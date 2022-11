ENTREVISTA A JENNY CHAN: “Cuando los trabajadores de IPhone no aguantan más, estallan las protestas y las huelgas”. Josefina L. Martínez.

Josefina L. Martínez.

26 de noviembre 2022.

Jenny Chan es investigadora y profesora de la Universidad Politécnica de Hong Kong, coautora del libro Dying for an iPhone. Conversamos con Chan, quien reside en Hong Kong, acerca del estallido de la rebelión obrera de los trabajadores de IPhone en la fábrica de Zhengzhou, China, esta semana.

A este complejo industrial se lo conoce como la “ciudad de Apple”. Allí trabajan en tiempos normales unos 200.000 empleados. Las instalaciones cuentan con restaurantes y dormitorios para albergar a miles de trabajadores y trabajadoras, llegados desde regiones lejanas de China como migrantes internos. En estos años de pandemia, la producción se ha visto afectada, especialmente desde que las autoridades chinas comenzaron a implementar las políticas de “0 Covid”, imponiendo encierros y cuarentenas obligatorias dentro del complejo industrial. En los últimos meses, miles de trabajadores han huido de las instalaciones para evitar ser confinados allí nuevamente. La protesta de esta semana fue protagonizada por nuevos contingentes de trabajadores, a los que se les había prometido un aumento salarial que no se cumplía. Ahora, después de este estallido de furia obrera, la empresa ha anunciado que hubo un “error técnico” y que pagarán los bonos prometidos.

Las imágenes que se viralizaron en redes, con los trabajadores enfrentando la represión policial dentro de la fábrica, ponen al desnudo las duras condiciones de explotación. Allí se encuentra uno de los secretos del éxito de empresas como Apple.

¿Cuáles han sido las causas de esta rebelión de los trabajadores en la fábrica de Apple?

Las causas inmediatas tienen que ver con los salarios y las bonificaciones. Cuando decidieron ir a trabajar a Foxconn, los trabajadores habían aceptado determinadas condiciones, basados en la información que la empresa brindó a las agencias de contratación. Por lo tanto, se había creado una gran expectativa.

Estos trabajadores, muchos de ellos provenientes de regiones y aldeas lejanas, tuvieron que someterse a una cuarentena de COVID en su ciudad natal, que duró tres días. También se sometieron a pruebas de COVID durante los días posteriores. Y después, los funcionarios locales, o las agencias, los enviaron en autobuses a Foxconn. Una vez que llegaron a la fábrica de Foxconn en la Zona Franca de Zhengzhou, tras algunos controles más de COVID, se pusieron a trabajar. El primer grupo de nuevos trabajadores, entre los que posiblemente se encontraban muchos trabajadores retornados que habían huido antes de las instalaciones para evitar un confinamiento, llegó el 13 de noviembre. Ya han pasado unos diez días. Pero ahora descubrieron que Foxconn les proporcionaba un contrato con salarios más bajos que lo que les habían prometido. ¡Y es posible que tampoco reciban las grandes bonificaciones!

Según la información disponible, incluidas las grabaciones de vídeo, parece que los enfrentamientos violentos se desencadenaron por el incumplimiento de una promesa de la dirección sobre los salarios y los bonos. Los trabajadores estaban furiosos y decepcionados por el incumplimiento de la promesa de Foxconn. Y, al parecer, Foxconn exigía a los trabajadores que trabajaran mucho más antes de poder obtener finalmente los elevados salarios y las bonificaciones prometidas.

Cuando los trabajadores se niegan a firmar los contratos -que no afectan a unos pocos trabajadores, sino a muchos, a miles o incluso a decenas de miles-, es porque algo debe ir muy mal. Conocen sus derechos. Esperaban conseguir ese dinero para poder enviarlo a sus hijos y familias hacia finales de año. No se puede aceptar la excusa, que ahora da la empresa, de que la rebelión se debió simplemente a un error de comunicación con los trabajadores, o a un problema técnico de introducción de datos. La realidad es que Foxconn presiona para controlar los costes laborales, y está maximizando los beneficios en medio de la COVID.

Y en todo este tiempo de pandemia, ¿cómo afectaron las medidas COVID a los trabajadores?

Las restricciones del COVID llevan casi tres años aplicándose en China. La gente tiene dificultades para viajar. Cuando los restaurantes o las tiendas están cerrados, los trabajadores no pueden reunirse con sus amigos. Desde octubre, en la ciudad de Zhengzhou, en los alrededores de la fábrica, los casos de COVID aumentaron, y las medidas se han endurecido. Hay que aclarar que, según las estadísticas del gobierno, el número de casos había sido en realidad bastante bajo a principios y mediados de octubre, en su mayoría de un solo dígito, menos de 10 casos. Aun así, las autoridades chinas han aplicado políticas muy estrictas, como confinamientos estrictos por el COVID.

