LA GUERRA TECNOLÓGICA DE EE.UU. MUESTRA SIGNOS DE DESMORONAMIENTO. David P. Goldman.

David P. Goldman.

27 de noviembre 2022.

La reticencia holandesa a frenar las exportaciones de equipos de fabricación de chips DUV a China muestra el reducido alcance punitivo de Washington.

¿Qué pasaría si hicieran una guerra tecnológica y no viniera nadie? Esta versión actualizada de un meme de las protestas por la guerra de Vietnam de los años 60 puede aplicarse a las restricciones comerciales más drásticas de Estados Unidos contra un rival desde la Guerra Fría.

La empresa holandesa ASML, líder mundial en tecnología de semiconductores, se ha opuesto a las exigencias de Estados Unidos de dejar de vender sus máquinas a China, y nada indica que el gobierno holandés esté dispuesto a ceder ante Washington. De hecho, algunos medios de comunicación han interpretado una declaración del ministro de comercio holandés como un rechazo.

ASML fabrica las mejores máquinas litográficas del mundo, y ha vendido cerca de 200 unidades de Ultravioleta Profundo (DUV) a fabricantes de chips chinos. Su equipo más avanzado de Ultravioleta Extremo, necesario para fabricar chips con transistores de seis nanómetros o menos, utiliza suficiente propiedad intelectual estadounidense como para que Washington bloquee su venta a China.

Pero la tecnología DUV más antigua, utilizada para fabricar chips de 16 nanómetros y, con algunas limitaciones, de siete nanómetros, no está sujeta a las restricciones estadounidenses.

Es probable que los holandeses sigan vendiéndola a China a pesar de las exigencias estadounidenses de que dejen de hacerlo. Las empresas chinas afirman que pueden sortear las restricciones estadounidenses. Mientras tanto, los productores surcoreanos de chips están vendiendo sus nuevos chips a China, y los atribulados fabricantes de equipos de semiconductores de Estados Unidos están ideando formas de eludir las nuevas normas del Departamento de Comercio estadounidense, anunciadas el 6 de octubre.

«Es importante que defendamos nuestros propios intereses: nuestra seguridad nacional, pero también nuestros intereses económicos», declaró la ministra de Comercio, Liesje Schreinemacher, el 23 de noviembre en el Parlamento holandés.

Altos funcionarios estadounidenses viajarán a los Países Bajos a finales de este mes para presionar a los holandeses sobre China, pero hay indicios de que el gobierno holandés ya ha tomado su decisión.

Empresas japonesas como Tokyo Electron, Canon y Nikon también venden equipos a China. El gobierno japonés no ha dado una respuesta directa a las exigencias de Washington de detener los envíos a China, que compra alrededor del 20% de las máquinas de fabricación de chips de Japón.

Pero el establishment japonés está «harto de la desvinculación con China impuesta por EE.UU.», informó el redactor jefe de Nikkei Asia, Shigesaburo Okumara, desde la reunión de la Comisión Trilateral celebrada en Tokio el pasado fin de semana. La Comisión Trilateral ha destilado la opinión de la élite empresarial y diplomática en sus cincuenta años de existencia. Okumara de Nikkei escribió:

Muchos de los participantes parecían estar hartos de la desvinculación con China impuesta por Estados Unidos en nombre del dualismo «democracia contra autocracia». A algunos de ellos les preocupaba el carácter arbitrario e imprevisible de las sanciones comerciales y su aplicación por parte de Estados Unidos.

No se trata simplemente de antiamericanismo. De hecho, la mayoría de los participantes habían cursado estudios superiores en EE.UU., y realmente tienen un fuerte apego a valores estadounidenses como la libertad y la justicia.

Aun así, su ansiedad por la confrontación entre las dos naciones hegemónicas más fuertes es seria, y creen firmemente que sus argumentos y opiniones deben ser escuchados por sus homólogos estadounidenses y europeos. Varios miembros insistieron en que la participación de China es indispensable para que la comisión pueda tratar eficazmente los problemas mundiales.

Sólo la taiwanesa TMSC y la surcoreana Samsung pueden fabricar estos chips densamente empaquetados y energéticamente eficientes con transistores extremadamente pequeños de menos de siete nanómetros de ancho de puerta.

