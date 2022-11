LA OTAN ESCALA (OTRA VEZ) Y NO LOGRA NADA (OTRA VEZ). The Saker.

The Saker.

Traducción: Comunidad Saker Latinoamérica.

03 de noviembre 2022.

Creo que deberíamos comenzar esta descripción general de lo que está sucediendo actualmente, que es que el Occidente unido, también conocido como la hegemonía anglosionista, está desesperado y, directamente a esta desesperación, está haciendo todo tipo de cosas muy tontas y claramente peligrosas. Todos sabemos acerca de los Tres Grandes:

El ataque a NS1/NS2 (NordStream 1 y NordStream 2. Nota del traductor)

El ataque al puente de Crimea (CB)

El ataque a la base de la Flota del Mar Negro (BSF) en Sebastopol

A decir verdad, estos son tres eventos completamente diferentes.

Uno es un acto puro de terrorismo internacional, tanto en la elección del objetivo (un importante objeto de infraestructura civil propiedad de varios países y entidades corporativas) como en el modo de ejecución (el uso de bombas operadas a distancia). Lo más importante es que, si bien el derecho internacional no prohíbe los daños colaterales, el objetivo de un ataque debe ser militar y los daños colaterales deben minimizarse al mínimo absoluto.

El segundo es un ataque de distracción . Ese es un ataque llevado a cabo por medios no convencionales, pero cuyo objetivo es al menos parcialmente militar, lo que definitivamente es el Puente de Crimea. Incluso se podría argumentar que el número real de muertos (4 si no recuerdo mal) y las molestias menores para los civiles (el tráfico se restableció al menos parcialmente en menos de 24 horas, sin mencionar las alternativas existentes como los transbordadores) hacen que ese objetivo sea legítimo por sí mismo. En este caso, es el modo de ejecución , el uso de un camión lleno de explosivos conducido por un terrorista suicida o un civil desprevenido, lo que plantea muchas cuestiones de derecho internacional y derecho de la guerra.

El tercer ataque fue puramente militar . El objetivo previsto era la flota rusa del Mar Negro y los métodos utilizados (drones submarinos, de superficie y aerotransportados) son todos, en mi opinión, legítimos.

Dicho esto, todo esto plantea la pregunta de qué estaba tratando de lograr la OTAN aquí:

Objetivo Justificación militar Ilusión NS1/NS2 ninguno (¡a menos que asumamos que los anglosajones atacaron

a la propia UE!) enorme Puente de Crimea mayor si el ataque hubiera tenido éxito, en realidad insignificante enorme Base BSF (Sebastopol) mayor si el ataque hubiera tenido éxito, en realidad insignificante enorme

De esta tabla podemos inferir rápidamente algunas cosas:

El único ataque verdaderamente exitoso (en términos puramente militares) fue en el NS1/NS2

El ataque del Puente de Crimea y BSF (Flota del Mar Negro) fracasó debido a la falta de armas adecuadas para la OTAN, que los especialistas de la OTAN deben haber sabido, por lo que de esto también podemos inferir que

El principal objetivo de este ataque de la OTAN era, como siempre, la ilusión.

A continuación, debemos analizar la dimensión/implicaciones políticas de estos ataques desde el punto de vista ruso. En este caso, si el primer ataque fue un ataque a una propiedad que era, al menos en parte, propiedad de Rusia (y Alemania y otros), el ataque CB (Puente de Crimea) y BSF fueron ataques en suelo soberano ruso.

[Barra lateral: he estado diciendo que Rusia y el Occidente unido están en guerra desde AL MENOS 2013, pero esa guerra que inicialmente fue principalmente informativa y económica, ahora se está volviendo mucho más cinética que antes, por lo que podemos llamar a esta escalada, una cualitativa]

Ahora, ciertamente diría que mientras que un ataque a una propiedad del estado ruso (o casi estatal) podría considerarse un acto de guerra, los ataques a la base CB y BSF en Sebastopol fueron definitivamente actos de guerra. El hecho de que estos ataques no consiguieran ningún resultado militar tangible para la OTAN no cambia eso en modo alguno.

Entonces, ¿Cómo llamamos a un acto de guerra que no produce beneficios militares tangibles?

Creo que esto es lo que debería llamarse una provocación.

Entonces, ¿Qué es una “provocación”? Hay muchas definiciones que van desde, por ejemplo, la legal (“Conducta por la cual uno induce a otro a realizar un acto en particular; el acto de inducir rabia, ira o resentimiento en otra persona que puede hacer que esa persona se involucre en un acto ilícito”) a la más común “la acción está en la reacción”. El punto es que lo que estos ataques aparentemente bastante diferentes tienen en común fue la intención de desencadenar algún tipo de reacción de Rusia que luego podría usarse para demonizar a Putin, Rusia y todo lo ruso.

