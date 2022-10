REINO UNIDO: Noticias de la nada. Círculos cada vez más decrecientes. Alec Charles.

Alec Charles.

Imagen: Almayadeen

20 de octubre 2022.

Grupos de cabildeo patrocinados por intereses adinerados turbios para cultivar la carrera y las creencias de una política tonta y maleable y para convencer a agentes clave en los medios de comunicación para que la apoyen en su ascenso al cargo más alto de la nación.

Puede haber algunos entre nuestros lectores que se cansen de las implacables descripciones semanales de esta columna de las locuras estúpidas del último excéntrico primer ministro de Gran Bretaña. Pero, queridos lectores, consideren la difícil situación de este pobre columnista. Uno odia repetirse, pero hay algunas cosas tan devastadoramente tontas que no se pueden ignorar. Sería como si el reportero meteorológico del noticiero vespertino de Pompeya hace 1.943 años no mencionara la actividad volcánica de esa fatídica semana.

Así que, por favor, no me culpen si todo esto empieza a sonar un poco igual. No soy responsable de la naturaleza repetitiva de los actos de estupidez perpetrados por el gobierno del Reino Unido.

Culpa a Liz Truss y su gabinete cobarde. Culpan a su partido por elegir como líder a un cruce entre Heihei, la gallina de Moana de Disney, y Stan Laurel con un vestido de Karen Millen. Culpa a los antiguos y enojados dioses de Albion por lo que hace tiempo que ha ido más allá de una broma.

Y, si está sentado en algún lugar fuera del Reino Unido y se está cansando de todas estas travesuras, tómese un momento para imaginar cómo es para aquellos de nosotros a bordo de este barco de estado que se hunde, tambaleándose mientras sentimos que la sexta economía más grande del mundo se derrumba. pedazos alrededor de nuestras orejas.

El anuncio del mes pasado de recortes de impuestos no financiados provocó el pánico en los mercados financieros. Las palabras tranquilizadoras del primer ministro solo habían avivado el fuego. Bien podría haberse sentado en entrevistas de televisión usando un tubo respirador, aletas y un tutú. Incluso la eventual promesa de su Canciller de que publicaría su plan de endeudamiento unas semanas antes de lo esperado asustó a los mercados e hizo que los costos de endeudamiento aumentaran considerablemente de nuevo.

Eso llevó al Banco de Inglaterra a intervenir por tercera vez en semanas para comprar bonos del gobierno en un intento por calmar esos mercados y evitar el colapso de los fondos de pensiones. El Banco, sin embargo, dijo que esta era la última vez que podía permitirse hacer esto. Eso provocó una nueva caída en el valor de la libra esterlina.

El mismo día, el Fondo Monetario Internacional emitió su segunda advertencia sobre los posibles impactos de las políticas fiscales de la Sra. Truss, prediciendo que exacerbarían las presiones inflacionarias que se suponía debían abordar.

A la mañana siguiente, incluso el animador más entusiasta de la administración Truss, el periódico Daily Mail , se sintió obligado a expresar su preocupación de que la «reputación de dinero sólido» del país había sido «arrasada». Esa mañana, la Oficina de Estadísticas Nacionales también informó que la economía británica había comenzado a contraerse nuevamente.

Sus propios parlamentarios acusaron a Liz Truss de «destrozar el conservadurismo de cuello azul» y describieron la situación como un «maxi-desorden». Uno de sus ministros admitió que el gobierno estaba en ‘un lugar terrible’. La BBC informó que el primer ministro se enfrentó a «un muro de burla e inquietud».

Se habló abiertamente de rebelión contra su liderazgo. Muchos dijeron que la única razón por la que permaneció en el poder fue que despedirla tan rápido sería electoralmente catastrófico.

La crisis de confianza en su gobierno había llegado a tal punto hace diez días que arrastró a su canciller de regreso al Reino Unido de una reunión de ministros de finanzas en Washington DC. Unas horas antes, les dijo a los periodistas que no se iría a ningún lado. Dada la precisión de sus declaraciones anteriores, podríamos haber esperado verlo en Woolloomoloo al mediodía.