A partir de mediados de octubre, la fábrica Foxconn funciona con un régimen de «circuito cerrado «, es decir, una burbuja autocontenida, en la que los trabajadores deben desplazarse únicamente entre sus dormitorios y los talleres de la fábrica. El sistema cerrado «punto a punto» se adopta para mantener la producción del iPhone y minimizar la propagación del virus COVID. Los trabajadores están, en efecto, aislados allí.

Las cosas empeoraron cuando los trabajadores informaron que algunos habían dado positivo en las pruebas COVID -aunque Foxconn nunca anunció los casos exactos de COVID en el lugar-. En ese momento se cerraron los comedores de la fábrica. A los trabajadores se les proporcionó que se les iba a proveer comida en cajas, pero la calidad de los alimentos no es buena. Más tarde, incluso algunos trabajadores se quejaron de que no tenían acceso a la comida.

Hay más de 200.000 trabajadores en esta fábrica de Zhengzhou. Foxconn divide el enorme centro de fabricación en diferentes zonas, etiquetadas con letras en inglés, como A, B y C. Todos los trabajadores están fabricando el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max. Un solo producto y un solo cliente, es decir, Apple.

Los trabajadores siguen ese camino “punto a punto” para ir al trabajo, ya sea a pie desde los dormitorios cercanos o en el autobús de la empresa. Su vida se reduce a trabajar, ir a dormir y luego volver a trabajar. Aunque seas una persona sana, no puedes pasarte todo el día trabajando y haciendo muchas horas extras porque la producción del iPhone va con retraso.

En el pasado, antes de COVID, los jóvenes trabajadores podían tener algo de diversión u ocio después del trabajo, como hacer skate, salir o celebrar el cumpleaños con los amigos. En este último mes, en el modo de producción en circuito cerrado, los trabajadores sólo podían jugar con sus teléfonos móviles, o conectarse con amigos y familiares a través de estos dispositivos.

También hubo una sensación de miedo. En los dormitorios y en las instalaciones de las fábricas, uno no sabe si otro trabajador está infectado con COVID. En algunos dormitorios, viven juntas hasta 12 personas, compartiendo el baño. Algunos no se conocen bien, ya que los trabajadores son de diferentes turnos, de día y de noche, y de diferentes ciudades de origen. Y cuando los trabajadores tienen fiebre o tos, no parecen tener una atención médica adecuada. Esto es estresante y aterrador.

Foxconn ha estado utilizando la colaboración de los gobiernos locales para reclutar nuevos trabajadores, ya que muchos se habían ido, o escapado, desde el mes pasado hasta principios de noviembre. Como se ha mencionado, Foxconn recibió el primer lote de nuevos trabajadores el 13 de noviembre. Y, cuando los trabajadores se sintieron engañados, estallaron estos violentos enfrentamientos. Muchos otros tienen también la preocupación de que continúen las infecciones de COVID en los dormitorios, lo que constituye un tema de malestar aún no resuelto. Los trabajadores estaban preocupados por el impacto de COVID, hasta el punto de que, el mes pasado, algunos creían que morirían si no se iban de Foxconn a tiempo.

Foxconn, y Apple, están muy preocupados por una producción de alta velocidad. Es una situación caótica para los trabajadores, coercitiva y explotadora. No hay transparencia sobre la situación del COVID.

En tu libro has analizado la organización laboral y sindical en estas fábricas. ¿Se puede hablar de un aumento de los conflictos, o la pandemia los ha dificultado?

El sindicato de Foxconn está dominado por la gerencia. Los trabajadores tomaron la justicia por su mano. Las imágenes de vídeo muestran que los trabajadores fueron golpeados sangrientamente por la policía y los que llevaban el traje de protección de color blanco.

A falta de representación institucional, por ejemplo, a través de un sindicato que funcione, los trabajadores tienen que confiar en los suyos. Foxconn es una empresa de alta tecnología y, sin embargo, cuando se trata de la comunicación con los trabajadores, las cosas son muy pobres. Cuando los trabajadores no pueden tolerar más, estallan las protestas y las huelgas. Sin embargo, en estas últimas semanas, la represión contra los trabajadores, las organizaciones no gubernamentales (ONG), los abogados de derechos humanos y otros grupos ha sido severa. Creo que las huelgas, las protestas y los disturbios se siguen produciendo, pero los riesgos son cada vez más elevados.

Es muy difícil saber con exactitud el número de protestas laborales al año en China, dada la vigilancia por Internet y otras formas de control por parte de las autoridades. El China Labour Bulletin, con sede en Hong Kong, ha ido actualizando un mapa para mostrar la geografía y los informes de las huelgas y protestas laborales, que se basa en la información disponible en línea, incluidos los datos de las redes sociales de los trabajadores. En general, creo que el número total de protestas laborales ha disminuido, o puede ser que estos eventos sean más difíciles de rastrear hoy en día.