Lo cual, da la casualidad, es exactamente el mantra repetido por los aspirantes a “amigos de Rusia” occidentales “tontos y estúpidos” que constantemente piden escaladas militares rusas y cuando no obtienen lo que quieren e incluso cuando lo quieren (¡!), cambian hacia el PSYOP estratégico anglosionista tomando puntos sobre que Putin es “débil, indeciso, vendido, etc. etc. etc.”.

Caramba, me pregunto por qué Putin sigue siendo tan obtuso y se niega a escuchar a sus “eruditos amigos occidentales de Rusia”

Más en serio, mientras buscaba definiciones de “provocaciones” me encontré con esta página y esta oración: “Ninguna provocación militar por parte de fuerzas irregulares puede justificar un ataque a gran escala y la destrucción de un país cuyas fuerzas o autoridades nacionales no tuvieron ningún papel en esa provocación”. No estoy tan seguro de la tesis principal de esta oración, pero estoy de acuerdo en que en los tres ataques mencionados anteriormente, hubo un intento (muy débil) por parte de los perpetradores de permanecer anónimos precisamente para evitar una represalia rusa directa contra la Hegemonía, digamos, como señalar a un miembro de la OTAN para otro aumento en el dial de dolor ruso.

De paso, así es como un sitio web “correctamente antirruso” explica la palabra “provocación”:

Tengo que amar esos “países democráticos y libres”

No hace falta decir que Putin y sus altos funcionarios son demasiado inteligentes para reaccionar exactamente como lo haría la Hegemonía, lo hemos visto en demasiados casos para contarlos. Y aquí es donde observamos un ciclo absolutamente extraño que va más o menos así:

La Hegemonía provoca a Rusia Rusia no reacciona como se esperaba Putin es acusado de debilidad, indecisión o incluso cobardía Rusia hace algo inesperado Rusia se vuelve cada vez más fuerte La Hegemonía se vuelve más y más débil Para ocultar su posición que empeora rápidamente, la Hegemonía vuelve a provocar a Rusia (ir al n.º 1)

La intención aquí es clara: escalar lo más alto posible, pero SIN un ataque abierto (sin “negabilidad plausible”) contra Rusia para que parezca que Rusia simplemente escala (lo que finalmente hace, mucho más tarde y de alguna manera muy diferente de lo que se esperaba) sin otra buena razón que “Putin es un Nuevo Hitler que no puede apaciguarrse“, quiere “reconstruir la Unión Soviética ” y “los rusos son simplemente malvados, no europeos, bárbaros que ocuparían y saquearían toda Europa si no fuera por las heroicas fuerzas armadas ucranianas”. Cancelar Rusia y todo eso…

Aún así, mientras que un “ataque anónimo” no es exactamente una bandera falsa (ya que este último requiere una “bandera culpada” en primer lugar), es muy similar y comparte muchas de las mismas características.

No se requiere mucha imaginación o experiencia para ver que, al menos, la Hegemonía está jugando con fuego, aunque solo sea porque cada ataque que no logró obtener ninguna ventaja militar solo sirve para subrayar aún más la terrible situación en la que se encuentra la OTAN. Voy a resumir esto de la siguiente manera:

El ejército Ukronazi, que era el ejército más grande y mejor de la OTAN, ha sido en su mayoría desmilitarizado y desnazificado. De ahí la necesidad para

La Hegemonía de proporcionar ahora tanto soldados como equipo para compensar las horrendas pérdidas ucranianas.

Pero proporcionar equipo militar avanzado y personal capacitado en pequeñas cantidades es básicamente inútil (aparte de la ilusión de que “el mundo entero está con Kiev”) y los planificadores y comandantes de las fuerzas occidentales lo entienden.

Y solo para empeorar las cosas, los antiguos países miembros de la Organización del Tratado de Varsovia ya han donado la mayor parte de su hardware exsoviético que los rusos “perdedores” destruyeron rápidamente (incluidos unos 6.000 -¡seis mil!- tanques de batalla principales (MBT) e infantería vehículos de combate -ICV-).

Si bien la OTAN todavía tiene grandes almacenes de armas, son más pequeños que los que la OTAN ya perdió en Ucrania en al menos una orden de magnitud.

Todo esto empeora aún más debido al bajo rendimiento de la mayoría de los sistemas de armas fabricados en Occidente, especialmente cuando se entregan en cantidades insuficientes para, incluso teóricamente, marcar la diferencia. Cuando Alemania o los EE. UU. finalmente envíen sus MBT más nuevos a Ucrania, la imagen de que ardan como lo hicieron los Merkavasisraelíes en el Líbano sería absolutamente horrible para el MIC (Complejo Militar-Industrial. Nota del Traductor) de los EE. UU.