En este punto, parecían inevitables más cambios de sentido en el paquete fiscal principal de Truss. Se estaban haciendo comparaciones poco halagadoras con la crisis financiera sufrida por Grecia en 2011.

Esta situación llevó al editor político de la BBC a observar que muchos miembros del propio partido de la Primera Ministra ahora creían que ella había ‘tanqueado y bombardeado con una velocidad tan inimaginable’ que tenía que irse.

A la hora del almuerzo, el canciller que había dicho que no iría a ninguna parte demostró ser fiel a su palabra y se desvaneció en el olvido político. Había terminado de la forma en que había comenzado en el trabajo menos de seis semanas antes: despedido con ferviente entusiasmo. El Sr. Kwarteng se convirtió en el canciller con menos tiempo en el cargo en la historia política británica, aparte de un hombre llamado Iain Macleod que, en julio de 1970, había muerto un mes después de haber ocupado el cargo.

La libra una vez más cayó bruscamente en las noticias. Luego, Truss convocó una conferencia de prensa para admitir que había aceptado la necesidad de dar marcha atrás en su estrategia fiscal emblemática. Parecía la escalada más humillante desde que un desconocido neozelandés venció al alpinista más célebre del Tíbet en la cima del Everest, o desde que Sísifo volvió a buscar su roca. El descenso de Will Smith de los escalones del escenario de los Oscar en marzo pasado no tuvo nada que ver con esto.

En esa conferencia de prensa, Liz Truss anunció que abandonaría sus planes de cancelar un aumento programado en el impuesto de sociedades, pero, sin embargo, siguió insistiendo en que su agenda fiscal capearía la tormenta. No estaba claro si esto sería suficiente para salvar la economía o su posición.

Los comentaristas notaron de inmediato lo forzada y mal preparada que parecía su actuación. Tenía el aire de una maestra suplente sin experiencia desesperada por ejercer su autoridad sobre una clase rebelde.

Parecía que las baterías del robot premier estaban agotadas. Exhibiendo todo el garbo retórico del monstruo de Frankenstein, su discurso torpe y vacilante apenas irradiaba o inspiraba confianza. Pero la confianza era exactamente lo que necesitaban los mercados y su partido.

Empezaron a circular rumores de que un grupo de importantes conservadores estaba empezando a preparar una declaración en la que pedían la dimisión del primer ministro. Como señaló un reportero de la BBC , esto parecía inevitable después de haber despedido a su Canciller simplemente por el pecado de ‘estar de acuerdo con ella’.

¿O estaba sugiriendo que había sido víctima involuntaria de una especie de fiscal Svengali que la había engañado para que se dedicara al culto de la economía kamikaze?

Su partidario acérrimo, Sir Christopher Chope, denunció a sus detractores como una manada de hienas hambrientas. (En 2018, Sir Christopher se hizo famoso por retrasar la aprobación del parlamento de un proyecto de ley ampliamente apoyado para convertir la práctica de tomar fotografías encubiertas debajo de las faldas de las mujeres en un delito penal específico. Ha tratado repetidamente de bloquear mociones parlamentarias populares y progresistas, incluidas las relacionado con la salvaguardia de la salud mental y los derechos de las mujeres. En 2009, se informó que había reclamado más de £ 136,000 en gastos como diputado, incluidas casi £ 900 para reparar un sofá. Hace que una losa de jamón hervido parezca despierto. Tiene la tez y el porte de un terrateniente del siglo XVIII y también el sentido del derecho No es necesariamente el político más prestigioso para tener de tu lado.

El primer deber del nuevo Canciller Liz Truss, la mañana después de su nombramiento, fue recorrer las estaciones de radio y televisión de la nación para presentar la idea de aumentos de impuestos y recortes en el gasto público, medidas que solo unos días antes su jefe había enfáticamente descartado Dijo que el mini-presupuesto de su predecesor había ido «demasiado lejos y demasiado rápido» e insinuó que retrasaría la reducción del impuesto sobre la renta propuesta por al menos un año.

