LA DIFÍCIL ELECCIÓN DE SUROVIKIN. Big Serge.

14 de noviembre 2022.

La retirada al otro lado del río aumenta la eficacia de combate del ejército de forma significativa y disminuye la carga logística, liberando recursos para otros sectores.

Rusia abandona Kherson

En enero de 1944, el recién reconstituido Sexto Ejército alemán se encontró en una situación operativa catastrófica en el recodo sur del río Dniéper, en la zona de Krivoi Rog y Nikopol. Los alemanes ocupaban un saliente peligroso, que sobresalía precariamente en las líneas del Ejército Rojo. Vulnerables en dos flancos incómodos, y enfrentados a un enemigo con superioridad en hombres y en potencia de fuego, cualquier general que se precie habría tratado de retirarse lo antes posible.

En este caso, sin embargo, Hitler insistió en que la Wehrmacht mantuviera el saliente, porque la región era la última fuente de manganeso que le quedaba a Alemania, un mineral crucial para fabricar acero de alta calidad.

Un año antes, en las primeras semanas de 1943, Hitler había intervenido en otra batalla más famosa, prohibiendo a la anterior encarnación del Sexto Ejército salir de la bolsa que se estaba formando a su alrededor en Stalingrado. Al prohibírsele la retirada, el Sexto Ejército fue aniquilado en su totalidad.

En ambos casos, hubo un choque entre la pura prudencia militar y los objetivos y necesidades políticas más amplios. En 1943, no había ninguna razón militar ni política de peso para mantener al 6º Ejército en la bolsa de Stalingrado: la intervención política en la toma de decisiones militares era tan insensata como desastrosa. En 1944, sin embargo, Hitler (por mucho que le cueste admitirlo) tenía un argumento válido. Sin el manganeso de la zona de Nikopol, la producción bélica alemana estaba condenada. En este caso, la intervención política estaba quizás justificada. Dejar un ejército en un saliente vulnerable es malo, pero también lo es quedarse sin manganeso.

Estos dos trágicos destinos del Sexto Ejército ilustran la cuestión principal de hoy en día: ¿cómo analizamos la diferencia entre la toma de decisiones militares y políticas? Más concretamente, ¿a qué atribuimos la sorprendente decisión rusa de retirarse de la orilla occidental del Dniéper, en la provincia de Kherson, después de anexionársela hace tan sólo unos meses?

Me gustaría analizar esta cuestión. En primer lugar, no se puede negar que la retirada supone una humillación política importante para Rusia. Sin embargo, la cuestión es si este sacrificio era necesario por motivos militares o políticos, y lo que puede significar sobre el curso futuro del conflicto.

Tal y como yo lo veo, la retirada de la orilla oeste de Kherson debe estar motivada por una de las cuatro posibilidades siguientes

El ejército ucraniano ha derrotado al ejército ruso en la orilla oeste y lo ha hecho retroceder al otro lado del río.

2. Rusia está tendiendo una trampa en Kherson.

3. Se ha negociado un acuerdo de paz secreto (o al menos un alto el fuego) que incluye la devolución de Kherson a Ucrania.

4. Rusia ha tomado una decisión operativa políticamente embarazosa pero militarmente prudente.

Vamos a repasar simplemente estas cuatro y a examinarlas en secuencia.

Posibilidad 1: Derrota militar

La reconquista de Kherson está siendo bastante celebrada por los ucranianos como una victoria. La cuestión es qué tipo de victoria es: ¿política/óptica o militar? Resulta trivialmente obvio que es del primer tipo. Examinemos algunos hechos.

En primer lugar, en la mañana del 9 de noviembre -horas antes de que se anunciara la retirada- algunos corresponsales de guerra rusos expresaban su escepticismo sobre los rumores de retirada porque las líneas defensivas de vanguardia de Rusia estaban completamente intactas.

No había ninguna apariencia de crisis entre las fuerzas rusas en la región.

En segundo lugar, Ucrania no estaba realizando ningún esfuerzo ofensivo intenso en la región en el momento en que comenzó la retirada, y los funcionarios ucranianos expresaron su escepticismo de que la retirada fuera siquiera real. De hecho, la idea de que Rusia estaba tendiendo una trampa tiene su origen en los funcionarios ucranianos, a los que la retirada parece haber cogido desprevenidos. Ucrania no estaba preparada para perseguir o explotar, y avanzó con cautela hacia el vacío después de que los soldados rusos se hubieran ido.

