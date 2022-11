ADIÓS AL G20, HOLA A LOS BRICS+ Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

17 de noviembre 2022.

La cada vez más irrelevante Cumbre del G20 concluyó con indicios seguros de que el BRICS+ será el camino a seguir para la cooperación del Sur Global.

La cualidad redentora de un tenso G20 celebrado en Bali -por lo demás, gestionado con la encomiable gentileza indonesia- fue la de definir con nitidez hacia dónde soplan los vientos geopolíticos.

Ello quedó plasmado en los dos momentos más destacados de la Cumbre: la esperada reunión presidencial entre China y Estados Unidos -que representa la relación bilateral más importante del siglo XXI- y la declaración final del G20.

El encuentro cara a cara de 3 horas y 30 minutos entre el Presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden -solicitado por la Casa Blanca- tuvo lugar en la residencia de la delegación china en Bali, y no en la sede del G20 en el lujoso Apurva Kempinski de Nusa Dua.

El Ministerio de Asuntos Exteriores chino expuso de forma concisa lo que realmente importaba. En concreto, Xi dijo a Biden que la independencia de Taiwán está sencillamente descartada. Xi también expresó su esperanza de que la OTAN, la UE y Estados Unidos entablen un «diálogo global» con Rusia. En lugar de la confrontación, el presidente chino optó por destacar las capas de interés común y la cooperación.

Biden, según los chinos, hizo varias puntualizaciones. Estados Unidos no busca una Nueva Guerra Fría; no apoya la «independencia de Taiwán»; no apoya las «dos Chinas» o «una China, un Taiwán»; no busca la «disociación» de China; y no quiere contener a Pekín.

Sin embargo, el historial reciente muestra que Xi tiene pocas razones para tomar a Biden al pie de la letra.

La declaración final del G20 (1) fue un asunto aún más confuso: el resultado de un arduo compromiso.

Por mucho que el G20 se autodescriba como «el principal foro de cooperación económica mundial», comprometido a «abordar los principales desafíos económicos del mundo», el G7 dentro del G20 en Bali tuvo la cumbre secuestrada de facto por la guerra. Después de todo, la «guerra» recibe casi el doble de menciones en la declaración en comparación con la «alimentación».

El Occidente colectivo, incluido el Estado vasallo japonés, se empeñó en incluir en la declaración la guerra en Ucrania y sus «impactos económicos», especialmente la crisis alimentaria y energética. Pero sin ofrecer ni siquiera un matiz de contexto, relacionado con la expansión de la OTAN. Lo que importaba era culpar a Rusia… de todo.

El efecto Sur Global

Al anfitrión del G20 de este año, Indonesia, y al próximo anfitrión, India, les correspondió hacer gala de la cortesía y el consenso propios de Asia. Yakarta y Nueva Delhi se esforzaron mucho por encontrar una redacción que fuera aceptable tanto para Moscú como para Pekín. Es el efecto Sur Global .(2)

Sin embargo, China quería cambiar la redacción. Los Estados occidentales se opusieron, mientras que Rusia no revisó la redacción de última hora porque el ministro de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, ya había partido.

En el punto 3 de 52, la declaración «expresa su más profundo pesar por la agresión de la Federación Rusa contra Ucrania y exige la retirada completa e incondicional de las fuerzas armadas del territorio de Ucrania».

La «agresión rusa» es el mantra estándar de la OTAN, que no es compartido por prácticamente todo el Sur Global.

La declaración establece una correlación directa entre la guerra y un descontextualizado «agravamiento de los problemas acuciantes de la economía mundial: ralentización del crecimiento económico, aumento de la inflación, interrupción de las cadenas de suministro, empeoramiento de la seguridad energética y alimentaria, aumento de los riesgos para la estabilidad financiera».

En cuanto a este pasaje, no podría ser más evidente: «El uso o la amenaza del uso de armas nucleares es inadmisible. La resolución pacífica de los conflictos, los esfuerzos para hacer frente a las crisis, así como la diplomacia y el diálogo, son vitales. La era actual no debe ser la de la guerra».