Reunir suficientes fuerzas para incluso *considerar* librar una ofensiva de armas combinadas contra Rusia requeriría que la OTAN traiga de alguna manera segura grandes cantidades de equipos y soldados. Esto llevaría muchos meses y simplemente no es factible, especialmente con la ausencia TOTAL de defensas aéreas modernas en la Unión Europea. Además, una vez que esta fuerza hipotética sea llevada de manera segura (y, por lo tanto, milagrosamente) a algún lugar (milagrosamente seguro) en la UE, ¿cómo se traslada todo eso a donde está la acción hoy? No se puede “simplemente” aterrizar un batallón o brigada en algún lugar de, digamos, Francia o incluso Polonia y luego “simplemente conducir” hasta la línea de contacto.

Y todo eso nos lleva a la última idiotez cocinada en las mentes dementes e ignorantes de los neoconservadores: traer más armas nucleares cerca de la frontera rusa. ¿Por qué llamo a esto una idiotez?

Los rusos saben exactamente dónde están las armas nucleares de la OTAN y Rusia tiene vehículos hipersónicos para lidiar con ellas si es necesario. El despliegue avanzado es muy de la Guerra Fría, la guerra moderna hace que la mayoría de dichos despliegues no solo sean inútiles sino también contraproducentes (cuanto más cerca de Rusia, más fácil de derrotar para los rusos)

El sistema de defensa aérea integrado y en capas ruso (tanto el que protege a las fuerzas militares rusas como el que protege objetivos cruciales en Rusia) hace que cualquier ataque limitado contra Rusia sea inútil (como lo demuestra el reciente ataque a la base BSF)

y en ruso (tanto el que protege a las fuerzas militares rusas como el que protege objetivos cruciales en Rusia) hace que cualquier ataque limitado contra Rusia sea inútil (como lo demuestra el reciente ataque a la base BSF) Un ataque masivo contra Rusia no puede ser anónimo ni tener ninguna “negabilidad plausible” y dará como resultado una respuesta rusa absolutamente devastadora incluso en cualquier país de la OTAN que haya participado en el ataque.

Entonces, ¿puedes activar una bomba nuclear (real o “sucia) solo por la imagen o para sentirte bien?

Por supuesto que no.

Pero los fenómenos demoníacos que dirigen la Hegemonía no son fenómenos demoníacos sin buenas razones. ¡Estas son las personas que nos trajeron el 11 de septiembre, la basura WMD (Armas de Destrucción Masiva. Nota del traductor) y el GWOT (Guerra Global contra el Terrorismo. Nota del traductor)! Estas son las personas que destruyeron un país tras otro con una crueldad verdaderamente satánica.

Estas son las personas que arruinaron y llenaron de basura a todos los países sobre los que pudieron tomar el control, siendo el último, por supuesto, la propia Ucrania.

Estamos lidiando con psicópatas que harán absolutamente *cualquier cosa* para mantenerse en el poder, tanto a escala planetaria (la Hegemonía) como en Washington DC (ver video al final de este artículo)

Finalmente, y la verdad sea dicha, todo el mundo lo sabe. No hace falta el mensaje de Liz Truss a Blinken para saber quién está detrás de todos estos ataques y el criterio de “negabilidad plausible” se ha diluido tanto que se vuelve irrelevante. Aquí hay solo tres ejemplos que ilustran esto: (¡hay muchos más!)

Rusia obtuvo los datos de seguimiento GPS de los drones que atacaron el BSF

Los muy visibles y obvios vuelos de monitoreo de Global Hawk sobre el Mar Negro durante ese último ataque

Vuelos estadounidenses AWACS (Control y Alerta Temprana Aerotransportados. Nota del traductor) en el espacio aéreo rumano durante el último ataque

Hay docenas de declaraciones de altos funcionarios rusos que indican claramente que todos son muy conscientes de todo esto. Hasta ahora, podemos hacer al menos tres observaciones potencialmente interesantes:

Rusia apunta principalmente con el dedo al Reino Unido (y no necesariamente porque el Reino Unido sea el malhechor número 1 aquí, sino principalmente porque es el eslabón más débil en la “coalición de los dispuestos” EE.UU.-Reino Unido-3B + PU -3 Estados Bálticos más Polonia. Nota del traductor-, militarmente, política y económicamente).

Rusia ahora tiene suficientes fuerzas en el teatro de operaciones para una operación de armas combinadas.

Rusia mantiene la mayor parte de sus fuerzas armadas en un estado de alta preparación, incluidas todas sus fuerzas estratégicas (nucleares y convencionales).

Lo que sucederá a continuación es una incógnita.

Y aunque no comentaré sobre la política interna de los EE. UU., creo que es importante mostrar, especialmente a quienes viven fuera de los EE. UU., el tipo de “estado de ánimo” que los titiriteros del presidente Brandon deben conocer y con el que tendrán que lidiar de una forma u otra:

(Este es un collage de varios videos, el primero es muy bajo, suba el sonido y luego vuelva a bajarlo):

Aquí está la versión Rumble:

Me detendré aquí simplemente afirmando lo obvio: estamos entrando en tiempos muy peligrosos e impredecibles.

Andrei

Fuente original: The Saker

Fuente tomada: Comunidad Saker Latinoamericana