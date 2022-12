EL SUR GLOBAL CREA UN NUEVO SISTEMA DE PAGO QUE CAMBIA LAS REGLAS DEL JUEGO. Pepe Escobar.   

Pepe Escobar.

Imagen: The Cradle

01 de diciembre 2022.

Desafiando al sistema monetario occidental, la Unión Económica de Eurasia está conduciendo al Sur Global hacia un nuevo sistema de pago común que evite el dólar estadounidense.

La Unión Económica de Eurasia (EAEU, por sus siglas en inglés) está acelerando el diseño de un sistema de pago común, que ha sido discutido de cerca durante casi un año con los chinos bajo la dirección de Sergei Glazyev , el ministro de Integración y Macroeconomía de la EAEU.

A través de su organismo regulador, la Comisión Económica Euroasiática (CEE), la EAEU acaba de extender una propuesta muy seria a las naciones BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que, crucialmente, ya están en camino de convertirse en BRICS+ : una especie de G20 del Sur Global.

El sistema incluirá una sola tarjeta de pago, en competencia directa con Visa y Mastercard, fusionando el MIR ruso ya existente, UnionPay de China, RuPay de India, Elo de Brasil y otros.

Eso representará un desafío directo al sistema monetario diseñado (y aplicado) occidental, de frente. Y viene inmediatamente después de que los miembros de los BRICS ya negocian su comercio bilateral en monedas locales y pasan por alto el dólar estadounidense.

Esta unión EAEU-BRICS se estuvo gestando durante mucho tiempo, y ahora también avanzará hacia la prefiguración de una nueva fusión geoeconómica con las naciones miembros de la Organización de Cooperación de Shanghai (SCO).

La EAEU se estableció en 2015 como una unión aduanera de Rusia, Kazajstán y Bielorrusia, a la que se unieron un año después Armenia y Kirguistán. Vietnam ya es un socio de libre comercio de la UEEA, e Irán, recientemente consagrado miembro de la OCS, también está cerrando un trato.

La EAEU está diseñada para implementar la libre circulación de bienes, servicios, capital y trabajadores entre los países miembros. Ucrania habría sido miembro de EAEU si no fuera por el golpe de estado de Maidan en 2014 planeado por la administración de Barack Obama.

Vladimir Kovalyov, asesor del presidente de la CEE, lo resumió todo al periódico ruso Izvestia. El enfoque es establecer un mercado financiero conjunto, y la prioridad es desarrollar un «espacio de intercambio» común: «Hemos logrado avances sustanciales y ahora el trabajo se centra en sectores como la banca, los seguros y el mercado de valores».

Pronto se establecerá un nuevo organismo regulador para el sistema financiero conjunto EEU-BRICS propuesto.

Mientras tanto, la cooperación comercial y económica entre la UEEA y los BRICS aumentó 1,5 veces solo en la primera mitad de 2022.

La participación de los BRICS en el comercio exterior total de la EAEU ha alcanzado el 30 por ciento, reveló Kovalyov en el Foro Internacional de Negocios BRICS el pasado lunes en Moscú:

Es aconsejable combinar los potenciales de las instituciones de desarrollo macrofinanciero BRICS y EAEU, en particular el Nuevo Banco de Desarrollo BRICS, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura (AIIB), así como las instituciones nacionales de desarrollo. Esto permitirá lograr un efecto sinérgico y garantizar inversiones sincrónicas en infraestructura sostenible, producción innovadora y fuentes de energía renovables.

Aquí vemos una vez más el avance de la convergencia no solo de BRICS y EAEU, sino también de las instituciones financieras profundamente involucradas en proyectos bajo las Nuevas Rutas de la Seda, o Iniciativa Belt and Road (BRI) liderada por China.

Deteniendo la Era del Saqueo

Como si todo eso no fuera lo suficientemente innovador, el presidente ruso, Vladimir Putin, está aumentando las apuestas al pedir un nuevo sistema de pago internacional basado en blockchain y monedas digitales.

El proyecto de dicho sistema se presentó recientemente en el 1er Foro Económico Euroasiático en Bishkek.

En el foro, la EAEU aprobó un proyecto de acuerdo sobre colocación y circulación transfronteriza de valores en los estados miembros y modificó los reglamentos técnicos.

El próximo gran paso es organizar la agenda de una reunión crucial del Consejo Económico Supremo de Eurasia el 14 de diciembre en Moscú. Putin estará allí, en persona. Y no hay nada que le gustaría más que hacer un anuncio que cambie el juego.

Todos estos movimientos adquieren aún más importancia a medida que se conectan con el comercio entrelazado y en rápido crecimiento entre Rusia, China, India e Irán: desde el impulso de Rusia para construir nuevos oleoductos que sirvan a su mercado chino, hasta Rusia, Kazajstán y Uzbekistán discutiendo una unión de gas. tanto para suministros nacionales como para exportaciones, especialmente al principal cliente China.

Lento pero seguro, lo que está emergiendo es el panorama general de un mundo irremediablemente fracturado que presenta un sistema dual de comercio/circulación: uno girará en torno a los restos del sistema del dólar, el otro se está construyendo centrado en la asociación de BRICS, EAEU, y OCS.

Empujando más adelante en el camino, la reciente metáfora patética acuñada por un jefe eurócrata de mal gusto: la «jungla» se está separando del «jardín» con una venganza. Que la fractura persista, ya que un nuevo sistema de pago internacional, y luego una nueva moneda, intentarán detener para siempre la Era del Saqueo centrada en Occidente.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Cradle y The Saker

Fuente tomada y traducida: La casa de mi tía