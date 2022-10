CRISIS POLÍTICA EN GRAN BRETAÑA. Anton Jäger , John-Baptiste Oduor y Caitlín Doherty.

Anton Jäger , John-Baptiste Oduor y Caitlín Doherty.

Dibujo: Rahma Cartoons, Turquia.

25 de octubre 2022.

La ahora ex primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, llegó al poder prometiendo devolver el crecimiento a la economía británica. Durante sus 45 días al frente del gobierno, la estrelló. La calamidad está a la vista y la élite política del país se ha quedado sin ideas.

En 1832, antes de la aprobación de la Ley de reforma, la población con derecho a voto en Gran Bretaña se estimaba en cuatrocientos mil hombres. Liz Truss, la primera ministra que menos tiempo ha estado en el cargo tras su dimisión el pasado jueves al mediodía, fue elegida para el cargo por menos de la mitad de personas: 141.000 miembros registrados del Partido Conservador. En esta ocasión, Sir Graham Brady, como jefe del Comité 1922 —el grupo que establece las normas de los conservadores— ha optado por una versión simplificada de las elecciones de este verano; es probable que el próximo primer ministro sea declarado esta semana tras un proceso de nominación realizado entre los 357 diputados actuales del Partido. De aquí a finales de año, cabe esperar que el gabinete decida el asunto entre ellos cada dos semanas, para evitar a los sesenta y siete millones de británicos restantes las molestias.

Los diputados se decantan por Rishi Sunak, ministro de Hacienda bajo el mandato de Boris Johnson y antiguo gestor de fondos de cobertura en Goldman Sachs, cuyo patrimonio personal asciende a 730 millones de libras. En el momento de escribir estas líneas, su competencia es Penny Mordaunt, exreservista de la Marina Real y desquiciada guerrera de la cultura, y Boris Johnson, que al dejar el cargo se comparó con el general romano Cincinnatus, que volvió al poder como dictador. Sea quien sea el que reciba las llaves de Downing Street, los choques financieros inducidos por Truss (cuarenta y cinco días en el cargo) y su ministro de Hacienda, Kwasi Kwarteng (treinta y ocho días en el cargo) han restringido gravemente los parámetros de la política británica.

El 23 de septiembre, tras el macabro carnaval nacional precipitado por la muerte de la reina Isabel, Kwarteng publicó el «Plan de Crecimiento 2022», a todos los efectos un minipresupuesto: una amplia oleada de recortes fiscales cuyo objetivo era —sí, adivinaste— producir crecimiento económico. Lo más controvertido, aunque menos consecuente, es que Kwarteng eliminó el tipo máximo del impuesto sobre la renta al tiempo que redujo los gravámenes sobre la inversión, presentó planes para empujar a los beneficiarios de la asistencia social de forma más agresiva hacia el trabajo y eliminó los planes de la administración Johnson de aumentar el impuesto de sociedades.

Al percibir que «Crecimiento 2022» podría haber sido un nombre inapropiado, los mercados reaccionaron con saña. El valor de la libra se desplomó hasta los 1,035 dólares solo tres días después del anuncio de la canciller; el Instituto de Estudios Fiscales estimó que el pago de los planes requeriría 62.000 millones de libras de ahorro; y los rendimientos de la deuda pública a diez años se dispararon más de un punto porcentual, hasta el 4,3, señal de que los inversores consideraban ahora que Gran Bretaña era una apuesta arriesgada. Lo que finalmente estabilizó el barco no fue ninguna respuesta política, sino la intervención tecnocrática de Andrew Bailey, el director del Banco de Inglaterra, que se comprometió a comprar 10.000 millones de libras esterlinas en gilts (bonos de deuda pública soberana) a largo plazo al día hasta el 14 de octubre.

Los orígenes de la crisis actual

El hecho de que esta crisis se haya desarrollado entre un gobierno acusado de irresponsabilidad fiscal por los mercados, por un lado, y un banco central encargado de asumir el papel de cuidador racional del capitalismo, por otro, debería ser profundamente preocupante. El líder del Partido Laborista, Keir Starmer (que a medida que aumenta la probabilidad de unas elecciones generales se preparará para ocupar el maldito atril del número 10) no necesita ninguna invitación para demostrar su afición por las soluciones tecnocráticas a los problemas políticos. Ya lo ha demostrado como abogado en el más alto tribunal británico y como hábil manipulador de las normas de su partido para purgar a los miembros de la izquierda de sus filas.

