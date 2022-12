ENTREVISTA A MICHAEL HUDSON: Presiones a la Unión Europea. Mohammad Itmaizeh.

Entrevista a Michael Hudson por Mohammad Itmaizeh.

04 de diciembre 2022.

Preguntas de ALMAYADEE TV, Líbano. Mohammad Itmaizeh

1 – Ante las condiciones que vive Europa, en cuanto a los altos precios de la energía y las repercusiones en el sector industrial, como el cierre de fábricas y el alto costo de producción. En su opinión, ¿los países europeos tienen la capacidad y los recursos para evitar que las inversiones industriales se “escapen”? Especialmente porque EE. UU. planea en general restaurar la industria en sus tierras, por lo que puede representar una oportunidad para atraer a las industrias europeas para que se trasladen allí y aprovechen los precios baratos de la energía. Este cambio tendrá amplias repercusiones en las capacidades productivas y la competitividad de Europa, así como en su balanza comercial. Entonces, ¿qué sucede con la posición de Europa en el sistema económico global? ¿Seguirá siendo parte del centro capitalista o se desviará de él?

MH: La redacción de su pregunta básicamente se responde a sí misma. Los líderes políticos europeos no están dispuestos a resistir las demandas estadounidenses. Todo lo que pueden hacer es quejarse de su maltrato. Eso ha llevado a una división entre los empresarios alemanes y otros europeos y los partidos políticos europeos.

Véase, por ejemplo, Politico, 24 de noviembre de 2022: “Europa acusa a EE. UU. de beneficiarse de la guerra”. “Los subsidios e impuestos ecológicos de Biden que, según Bruselas, alejan injustamente el comercio de la UE y amenazan con destruir las industrias europeas. A pesar de las objeciones formales de Europa, Washington hasta ahora no ha dado señales de dar marcha atrás. … el precio que pagan los europeos es casi cuatro veces más alto que los mismos costos de combustible en Estados Unidos. Luego está el probable aumento en los pedidos de equipos militares fabricados en Estados Unidos, ya que los ejércitos europeos se quedan cortos después de enviar armas a Ucrania”.

Pero incluso las empresas se están rindiendo y planean mudarse a los Estados Unidos y convertirse en empresas estadounidenses. “Las empresas están planeando nuevas inversiones en los EE. UU. o incluso reubicando sus negocios existentes fuera de Europa a fábricas estadounidenses. Justo esta semana, la multinacional química Solvay anunció que elegirá a EE. UU. sobre Europa para nuevas inversiones”.

Para un escenario de la despoblación y desindustrialización resultante de Europa, vea el éxodo masivo de personas de Letonia, Estonia y Lituania desde 1991. La alternativa es mudarse a Rusia o China, que producen energía, y también armas, a un costo mucho menor que los Estados Unidos.

El problema es que Europa no puede retirarse de la OTAN sin disolver la Unión Europea, lo que compromete la política militar con la OTAN y, por lo tanto, con un inmenso drenaje de la balanza de pagos para comprar armas estadounidenses de alto precio y otras necesidades. Si la pregunta es cuánto tiempo Alemania y Europa pueden anteponer su lealtad política y militar a Estados Unidos a su propia prosperidad económica y empleo, la respuesta de los Verdes es que la “terapia de choque” ayudará a que Europa sea más verde.

A primera vista, eso es correcto ya que la industria pesada está cerrada. Pero parece que el combustible del futuro de Europa es el carbón y la tala de sus bosques.

2- A nivel doméstico: Si la fuente de la inflación es la oferta y no la demanda, entonces cuál es el propósito de subir las tasas de interés, más aún porque la Reserva Federal de EE.UU. es consciente, como afirman muchos de sus funcionarios, de que sus medidas conducirán a una recesión económica. ¿Por qué insistir en tales medidas a pesar de que no salvaron a la economía estadounidense de un mayor aumento de las tasas de inflación?

MH: Culpar de la inflación de precios actual a los trabajadores que ganan demasiado es simplemente una excusa para imponer una nueva guerra de clases contra el trabajo. Es obvio que los niveles salariales no hicieron subir los precios del petróleo, el gas, los fertilizantes y los cereales. Estos aumentos de precios son el resultado de las sanciones estadounidenses. Pero el reclamo central de la ortodoxia económica neoliberal de hoy es que todos los problemas son causados ​​por la mano de obra demasiado codiciosa y por poner su propio nivel de vida por encima del ideal de crear una clase rica de rentistas que se enseñoreen de ellos.

El objetivo de recortar el crédito es reducir el empleo provocando una nueva recesión, haciendo retroceder los salarios, y también haciendo que las condiciones laborales sean mucho más duras, bloqueando la sindicalización laboral y recortando los programas públicos de gasto social. La economía va a ser thatcherizada, todo sobre la cresta de las sanciones estadounidenses contra Rusia y afirmando que esto crea una crisis que requiere el desmantelamiento de la infraestructura pública y su privatización y financiarización.