Después de algunas gestiones de última hora, el Departamento de Comercio concedió a los coreanos una prórroga de un año para las restricciones impuestas a China. Samsung lo está aprovechando al máximo, prometiendo entregar chips de tres nanómetros a la empresa china Baidu, entre otros clientes.

Samsung es el segundo fabricante de chips del mundo después de TSMC y el líder en chips de memoria. Samsung fabricará «chips de inteligencia artificial utilizados en centros de datos en la nube para Baidu», según informó el Korea Economic Daily el 23 de noviembre.

Baidu, una de las principales empresas tecnológicas de China, dijo a los inversores el 22 de noviembre que, en cualquier caso, no le preocupan las restricciones estadounidenses.

Dou Shen, jefe de la nube de IA de Baidu, dijo en una llamada de resultados el 22 de noviembre: «Una gran parte de nuestro negocio de la nube de IA e incluso el negocio de IA más amplio no depende demasiado de los chips altamente avanzados. Y en segundo lugar, para la parte de nuestro negocio que necesita chips avanzados, ya hemos almacenado suficientes, en realidad, para apoyar nuestro negocio a corto plazo.»

Shen añadió: «Si lo miramos a medio o largo plazo, tenemos nuestro propio chip de IA, llamado Kunlun. De hecho, ya hemos empezado a utilizar el chip Kunlun para apoyar algunas tareas de computación de IA a gran escala a nivel interno. También utilizamos Kunlun para atender a clientes externos. Así que, como tenemos una pila completa de capacidades de IA, desde los chips hasta los marcos de IA, pasando por los modelos de base y luego por el software de aplicación, podemos lograr una eficiencia mucho mayor a medida que optimizamos las tareas de IA de extremo a extremo».

El ejecutivo de Baidu concluyó: «La restricción de las ventas de chips debería tener un impacto limitado en nuestras operaciones comerciales a corto plazo. En cambio, creemos que crea algunas buenas oportunidades de mercado para las empresas de chips chinas. Y nuestros chips de IA Kunlun y nuestro negocio de IA acabarán beneficiándose de estas oportunidades.»

Otro gigante tecnológico chino especializado en infraestructuras digitales para empresas sostiene que las aplicaciones industriales, logísticas y mineras de las tecnologías de la 4ª Revolución Industrial no necesitan los chips más avanzados.

Un experto de la industria estadounidense de semiconductores declaró a Asia Times: «El gobierno de Estados Unidos está dirigido por personas que no tienen ni idea de cómo funciona la industria. No se necesitan chips de cinco nanómetros para aplicaciones industriales. Un teléfono 5G tiene que procesar muchos datos y utiliza mucha energía, así que los nuevos chips son importantes. Pero lo que cuenta en un proceso industrial no es tanto la velocidad del chip como la calidad del software y el diseño de los sistemas.»

Mientras tanto, los fabricantes estadounidenses están diseñando chips para su venta a China que se cuelan por debajo del umbral designado por el Departamento de Comercio. Nvidia anunció el 7 de noviembre que vendería a China un procesador de inteligencia artificial con la misma funcionalidad que sus procesadores de última generación, pero con una velocidad de reloj reducida.

Un estudio del Boston Consulting Group realizado este año estimó que una prohibición total de las ventas de semiconductores a China costaría a los productores estadounidenses el 37% de sus ingresos.

Las normas del Departamento de Comercio del 6 de octubre se aprobaron sin consultar al sector, para evitar que los grupos de presión de las empresas las mitigaran. Sin embargo, la industria dispone de considerables recursos para desplegar. Un experto del sector dijo a Asia Times que las grandes empresas encontrarán más lagunas como la de Nvidia para seguir comerciando con China.

*David Paul Goldman es un economista, crítico musical y autor estadounidense, mejor conocido por su serie de ensayos en línea en el Asia Times . En 2015, Goldman y Uwe Von Parpart , socio de Asia Times desde hace mucho tiempo, se unieron a un grupo inversor que tomó el control de Asia Times HK Ltd. Siga a David P Goldman en Twitter en @davidpgoldman