El hecho de que esta crisis haya sido desencadenada por un presupuesto —mini o no— vinculará la cuestión del gasto gubernamental, sea cual sea su financiación, a impresiones de inestabilidad e irresponsabilidad durante los próximos años. Starmer, que ya está económicamente a la derecha de Sunak en lo que respecta a las promesas de gasto, no tiene reparos en marcar su territorio como disciplinador. Starmer está imbuido de todo el carisma de un profesor suplente; sin embargo, la elección, cuando se convoque, es suya para perderla. Mientras tanto, el Partido Conservador ha aprendido que su plan de imitar las políticas económicas de Ronald Reagan utilizando recortes de impuestos sin financiación para impulsar el crecimiento económico tiene un defecto fatal, observado por el Financial Times a finales del mes pasado: el Reino Unido no emite la moneda de reserva del mundo y, por lo tanto, no hay una demanda ilimitada de su deuda soberana.

En un hecho fundamental de la economía británica, Truss acabó teniendo razón. La productividad del país está entre las más bajas del G7 y el crecimiento apenas se ha recuperado desde el crack de 2008; como el resto del mundo desarrollado, no ha encontrado una salida al lento crecimiento causado por el exceso de capacidad global. Sin embargo, las soluciones de Truss a estos problemas estaban llenas de la idiotez del propietario común entre la clase política británica. En un momento de descuido en una reunión del partido, poco antes de ser elegida, se pudo escuchar a la futura primera ministra afirmar que los trabajadores británicos carecen del oficio de sus homólogos mundiales; ha descrito al Reino Unido como el hogar de los peores holgazanes del mundo. Citando al novelista Kingsley Amis, el Financial Times resumió sus planes de crecimiento como: «¡Más rápido, cabrones!».

Los diagnósticos de Truss y sus cómplices sobre el atraso de Gran Bretaña son cómodos, pero no llegan a las causas. La principal de ellas es la incapacidad del Reino Unido para competir a nivel mundial y la debilidad de la inversión pública en educación, infraestructuras o vivienda, que ha encarecido el coste de la supervivencia para muchos. Al mismo tiempo, esta falta de inversión está reduciendo la posibilidad de volver a crecer y, con ello, de mejorar el nivel de vida de la población británica.

Es interesante, pues, observar el uso del tiempo pasado por parte de Truss en su discurso de dimisión: «las familias y las empresas estaban preocupadas por cómo pagar sus facturas» (uno de los dos únicos logros que pudo nombrar en un discurso de ochenta y nueve segundos, junto con la reversión de la subida de la Seguridad Social introducida por Sunak). La realidad es que muy poca gente se dio cuenta del tope del precio unitario de la energía. ¿A quién le importa que se impida que las facturas se disparen a 6.000 libras por hogar si, en cambio, siguen bloqueadas en 2.000 libras? Es una cantidad de dinero que la mayoría sigue sin poder pagar. A la vergüenza normalizada de un país que depende de los bancos de alimentos para alimentarse, se suma ahora la aparición de «lugares cálidos», zonas de calefacción comunitaria donde los que no pueden permitirse encender la caldera en casa pueden reunirse para aliviarse cuando llega el frío.

Lo más preocupante es que el Reino Unido aún no ha registrado todos los efectos del cambio casi global de la política monetaria flexible a la estricta. El modelo de crecimiento tanto del Nuevo Laborismo como de los conservadores se basaba en el acceso al crédito barato, que en el contexto del estancamiento de los salarios para muchos no solo mantenía a los lobos lejos de la puerta, sino que también permitía el acceso a productos y servicios baratos. Tanto con Tony Blair como con David Cameron, el consentimiento del neoliberalismo se compró con un régimen de tipos de interés permanentemente bajos. Éstos dependían a su vez de la supresión de los trabajadores organizados, alterados por una combinación de leyes antisindicales de Thatcher (no revocadas por un gobierno de mayoría laborista en el poder durante catorce años) y décadas de fragmentación política. Sin la amenaza inflacionaria creada por el aumento de los salarios, el Banco de Inglaterra podría estar seguro en su política monetaria de bajos tipos de interés que infla los activos.

Sacos de papas

Las variaciones en las hipotecas a plazo fijo significarán que lo peor de la crisis golpeará a los británicos a cuentagotas y no como una avalancha: la diferencia estriba en desangrarse lentamente o morir en un choque frontal. El efecto puede ser que se diluya cualquier posibilidad de movilización popular masiva, ciertamente algo comparable a los gilets jaunes franceses que se unieron colectivamente ante una única subida de precios en el combustible a finales de 2018.