Esa mañana, el Daily Mail , el periódico cuyo apoyo la había llevado al poder, describió los primeros treinta y ocho días en el cargo de Liz Truss como «algunos de los más caóticos de la historia política británica». Al día siguiente, el Sunday Express también se volvió en contra de su ‘paso catastrófico en el Número 10’.

Mientras tanto, el Daily Star había comprado lechuga iceberg barata en un supermercado y ofrecía probabilidades de que durara más que el PM.

El nuevo liderazgo del partido de la propiedad de la vivienda y la prudencia financiera se las arregló en cuestión de días, a través de una incompetencia económica sin precedentes, para hacer que las hipotecas fueran inasequibles para un gran número de votantes en todo el Reino Unido.

Hace diez años, Liz Truss había sido coautora de un libro que advertía de la irresponsabilidad de aquellas administraciones que acumulan niveles de deuda insostenibles cuando permiten que ‘su optimismo supere a su cautela’. Sin embargo, esto es precisamente lo que había elegido hacer en el mismo momento en que alcanzó el poder.

La semana pasada, solo tres días después de su nombramiento, su segundo canciller en otros tantos meses explicó al parlamento su plan para equilibrar las cuentas en una declaración que se había adelantado más de cinco semanas desde la fecha que su predecesor había prometido originalmente. Confirmó giros en U anteriores en el impuesto de sociedades y la tasa más alta de impuesto sobre la renta y revirtió la mayoría de los recortes de impuestos restantes de Truss, incluidos los de los ingresos, los dividendos de las acciones y el IVA. Al hacerlo, destruyó efectivamente la plataforma política central de la Primera Ministra y su autoridad política. Un parlamentario tory le dijo a la BBC que simplemente ya no podía «ver el punto de ella».

Esa mañana, la prensa había informado que se pensaba que ‘hasta 100 diputados’ habían presentado cartas de desconfianza en su liderazgo. Esa tarde, la Primera Ministra se negó a asistir al parlamento para responder a una pregunta urgente de la Líder de la Oposición, eligiendo en su lugar enviar a uno de sus subordinados más populares en su lugar. Eso llevó al líder laborista a suponer que en la administración actual todos llegaron a ser primeros ministros durante quince minutos.

Todo esto se sintió como lo que el editor político de la BBC describió como «el último ejemplo de un gobierno al día que vive hora tras hora». Liz Truss se había convertido, como comentó otro periodista de la BBC , en ‘una rehén como primera ministra, nada más que eso’. Uno de sus diputados dijo a los medios que ‘sus días en el Número 10 estaban ‘contados’. Otro lo expresó de manera bastante más directa: ‘Ella es una tostada’.

A la hora del almuerzo, un parlamentario conservador que representaba a un distrito electoral rural (un escaño tory seguro) en West Midlands había ido aún más lejos, convirtiéndose en uno de los pocos miembros de su tribu (después de la exsecretaria de Cultura Nadine Dorries) en hacer un llamado récord. para unas elecciones generales.

Más tarde ese día, la Sra. Truss participó en una entrevista televisada en la que insistió en que lideraría a los tories en las próximas elecciones y que «no se centró en los debates internos dentro del Partido Conservador». El entrevistador señaló que probablemente debería estarlo.

Admitió que había «cometido errores». «No ha sido perfecto», dijo.

Parecía una colegiala a la que hubieran pillado con la mano en el tarro de galletas. Parecía un conejo atrapado en los faros. Parecía aturdida por las repercusiones de sus propias acciones irreflexivas. La entrevistadora señaló que su principal rival por el liderazgo de su partido y de su país le había advertido que sus propuestas terminarían en desastre y que le había dado la razón.

Luego citó una selección de comentarios de sus propios parlamentarios: «Es jaque mate… Estamos llenos… Es terrible… Estamos todos acabados».

