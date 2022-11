LA ESPIRAL DE PRECIOS DE LOS SALARIOS REFUTADA. Michael Roberts.

Michael Roberts.

Ilustración: Diego Astarita, Argentina.

26 de noviembre 2022.

¿Los aumentos salariales ‘excesivos’ conducen a un aumento de la inflación y, por lo tanto, llevan a las economías a una espiral de precios y salarios? En 1865, en la Asociación Internacional de Trabajadores, Marx debatió con el miembro del Consejo de la IWMA, Thomas Weston. Weston, un líder del sindicato de carpinteros, argumentó que pedir aumentos salariales era inútil porque todo lo que sucedería sería que los empleadores aumentarían sus precios para mantener sus ganancias y la inflación consumiría rápidamente el poder adquisitivo; los salarios reales se estancarían y los trabajadores volverían al punto de partida debido a una espiral de salarios y precios.

Marx respondió al argumento de Weston con firmeza. Su respuesta, que finalmente se publicó como un folleto, Valor, precio y beneficio, fue básicamente la siguiente. En primer lugar, “los aumentos salariales generalmente suceden tras los aumentos de precios anteriores”: es una respuesta de recuperación, no debido a demandas “excesivas” y poco realistas de salarios más altos por parte de los trabajadores. En segundo lugar, no son los aumentos de salarios los que causan el aumento de la inflación. Muchas otras cosas afectan los cambios de precios, argumentó Marx: a saber, “la cantidad de producción (tasas de crecimiento – MR), los poderes productivos del trabajo (crecimiento de la productividad – MR), el valor del dinero (crecimiento de la oferta monetaria – MR), las fluctuaciones del mercado precios (fijación de precios – MR), y diferentes fases del ciclo industrial ”.

Además, “ Un aumento general en la tasa de salarios resultará en una caída de la tasa general de ganancia, pero no afectará los precios de las mercancías”. En otras palabras, es mucho más probable que los aumentos salariales reduzcan la parte de los ingresos que se destinan a las ganancias y, por lo tanto, finalmente reduzcan la rentabilidad del capital. Y esa es la razón por la que los capitalistas y sus economistas se oponen a los aumentos salariales. La afirmación de que existe una espiral de precios y salarios y que los aumentos de salarios provocan aumentos de precios es una cortina de humo ideológica para proteger la rentabilidad.

¿Tenía razón Marx? Bueno, la corriente principal de la economía moderna ha seguido afirmando que los aumentos salariales «excesivos» provocarán un aumento de la inflación y crearán una espiral de salarios y precios. Tome los siguientes puntos de vista en el aumento de la inflación actual. En primer lugar, está la declaración reciente de Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra.

No digo que nadie reciba un aumento de sueldo, no me malinterpreten. Pero lo que estoy diciendo es que necesitamos moderación en la negociación salarial, de lo contrario se saldrá de control.

O aún más explícito y siguiendo el argumento de Thomas Weston hace más de 150 años, Jason Furman, exasesor económico del presidente estadounidense Obama, lo planteó de esta manera. “Cuando suben los salarios, eso hace que suban los precios. Si el combustible de las aerolíneas o los ingredientes alimentarios suben de precio, entonces las aerolíneas o los restaurantes aumentan sus precios. Del mismo modo, si aumentan los salarios de los asistentes de vuelo o los camareros, también aumentan los precios. Esto se deriva del micro y sentido común básico”.

Bueno, puede derivarse de «micro y sentido común básicos» en la economía dominante. Pero es simplemente incorrecto. Y esta semana, el FMI compiló un análisis completo de datos del movimiento de aumentos de salarios y precios que refuta a Bailey y Furman. El FMI “aborda estas preguntas creando una definición empírica de una espiral de precios y salarios y aplicándola en una base de datos de episodios pasados ​​entre economías avanzadas que se remontan a la década de 1960”. Así que son más de 60 años y en muchos países.

Qué encontró el FMI: “Las espirales de precios y salarios, al menos definidas como una aceleración sostenida de precios y salarios, son difíciles de encontrar en el registro histórico reciente. De los 79 episodios identificados con la aceleración de precios y salarios que se remontan a la década de 1960, solo una minoría de ellos experimentó una mayor aceleración después de ocho trimestres. Además, la aceleración sostenida de los precios y salarios es aún más difícil de encontrar cuando se observan episodios similares al actual, donde los salarios reales han caído significativamente. En esos casos, los salarios nominales tendieron a ponerse al día con la inflación para recuperar parcialmente las pérdidas salariales reales, y las tasas de crecimiento tendieron a estabilizarse en un nivel más alto que antes de que ocurriera la aceleración inicial. Las tasas de crecimiento de los salarios finalmente fueron consistentes con la inflación y la estrechez del mercado laboral observada. Este mecanismo no pareció conducir a una dinámica de aceleración persistente que pueda caracterizarse como una espiral de precios y salarios”.