3 – En el plano externo: la subida de tipos de interés ha provocado muchas crisis en todo el mundo. No fueron solo los países “en desarrollo” o los países del Sur global los que se vieron afectados por las repercusiones de las alzas de las tasas de interés, como los altos costos de la deuda y la disminución de la inversión y el ahorro, sino que también se reflejó en Europa (Gran Bretaña incluida). ), y parece que a las políticas monetarias estadounidenses no les importa lo que sucede fuera del territorio de los Estados Unidos. Mientras que en 2008, por ejemplo, la Reserva Federal de EE. UU. se vio obligada a abrir líneas de crédito para salvar a países como Japón del colapso provocado por la crisis financiera mundial que originalmente se originó en Estados Unidos. ¿Es este el mismo patrón que Estados Unidos impone/impondrá hoy? ¿O procederá sin tener en cuenta lo que sucederá en todo el mundo?

MH: A Estados Unidos sí le importa lo que sucede fuera de Estados Unidos. Esa es la esencia del imperialismo: te preocupas por conquistar otros países económica, financiera y tecnológicamente, haciéndolos dependientes de ti mismo para que puedas cobrar precios de monopolio y desviar su excedente económico para tus propias élites financieras y corporativas.

El objetivo de la diplomacia unilateral estadounidense es establecer una dependencia comercial, monetaria y militar. Así es como los políticos “se preocupan” por lo que están haciendo los países extranjeros, y por qué Estados Unidos se entromete tanto en sus procesos políticos.

4- Después de la guerra ruso-ucraniana, características de la formación de bloques económicos entre países aparte del bloque occidental. surgió. Los bloques que se habían formado anteriormente, se fortalecieron debido a la nueva realidad resultante de esta guerra, como los acuerdos entre Rusia y China, Rusia e India, y entre Irán y Rusia, e Irán y China. Incluso el comportamiento de algunos de los países “BRICS”, que están cerca de Occidente, no fue hostil hacia Rusia. Parece que el objetivo de estos bloques es estar en contra del imperio occidental liderado por los Estados Unidos, ¿significa esto que estamos asistiendo a una reconfiguración de la globalización económica? ¿Y por qué no ha sucedido esto antes de ahora?

MH: Las sanciones estadounidenses y la confrontación militar están impulsando a otros países a defenderse creando alternativas al dólar estadounidense y también a la dependencia de los proveedores estadounidenses de alimentos, energía y tecnología crítica para que puedan evitar ser “sancionados” para obligarlos a cumplir con lo que Estados Unidos dicta.

Esta ruptura no se produjo antes porque no era urgente. Han sido las sanciones de EE. UU. y la amenaza de que la guerra de EE. UU. y la OTAN contra Rusia persistirá mucho más tiempo que Ucrania. En última instancia, es un impulso contra China, y el presidente Biden ha dicho que esto llevará unos veinte años. Para los estadounidenses, la amenaza de perder su capacidad de controlar la política económica de otras naciones es una amenaza para lo que ven como la civilización misma. El choque de civilizaciones es entre los intentos de EE.UU. de crear un orden mundial neo-rentista y neofeudal, y uno de beneficio y prosperidad mutuos. Como planteó Rosa Luxemburg hace un siglo, el choque es entre barbarie y socialismo.

5 – En las últimas décadas, el mundo ha sido testigo de un aumento significativo de la deuda, ya sea deuda de los hogares o deuda soberana, ¿dónde termina esto? ¿La deuda seguirá aumentando infinitamente o las cosas llegarán a una crisis de deuda global? Y si eso sucede, ¿cuáles son las consecuencias sobre la forma del sistema financiero global?

MH: Las matemáticas exponenciales de la deuda que devenga intereses hacen que las crisis de deuda sean inevitables. Así ha sido durante miles de años. El camino de expansión de la deuda es más rápido que el de la economía “real” subyacente.

En algún momento, las deudas tendrán que ser borradas – anuladas – o los países caerán en la servidumbre de la deuda con los poderes acreedores, al igual que dentro de las naciones acreedoras la economía se está polarizando entre el uno por ciento acreedor y el 99 por ciento cada vez más endeudado.

Explico estas dinámicas en “El destino de la civilización”, así como en “Matar al anfitrión”.

El sistema mundial deberá ir más allá de la dependencia del dólar estadounidense y convertir los sistemas bancarios y crediticios nacionales en servicios públicos. Esa es la única forma en que los gobiernos pueden cancelar la deuda, principalmente la deuda que se les debe a ellos mismos, sin incitar a una lucha política e incluso violenta contra sus movimientos para liberar a la economía de sus gastos generales de deuda.

*Michael Hudson es profesor de la University of Missouri-Kansas City y profesor honorario en la Huazhong University of Science and Technology de Wuhan (China) y analista financiero en Wall Street. También es presidente del Institute for the Study of Long Term Economic Trends e investigador asociado en el Levy Economics Institute of Bard College. Se graduó en Filología e Historia en la University of Chicago en 1959, y obtuvo en 1968 su doctorado en Economía por la New York University. Ha escrito o editado más de 10 libros sobre política económica y finanzas internacionales, historia económica e historia del pensamiento económico, además de numerosos artículos en revistas académicas y capítulos en volúmenes editados. Sus publicaciones más recientes son “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy” (2015) y “Is for Junk Economics: An A to Z Guide to the Economics of Reality and Fiction” (2016).