Al día siguiente, su nuevo canciller les dijo a sus colegas del gabinete que tendrían que encontrar decenas de miles de millones de libras en ahorros de sus presupuestos de gasto público. Esta fue la consecuencia directa del caos económico en el que el Primer Ministro había logrado, en pocas semanas, hundir al Reino Unido.

Luego, el miércoles, con la inflación reportada esa mañana superando el diez por ciento por primera vez en cuarenta años, Liz Truss se dirigió al parlamento para enfrentar el desprecio de sus pares en su ronda semanal de preguntas de la Cámara. Por supuesto, se dirigía a una emboscada bien preparada.

Al sentarme a hacer una crónica del teatro político del día, estuve tentado de informar que ella nunca se había presentado en el parlamento y que había estado desaparecida durante varios días hasta que fue descubierta por un grupo de periodistas sensacionalistas que estaban de vacaciones, semiinconscientes. y totalmente incoherente, en un bar de Málaga. Casi habría sido un mejor resultado para todos los involucrados.

‘¿Qué sentido tiene un primer ministro cuyas promesas no duran ni una semana?’ preguntó el líder de la oposición. ‘¿Por qué sigue aquí?’ Ella se agitó en sus respuestas, repitiendo sus excusas, ofreciendo poco de cualquier sustancia y provocando una hilaridad involuntaria en la cámara cuando exigió que las críticas a su administración deberían involucrar «algún reflejo de la realidad económica». Afirmó, sin aparente asomo de ironía, que había actuado con decisión para asegurar la «estabilidad económica» de la nación. No estaba claro de qué nación estaba hablando o en qué planeta estaba. Hizo hincapié en que era «una luchadora que no se da por vencida», para consternación de muchos de sus compañeros parlamentarios.

Varios de sus propios parlamentarios cuestionaron su renuencia a garantizar que los beneficios aumenten en línea con la inflación, su compromiso con la ayuda al extranjero, la atención social y los presupuestos de los servicios de salud, y su entusiasmo por reiniciar el fracking.

Habiendo sugerido a principios de semana que los niveles de pensiones estatales podrían verse afectados por los recortes de gastos (y enfrentándose a la indignación por los ‘millones enfrentando el dolor’ del Daily Mail de esa mañana ), luego aseguró al parlamento que no sería así. Como señaló la BBC , «ahora había vuelto a dar media vuelta, de vuelta a donde estaba originalmente».

Sin embargo, mientras se dirigía a la Cámara de los Comunes, los medios informaban que uno de sus principales asesores había sido suspendido, en espera de una investigación por parte del Equipo de Ética y Corrección de Whitehall.

Poco después, un diputado conservador de Manchester, el presidente del comité parlamentario que supervisa la Administración Pública y los Asuntos Constitucionales, se convirtió en el séptimo parlamentario conservador en pedir públicamente que Liz Truss se fuera.

A esto le siguió, más tarde el miércoles, la dimisión de la ministra del Interior, tras lo que la prensa describió como una pelea a gritos de noventa minutos con su jefe. Esa fue la mitad de los titulares de los cuatro grandes cargos del Estado desaparecidos en menos de siete semanas desde el inicio de la administración, o dos en cinco días.

La ministra del Interior renunció con una especie de pretexto técnico, citando un error de protocolo de comunicaciones que había cometido, pero su devastadora carta de renuncia generó preocupaciones sobre la dirección del gobierno y la necesidad de que los políticos asuman la responsabilidad de sus acciones.

Su reemplazo fue un hombre que unos días antes había estado presionando a sus colegas para que abandonaran al primer ministro y que, en su cargo anterior como secretario de Transporte, había presidido un caos por tierra, aire y mar. Este gobierno había llegado a las heces de la vida política. El fondo del barril había sido bien raspado.

