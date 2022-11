BERLÍN VA A BEIJING: LA VERDADERA REALIDAD. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: Xi Jinping recibe a Olaf Scholz en el Gran Salón del Pueblo, en Pekín, este viernes 04 de noviembre.© Photo: REUTERS/Kay Nietfeld

04 de noviembre 2022.

La caravana de Scholz se dirigió a Beijing para establecer los pasos preparatorios para elaborar un acuerdo de paz con Rusia, con China como mensajero privilegiado.

Con su inimitable talento para el análisis económico impregnado de profundidad histórica, el último ensayo del profesor Michael Hudson, escrito originalmente para un público alemán, presenta un asombroso paralelismo entre las Cruzadas y el actual «orden internacional basado en reglas» impuesto por el Hegemón.

El profesor Hudson detalla cómo el Papado en Roma logró encerrar el control unipolar sobre los reinos seculares (¿le suena?) cuando el juego consistía en la precedencia papal sobre los reyes, sobre todo los Santos Emperadores Romanos alemanes. Como sabemos, medio en broma, el Imperio no era exactamente Santo, ni alemán (quizás un poco romano), y ni siquiera un Imperio.

Una cláusula de los dictados papales otorgaba al Papa la autoridad de excomulgar a quien «no estuviera en paz con la Iglesia romana». Hudson señala con agudeza cómo las sanciones estadounidenses son el equivalente moderno de la excomunión.

Podría decirse que hay dos fechas principales en todo el proceso.

La primera sería el Tercer Concilio Ecuménico del 435: es cuando se atribuyó autoridad universal sólo a Roma (la cursiva es mía). Alejandría y Antioquía, por ejemplo, se limitaron a una autoridad regional dentro del Imperio Romano.

La otra fecha más importante es 1054, cuando Roma y Constantinopla se separaron definitivamente. Es decir, la Iglesia Católica Romana se separó de la Ortodoxa, lo que nos lleva a Rusia, y a Moscú como La Tercera Roma – y la animosidad de siglos de «Occidente» contra Rusia.

Un estado de ley marcial

El profesor Hudson profundiza entonces en el viaje de la delegación del canciller Scholz a China esta semana para «exigirle que desmantele su sector público y deje de subvencionar su economía, o de lo contrario Alemania y Europa impondrán sanciones al comercio con China».

Pues bien, en realidad esto no es más que una ilusión infantil, expresada por el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores en un artículo publicado en el Financial Times (la plataforma de propiedad japonesa de la City de Londres). El Consejo, como lo describe correctamente Hudson, es «el brazo neoliberal ‘libertario’ de la OTAN que exige la desindustrialización alemana y la dependencia» de los Estados Unidos.

Así que el Financial Times, como era de esperar, está imprimiendo sueños húmedos de la OTAN.

El contexto es esencial. El presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier, en un discurso de apertura en el castillo de Bellevue, ha admitido prácticamente que Berlín está en quiebra: «Comienza una época de vientos en contra para Alemania: se avecinan años difíciles, difíciles para nosotros. Alemania se encuentra en la crisis más profunda desde la reunificación».

Sin embargo, la esquizofrenia, una vez más, reina suprema, ya que Steinmeier, después de un ridículo truco en Kiev -completado con posar como un actor involuntario acurrucado en un búnker- anunció una entrega extra: dos lanzacohetes múltiples MARS más y cuatro obuses Panzerhaubitze 2000 que se entregarán a los ucranianos.

Así pues, aunque la economía «mundial» -en realidad la UE- esté tan fragilizada que los Estados miembros ya no puedan ayudar a Kiev sin perjudicar a sus propias poblaciones, y la UE esté al borde de una crisis energética catastrófica, luchar por «nuestros valores» en el país 404 lo supera todo.

El contexto general también es clave. Andrea Zhok, profesor de Filosofía Ética en la Universidad de Milán, ha llevado el concepto de «Estado de Excepción» de Giorgio Agamben a nuevas cotas.