Y hay más: «Definimos una espiral de salarios y precios como un episodio en el que al menos tres de cuatro trimestres consecutivos vieron una aceleración de los precios al consumidor y un aumento de los salarios nominales». Y el FMI encuentra que “ Quizás sorprendentemente, solo una pequeña minoría de tales episodios fueron seguidos por una aceleración sostenida en salarios y precios. En cambio, la inflación y el crecimiento de los salarios nominales tendieron a estabilizarse, dejando prácticamente sin cambios el crecimiento de los salarios reales. Una descomposición de la dinámica salarial utilizando una curva de Phillips para salarios sugiere que el crecimiento de los salarios nominales normalmente se estabiliza en niveles que son consistentes con la inflación observada y la estrechez del mercado laboral.Al centrarse en episodios que imitan el patrón reciente de caída de los salarios reales y endurecimiento de los mercados laborales, la inflación decreciente y los aumentos del crecimiento de los salarios nominales tendieron a seguir, lo que permitió que los salarios reales se pusieran al día. “

¿Qué concluye el FMI? “ Concluimos que una aceleración de los salarios nominales no debe verse necesariamente como una señal de que se está afianzando una espiral de precios y salarios”. En episodios inflacionarios, los salarios simplemente intentan alcanzar los precios. Pero incluso entonces, los aumentos salariales no provocan espirales de precios salariales, por lo que se confirma la opinión de Marx.

Y si quiere una prueba inmediata de esto, mire el acuerdo salarial de esta semana entre los empleadores manufactureros alemanes y el sindicato IG Metall, el más grande de Alemania. Los trabajadores obtendrán aumentos salariales muy por debajo de la tasa de inflación de Alemania, actualmente en un máximo de 70 años del 11,6 por ciento, recibiendo el 5,2 por ciento el próximo año y el 3,3 por ciento en 2024, más dos pagos de suma global de 1.500 euros. Jörg Krämer, economista jefe de Commerzbank, dijo que los sindicatos y los empleadores habían «encontrado un compromiso sobre cómo lidiar con las pérdidas de ingresos causadas por el fuerte aumento de los costos de las importaciones de energía». Agregó: “Todavía no llamaría a esto una espiral de salarios y precios”. De hecho, no, ya que incluso los trabajadores mejor organizados de Alemania tendrán que aceptar reducciones en su poder adquisitivo durante los próximos dos años.

El análisis del FMI solo confirma muchos otros trabajos empíricos realizados anteriormente. De hecho, los salarios como porcentaje del PIB en todas las principales economías han estado cayendo desde la década de 1980. En cambio, la participación en las ganancias ha aumentado. Y durante el período hasta 2019, las tasas de inflación no superaron el 2-3% anual.

Además, no parece haber una correlación inversa entre los cambios en los salarios, los precios y el desempleo: se ha demostrado que esta clásica curva keynesiana de Phillips que afirmaba esta relación era falsa. De hecho, esto se notó en la década de 1970 cuando el desempleo y los precios aumentaron juntos. Y las últimas estimaciones empíricas muestran que la curva de Phillips es prácticamente plana; en otras palabras, no hay correlación entre salarios, precios y desempleo. No hay espiral de precios y salarios.

A pesar de esta evidencia que refuta la espiral de precios y salarios, la corriente principal de la economía y las autoridades oficiales continúan afirmando que este es el riesgo clave para una inflación sostenida. La razón para hacerlo no es realmente porque los efensores económicos del capitalismo crean que los aumentos de salarios causan inflación. Es porque quieren “moderación salarial” frente a la espiral inflacionaria para proteger y sostener las ganancias. Con este objetivo, apoyan los aumentos de las tasas de interés del banco central que empujarán las economías hacia una recesión, que se producirá el próximo año.

Como dijo Jay Powell, jefe de la Reserva Federal de EE. UU.:

en principio… al moderar la demanda, podríamos… bajar los salarios y luego bajar la inflación sin tener que desacelerar la economía y tener una recesión y un aumento sustancial del desempleo. Así que hay un camino hacia eso .

Aún más descaradamente, el gurú keynesiano y columnista del Financial Times, Martin Wolf, exigió:

Lo que [los banqueros centrales] tienen que hacer es evitar una espiral de salarios y precios, que desestabilizaría las expectativas de inflación. La política monetaria debe ser lo suficientemente estricta para lograr esto. En otras palabras, debe crear/preservar cierta holgura en el mercado laboral.

Por tanto, el objetivo real de las subidas de tipos de interés no es detener la espiral de precios y salarios, sino aumentar el desempleo y debilitar el poder de negociación de los trabajadores.

Recuerdo el comentario de Alan Budd, entonces principal asesor económico de la primera ministra británica Margaret Thatcher en la década de 1980:

Puede que haya habido personas que tomaron las decisiones políticas reales… que nunca creyeron ni por un momento que esta era la forma correcta de derribar inflación. Sin embargo, vieron que [el monetarismo] sería una forma muy, muy buena de aumentar el desempleo, y aumentar el desempleo era una forma extremadamente deseable de reducir la fuerza de las clases trabajadoras.

*Michael Roberts es un economista marxista británico, que ha trabajado 30 años en la City londinense como analista económico y publica el blog The Next Recession.

Fuente original: Blog de Michael Roberts

Fuente tomada: El viejo topo