Pero ese no fue el final del drama del miércoles. Esa noche, en medio de una cascada de mensajes contradictorios del gobierno, la Cámara de los Comunes se sumió en el caos, con acusaciones de intimidación verbal y física aplicadas para obligar a los parlamentarios a seguir la línea del partido en una votación sobre fracking. La propia Sra. Truss fue vista corriendo tras el jefe de látigo de los conservadores, la persona a cargo de la disciplina en el partido parlamentario, que amenazaba con renunciar.

El presidente del Comité de Estándares y Privilegios condenó estas escenas y agregó que «no es así como se supone que debemos hacer nuestro trabajo: ¡este no es el parlamento italiano!»

Un diputado tory veterano dijo a los medios que la situación era una ‘vergüenza’ y que ya había ‘bastado de gente sin talento’ dirigiendo el país. El jueves por la mañana, el Daily Mail decía que el cargo de primer ministro de su antiguo protegido estaba en caída libre.

Esa mañana, la única ministra del gabinete leal que la BBC pudo encontrar para salir al aire y defender a su jefe no estaba dispuesta a afirmar, tras repetidos interrogatorios, que Liz Truss estaría allí para llevar a su partido a las próximas elecciones.

A medida que avanzaba el jueves, más de sus propios parlamentarios salieron y dijeron que la Primera Ministra debería renunciar y, a medida que los mercados respondieron a la agitación política, el costo de los préstamos del gobierno comenzó a aumentar nuevamente.

A la hora del almuerzo, Liz Truss se sentó a una reunión organizada apresuradamente con el presidente del Comité 1922, el poderoso grupo de parlamentarios conservadores que pueden convocar una votación para destituir a un primer ministro. La línea oficial era que la reunión había sido convocada para que la Sra. Truss pudiera «mantenerse en contacto con el estado de ánimo de la fiesta». Esto parecía una glosa bastante optimista sobre la situación. Las palabras ‘demasiado poco, demasiado tarde’ podrían haber venido a la mente. (De hecho, el Comité de 1922 se estableció en 1923 y recibió su nombre en honor a la generación de parlamentarios del año anterior, que lo componían, pero sería agradable pensar que las repetidas demostraciones de su autoridad este año han sido una buena manera de marcar su centenario.)

Luego, el Primer Ministro convocó a los medios de comunicación para presentar una declaración a la nación en las afueras de Downing Street el jueves por la tarde. Admitió que no pudo cumplir con su programa de gobierno y que, por lo tanto, presentó su renuncia.

Es difícil imaginar un comienzo o final peor para cualquier período en el cargo. Pocos debuts en Downing Street podrían haber sido más desastrosos, sin haber declarado la guerra a Gales, apostado las reservas de oro en una carrera de galgos o dejado los códigos nucleares en un autobús.

Hace quince días, al comienzo de su reunión semanal con su nuevo primer ministro, el nuevo rey del país había sido captado por la cámara murmurando ‘Dios mío, Dios mío’.

Oh querido, de hecho. Todo lo que el grupo de muppets de Liz Truss intentó hacer de alguna manera logró tener el efecto contrario al que aparentemente pretendían. Mostraba un talento casi sobrehumano para la torpeza de la ineptitud. Todo lo que tocaba se convertía en basura. Su partido también podría haber elegido al perro de Boris Johnson, Dilyn, para Downing Street.

Esta última crisis en la vida política de Gran Bretaña se siente como ver un accidente automovilístico en cámara lenta, en un bucle sin fin. Por mucho que lo intentes, no puedes apartar la mirada.

Es como experimentar un accidente automovilístico en cámara lenta desde el interior. Te revuelve el estómago solo de pensarlo.

Es como ver al conductor apartar la vista de la carretera para buscar una vieja lata de caramelos en la guantera, mientras gira el volante hacia un camión que se aproxima.

Mary Elizabeth Truss se convirtió en la cuarta primera ministra tory que había visto Gran Bretaña en los últimos seis años. Fue la tercera elegida directamente para el cargo más elevado de la nación por el Partido Conservador en lugar de por el pueblo británico en general. Está a punto de haber un cuarto, programado para ser elegido por los parlamentarios conservadores dentro de una semana, el quinto primer ministro en seis años.

