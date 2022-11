SUN TZU ENTRA EN UN BAR DE KHERSON…Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

10 de noviembre 2022.

El anuncio del retiro de Jersón puede haber marcado uno de los días más oscuros en la Federación de Rusia desde 1991.

Abandonar la orilla derecha del Dniéper para establecer una línea de defensa en la orilla izquierda puede tener todo el sentido militar. El mismo General Armagedón, desde su primer día en el cargo, había insinuado que esto podría ser inevitable.

Tal y como está el tablero de ajedrez, Kherson está en el lado «equivocado» del Dniéper. Todos los residentes del oblast de Kherson -115.000 personas en total- que querían ser reubicados en latitudes más seguras han sido evacuados de la orilla derecha.

El General Armageddon sabía que esto era inevitable debido a varias razones:

no hubo movilización después de que los planes iniciales del SMO se desvanecieran; la destrucción de los puentes estratégicos que cruzan el Dniéper – completada con un metódico golpeo ucraniano de tres meses de puentes, transbordadores, pontones y muelles.

ninguna segunda cabeza de puente al norte de Kherson o al oeste (hacia Odessa o Nikolaev) para llevar a cabo una ofensiva.

Y luego, la razón más importante: el armamento masivo unido a que la OTAN dirigía de facto la guerra se tradujo en una enorme superioridad occidental en reconocimiento, comunicaciones y mando y control.

Al final, la retirada de Kherson puede ser una pérdida táctica relativamente menor. Sin embargo, políticamente, es un desastre sin paliativos, una vergüenza devastadora.

Kherson es una ciudad rusa. Los rusos han perdido -aunque sea temporalmente- la capital de un nuevo territorio adscrito a la Federación. La opinión pública rusa tendrá enormes problemas para asimilar la noticia.

La lista de aspectos negativos es considerable. Las fuerzas de Kiev aseguran su flanco y pueden liberar fuerzas para ir contra Donbass. El armamento del Occidente colectivo recibe un gran impulso. Los HIMARS pueden ahora atacar potencialmente objetivos en Crimea.

La óptica es horrible. La imagen de Rusia en todo el Sur Global se ve gravemente empañada; después de todo, este movimiento equivale a abandonar el territorio ruso, mientras que los crímenes de guerra ucranianos en serie desaparecen instantáneamente de la «narrativa» principal.

Como mínimo, los rusos deberían haber reforzado hace mucho tiempo su principal cabeza de puente de ventaja estratégica en el lado occidental del Dniéper para que pudiera resistir, a falta de una inundación de la presa de Kakhovka ampliamente pronosticada. Y sin embargo, los rusos también ignoraron la amenaza de bombardeo de la presa durante meses. Eso indica una terrible planificación.

Ahora las fuerzas rusas tendrán que volver a conquistar Kherson. Y paralelamente estabilizar las líneas del frente; trazar las fronteras definitivas; y luego esforzarse por «desmilitarizar» definitivamente las ofensivas ucranianas, ya sea mediante negociaciones o bombardeos.

Es bastante revelador que una serie de tipos de inteligencia de la OTAN, desde analistas hasta generales retirados, desconfíen de la maniobra del general Armagedón: lo ven como una elaborada trampa, o como dijo un analista militar francés, «una operación de engaño masivo». Un clásico de Sun Tzu. Esto ha sido debidamente incorporado como la narrativa oficial ucraniana.

Así que, citando a Twin Peaks, ese clásico subversivo de la cultura pop estadounidense, «los búhos no son lo que parecen». Si ese es el caso, el General Armagedón estaría buscando sobrecargar severamente las líneas de suministro ucranianas; seducirlas para que se expongan; y luego participar en una masiva cacería de pavos.

Así que, o bien es Sun Tzu; o bien se está preparando un acuerdo, coincidiendo con el G20 de la próxima semana en Bali.

El arte del trato

Bueno, parece que se ha llegado a algún tipo de acuerdo entre Jake Sullivan y Patrushev.

Nadie conoce realmente los detalles, ni siquiera los que tienen acceso a los flamantes informantes de la Quinta Columna en Kiev. Pero sí, el acuerdo parece incluir a Kherson. Rusia se quedaría con el Donbass pero no avanzaría hacia Kharkov y Odessa. Y la expansión de la OTAN quedaría definitivamente congelada. Un acuerdo minimalista.

Eso explicaría por qué Patrushev pudo subirse a un avión con destino a Teherán simultáneamente al anuncio de la retirada de Kherson, y ocuparse, bastante relajado, de asuntos de asociación estratégica muy importantes con Ali Shamkhani, secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán.

El acuerdo también puede haber sido el «secreto» incorporado en el anuncio de María Zakharova de que «estamos listos para las negociaciones».

Los rusos abandonarán la ribera del Dniéper en una retirada militar controlada. Eso no sería posible sin unas negociaciones militares gestionadas.

Estas negociaciones secretas llevan semanas en marcha. El mensajero es Arabia Saudí. El objetivo de Estados Unidos, a corto plazo, sería llegar a una especie de acuerdo de Minsk 3, con Estambul/Riyad

Nadie está prestando la más mínima atención al payaso cocainómano Zelensky. Sullivan fue a Kiev para presentar una especie de hecho consumado.

El Dniéper será, en tesis, la línea de frente establecida y negociada.

Kiev tendría que tragarse una línea de contacto congelada en Zaporizhye, Donetsk y Lugansk – con Kiev recibiendo electricidad de Zaporozhye, por lo que dejaría de bombardear su infraestructura.

EE.UU. aportaría un préstamo de 50.000 millones de dólares más parte de los activos rusos confiscados -es decir, robados- para «reconstruir» Ucrania. Kiev recibiría modernos sistemas de defensa aérea.

No hay duda de que Moscú no aceptará ninguna de estas disposiciones.

Obsérvese que todo esto coincide con el resultado de las elecciones estadounidenses, en las que los demócratas no perdieron precisamente.

Mientras tanto, Rusia acumula más y más ganancias en la batalla por Bakhmut.

En Moscú no se hacen ninguna ilusión de que este cripto-Minsk 3 sea respetado por el Imperio «sin capacidad de acuerdo».

Jake Sullivan es un abogado de 45 años sin antecedentes estratégicos y una «experiencia» que se limita a hacer campaña para Hillary Clinton. Patrushev puede comérselo para desayunar, almorzar, cenar y merendar por la noche, y estar vagamente «de acuerdo» con cualquier cosa.

Entonces, ¿por qué los estadounidenses están desesperados por ofrecer un acuerdo? Porque pueden estar intuyendo que el próximo movimiento ruso con la llegada del General Invierno debería ser capaz de ganar la guerra de forma concluyente en los términos de Moscú. Eso incluiría el cierre de la frontera polaca mediante un movimiento de flecha larga desde Bielorrusia hacia abajo. Con las líneas de suministro de armamento cortadas, el destino de Kiev estaría sellado.

Con trato o sin él, el General Invierno llega a la ciudad, dispuesto a agasajar a su invitado de honor Sun Tzu con tantos platos nuevos en su mesa.

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Strategic Culture Foundation