Esto es irónico dado que la OTAN y su departamento de relaciones públicas, la UE, «representada» por los eurócratas no elegidos de la Comisión Europea, no hacen «diplomacia y diálogo».

Fijados en la guerra

En cambio, Estados Unidos, que controla la OTAN, ha estado armando a Ucrania, desde marzo, con la friolera de 91.300 millones de dólares, incluyendo la última solicitud presidencial, este mes, de 37.700 millones de dólares. Eso resulta ser un 33% más que el gasto militar total (la cursiva es mía) de Rusia para 2022.

Una prueba adicional de que la Cumbre de Bali ha sido secuestrada por la «guerra» fue la reunión de emergencia, convocada por EE.UU., para debatir lo que terminó siendo la caída de un misil S-300 ucraniano en una granja polaca, y no el inicio de la Tercera Guerra Mundial como algunos tabloides sugirieron histéricamente.

Resulta revelador que no hubiera absolutamente nadie del Sur Global en la reunión; la única nación asiática era el vasallo japonés, que forma parte del G7.

Para agravar el panorama, el siniestro maestro de Davos, Klaus Schwab, volvió a hacerse pasar por un villano de Bond en el foro empresarial del B20, vendiendo su agenda del Gran Reajuste de «reconstruir el mundo» mediante pandemias, hambrunas, cambio climático, ciberataques y, por supuesto, guerras.

Por si esto no fuera lo suficientemente siniestro, Davos y su Foro Económico Mundial ordenan ahora a África -excluida por completo del G20- que pague 2,8 billones de dólares para «cumplir con sus obligaciones» en virtud del Acuerdo de París para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero.

La desaparición del G20 tal y como lo conocemos

La grave fractura entre el Norte Global y el Sur Global, tan evidente en Bali, ya se había insinuado en Phnom Penh, cuando Camboya acogió la Cumbre de Asia Oriental el pasado fin de semana.

Los 10 miembros de la ASEAN habían dejado muy claro que siguen sin estar dispuestos a seguir a Estados Unidos y al G7 en su demonización colectiva de Rusia y, en muchos aspectos, de China.

Los sudeste asiáticos tampoco están precisamente entusiasmados con el IPEF (Marco Económico Indo-Pacífico) ideado por Estados Unidos, que será irrelevante para frenar el amplio comercio y la conectividad de China en el sudeste asiático.

Y la cosa se pone peor. El autodenominado «líder del mundo libre» rehúye la importantísima cumbre de la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) que se celebrará en Bangkok a finales de esta semana.

Para culturas asiáticas muy sensibles y sofisticadas, esto se considera una afrenta. La APEC, creada en la década de 1990 para promover el comercio en la cuenca del Pacífico, se ocupa de los negocios serios de Asia-Pacífico, no de la militarización americanizada del «Indo-Pacífico».

El desaire se produce después de que Biden cometiera un error al dirigirse al camboyano Hun Sen como «primer ministro de Colombia» en la cumbre de Phnom Penh.

Haciendo cola para unirse a los BRICS

Se puede decir que el G20 puede haber entrado en un camino irremediable hacia la irrelevancia. Incluso antes de la actual oleada de cumbres en el Sudeste Asiático -en Phnom Penh, Bali y Bangkok-, Lavrov ya había señalado lo que viene después, cuando señaló que «más de una docena de países» han solicitado su ingreso en el BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).

Irán, Argentina y Argelia han presentado formalmente su solicitud: Irán, junto a Rusia, India y China, ya forma parte del cuadrilátero euroasiático que realmente importa.

Turquía, Arabia Saudí, Egipto y Afganistán están muy interesados en convertirse en miembros. Indonesia acaba de presentar su solicitud, en Bali. Y luego está la siguiente oleada: Kazajstán, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia (que posiblemente presente su solicitud este fin de semana en Bangkok), Nigeria, Senegal y Nicaragua.

Es fundamental tener en cuenta que todos los mencionados enviaron a sus ministros de Finanzas a un diálogo de expansión de los BRICS en mayo. Una breve pero seria valoración de los candidatos revela una asombrosa unidad en la diversidad.