Incluso con la retirada de Rusia, estaba claro que tenían miedo de avanzar, porque sus últimos intentos de atravesar las defensas de la zona se convirtieron en eventos con víctimas masivas.

En general, la retirada de Rusia se llevó a cabo con gran rapidez y con una presión mínima por parte de los ucranianos; en este hecho se basa la idea de que, o bien es una trampa, o bien es el resultado de un acuerdo a puerta cerrada. En cualquiera de los dos casos, Rusia simplemente se deslizó hacia atrás a través del río sin que los ucranianos los persiguieran, sufriendo pérdidas insignificantes y sacando prácticamente todo su equipo (hasta ahora, un T90 averiado es la única captura ucraniana destacable).

El resultado neto en el frente de Kherson sigue siendo un fuerte desequilibrio de bajas a favor de Rusia, y una vez más se retiran sin sufrir una derrota en el campo de batalla y con sus fuerzas intactas.

Posibilidad 2: Es una trampa

Esta teoría surgió poco después del anuncio de la retirada. Se originó en los funcionarios ucranianos que fueron sorprendidos por el anuncio, y luego fue recogido (irónicamente) por los partidarios rusos que esperaban que se jugara al ajedrez 4D – no es así. Rusia está jugando al ajedrez 2D estándar, que es el único tipo de ajedrez que existe, pero más adelante hablaremos de ello.

No está claro qué significa exactamente «trampa», pero intentaré llenar los espacios en blanco. Hay dos posibles interpretaciones 1) una maniobra convencional en el campo de batalla que implica un contraataque oportuno, y 2) algún tipo de movimiento no convencional, como un arma nuclear táctica o la ruptura de una presa en cascada.

Está claro que no hay ningún contraataque en el campo de batalla, por la sencilla razón de que Rusia voló los puentes detrás de ellos. Sin fuerzas rusas en la orilla oeste y con los puentes destrozados, no hay capacidad inmediata para que ninguno de los dos ejércitos ataque al otro con fuerza. Por supuesto, pueden bombardearse mutuamente a través del río, pero la línea de contacto real está congelada por el momento.

Eso deja la posibilidad de que Rusia tenga la intención de hacer algo no convencional, como utilizar una bomba nuclear de bajo rendimiento.

La idea de que Rusia atrajo a Ucrania a Kherson para hacer estallar un arma nuclear es… estúpida.

Si Rusia quisiera utilizar un arma nuclear contra Ucrania (cosa que no hace, por las razones que expuse en un artículo anterior) no hay ninguna razón sensata por la que elegiría una capital regional que se anexionó como lugar para hacerlo. A Rusia no le faltan sistemas de lanzamiento. Si quisieran bombardear Ucrania, sencillamente, no se molestarían en abandonar su propia ciudad y convertirla en el lugar de la explosión. Simplemente bombardearían Ucrania. No es una trampa.

Posibilidad 3: Acuerdo secreto

La noticia de que el consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, ha estado en contacto con su homólogo ruso, y concretamente la sensación de que la Casa Blanca ha estado presionando para que se celebren las negociaciones, ha desencadenado esta posibilidad.

Según una variante rumoreada del «Acuerdo Sullivan», Ucrania reconocería las anexiones rusas al este del Dniéper, mientras que la orilla oeste de Jerson volvería a estar bajo el control de Kiev.

Me parece poco probable por varias razones. En primer lugar, un acuerdo de este tipo representaría una victoria rusa extremadamente pírrica: aunque lograría la liberación del Donbás (uno de los objetivos explícitos del OMU), dejaría a Ucrania en gran medida intacta y lo suficientemente fuerte como para ser una espina perenne en el costado, como un estado antirruso hostil. Se plantearía el problema de una probable mayor integración de Ucrania en la OTAN y, sobre todo, la entrega abierta de una capital regional anexionada.

En el lado ucraniano, la cuestión es que la recuperación de Jersón no hace más que aumentar la (falsa) percepción en Kiev de que la victoria total es posible, y que Crimea y el Donbás pueden recuperarse por completo. Ucrania está disfrutando de una serie de avances territoriales, y siente que está aprovechando su ventana de oportunidad.

En última instancia, no parece haber un acuerdo que satisfaga a ambas partes, y esto refleja que la hostilidad innata entre las dos naciones debe resolverse en el campo de batalla. Sólo Ares (1) puede adjudicar esta disputa.

En cuanto a Ares, ha estado trabajando duro en Pavlovka.

