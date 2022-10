LA “GUERRA DEL TERROR” PUEDE ESTAR A PUNTO DE GOLPEAR A EUROPA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL

24 de octubre 2022.

Ucrania, para la primavera de 2023, puede reducirse a no más que un agujero negro empobrecido. El Plan A imperial sigue siendo Afganización: operar un ejército de mercenarios capaces de desestabilizar y/o realizar incursiones terroristas en la Federación Rusa.

Nunca subestimes un Imperio herido y en descomposición que se derrumba en tiempo real.

Los funcionarios imperiales, incluso en una capacidad «diplomática», continúan declarando descaradamente que su control excepcionalista sobre el mundo es obligatorio.

Si ese no es el caso, pueden surgir competidores y robar el centro de atención, monopolizados por las oligarquías estadounidenses. Eso, por supuesto, es un anatema absoluto.

El modus operandi imperial frente a los competidores geopolíticos y geoeconómicos sigue siendo el mismo: avalancha de sanciones, embargos, bloqueos económicos, medidas proteccionistas, cancelar cultura, repunte militar en naciones vecinas y amenazas variadas. Pero, sobre todo, la retórica belicista, actualmente elevada al punto álgido.

La potencia hegemónica puede ser «transparente» al menos en este dominio porque todavía controla una red internacional masiva de instituciones, organismos financieros, políticos, directores ejecutivos, agencias de propaganda y la industria de la cultura pop. De ahí esa supuesta invulnerabilidad que engendra insolencia.

Pánico en el “jardín”

La voladura de Nord Stream (NS) y Nord Stream 2 (NS2) – todo el mundo sabe quién lo hizo, pero no se puede nombrar al sospechoso – llevó al siguiente nivel el proyecto imperial de dos puntas de cortar la energía rusa barata de Europa y destruyendo la economía alemana.

Desde la perspectiva imperial, la trama secundaria ideal es el surgimiento de un Intermarium controlado por Estados Unidos, desde el Báltico y el Adriático hasta el Mar Negro, liderado por Polonia, que ejerce una especie de nueva hegemonía en Europa, inmediatamente después de la Iniciativa de los Tres Mares.

Pero tal como está, sigue siendo un sueño húmedo.

En la dudosa «investigación» de lo que realmente sucedió con NS y NS2, Suecia fue elegida como The Cleaner, como si fuera una secuela del thriller policial Pulp Fiction de Quentin Tarantino .

Es por eso que los resultados de la «investigación» no se pueden compartir con Rusia. El Cleaner estaba allí para borrar cualquier evidencia incriminatoria.

En cuanto a los alemanes, aceptaron de buena gana el papel de chivos expiatorios. Berlín afirmó que fue sabotaje, pero no se atrevería a decir por quién.

En realidad, esto es tan siniestro como parece, porque Suecia, Dinamarca y Alemania, y toda la UE, saben que si realmente te enfrentas al Imperio, en público, el Imperio contraatacará, fabricando una guerra en suelo europeo. Se trata del miedo, y no del miedo a Rusia.

El Imperio simplemente no puede darse el lujo de perder el «jardín». Y las élites del «jardín» con un coeficiente intelectual superior a la temperatura ambiente saben que están tratando con una entidad asesina en serie psicópata que simplemente no puede ser apaciguada.

Mientras tanto, la llegada del General Winter a Europa presagia un descenso socioeconómico hacia una vorágine de oscuridad, inimaginable hace solo unos meses en el supuesto «jardín» de la humanidad, tan lejos de los estruendos de la «jungla».

Pues a partir de ahora la barbarie empieza por casa. Y los europeos deberían agradecer al «aliado» estadounidense por ello, manipulando hábilmente a las élites temerosas y vasallas de la UE.

Sin embargo, mucho más peligroso es un espectro que muy pocos son capaces de identificar: la inminente sirización de Europa. Eso será una consecuencia directa de la debacle de la OTAN en Ucrania.

Desde una perspectiva imperial, las perspectivas en el campo de batalla de Ucrania son sombrías. La Operación Militar Especial (SMO) de Rusia se ha transformado a la perfección en una Operación Antiterrorista (CTO): Moscú ahora caracteriza abiertamente a Kiev como un régimen terrorista.

El dial de dolor está aumentando gradualmente, con ataques quirúrgicos contra la infraestructura de energía/electricidad de Ucrania a punto de paralizar por completo la economía y el ejército de Kiev. Y para diciembre, está la llegada al frente ya la retaguardia de un contingente de movilización parcial debidamente entrenado y altamente motivado.

La única pregunta se refiere al horario. Moscú está ahora en el proceso de decapitar de forma lenta pero segura al representante de Kiev y, en última instancia, aplastar la “unidad” de la OTAN.

El proceso de torturar la economía de la UE es implacable. Y el mundo real fuera del Occidente colectivo, el Sur Global, está con Rusia, desde África y América Latina hasta Asia Occidental e incluso secciones de la UE.

Es Moscú, y significativamente no Beijing, el que está destrozando el «orden internacional basado en reglas» acuñado por la hegemonía, respaldado por sus recursos naturales, la provisión de alimentos y una seguridad confiable.

Y en coordinación con China, Irán y los principales actores de Eurasia, Rusia está trabajando para finalmente desmantelar todas esas organizaciones internacionales controladas por Estados Unidos, a medida que el Sur Global se vuelve prácticamente inmune a la propagación de las operaciones psicológicas de la OTAN.

La sirianización de Europa

En el campo de batalla de Ucrania, la cruzada de la OTAN contra Rusia está condenada al fracaso, incluso cuando en varios nodos hasta el 80 por ciento de las fuerzas de combate cuentan con personal de la OTAN. Wunderwaffen como HIMARS son pocos y distantes entre sí. Y dependiendo del resultado de las elecciones intermedias de EE. UU., el uso de armas se secará en 2023.

Paralelamente, Europa está salpicada de bases militares estadounidenses.

Todas esas bases pueden desempeñar el papel de importantes bases terroristas, muy parecido a Siria, al-Tanf y el Éufrates oriental. Estados Unidos perdió la larga guerra de poder en Siria, donde instrumentalizó a los yihadistas, pero aún no ha sido expulsado.

En este proceso de sirianización de Europa, las bases militares estadounidenses pueden convertirse en centros ideales para regir y/o “entrenar” escuadrones de emigrados de Europa del Este, cuya única oportunidad laboral, aparte del negocio de las drogas y el tráfico de órganos, será como –qué más– mercenarios imperiales, luchando contra cualquier foco de desobediencia civil que surja en una UE empobrecida.

No hace falta decir que este Nuevo Ejército Modelo será totalmente sancionado por la EUrocracia de Bruselas, que es simplemente el brazo de relaciones públicas de la OTAN.

Una UE desindustrializada enredada en varias capas de guerra interna tóxica, donde la OTAN desempeña su papel comprobado de Robocop, es el escenario perfecto de Mad Max yuxtapuesto a lo que sería, al menos en los ensueños de los straussianos/neoconservadores estadounidenses. , una isla de prosperidad: la economía estadounidense, el destino ideal para el Capital Global, incluido el Capital Europeo.

El Imperio “perderá” su proyecto favorito, Ucrania. Pero nunca aceptará perder el “jardín” europeo.

* Gracias a Pepe Escobar, a THE SAKER y a la colaboración de Federico Aguilera Klink. En La casa de mi tía con autorización

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente original: The Saker

Fuente tomada: La Casa de mi Tia