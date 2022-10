PESADILLA PARA LAS FIRMAS DE CHIPS ESTADOUNIDENSES RECIÉN COMIENZA DESPUÉS DE LA ÚLTIMA PROHIBICIÓN. Global Times.

Global Times.

22 de octubre 2022.

De las 15 compañías de chips más grandes que reportaron para el trimestre de septiembre, se espera que 10 reporten desaceleraciones en el crecimiento de los ingresos en comparación con el trimestre de junio, según un informe del Wall Street Journal la semana pasada.

El proveedor estadounidense de equipos para la fabricación de chips Lam Research advirtió el miércoles de un impacto en los ingresos de $ 2 mil millones a $ 2.5 mil millones en 2023 a causa de los últimos controles de exportación de Washington sobre semiconductores y equipos avanzados a China, que cubre alrededor del 30 por ciento de las ventas de la compañía estadounidense, informó Reuters.

Lam Research es solo la última empresa de chips en pronosticar una pérdida de ventas debido a la prohibición de chips americana. La semana pasada, Applied Materials estimó una caída de $ 250 millones a $ 550 millones en las ventas netas en el trimestre que finaliza el 30 de octubre, con un impacto adicional esperado en los próximos meses.

Aunque los comentarios de la comunidad empresarial estadounidense sobre la última ronda de represión tecnológica de Estados Unidos contra China parecen silenciados, sus preocupantes perspectivas de ventas no son una situación aislada, sino una que concierne a todas las empresas de la cadena mundial de suministro de chips, particularmente las de Estados Unidos. De hecho, la pesadilla causada por la prohibición de chips de Estados Unidos para sus propias empresas puede haber comenzado.

Es comprensible que en un entorno dominado por la presión política de Washington y la opinión pública distorsionada contra China, los líderes empresariales mantengan la cabeza baja hacia la intervención unilateral de Estados Unidos en el sector de semiconductores altamente globalizado.

Pero es más esencial que nunca que las empresas hablen sobre el impacto de tales movimientos en lugar de permanecer calladas. El mundo necesita escuchar los números para saber cuánto daño está enfrentando la industria debido a el gambito geopolítico de Estados Unidos. A medida que se acumulen las pérdidas, también aumentará el impacto comercial en la política de Washington.

No es ningún secreto que a medida que Estados Unidos restringe repetidamente las exportaciones de alta tecnología a China, especialmente en el sector de los semiconductores, en un aparente intento de contener el desarrollo independiente de China y los avances en ciencia y tecnología, las perspectivas del mercado para las empresas de chips estadounidenses se han oscurecido significativamente.

Incluso antes de las últimas medidas represivas de Estados Unidos, las empresas de chips ya habían estado sufriendo.

Su situación empeoró después de que la administración de Biden diera a conocer “las reglas de control de exportaciones más agresivas” a principios de este mes, con el objetivo de frenar las ventas de semiconductores y equipos avanzados a China.

China es el mercado más grande del mundo para chips, e importó alrededor de $ 400 mil millones en semiconductores en 2021, lo que representa casi el 60 por ciento del mercado mundial de chips. Las empresas estadounidenses de alta tecnología son las mayores beneficiarias de la demanda masiva china, que es su mayor fuente de beneficios. Es impensable que cualquier fabricante de chips pierda un mercado tan grande. Eso afectaría enormemente sus planes de gasto y, a su vez, causaría una pérdida indirecta de ventas para los proveedores de equipos semiconductores como Lam Research y Applied Materials.

Con el sector mundial de semiconductores enfrentando una caída en las ventas de computadoras personales y smartphones en medio de preocupaciones por la recesión, la última prohibición de chips de Washington ha desestabilizado gravemente la cadena industrial mundial. La política, que parece ignorar por completo el impacto en la industria del chip en general, parece más bien que la administración de Biden está pulseando y jugando duro con China en el período previo a las elecciones de mitad de período en Estados Unidos.

Pero lejos de garantizar el dominio estadounidense en el sector del chip, los controles de exportación podrían perjudicar más a las empresas tecnológicas estadounidenses en términos de ventas y reducir sus inversiones en investigación y desarrollo.

Desde la perspectiva de China, esa tiene un mercado enorme, y es dudoso que Estados Unidos pueda usar órdenes ejecutivas unilaterales para impedir que las empresas de chips no estadounidenses lleven a cabo una cooperación y comercio normales con China. Si las empresas no estadounidenses no se unen, las prohibiciones unilaterales de Estados Unidos en realidad socavarán la competitividad de las empresas estadounidenses al privarlas del mercado chino.

Las restricciones de Estados Unidos solo acelerarán el desarrollo del sector de chips de China, porque el mercado chino no esperará a que Estados Unidos sente cabeza. Si el sector del chip chino se pone al día rápidamente y ya no depende de las importaciones, no será una pérdida de 2.500 millones de dólares para una sola empresa estadounidense, sino cientos de miles de millones de dólares de pérdida para la industria del chip.

