saudí «eran vecinos desde siempre» y afirmó que «es mejor que ambos lo solucionemos y busquemos formas de coexistir».

El 23 de agosto de 2022, los EAU y Kuwait crearon un nuevo hito al reanudar las relaciones diplomáticas con Irán. Y aunque casi todos los Estados del Golfo Pérsico (más Turquía) habían dedicado años a apoyar el cambio de régimen en Siria, una nueva realidad se ha impuesto con todas las partes árabes virando hacia el modelo chino BRI de integración regional y desarrollo económico.

El papel clave de Irán

Irán no sólo es un actor clave en la Gran Asociación Euroasiática como centro estratégico de la ruta meridional de la BRI de China, sino que también es una piedra angular del Corredor Internacional de Transporte Norte-Sur (INSTC) dirigido por Rusia, Irán e India, que se ha convertido en una importante fuerza sinérgica de la BRI.

Irak e Irán se encuentran en la fase final de la construcción de la esperada línea ferroviaria Shalamcheh-Basra, que unirá ambas naciones por ferrocarril por primera vez en décadas y ofrecerá la posibilidad de ampliar los 1.500 km de vía férrea ya existentes a través de Irak hasta la frontera con Siria.

No cabe duda de que el clima de cooperación ha sido posible gracias a la presencia de la diplomacia económica china, que ha establecido un acuerdo energético y de seguridad con Irán por valor de 400.000 millones de dólares a 25 años, pero también de Rusia, cuyo acuerdo con Teherán por valor de 25.000 millones de dólares a 20 años, similar pero más pequeño, puede ampliarse fácilmente a $40.000 millones de dólares en inversiones rusas en los vastos yacimientos de petróleo y gas natural de Irán en los próximos años.

La relación de Arabia Saudí y Rusia con la OPEP+ demostró su potencia este verano, cuando Riad se ganó la ira de Washington no sólo negando las peticiones de Biden de aumentar la producción de petróleo, sino recortando la producción total de petróleo y haciendo subir los precios mundiales del crudo. Arabia Saudí se benefició de un enorme aumento de las importaciones de petróleo ruso con descuento, que luego vendió a una Europa desesperada.

Además, los planes saudíes de unirse al propio centro mundial de la multipolaridad, los BRICS+ (junto a Turkia, Egipto y Argelia), e igualmente de convertirse recientemente en interlocutor, de pleno derecho de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), han situado profundamente su destino en la creciente Alianza Multipolar.

Con el aumento del potencial para la estabilidad y la armonización de intereses entre los diversos bloques de poder, por fin se presenta una atmósfera más propicia para las inversiones económicas a largo plazo para los inversores chinos, que durante mucho tiempo habían mirado a la conflictiva Asia Occidental con justificada inquietud.

En agosto de 2022, la petrolera estatal saudí Aramco y la china Petroleum and Chemical Corporation Ltd firmaron un Memorando de entendimiento que ampliaba el citado acuerdo de cooperación de 65.000 millones de dólares de 2017, que implica la construcción de Fujian Refining and Petrochemical Company (FREP) y Sinopec Senmei Petroleum Company (SSPC) en Fujian, China, y Yanbu Aramco Sinopec Refining Company (YASREF) en Arabia Saudí.

Ferrocarril e interconectividad

Tal vez lo más emocionante sean las perspectivas de interconectividad que juegan directamente en los corredores de desarrollo vinculados a la BRI. En Arabia Saudí, este tren se ha movido a un ritmo constante con los 450 km del ferrocarril de alta velocidad Haramain , construido por China Railway Construction Company y que conectará La Meca con Medina, finalizado en 2018.

Hay conversaciones en curso para ampliar esta línea a los 2.400 km del Ferrocarril Norte-Sur de Riad a Al Haditha, finalizado en 2015. Mientras tanto, se están construyendo 460 km de ferrocarril que conectan a todos los miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), lo que está impulsando reformas en ingeniería, escuelas de comercio y centros de fabricación en toda la península arábiga.

En 2021, todos los Estados del CCG dieron su pleno apoyo a un ferrocarril de alta velocidad de 200.000 millones de dólares entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo bautizado como «puente terrestre saudí», que también encaja con otro megaproyecto de 500.000 millones de dólares con grandes inversiones chinas, bautizado como la futurista megaciudad NEOM en el Mar Rojo.

Los euroasiáticos salen ganando

Sólo cabe esperar que esta nueva química de armonización y cooperación beneficiosa para todos pueda proporcionar pronto la clave para acabar con el fuego del conflicto en Yemen y otros Estados de la región.

Además, con la ayuda de Rusia y China en la mediación de canales diplomáticos e Irán desempeñando un papel activo en este proceso, quizá puedan iniciarse las negociaciones para la reconstrucción de esta zona de conflicto devastada por la guerra.

No es difícil imaginar que el nuevo proyecto ferroviario entre el Golfo Pérsico y el Mar Rojo se extienda hacia el norte, hasta Egipto, y hacia el sur, hasta Yemen.

Si observamos el mapa de la región, podemos imaginar la reactivación del “Puente del Cuerno de África” , presentado por primera vez en 2009, que habría extendido el ferrocarril a través del estrecho de Bab el Mandeb, de 25 km, conectando oleoductos y líneas ferroviarias con Yibuti y África Oriental, más ampliamente.

Aunque la Primavera Árabe manipulada por Occidente hizo descarrilar ese concepto en 2011 y la guerra saudí contra Yemen lo hundió aún más desde 2015, tal vez este nuevo espíritu de cooperación intercivilizacional bajo una nueva arquitectura económica liberada del sistema del dólar, dominado por los atlantistas, sea justo lo que se necesita para revivir la idea una vez más.

Traducción nuestra

*Matthew Ehret es periodista, Senior Fellow en la Universidad Americana de Moscú y experto en el BRI para Tactical Talk. Es autor habitual en varios sitios web sobre política y cultura, como Los Angeles Review of Books China Channel, Strategic Culture y Oriental Review. También es autor de tres libros de la serie The Untold History of Canada.

Fuente original: The Cradle