¿Puedes contarnos un poco más cómo es la vida en esa ciudad del iPhone? Este es un tema central del libro Dying for an Iphone que escribiste junto a otros investigadores, después de la ola de suicidios de trabajadores en esta empresa en el año 2010.

Foxconn tiene más de 40 centros de producción en toda la costa y el interior de China. Esta fábrica de Zhengzhou, con 200.000 trabajadores, es sólo una de las fábricas de Foxconn. La provisión de dormitorios a los trabajadores dentro del complejo industrial es principalmente para mantener bajo el coste de la mano de obra bajo. De lo contrario, Foxconn tendría que pagar mucho más para atraer a los trabajadores migrantes. Dormir, comer y recuperar la energía de la fuerza de trabajo para trabajar el otro día. Así es como se gestiona la reproducción diaria en Foxconn. Hay que tener en cuenta que no se proporcionan dormitorios para parejas o familias. Los trabajadores masculinos y femeninos están separados por dormitorios separados por género.

Fuera de la «ciudad-fábrica», debido a los controles de COVID, la movilidad sigue siendo escasa o muy restringida. El gobierno chino está preocupado por la prevención del COVID. Los distritos residenciales de Zhengzhou, por ejemplo, se cierran en períodos específicos cuando hay casos confirmados de COVID. Los residentes locales no están autorizados a salir o entrar durante las cuarentenas. Las escuelas y universidades están cerradas temporalmente; las clases se imparten en línea; las bibliotecas están cerradas. El metro y los autobuses no son accesibles al público, a menos que se levanten las medidas de COVID.

Y en este contexto, ha aumentado el nivel de control y censura gubernamental. Los vídeos, las fotos o las entradas de los blogs suelen ser eliminados rápidamente por los censores. Los periodistas locales también tienen dificultades para obtener testimonios en primera persona de los trabajadores de esas plantas.

Nuestro libro, Dying for an iPhone, se terminó justo antes del estallido del COVID. En enero de 2020, realicé mi último viaje a una ciudad del sur de la China continental; desde entonces, he permanecido en Hong Kong. Lo que puedo compartir está basado en extensas lecturas, en la medida de lo posible, en chino e inglés, así como el testimonio de algunos informantes, de los cuales no puedo revelar sus nombres. De lo contrario, es probable que pierdan su trabajo en la fábrica de Foxconn en Zhengzhou.

Foxconn hace un uso intensivo del capital; invierte en robots y maquinaria de alta gama y enormes ordenadores para mejorar la eficiencia de la producción. Para reducir los costes y aumentar la flexibilidad, Foxconn y muchas otras empresas recurren a trabajadores pagados por hora, a trabajadores de agencia y a estudiantes mucho más baratos de escuelas de formación profesional en régimen de prácticas. Ahora le faltan trabajadores. Es posible que Foxconn necesite un gran número de trabajadores, más de 100.000 personas, para llenar las plazas laborales. Esta última ronda de contratación, al igual que en el pasado, se adentra en las aldeas, tanto lejanas como cercanas. Y, mientras tanto, Apple presiona a Foxconn para que aumente la producción de iPhone, ya que los tiempos de espera se han alargado en esta temporada de compras navideñas.

Te agradezco de nuevo esta conversación desde Hong Kong, que ayuda mucho a conocer la situación de la clase trabajadora en estas fábricas de China. Para terminar, sabemos que estás escribiendo un nuevo ensayo. ¿Nos puedes adelantar algo?

Sí, es un ensayo sobre lo que viene ocurriendo en estos últimos meses, a la vez que ofrece una perspectiva histórica sobre la expansión de Foxconn en China y el auge de la ciudad del iPhone.

Mientras los métodos de gerencia militarizados no cambien, los trabajadores sufrirán, o Foxconn provocará otra ola de disturbios laborales. Y, por su parte, los funcionarios no hacen cumplir las leyes ni los reglamentos para proteger los derechos de los trabajadores, su salud y la seguridad. Esta es la mayor crisis de la producción transnacional o global.

La vida de los trabajadores no es nada para ellos.

Nada, en efecto.

Gracias por esta entrevista, vamos a estar esperando con ganas la publicación de tu nuevo ensayo.

Entrevistada

*Jenny Chan enseña sociología y estudios sobre China en la Universidad Politécnica de Hong Kong (2016-actualidad) y ha enseñado en la Universidad de Oxford (2014-2016). Es vicepresidenta del Comité de Investigación sobre Movimientos Laborales de la Asociación Internacional de Sociología (2018-2023).

Entrevistadora

*Josefina L. Martínez, nació en Buenos Aires, vive en Madrid. Es historiadora (UNR). Autora de No somos esclavas (2021). Coautora de Patriarcado y capitalismo (Akal, 2019), autora de Revolucionarias (Lengua de Trapo, 2018), coautora de Cien años de historia obrera en Argentina (Ediciones IPS). Escribe en Izquierda Diario.es, CTXT y otros medios. @josefinamar14

Fuente: Izquierda Diario