Mientras el mundo se fijaba en el relativamente incruento cambio de manos en Kherson, Rusia y Ucrania libraron una sangrienta batalla por Pavlovka, y Rusia ganó. Ucrania también intentó romper las defensas rusas en el eje de Svatove, y fue rechazada con grandes bajas. En última instancia, la principal razón para dudar de las noticias sobre un acuerdo secreto es el hecho de que la guerra continúa en todos los demás frentes, y Ucrania está perdiendo. Esto deja sólo una opción.

Posibilidad 4: Una difícil elección operativa

Este repliegue fue sutilmente señalado poco después de que el general Surovikin fuera puesto al frente de la operación en Ucrania. En su primera conferencia de prensa mostró su descontento con el frente de Kherson, calificando la situación de «tensa y difícil» y aludiendo a la amenaza de que Ucrania volara las presas del Dniéper e inundara la zona. Poco después, comenzó el proceso de evacuación de civiles de Kherson.

Esto es lo que creo que Surovikin decidió sobre Kherson.

Kherson se estaba convirtiendo en un frente ineficaz para Rusia debido al esfuerzo logístico de suministrar fuerzas a través del río con una capacidad limitada de puentes y carreteras. Rusia demostró que era capaz de soportar esta carga de mantenimiento (manteniendo a las tropas abastecidas durante las ofensivas de verano de Ucrania), pero la cuestión es 1) con qué propósito, y 2) durante cuánto tiempo.

Lo ideal sería que la cabeza de puente se convirtiera en el punto de lanzamiento de una acción ofensiva contra Nikolayev, pero el lanzamiento de una ofensiva requeriría el fortalecimiento de la agrupación de fuerzas en Kherson, lo que aumenta correspondientemente la carga logística de proyectar fuerzas a través del río. Con un frente muy largo para jugar, Kherson es claramente uno de los ejes más intensos desde el punto de vista logístico. Mi opinión es que Surovikin tomó el mando y casi inmediatamente decidió que no quería aumentar la carga de sostenimiento tratando de empujar sobre Nikolayev.

Por lo tanto, si no se va a lanzar una ofensiva desde la posición de Kherson, la pregunta es: ¿por qué mantener la posición? Políticamente, es importante defender una capital regional, pero militarmente la posición carece de sentido si no se va a pasar a la ofensiva en el sur.

Seamos aún más explícitos: a menos que se planee una ofensiva hacia Nikolayev, la cabeza de puente de Kherson es militarmente contraproducente.

Mientras se mantiene la cabeza de puente en Kherson, el río Dnieper se convierte en un multiplicador de fuerzas negativo, que aumenta la carga logística y de sostenimiento y amenaza con dejar a las fuerzas aisladas si Ucrania consigue destruir los puentes o romper la presa. Proyectar fuerzas a través del río se convierte en una pesada carga sin ningún beneficio evidente. Pero al retirarse a la orilla oriental, el río se convierte en un multiplicador de fuerzas positivo al servir de barrera defensiva.

En el sentido operativo más amplio, Surovikin parece estar declinando la batalla en el sur mientras se prepara en el norte y en el Donbás. Está claro que tomó esta decisión poco después de asumir el mando de la operación: lleva semanas insinuándolo, y la rapidez y limpieza de la retirada sugiere que estaba bien planificada, con mucha antelación.

La retirada al otro lado del río aumenta la eficacia de combate del ejército de forma significativa y disminuye la carga logística, liberando recursos para otros sectores.

Esto encaja con el patrón general ruso de tomar duras decisiones sobre la asignación de recursos, luchando en esta guerra bajo el simple marco de la optimización de las tasas de pérdidas y la construcción de la picadora de carne perfecta. A diferencia del ejército alemán en la segunda guerra mundial, el ejército ruso parece estar libre de interferencias políticas para tomar decisiones militares racionales.

En este sentido, la retirada de Kherson puede verse como una especie de anti-Stalingrado. En lugar de que la interferencia política obstaculice al ejército, tenemos a los militares liberados para tomar decisiones operativas incluso a costa de avergonzar a las figuras políticas. Y esto, en última instancia, es la forma más inteligente -aunque ópticamente humillante- de luchar una guerra.

Traducción nuestra

Notas nuestras

(1) En la mitología griega Ares es el hijo de Zeus y Hera, es el dios olímpico de la guerra.

Fuente original: bigserge.substack.com

Fuente tomada: Strategic Culture Foundation