SE IMPONE UNA SITUACIÓN GLOBAL MUY DIFERENTE. Alastair Crooke.

21 de noviembre 2022.

…una investigación publicada por la École de Guerre Economique de Francia sugiere que, mientras que Europa ha «vivido en un estado de lo tácito» desde la Segunda Guerra Mundial con respecto a su total dependencia de Washington, a medida que las sanciones a Rusia tienen su efecto catastrófico en Europa, “se impone un estado de cosas muy diferente”. En consecuencia, los políticos, y el público por igual, se esfuerzan por identificar «quién es realmente su enemigo».

La forma en que aparece el mundo depende de si tu mirada está firmemente enfocada en el centro de la rueda o, por el contrario, si observaras la rotación de la rueda alrededor del centro -y el rodamiento que sigue-, verías el mundo de forma diferente.

Visto desde una perspectiva centrada en DC, todo está quieto: nada (por así decirlo), se mueve geopolíticamente. ¿Hubo elecciones en Estados Unidos? Bueno, ciertamente ya no hay una «jornada electoral», ya que la nueva mecánica de las papeletas frente al voto en persona, que comienza hasta 50 días antes, y que continúa, semanas después, se ha alejado de la antigua noción de tener «una elección», y un resultado macro agregado.

Desde este punto de vista «céntrico», las elecciones intermedias no cambian nada: la inmovilidad.

De todos modos, muchas de las políticas de Biden ya estaban grabadas en piedra, y más allá de la capacidad de cualquier Congreso para cambiarlas a corto plazo.

La nueva legislación, si la hubiera, podría ser vetada. Y si el «mes» de las elecciones terminara con la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y el Senado controlado por los demócratas, podría no haber ninguna legislación en absoluto, debido al partidismo y a la incapacidad de compromiso.

Más aún, Biden puede gobernar durante los próximos 2 años mediante órdenes ejecutivas e inercia burocrática, y no necesitar el Congreso en absoluto. En otras palabras, la composición del Congreso puede no importar tanto.

Pero ahora, vuelve tu mirada a la rotación alrededor del «centro», y ¿qué ves? La llanta girando salvajemente. Cada vez coge más tracción en el suelo y tiene una clara direccionalidad.

¿El mayor pivote en torno al eje? Probablemente, el viaje del presidente Xi de China a Riad para reunirse con Mohammad bin Salman (MbS). La llanta de la rueda se hunde en este caso para agarrar firmemente el lecho de roca, ya que Arabia Saudí hace su pivote hacia los BRICS.

Es probable que Xi vaya a Riad para sellar los detalles de la adhesión de Arabia Saudí a los BRICS y los términos del futuro «Acuerdo del Petróleo» de China con Arabia Saudí. Y eso puede ser el principio del fin del sistema del petrodólar, ya que lo que se acuerde en términos del modo de pago chino para el petróleo encajará con los planes ruso-chinos de pasar a Eurasia a una nueva moneda comercial (lejos del dólar).

La gravitación de Arabia Saudí hacia el BRICS significa que otros Estados del Golfo y de Oriente Medio, como Egipto, también se inclinan hacia el BRICS.

Otro pivote: El ministro turco del Interior, Süleyman Soylu, declaró tras la explosión de esta semana en Estambul: «No aceptamos el mensaje de condolencia de la embajada de Estados Unidos. Entendemos el mensaje que se nos dio, recibimos el mensaje que se nos dio». Soylu desestimó entonces el pésame de Estados Unidos como algo parecido a «un asesino que es el primero en aparecer en la escena del crimen».

Seamos claros: el ministro acaba de decirle a Estados Unidos que se vaya a la mierda. Este desencadenamiento de la ira se produce justo cuando Turquía ha acordado unirse a Rusia para establecer un nuevo centro de gas en Turquía y está participando con Rusia en un acuerdo masivo de inversión y cooperación en petróleo y gas con Irán. Turquía también está virando hacia los BRICS.

Y, a medida que Turquía se aleja de un «centro», gran parte de la esfera turca tomará el liderazgo de Turquía.

Estos dos acontecimientos -desde la reunión de Xi con el pulgar de MbS a Estados Unidos, hasta la furia de Turquía por el terrorismo en Estambul- encajan claramente para marcar un pivote estratégico de Oriente Medio, tanto en términos de energía como de marcos monetarios, hacia la esfera de libre comercio euroasiática que se está desarrollando.

Luego viene la noticia del jueves pasado: Irán dice que ha desarrollado un misil hipersónico de alta precisión. El general Hajizadeh afirmó que el misil balístico hipersónico iraní puede alcanzar más de cinco veces la velocidad del sonido y, por tanto, será capaz de romper todos los sistemas actuales de defensa antimisiles.

En pocas palabras: Irán ya es esencialmente un estado con umbral nuclear (pero no un estado con armas nucleares). El notable logro técnico de fabricar un misil hipersónico de alta precisión (que todavía no tiene Estados Unidos), es un cambio de paradigma.

Las armas nucleares estratégicas no tienen sentido en un Oriente Medio pequeño y muy poblado, y ahora no hay necesidad de que Irán se convierta en un Estado armamentístico. Entonces, ¿qué sentido tendría una complicada estrategia de contención, es decir, el JCPOA(1), orientada a obstaculizar un resultado que ha quedado superado por la nueva tecnología? La capacidad de los misiles balísticos hipersónicos hace que las armas nucleares tácticas sean redundantes. Y los misiles hipersónicos son más eficaces; más fáciles de desplegar.

El problema para Estados Unidos e Israel es que Irán lo ha hecho: ha saltado más allá de la jaula de contención del JCPOA.