Esta línea de líderes mediocres ha dado lugar a un espectáculo profundamente lamentable, una secuencia destructora del alma de los cada vez más obstinados y obtusos. Cada uno ha parecido mucho peor que el anterior. Cada uno ha parecido ser tan malo como podríamos llegar a ser.

David Cameron fue un plutócrata privilegiado que jugaba a la política, dispuesto a correr riesgos con la integridad constitucional y la estabilidad económica de la nación en un intento por asegurar sus propios objetivos políticos. Era un colegial de habla suave que se alejó en 2016 tan pronto como sus apuestas no dieron resultado y el juego comenzó a ponerse inesperadamente difícil.

Su sucesora, Theresa May, estaba fuera de su alcance, una tecnócrata poco carismática y sin imaginación, de rasgos y comportamiento grises, obligada a instituir una temeraria estrategia económica que ella sabía que era profundamente defectuosa. En última instancia, era una figura bastante trágica que carecía de la capacidad para el engaño y la magia necesarios para llevar a cabo su tarea imposible.

Boris Johnson era entonces el prestidigitador que su partido creía que necesitaba, un embaucador, narcisista y fabulista, un hombre-niño engañoso al que nunca se le deberían haber dado las llaves de un Tesla Roadster, y mucho menos de Downing Street. Luchó constantemente para compensar con carisma lo que le faltaba en carácter, una encarnación, como era, de la arrogancia, la ociosidad, la complacencia moral, el latín canino y los apetitos animales.

Y luego vino Mary Elizabeth Truss, una primera ministra caricaturizada por muchos de sus colegas no solo como intelectualmente incompetente sino también como mentalmente inestable. Karl Marx dijo que la historia se repite por primera vez como tragedia y por segunda vez como farsa. Parece que la tercera vez es Truss.

El primer acto de la Sra. Truss en el cargo fue reunir a su alrededor un equipo sin ningún talento. Su primer canciller logró provocar el pánico en los mercados financieros, aumentando exponencialmente la deuda nacional y aumentando las tasas de interés y la inflación en su discurso de apertura ante el parlamento.

Con su hostilidad hacia la inmigración y las protestas civiles, su primera ministra del Interior parecía decidida a demostrar que era aún más una supervillana de cine que su predecesora. Uno podría imaginarla encadenando a James Bond a una mesa y atacándolo con láseres… al menos si 007 fuera un niño refugiado. Ella podría engañar a Elon Musk.

Su secretario de Relaciones Exteriores, un tal Sr. Cleverly, siempre ha logrado demostrar por qué el autor de libros infantiles Roger Hargreaves nunca escribió un libro sobre él, cada vez que abre la boca. ‘Inteligente de nombre e Ingenioso por naturaleza’ lamentablemente no lo es.

Mientras tanto, la Secretaria de Salud se vio obligada a admitir que aunque abandonó la estrategia contra la obesidad de su predecesora, ella misma haría bien en perder algunas libras. Ella fuma puros y le gusta una pinta de cerveza negra irlandesa. Como modelo a seguir para un estilo de vida saludable, hace que Donald Trump se parezca a Usain Bolt.

También había sido nombrada para servir como Viceprimera Ministra. En la noble tradición del segundo al mando de Tony Blair, John ‘Two Takeaways’ Prescott, se convirtió en uno de esos ayudantes que parecen haberse comido a su jefe.

No es fácil ver cuánto más hacia abajo podría viajar el país en su espiral vertiginosa de líderes de talentos y moralidad decrecientes. ¿A quién elegirán los Tories a continuación? ¿Podrían estar disponibles Hannibal Lecter, Lord Voldemort o Darth Vader? ¿Cómo es el diario de Kim Kardashian? ¿Alguien tiene el número de teléfono de Mr. Bean?

Incluso Boris Johnson no se ve tan mal desde aquí. La serpiente traicionera Michael Gove y el insecto palo victoriano Jacob Rees-Mogg pueden incluso estar mirando el premio.

