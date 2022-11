LA COPA MUNDIAL DE LA FIFA EN QATAR: la geopolítica, el dinero y los dobles raseros. Peter Schwarz.

Peter Schwarz.

26 de noviembre 2022.

El hecho de que los deportes de alto nivel como el fútbol mundial estén dominados por los intereses de los ricos y poderosos no le sorprende a nadie. Pero esto ha alcanzado un nuevo nivel en la Copa Mundial de Qatar.

La decisión de la FIFA en 2010 de entregarle la Copa Mundial a este Estado del golfo Pérsico fue un escándalo cuando ocurrió. Qatar es un país sin una tradición futbolística. Tiene 3 millones de residentes, pero solo uno de cada diez es ciudadano qatarí. El calor intolerable del país durante el verano volvía imposible programar el torneo durante el momento usual. Además, es gobernado por un déspota que ni siquiera permite las formas más rudimentarias de democracia.

Está claro que se intercambiaron sumas enormes de dinero y hubo una enorme presión política entre bastidores para que se tomara esa decisión. Pero Qatar no es un caso excepcional en ese sentido. Las adjudicaciones del Mundial a Alemania (2006), Sudáfrica (2010) y Rusia (2018) también estuvieron afectadas por sobornos y corrupción.

Desde que se le concedió la Copa Mundial a Qatar, se firmaron acuerdos comerciales masivos. Solo la FIFA anticipa $7,5 mil millones en ingresos, $1 mil millones más que en la última copa en Rusia. Qatar ha invertido más de $200 mil millones en la Copa Mundial y en infraestructura: $8 mil millones en ocho estadios modernos y con aire acondicionado, $16,5 mil millones en 140 hoteles con 155.000 camas, $36 mil millones en un nuevo metro y $20 mil millones en aeropuertos, puertos y autopistas.

Estos proyectos fueron construidos por un enorme ejército de trabajadores de toda Asia bajo condiciones de explotación propias a la esclavitud. Las siete jornadas de doce horas cada semana en temperaturas extremas, los dormitorios indescriptibles, los salarios de hambre que no les pagaban por meses, los pasaportes confiscados y la prohibición de cambiar empleos eran comunes. Según un reporte del diario británico Guardian, 6.750 trabajadores de India, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka y Pakistán han muerto en Qatar en los diez años desde que se adjudicó la Copa del Mundo. Amnistía Internacional calcula que más de 15.000 ciudadanos extranjeros de todas las edades murieron entre 2010 y 2019. En 70 por ciento de los casos, se desconoce la causa de muerte.

Mientras tanto, según un representante local de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cuyo salario proviene del Gobierno qatarí, las condiciones han mejorado algo. Entró en vigor un salario mínimo legal de 1.000 riyales (€230) mensuales, ¡en uno de los países más ricos y caros del mundo!

Las empresas occidentales se han beneficiado enormemente del auge de la construcción. La firma de planificación alemana Albert Speer und Partner elaboró el plan maestro para la Copa Mundial y los planos de los ocho estadios. Albert Speer, quien falleció en 2017, era el hijo del arquitecto ministro de Armas de Hitler.

Qatar también es un inversor codiciado. Los jeques son dueños de muchas propiedades y hoteles de lujo en Reino Unido, Francia y Alemania e importantes accionistas en Volkswagen, RWE, Deutsche Bank, Lagardère, Vivendi, Veolia, Total Energies y otras grandes empresas. El emirato también había comprado el club de fútbol París Saint-German y lo convirtió en el equipo más fuerte de Francia comprando a jugadores caros y de clase mundial como Messi, Neymar y Mbappé. El Bayern Múnich, actual campeón de la Bundesliga alemana, cuenta con el patrocinio de Qatar.

Desde la imposición de las sanciones contra el gas y petróleo rusos, Qatar se ha vuelto en un exportador líder de gas licuado. El canciller Olaf Scholz y el ministro exterior Robert Habeck de Alemania, entre otros políticos internacionales, han cumplido con la peregrinación a Doha este año para firmar acuerdos de gas natural licuado.

Los objetivos geopolíticos

Pero los intereses geopolíticos perseguidos en Qatar son incluso más importantes que los comerciales para las potencias imperialistas. Este pequeño Estado en la región disputada y rica en recursos energéticos del golfo Pérsico representa una importante base política y militar para estos poderes.