El Reino Unido ha llegado a la fase de paroxismo de la enfermedad endémica de la globalización tardía: los bienes primarios, desde el combustible hasta la energía, pasando por la vivienda, el transporte y la escolarización, siguen siendo totalmente inasequibles, mientras que los bienes de consumo triviales reciben actualizaciones mensuales. Los titulares de hipotecas en Gran Bretaña —desde hace décadas pregonados como los «grandes ganadores» de la vertiginosa burbuja de activos del mercado inmobiliario frente a los inquilinos inmisericordes— irán quebrando uno a uno. Como ya señaló Marx en 1851, la deuda atomiza en lugar de agregar, convirtiendo a todos en un «saco de papas».

A corto, medio y largo plazo, las élites británicas no han dado la impresión de poder ofrecer una salida al malestar de su país. El crédito, salvavidas en el que se ha apoyado la política británica durante una generación, será cada vez más escaso. Durante las pocas semanas en las que Truss estuvo en el poder, se habló mucho de la toma de posesión libertaria de los tories dirigida por los think tanks británicos promercado. Sin embargo, como agentes contratados, también eran secundarios para el viejo nexo entre el Tesoro, el Banco de Inglaterra y la City de Londres, que ahora el gobierno de Truss ha vuelto a unir inadvertidamente en oposición a sus efímeros planes. Ha sido este complejo el que ha establecido la ventana de Overton en la formulación de políticas desde los años 70, por lo menos, respaldado silenciosamente por la Reserva Federal. La izquierda debería prestar atención: las estructuras que apuntalan el capitalismo británico son más convencionales, aterradoras y despiadadas de lo que sugieren las conspiraciones de una cábala de think tanks al acecho.

El resurgente movimiento sindical ha demostrado hasta ahora ser la única facción de la sociedad dispuesta a aumentar la cuota de ingresos de los trabajadores. El hecho de que esta militancia haya surgido durante un periodo en el que la dirección del Partido Laborista ha sido en ocasiones activamente hostil a la organización de los trabajadores debería descartar las ideas de que el Partido es un catalizador de la movilización de masas: el partido siempre ha sido parasitario de la clase trabajadora, nunca al revés. De manera impresionante, solo en julio de este año se perdieron más de ochenta y siete mil días como consecuencia de la huelga; la media anual de 2019 fue de 19.500. Solo entre el movimiento obrero se ha visto algún signo de organización o liderazgo a la altura de la escala de la crisis a la que se enfrenta la población británica (por no hablar de su clase política). Y son las fracciones de la sociedad británica que conservan el sentido de la vida comunitaria a través del lugar de trabajo —sobre todo en el sector público— las que aún guardan el sentido de la acción colectiva.

Especulativamente, podríamos decir que el clima político es uno en el que los gobiernos, obstaculizados por el lento crecimiento y el creciente coste de los préstamos, están perdiendo la capacidad de implementar cualquier programa serio, ya sea de derecha o de izquierda (el plan de Corbyn de crear un banco nacional de inversiones, no lo olvidemos, dependía a su vez de los bajos tipos de interés, mientras que pocos en la izquierda parecen dispuestos a contemplar un mundo contrafactual en el que el gobierno de Corbyn sustituya a Truss). A nivel de la política parlamentaria, esto seguirá intensificando el vaciado del vacío que el politólogo Peter Mair diagnosticó de forma tan mordaz.

En tales condiciones, es probable que el rápido cambio de los líderes políticos se convierta en algo habitual, ya que uno a uno los parlamentarios de carrera demuestran no estar a la altura del colapso del sistema que heredan. Aquellos de los tories con un ojo en el juego a largo plazo (como la ideóloga comprometida Nadine Dorries) entienden la sabiduría recibida en tales circunstancias: dar un paso atrás y dejar que los laboristas se embarren por asociación con el desorden.

En todo el espectro político, las élites británicas cuentan con Starmer para «hacer un Blair» y estabilizar —con la mínima reforma posible— la economía del país para un renovado dominio tory dentro de un par de elecciones. Mientras tanto, la gente de a pie morirá de hambre y frío, el gobierno (de cualquier partido) seguirá comprometido con su posición de halcón en un conflicto con potencial nuclear, y Gran Bretaña declarará con orgullo que sigue abierta a los negocios.

Anton Jäger es investigador postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica). / John-Baptiste Oduor es editor en Jacobin. / Caitlín Doherty es editora de la New Left Review.

Fuente: Jacobin