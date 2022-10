PUTIN: «LA SITUACIÓN ES, HASTA CIERTO PUNTO, REVOLUCIONARIA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

28 de octubre 2022.

Cosas más extrañas han sucedido en la Historia. Tal como están las cosas, estamos sumidos en la vorágine del colapso total. De hecho, Putin dio en el clavo de donde estamos: al borde de una revolución.

En un discurso global en la sesión plenaria de la, el presidente Putin pronunció nada menos que una crítica devastadora y de múltiples capas a la unipolaridad.

De Shakespeare al asesinato del general Soleimani; de las reflexiones sobre la espiritualidad a la estructura de la ONU; de Eurasia como cuna de la civilización humana a la interconexión de la BRI, la OCS y el INSTC; de los peligros nucleares a esa península periférica de Eurasia «cegada por la idea de que los europeos son mejores que los demás», el discurso pintó un lienzo al estilo de Brueghel del «hito histórico» al que nos enfrentamos, en medio de «la década más peligrosa desde el final de la Segunda Guerra Mundial».

Putin incluso aventuró que, en palabras de los clásicos, «la situación es, hasta cierto punto, revolucionaria», ya que «las clases altas no pueden, y las clases bajas no quieren seguir viviendo así». Así que todo está en juego, ya que «el futuro del nuevo orden mundial se está forjando ante nuestros ojos».

Más allá de un eslogan pegadizo sobre el juego que está jugando Occidente, «sangriento, peligroso y sucio», el discurso y las intervenciones de Putin en la posterior sesión de preguntas y respuestas deben analizarse como una visión coherente del pasado, el presente y el futuro. Aquí ofrecemos sólo algunos de los puntos más destacados:

«El mundo está asistiendo a la degradación de las instituciones mundiales, a la erosión del principio de seguridad colectiva, a la sustitución del derecho internacional por «reglas»».

«Incluso en plena Guerra Fría, nadie negaba la existencia de la cultura y el arte del Otro. En Occidente, cualquier punto de vista alternativo es declarado subversivo».

«Los nazis quemaron libros. Ahora los padres occidentales del ‘liberalismo’ prohíben a Dostoievski».

«Hay al menos dos ‘occidentales’. El primero es tradicional, con una rica cultura. El segundo es agresivo y colonial».

«Rusia no se ha considerado ni se considera un enemigo de Occidente.

Rusia intentó establecer relaciones con Occidente y la OTAN, para convivir en paz y armonía. Su respuesta a toda cooperación fue simplemente ‘no'».

«No necesitamos un ataque nuclear contra Ucrania, no tiene sentido, ni político ni militar».

«En parte» la situación entre Rusia y Ucrania puede considerarse una guerra civil: «Al crear Ucrania, los bolcheviques la dotaron de territorios primordialmente rusos: le dieron toda la Pequeña Rusia, toda la región del Mar Negro, todo el Donbass. Ucrania evolucionó como un estado artificial».

«Los ucranianos y los rusos son un solo pueblo: esto es un hecho histórico. Ucrania ha evolucionado como un estado artificial. El único país que puede garantizar su soberanía es el país que lo creó: Rusia.»

«El mundo unipolar está llegando a su fin. Occidente es incapaz de gobernar el mundo en solitario. El mundo se encuentra en un hito histórico antes de la década más peligrosa e importante desde la Segunda Guerra Mundial».

«La humanidad tiene dos opciones: o seguimos acumulando la carga de problemas que seguramente nos aplastará a todos, o podemos trabajar juntos para encontrar soluciones».

¿Qué hacemos después de la orgía?

En medio de una serie de debates absorbentes, el núcleo de la cuestión en Valdai es su informe de 2022, «Un mundo sin superpotencias».

La tesis central del informe – eminentemente correcta – es que «Estados Unidos y sus aliados, de hecho, ya no disfrutan del estatus de superpotencia dominante, pero la infraestructura global que le sirve sigue en pie».

Por supuesto, todos los grandes problemas interconectados en la encrucijada actual se precipitaron porque» Rusia se convirtió en la primera gran potencia que, guiada por sus propias ideas de seguridad y equidad, decidió descartar los beneficios de la «paz global» creada por la única superpotencia».

Bueno, no exactamente la «paz global»; más bien un ethos mafioso de «a nuestra manera o la carretera». El informe caracteriza de forma bastante diplomática la congelación de las reservas de oro y divisas de Rusia y la «limpieza» de las propiedades rusas en el extranjero como «jurisdicciones occidentales», «si es necesario», que se «guían por la conveniencia política más que por la ley».

Eso es, de hecho, un robo descarado, bajo la sombra del «orden internacional basado en normas».

El informe prevé -con optimismo- el advenimiento de una especie de «paz fría» normalizada como «la mejor solución disponible en la actualidad», reconociendo al menos que esto está lejos de estar garantizado, y que «no detendrá la reconstrucción fundamental del sistema internacional sobre nuevas bases».

La base de la evolución de la multipolaridad ha sido, de hecho, presentada por la asociación estratégica Rusia-China sólo tres semanas antes de que las provocaciones ordenadas por el imperio obligaran a Rusia a lanzar la Operación Militar Especial (OME).

Paralelamente, los lineamientos financieros de la multipolaridad se habían propuesto desde al menos julio de 2021, en un documento coescrito por el profesor Michael Hudson y Radhika Desai.

El informe Valdai reconoce debidamente el papel de las potencias medianas del Sur Global que «ejemplifican la democratización de la política internacional» y pueden «actuar como amortiguadores durante los períodos de agitación». Es una referencia directa al papel de los BRICS+ como protagonistas.

En el gran cuadro del tablero de ajedrez, el análisis tiende a ser más realista cuando considera que «el triunfo de ‘la única idea verdadera’ hace imposible por definición el diálogo efectivo y el acuerdo con partidarios de opiniones y valores diferentes».

Putin aludió a ello varias veces en su discurso. No hay evidencia alguna de que el Imperio y sus vasallos se desvíen de su unilateralismo normativo, impuesto y cargado de valores.

En cuanto a que la política mundial comienza a «volver rápidamente a un estado de anarquía construido sobre la fuerza», eso es evidente: sólo el Imperio del Caos quiere imponer la anarquía, ya que se quedó completamente sin herramientas geopolíticas y geoeconómicas para controlar a las naciones rebeldes, aparte del tsunami de sanciones.

Así que el informe está en lo cierto cuando identifica que el infantil sueño húmedo neohegeliano del «fin de la historia» al final se estrelló contra el muro de la Historia: volvemos al patrón de conflictos a gran escala entre centros de poder.

Y también es un hecho que «el simple cambio de ‘operador’, como ocurrió en siglos anteriores» (como en el caso de que Estados Unidos tomará el relevo de Gran Bretaña) «simplemente no funcionará».

Puede que China albergue el deseo de convertirse en el nuevo sheriff, pero los dirigentes de Pekín definitivamente no están interesados. E incluso si eso ocurriera, el Hegemón lo impediría ferozmente, ya que «todo el sistema» sigue «bajo su control (principalmente las finanzas y la economía)».

Así que la única salida, una vez más, es la multipolaridad -que el informe caracteriza, de forma bastante vaga, como «un mundo sin superpotencias», que sigue necesitando «un sistema de autorregulación, que implica una libertad de acción mucho mayor y la responsabilidad de dichas acciones».

Cosas más extrañas han sucedido en la Historia. Tal como están las cosas, estamos sumidos en la vorágine del colapso total. De hecho, Putin dio en el clavo de donde estamos: al borde de una revolución.

Traduccion nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Strategic Culture Foundation