Además, unos días antes, Irán también anunció que había lanzado un misil balístico que llevaba un satélite al espacio. De ser así, Irán tiene ahora misiles balísticos capaces de alcanzar, no sólo a Israel, sino también a Europa. Además, se informa de que Irán recibirá pronto 60 aviones SU-35, como una parte más de su relación con Rusia, que evoluciona rápidamente y que se selló la semana pasada con la presencia de Nikolai Patrushev (secretario del Consejo de Seguridad de Rusia) en Teherán.

Una vez más, para ser claros, Rusia acaba de adquirir un multiplicador de fuerza cinética muy potente; el acceso a la lista de contactos y estrategias de Irán para romper las sanciones, y un socio completo para la gran jugada de Moscú de convertir a Eurasia en un superoligopolio de materias primas.

En pocas palabras, a medida que Irán se alista como multiplicador de fuerzas para el eje Rusia-China, también Irak, Siria, Hezbolá y los Houthis se deslizarán por una trayectoria algo similar.

Mientras que la «arquitectura de seguridad» europea sigue congelada en un estrecho control antirruso de la OTAN, la arquitectura de seguridad de Asia Occidental se está disolviendo de la antigua polarización dura dirigida por Estados Unidos e Israel de una esfera suní frente a un Irán chií (es decir, los llamados Acuerdos de Abraham), y se está reformando en torno a una nueva arquitectura de seguridad que está siendo moldeada por Rusia y China.

Esto tiene sentido. Turquía valora su herencia civilizatoria turca. Irán es claramente un estado civilizado, y MbS quiere claramente que su reino sea aceptado también como tal (y no sólo como una dependencia de Estados Unidos). La idea del formato de la OCS es que es «pro-autonomía» y se opone a cualquier singularidad ideológica. De hecho, al ser un concepto civilizatorio, se convierte en antiideológico y se opone a las alianzas binarias (con nosotros o contra nosotros). La pertenencia no requiere la aprobación de las políticas particulares de cada uno de los socios, siempre que no afecten a la soberanía de los demás.

En efecto, toda Asia Occidental -en un grado u otro- está siendo elevada a este paradigma económico y de seguridad euroasiático en evolución.

Y, sencillamente, dado que África ya está alistada en el campo de China, el componente africano de MENA (2) también tiende fuertemente hacia Eurasia. La afiliación del Sur Global también puede darse por sentada en gran medida.

¿Dónde deja esto al antiguo «centro»? EEUU tiene a Europa totalmente bajo su control. Por ahora, sí…

Sin embargo, una investigación publicada por la École de Guerre Economique de Francia sugiere que, mientras que Europa ha «vivido en un estado de lo tácito» desde la Segunda Guerra Mundial con respecto a su total dependencia de Washington, a medida que las sanciones a Rusia tienen su efecto catastrófico en Europa, “se impone un estado de cosas muy diferente”. En consecuencia, los políticos, y el público por igual, se esfuerzan por identificar «quién es realmente su enemigo».

Pues bien, la opinión colectiva, basada en entrevistas con expertos de la inteligencia francesa (es decir, el Estado profundo francés) es muy clara: el 97% considera que Estados Unidos es la potencia extranjera que «más amenaza» los «intereses económicos» de Francia. Y lo ven como un problema que hay que resolver.

Por supuesto, Estados Unidos no dejará que Europa se vaya fácilmente. Sin embargo, si partes del establishment europeo pueden hablar así, es que algo se mueve y está en marcha, bajo la superficie. El informe subraya, naturalmente, que la UE puede tener un superávit comercial de 150.000 millones de euros con Estados Unidos, pero este último nunca permitiría de buen grado que esto se tradujera en «autonomía estratégica». Y cualquier ganancia de autonomía se consigue con el telón de fondo constante -y más que compensado- de la «fuerte presión geopolítica y militar» de Estados Unidos en todo momento.

¿Podría el sabotaje del Nord Stream haber sido la gota que colmó el vaso? En parte, ha sido el detonante, pero Europa esconde sus viejos odios y sus antiguas reivindicaciones bajo la «tapa bruselense del dinero fácil». Pero esto sólo es válido mientras la UE siga siendo un cajero automático glorificado: los Estados introducen sus tarjetas de débito y sacan dinero. Las animosidades ocultas se reprimen, y se lubrican monetariamente hasta la quietud.

Sin embargo, el cajero automático tiene problemas (¡contracción económica, desindustrialización y austeridad!); y a medida que la ventanilla de retiros del cajero automático se reduce, también la tapa que sujeta las viejas animosidades y los sentimientos tribales no se mantendrá por mucho tiempo. De hecho, los demonios están surgiendo, y son fácilmente visibles incluso ahora.

Y por último, ¿aguantará el «centro» de Washington? ¿Tiene los recursos necesarios para gestionar tantas pruebas de estrés -financieras, sistémicas y políticas- que llegan de forma sincronizada? Debemos esperar para verlo.

En retrospectiva, el «centro» no está «en movimiento». Ya se ha movido. Lo que ocurre es que muchos están atascados viendo un «espacio vacío» que una vez fue ocupado por algo pasado, pero que de alguna manera todavía persiste, en la memoria visual, como una «sombra» de su anterior solidez.

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

(1) El Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC), en inglés, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, ​ es un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Irán establecido en Viena el 14 de julio de 2015 entre Irán, los P5+1 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas —China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos— sumados a Alemania), y la Unión Europea.

(2) MENA es un acrónimo del inglés refiriéndose al Medio Oriente y el norte de África (Middle East and North Africa, Medio Oriente y norte de África). El término cubre una región extensa que se extiende de Marruecos a Irán, incluyendo a todos los países del Medio Oriente y el Magreb. El término es casi sinónimo Gran Medio Oriente y coincide en su mayor parte con lo que se conoce como mundo árabe.