Liz Truss no era la favorita entre sus propios parlamentarios para suceder a Johnson. Sin embargo, su partido parlamentario se enfrentó al hecho de que deshacerse de ella a las pocas semanas de su elección no solo sería dinamita política, sino que podría significar un suicidio electoral.

Con el FMI tratando al Reino Unido como una nación del mundo en desarrollo, la libra cayendo a un mínimo histórico, el gobierno sumido en el caos y la inflación y las tasas de interés aumentando rápidamente, uno se ve obligado a recordar ese momento surrealista en 1973 cuando el presidente de Uganda, Idi Amin presentó una oferta formal a través de canales diplomáticos para establecer un fondo de ayuda internacional para salvar a Gran Bretaña del colapso financiero.

Sí, se siente notablemente como si estuvieran regresando los años setenta, una era de huelgas, estanflación y cortes de energía. A principios de este mes, la red nacional del Reino Unido advirtió sobre apagones este invierno. Al día siguiente, se informó que Downing Street había vetado los planes del gobierno para una campaña de información pública que fomentaba la reducción del uso de energía. Parecía que la gente del Primer Ministro sentía que la óptica de esta última visión de pesimismo no habría sido demasiado brillante.

Sin embargo, no está claro si, si no apagamos las luces nosotros mismos, las compañías eléctricas eventualmente lo harán.

¿Cómo podría la democracia alguna vez habernos llevado a este punto de locura total? Seguramente no podría. Bueno, tal vez realmente no lo hizo.

Liz Truss llegó al poder gracias a la influencia de la prensa sensacionalista Tory sobre el electorado selecto del Partido Conservador, coordinada y manipulada por intereses monetarios invisibles a través de un pequeño número de institutos de cabildeo de élite.

Como escribió el respetado columnista del periódico The Guardian , George Monbiot, a principios de este mes, Liz Truss había entregado efectivamente las riendas del gobierno a un conjunto de ‘grupos de expertos de dinero negro’, media docena de organizaciones de derecha ‘con fondos turbios’ que promueven sus entusiasmo por el capitalismo de mercado libre de pequeños estados mientras se agrupan en una tranquila calle lateral de Londres a solo un par de minutos a pie del Palacio de Westminster.

Sam Bright sugirió en The New York Times que estos grupos «querían hacer estallar la economía británica y Liz Truss se lo permitió». Algunos podrían suponer que habían buscado y alimentado a un fanático ideológico ciego como figura decorativa para la implementación de su estrategia, alguien lo suficientemente limitado, comprometido, ambicioso e inseguro para actuar como su títere incuestionable. Encontraron esto en el político que pusieron en Downing Street. Cumplía con las especificaciones de la persona con una precisión admirable.

Los impactos de su estrategia explosiva pueden haber beneficiado a ciertos jugadores súper ricos en los mercados financieros y a los gigantes corporativos transnacionales, pero ya han causado un daño extraordinario a los medios de subsistencia y las vidas de decenas de millones de ciudadanos británicos comunes. Y parece que esto puede ser solo el comienzo.

Las teorías de la conspiración son, por supuesto, en su mayor parte absurdas. Sin embargo, parece que la loca idea de un oscuro Illuminati dirigiendo el espectáculo detrás de escena ha atraído tanto a estos grupos excéntricos y no elegidos de fanboys y fangirls del capital global y sus cuadros de parásitos y una variedad de inadecuados, que tienen, a lo largo de las décadas, decidió transformar esa presunción absurda en el absurdo devastador de una realidad irresistible.

Es una afirmación curiosa, pero si estas personas hubieran podido desarrollar vidas sociales y emocionales decentes o simplemente adoptar pasatiempos menos dañinos, el Reino Unido muy posiblemente no estaría en el terrible aprieto en el que se encuentra ahora. Este es un experimento económico aplastante perpetrado por una pandilla de aspirantes a poderosos sin ningún sentido ostensible de responsabilidad moral, ni siquiera la imaginación suficiente para comprender las consecuencias humanas de sus crueles juegos. Han estado jugando con el futuro de millones de familias, y realmente no parece importarles.