Estados Unidos mantiene su base aérea más grande en Oriente Próximo en Al Udeid. Fue protagónica en las guerras de Afganistán, Irak y Siria, y está ubicada inmediatamente al frente de Irán. Qatar participó en la guerra libanesa contra Muamar al Gadafi con sus propios aviones de combate y transporte. Apoyó a los grupos terroristas islamistas que instigaron la guerra civil en Libia y que fueron utilizados posteriormente en Siria contra el régimen de Asad.

Si los políticos, la prensa y los funcionarios de las organizaciones de fútbol ahora denuncian la situación de derechos humanos en Qatar y exigen derechos igualitarios para las mujeres y los gais, es pura hipocresía. Estados Unidos y sus aliados europeos han matado al menos a un millón de personas en las guerras en Afganistán, Irak, Libia y Siria y han obligado a millones más a escapar. En comparación, los gobernantes autoritarios de las monarquías del golfo Pérsico son criminales diminutos.

En lo que concierne a las potencias imperialistas, el torneo en Qatar nunca estuvo en tela de juicio. El jefe de la FIFA, Gianni Infantino, quien se mudó a Doha hace un año y declaró a inicios del Mundial en una extraña rueda de prensa que se siente como un qatarí, un árabe, un africano, un homosexual, una persona con discapacidad y un trabajador migrante, tan solo refleja de la forma más descarada esta actitud cínica.

La situación ha cambiado debido al aborrecimiento de muchos fanáticos de fútbol que honestamente están indignados que la Copa Mundial se juegue sobre los huesos de sus compañeros trabajadores de países más pobres. La brutal explotación de los trabajadores de la construcción también ha resonado con ellos ya que enfrentan cargas laborales cada vez mayores y salarios cada vez menores. En Alemania, una encuesta representativa de mayo de 2021 descubrió que el 65 por ciento rechaza la participación del equipo nacional alemán en la Copa del Mundo.

Como FIFA le adjudicó la Copa Mundial a Qatar

Hoy día se conocen muchos de los detalles de cómo la FIFA le vendió el Mundial a Qatar en 2010. Veintidós de los veinticuatro oficiales que votaron a favor de la decisión se han visto obligados desde entonces a renunciar debido a la corrupción y algunos terminaron en prisión. Fueron expulsados varios políticos y fiscales e incluso Sepp Blatter, quien dominó la FIFA como un señor de la mafia desde 1998 hasta 2016, tuvo que renunciar, pero solo para dar paso a otro truhan, Infantino.

Estas intrigas solo salieran a la luz debido a las disputas de poder e intrigas entre las potencias imperialistas.

En vísperas del Congreso de FIFA de 2015 en Zúrich, las autoridades suizas arrestaron a siete oficiales de la Asociación de Fútbol en una acción espectacular en el hotel de lujo Baur au Lac en Zúrich sobre los cargos de corrupción. Estaban actuando en nombre de las cortes estadounidenses, que iniciaron una investigación sobre la adjudicación de la Copa del Mundo de 2010 de la FIFA.

El foco era más Rusia 2018 que Qatar 2022, ambas de las cuales se decidieron durante esa misma reunión de 2010. Después de que EE.UU. colocara en el poder un régimen antirruso en Ucrania en 2014 y que Rusia anexara Crimea, EE.UU. estaba decidido a prevenir que se celebrara el torneo en Rusia. Si bien fracasaron, las investigaciones provocaron una avalancha que les costó controlar.

EE.UU. aún tenía cuentas por ajustar en cuanto a Qatar. Después de todo, también aplicaron para la Copa del Mundo de 2022 y enviaron una delegación de alto nivel a Zúrich encabezada por el expresidente Bill Clinton y el actor Morgan Freeman. Según testigos, Clinton lanzó ceniceros cuando escuchó el resultado del voto.

El factor decisivo que favoreció a Qatar fue, además de la compra de los votos de tres delegados sudamericanos, el francés Michel Platini y dos delegados que Platini influenció. En ese momento, la exestrella de fútbol era presidente de la asociación de fútbol europea UEFA y un posible sucesor de Blatter en la FIFA. Pocos días antes del voto de la FIFA, Platini se reunió con el presidente francés Nicolas Sarkozy y el emir qatarí Tamim Al Thani, quien aparentemente lo “convenció” de votar a favor de Qatar.

Blatter presuntamente representaba los intereses de Estados Unidos en ese entonces. Pero eso no lo salvó porque siguió apoyando el Mundial en Rusia en 2018. Se dice que Infantino tiene contactos cercanos en el sistema judicial estadounidense y que testificó cinco meses después de la redada en Zúrich como testigo ante un gran jurado en Nueva York que investigaba la FIFA. También tuvo contactos personales con el fiscal federal Michael Lauber, el principal fiscal de Suiza.