Zhok propone que el Occidente colectivo zombificado está ahora completamente subyugado a un «Estado de Derecho Marcial», donde un ethos de Guerra eterna es la última prioridad para las élites globales enrarecidas.

Cualquier otra variable -desde el transhumanismo hasta la despoblación e incluso la cultura de la cancelación- está subordinada al Estado de Ley Marcial, y es básicamente inesencial. Lo único que importa es ejercer un control absoluto y crudo.

Berlín – Moscú – Pekín

Sólidas fuentes empresariales alemanas contradicen completamente el «mensaje» emitido por el Consejo Alemán de Relaciones Exteriores sobre el viaje a China.

Según estas fuentes, la caravana de Scholz fue a Pekín para establecer esencialmente los pasos preparatorios para elaborar un acuerdo de paz con Rusia, con China como mensajero privilegiado.

Esto es – literalmente – lo más explosivo, geopolítica y geoeconómicamente, que puede haber. Como señalé en una de mis columnas anteriores, Berlín y Moscú mantuvieron un canal secreto de comunicación -a través de interlocutores comerciales- justo en el momento en que los sospechosos habituales, desesperados, decidieron hacer estallar el Nord Stream.

Recuerden el ahora notorio SMS del iPhone de Liz Truss al pequeño Tony Blinken, un minuto después de las explosiones: «Está hecho».

Hay más: la caravana de Scholz puede estar tratando de iniciar un largo y enrevesado proceso para acabar sustituyendo a Estados Unidos por China como aliado clave. No hay que olvidar que la principal terminal de comercio/conectividad de la BRI en la UE es Alemania (la cuenca del Ruhr).

Según una de las fuentes, «si este esfuerzo tiene éxito, entonces Alemania, China y Rusia pueden aliarse y expulsar a EE.UU. de Europa».

Otra fuente puso la guinda al pastel:

“Olaf Scholz está siendo acompañado en este viaje por industriales alemanes que realmente controlan Alemania y no van a quedarse sentados viendo cómo se destruyen”.

Moscú sabe muy bien cuál es el objetivo imperial cuando se trata de la UE reducida al papel de vasallo totalmente dominado -y desindustrializado-, que ejerce una soberanía nula. Al fin y al cabo, los canales de retorno no están tirados en el fondo del Mar Báltico. Además, China no ha dado ninguna pista de que su enorme comercio con Alemania y la UE esté a punto de desaparecer.

El propio Scholz, un día antes de que su caravana llegara a Pekín, subrayó a los medios de comunicación chinos que Alemania no tiene intención de desvincularse de China, y que no hay nada que justifique «los llamamientos de algunos a aislar a China».

Paralelamente, Xi Jinping y el nuevo Politburó son muy conscientes de la posición del Kremlin, reiterada una y otra vez: siempre estamos abiertos a las negociaciones, siempre que Washington se decida por fin a hablar del fin de la expansión ilimitada de la OTAN empapada de rusofobia.

Así que negociar significa que el Imperio firme en la línea de puntos del documento que ha recibido de Moscú el 1 de diciembre de 2021, centrado en la «indivisibilidad de la seguridad». De lo contrario, no hay nada que negociar.

Y cuando tenemos al lobista del Pentágono, Lloyd «Raytheon» Austin, aconsejando a los ucranianos de forma oficial que avancen sobre Kherson, queda aún más claro que no hay nada que negociar.

Así que, ¿podría ser todo esto la primera piedra del corredor geopolítico/geoeconómico trans-euroasiático Berlín-Moscú-Pekín? Eso significará Bye Bye Empire. Una vez más: no se acaba hasta que la señora gorda imperial llegue al Gotterdammerung (ocaso de los dioses) (1).

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Notas

(1) El ocaso de los dioses (título original en alemán, Götterdämmerung) es una ópera en tres actos y un prólogo con música y libreto en alemán de Richard Wagner, la cuarta y última de las óperas que componen el ciclo de El anillo del nibelungo (Der Ring des Nibelungen) El título, Götterdämmerung, es una traducción al alemán de la expresión en nórdico antiguo ragnarökkr, “ocaso de los dioses”

Fuente: Strategic Culture Foundation