No se trata solo de privilegios, arrogancia y codicia, aunque obviamente también se trata de esas cosas. Se siente como si fuera, en el fondo, sobre cómo estos fanáticos del control de mente pequeña intentan demostrar que son mejores que el resto de nosotros, y de alguna manera vengarse de todo el mundo por nunca dejarlos entrar.

Somos poco más que hormigas en una granja de hormigas o ratones de laboratorio en un laberinto para estos jugadores desenfrenados. Les divierte utilizarnos para su deporte.

Son fantasiosos fiscales, los cienciólogos de la economía del lado de la oferta, cuyo credo de culto busca reducir las complejidades de las finanzas internacionales a una ecuación inviablemente simplista.

No se trata de política, de las diferencias legítimas entre personalidades generalmente bien intencionadas de los partidos mayoritarios. Se trata de la acumulación de riqueza y poder por sí mismo. Es un juego de azar a gran escala y peligroso.

Ha sido un grupo de expertos en política desatados sobre la nación como una compañía de laissez-faire larpers interpretando su propia versión de un Ragnarok económico, una ronda de Calabozos y Dragones con acciones y acciones para los niños no geniales que no pudieron conseguir una cita.

Este fue un experimento que ahora ha fallado, una búsqueda devastadora y sin sentido. Como declaró un ex ministro del gabinete tory, «ahora es evidente que no funcionó para una generación». O, como dijo el parlamentario conservador de North Dorset, había sido «estrangulada al nacer».

Sin embargo, no hay contrición entre aquellos que trataron a su país con un desprecio tan casual. Los trolls de Tufton Street siguen conspirando, listos para desplegar sus trucos una vez más, la próxima vez que la nación baje la guardia contra las maquinaciones de estos arquitectos del caos.

A estos jugadores imprudentes les puede gustar hacerse pasar por grandes maestros, pero han confundido su tablero de ajedrez con una tabla de quesos y acaban de fondear a su reina. Gollums de la Inglaterra media… seguirán reclamando sus anillos de poder, despiadados en su enfoque sobre los objetos preciosos y vacíos de su deseo desesperado, atados a su búsqueda mucho después de que haya dejado de tener sentido, intratables, despiadados. , y desagradable.

El suyo ha sido un ejercicio obsesivo de futilidad y autolesiones, inquebrantable en su fijación por la trayectoria de la huida condenada de un gobierno, una nación entera reimaginada como el Kobayashi Maru. Fue como si el capitán del Titanic viera el iceberg y se negara a ceder.

Sin embargo, en su intento por superar a los mercados, la campeona de los cabilderos del laissez-faire fue la primera en parpadear. La entusiasta Heihei perdió su juego de la gallina y provocó tanto la ira de sus aliados del lado de la oferta como el desdén de sus pares más moderados. Ahora es notablemente difícil ver a dónde podríamos ir desde aquí.

Sin embargo, seguramente alguien tan ingenuo nunca podría alcanzar tales alturas en un cargo político.

¿Podría haber sido simplemente el engaño doble más brillante desde que Napoleón Bonaparte abdicó del trono de Francia y se dirigió a Elba, jurando no volver jamás? ¿Fue Liz Truss, después de todo, como su padre alguna vez esperó, la agente durmiente más longeva de la antigua Unión Soviética en la eterna lucha contra la hegemonía del capital internacional? Si lo fuera, entonces eso podría contar como el único éxito tangible de su carrera política.

La brevedad de su paso por Downing Street y la actual crisis en la economía y su partido han empujado a muchos en el país a exigir elecciones generales. Queda por ver si los conservadores pueden actuar juntos y seleccionar un nuevo líder que pueda unir a sus diversas facciones y revertir su fortuna política, pero nadie está conteniendo la respiración actualmente.

Alec Charles es periodista y académico británico.

Fuente: Almayadeen