Dos días después de la redada en Zúrich, Blatter fue elegido como titular de la FIFA por otro término pero tuvo que renunciar tres días después debido a la presión de Estados Unidos. En los ocho meses previos a la elección de su sucesor, el poder judicial suizo también se deshizo del candidato más prometedor.

Si bien retiró la mayoría de las 25 investigaciones criminales contra Blatter, la fiscalía federal lo acusó de pagar $2 millones en “honorarios de consultor” a Platini. A pesar de que un tribunal lo exoneró posteriormente, el Comité de Ética de la FIFA subsecuentemente impuso una prohibición permanente a Blatter y Platini a ocupar cargos, abriéndole la puerta a Infantino, quien fue elegido con el apoyo de la asociación estadounidense. El fiscal suizo Lauber también perdió su trabajo por reunirse secretamente con Infantino varias veces tras su elección, cuando todavía lo estaba investigando.

Tras asumir el cargo, Infantino bloqueó la investigación dentro de la FIFA y cerró su Comité de Ética. Fue incluso más lejos que su predecesor Blatter, incluyendo un intento de ceder todos los derechos de la FIFA a un consorcio encabezado por Arabia Saudita.

El afán indagador de la justicia estadounidense también desfalleció después de que no pudo impedir el Mundial de Rusia y de que la FIFA otorgó la Copa del Mundo de 2026 a Norteamérica.

Loretta Lynch, la fiscala general de la Administración de Obama, que en 2015 inició la investigación contra la FIFA, está ahora a sueldo de la FIFA y entona himnos de alabanza a Infantino. En 2019 se incorporó al bufete de abogados Paul Weiss, que asumió la representación de la federación de fútbol en el escándalo del FIFA Gate después de que dejara el caso el bufete Quinn Emanuel.

Alianzas imperialistas

Ya no quedaba ningún obstáculo para que se celebrara la Copa del Mundo en Qatar. No solo supone un fantástico negocio, sino que también sirve de plataforma para que Estados Unidos y las potencias europeas forjen nuevas alianzas contra Rusia y China. Con ello, no solo están cortejando a Qatar, sino a todas las monarquías del golfo y, en particular, a Arabia Saudita, que hasta ahora se han mostrado reticentes tanto a aumentar la producción de combustibles para compensar el colapso del gas y el petróleo rusos como a adoptar un curso de confrontación contra China.

En julio, el presidente Joe Biden fue el primer jefe de Estado occidental que visitó al gobernante saudí Mohamed Bin Salman desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. En el partido inaugural del Mundial, Salman se sentó junto a Infantino y el emir de Qatar como invitado de honor. Entre 2017 y 2021, Arabia Saudita y Qatar estuvieron al borde de la guerra.

La indignación por la explotación asesina de los trabajadores asiáticos es ahora deliberadamente minimizada. En su lugar, los medios de comunicación han centrado su atención casi exclusivamente en los derechos de las mujeres y los homosexuales. La información “crítica” se limita a la cuestión de si los capitanes del equipo podrán llevar un brazalete “One Love” o diversas insignias de arco iris para expresar su oposición a la homofobia. Incluso este gesto puramente simbólico ha resultado ser demasiado, ya que las asociaciones nacionales de fútbol se han doblegado a la prohibición impuesta por la FIFA, que no quiere permitir que se obstaculicen sus lucrativas relaciones comerciales y políticas con los déspotas de la región del golfo.

El doble rasero es inconfundible. Los “derechos humanos” se invocan cuando se trata de justificar las brutales guerras imperialistas: contra Irak, Libia, Irán, Rusia, China, etc. Se ignoran cuando se trata de sus propias violaciones de los derechos humanos o las de sus aliados dictadores.

El fútbol sirve como un medio para un fin. La podredumbre del capitalismo, que crea la desigualdad social, la guerra, el fascismo y la degradación del medio ambiente en todas partes, infecta todos los ámbitos de la sociedad, incluidos la cultura y el deporte. El progreso cultural y el deporte de verdad, que no están sujetos al comercio, solo son posibles en el marco de una lucha por el socialismo, abogando por una sociedad que ponga el interés general por encima de los intereses lucrativos y que supere las fronteras nacionales.

(Publicado originalmente en inglés el 24 de noviembre de 2022)

*Peter Schwarz es secretario del Comité Internacional de la Cuarta Internacional. Es el editor de la edición en alemán del sitio web del Partido Socialista Mundial y miembro de su Consejo Editorial Internacional.

Fuente: World Socialist Web Site