El propio Lavrov señaló que los actuales cinco BRICS tardarán en analizar las inmensas implicaciones geopolíticas y geoeconómicas de expandirse hasta alcanzar prácticamente el tamaño del G20, y sin el colectivo occidental.

Lo que une a los candidatos por encima de todo es la posesión de enormes recursos naturales: petróleo y gas, metales preciosos, tierras raras, minerales raros, carbón, energía solar, madera, tierras agrícolas, pesca, agua dulce. Ese es el imperativo a la hora de diseñar una nueva moneda de reserva basada en los recursos que sustituya al dólar estadounidense.

Supongamos que esta nueva configuración del BRICS+ puede tardar hasta 2025 en ponerse en marcha. Esto representaría aproximadamente el 45% de las reservas mundiales de petróleo confirmadas y más del 60% de las reservas mundiales de gas confirmadas (y esto aumentará si la república del gas, Turkmenistán, se une al grupo).

El PIB combinado -en cifras actuales- sería de aproximadamente 29,35 billones de dólares; mucho mayor que el de Estados Unidos (23 billones) y al menos el doble que el de la UE (14,5 billones, y en descenso).

En la actualidad, los BRICS representan el 40% de la población mundial y el 25% del PIB. El BRICS+ reuniría a 4.257 millones de personas: más del 50% de la población mundial actual.

El BRI abraza al BRICS+

El BRICS+ se esforzará por interconectarse con un laberinto de instituciones: las más importantes son la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), que cuenta con una lista de actores que ansían convertirse en miembros de pleno derecho; la estratégica OPEP+, liderada de facto por Rusia y Arabia Saudí; y la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI), el marco general de política comercial y exterior de China para el siglo XXI. Merece la pena señalar que pronto todos los actores asiáticos cruciales se han unido a la BRI.

Además, hay que tener en cuenta los estrechos vínculos del BRICS con una plétora de bloques comerciales regionales: la ASEAN, el Mercosur, el CCG (Consejo de Cooperación del Golfo), la Unión Económica de Eurasia (UEEA), la Zona de Comercio Árabe, la Zona de Libre Comercio Continental Africana, el ALBA, la SAARC y, por último, pero no por ello menos importante, la Asociación Económica Integral Regional (RCEP), el mayor acuerdo comercial del planeta, que incluye a la mayoría de los socios del BRI ( INICIATIVA DE LA FRANJA Y LA RUTA).

El BRICS+ y el BRI coinciden por doquier: desde Asia Occidental y Asia Central hasta el Sudeste Asiático (especialmente Indonesia y Tailandia). El efecto multiplicador será clave, ya que los miembros del BRI atraerán inevitablemente a más candidatos al BRICS+.

Esto conducirá inevitablemente a una segunda oleada de aspirantes al BRICS+ que incluirá, con toda seguridad, a Azerbaiyán, Mongolia, otros tres países de Asia Central (Uzbekistán, Tayikistán y la república del gas Turkmenistán), Pakistán, Vietnam y Sri Lanka, y en América Latina, un contingente considerable con Chile, Cuba, Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Venezuela.

Mientras tanto, el papel del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB) de los BRICS, así como el Banco de Inversión en Infraestructuras de Asia (AIIB), liderado por China, se verá reforzado, coordinando los préstamos para infraestructuras en todo el espectro, ya que los BRICS+ evitarán cada vez más los dictados impuestos por el FMI y el Banco Mundial, dominados por Estados Unidos.

Todo lo anterior apenas esboza la amplitud y profundidad de los reajustes geopolíticos y geoeconómicos que se producirán más adelante y que afectarán a todos los rincones del comercio mundial y a las redes de la cadena de suministro. La obsesión del G7 por aislar y/o contener a los principales actores euroasiáticos se está volviendo contra sí mismo en el marco del G20.

Al final es el G7 el que puede quedar aislado por la fuerza irresistible de los BRICS+.

(1) el autor referio a la fuente: http://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/P6tnMptASfIDgtW4y8bikOZm9EsxeB3S.pdf

(2) Se puede consultar el articulo en ingles realizado especialmente para The Cradle, aqui: https://thecradle.co/Article/Columns/17132offering-global-south

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: The Cradle