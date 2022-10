“MODERNIZACIÓN PACÍFICA»: LA OFERTA DE CHINA AL SUR GLOBAL. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

20 de octubre 2022.

Xi Jinping acaba de ofrecer al Sur Global una dura alternativa a décadas de dictados occidentales, guerra y coacción económica. La «modernización pacífica» establecerá la soberanía, la economía y la independencia de los Estados que luchan en el mundo.

El informe de trabajo del presidente Xi Jinping al inicio del XX Congreso del Partido Comunista de China (PCCH), celebrado el pasado domingo en Pekín, contenía no sólo un proyecto para el desarrollo del Estado civilizado, sino para todo el Sur Global.

El discurso de Xi, de 1 hora y 45 minutos de duración, fue en realidad una versión más corta del informe de trabajo completo (The 20th National Congress of the Communist Party of China) , que entra en muchos más detalles en una serie de temas sociopolíticos.

Fue la culminación de un complejo esfuerzo colectivo que se prolongó durante meses. Cuando recibió el texto final, Xi lo comentó, revisó y editó.

En pocas palabras, el plan maestro del PCCH tiene dos vertientes: finalizar la «modernización socialista» de 2020 a 2035; y construir China -mediante una modernización pacífica- como un país socialista moderno que sea «próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso» hasta 2049, cuando se cumpla el centenario de la fundación de la República Popular China (RPC).

El concepto central del informe de trabajo es la modernización pacífica, y cómo llevarla a cabo. Como resumió Xi, «contiene elementos comunes a los procesos de modernización de todos los países, pero se caracteriza más por rasgos propios del contexto chino».

Muy en sintonía con la cultura china confuciana, la «modernización pacífica» encierra un sistema teórico completo. Por supuesto, existen múltiples vías geoeconómicas que conducen a la modernización, según las condiciones nacionales de cada país. Pero para el Sur Global en su conjunto, lo que realmente importa es que el ejemplo chino rompe completamente con el monopolio occidental TINA («no hay alternativa”) (1) sobre la práctica y la teoría de la modernización.

Por no hablar de que rompe con la camisa de fuerza ideológica impuesta al Sur Global por los autodefinidos «mil millones de oro» (“golden billion”) (2) (de los cuales los realmente «dorados» apenas llegan a 10 millones). Lo que los dirigentes chinos están diciendo es que el modelo iraní, el ugandés o el boliviano son todos tan válidos como el experimento chino: lo que importa es seguir un camino independiente hacia el desarrollo.

Cómo desarrollar la independencia tecnológica

El registro histórico reciente muestra cómo toda nación que intenta desarrollarse al margen del Consenso de Washington es aterrorizada en innumerables niveles de guerra híbrida. Esta nación se convierte en objetivo de revoluciones de colores, cambio de régimen, sanciones ilegales, bloqueo económico, sabotaje de la OTAN o bombardeos e invasiones directas.

Lo que China propone tiene eco en todo el Sur Global porque Pekín es el mayor socio comercial de no menos de 140 naciones, que pueden comprender fácilmente conceptos como el desarrollo económico de alta calidad y la autosuficiencia en ciencia y tecnología.

El informe subraya el imperativo categórico para China a partir de ahora: acelerar la autosuficiencia tecnológica, ya que el Hegemón no va a dejar de lado la tecnología china, especialmente en la fabricación de semiconductores .

En lo que equivale a un paquete de sanciones del infierno, el Hegemón apuesta por paralizar el impulso de China para acelerar su independencia tecnológica en semiconductores y el equipo para producirlos.

Así que China tendrá que realizar un esfuerzo nacional en la producción de semiconductores. Esta necesidad será el núcleo de lo que el informe de trabajo describe como una nueva estrategia de desarrollo, estimulada por el tremendo reto de lograr la autosuficiencia tecnológica. Esencialmente, China apostará por reforzar el sector público de la economía, con empresas estatales que formen el núcleo de un sistema nacional de desarrollo de la innovación tecnológica.

Pequeñas fortalezas con altos muros

En materia de política exterior, el informe de trabajo es muy claro: China está en contra de cualquier forma de unilateralismo, así como de los bloques y grupos exclusivos dirigidos contra determinados países. Pekín se refiere a estos bloques, como la OTAN y AUKUS, como «pequeñas fortalezas con altos muros».

Esta perspectiva se inscribe en el énfasis del PCCH en otro imperativo categórico: reformar el actual sistema de gobernanza global, extremadamente injusto para el Sur Global. Siempre es crucial recordar que China, como estado civilizado, se considera simultáneamente un país socialista y la principal nación en desarrollo del mundo.

El problema, una vez más, es la creencia de Pekín en «salvaguardar el sistema internacional con la ONU como núcleo». La mayoría de los actores del Sur Global saben cómo el Hegemón somete a la ONU -y a su mecanismo de votación- a todo tipo de presiones implacables.

Resulta esclarecedor prestar atención a los pocos occidentales que realmente saben una o dos cosas sobre China.

Martin Jacques, hasta hace poco miembro del Departamento de Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Cambridge, y autor del que posiblemente sea el mejor libro en inglés sobre el desarrollo de China, está impresionado por cómo la modernización de China se produjo en un contexto dominado por Occidente:

Este fue el papel clave del PCCH. Tuvo que ser planificado. Podemos ver el extraordinario éxito que ha tenido.

La implicación es que al romper el modelo TINA centrado en Occidente, Pekín ha acumulado las herramientas para poder ayudar a las naciones del Sur Global con sus propios modelos.

Jeffrey Sachs, director del Centro de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Columbia, es aún más optimista: «China se convertirá en un líder de la innovación. Espero y cuento con que China se convierta en líder de la innovación en materia de sostenibilidad». Eso contrastará con un modelo estadounidense «disfuncional» que se vuelve proteccionista incluso en los negocios y las inversiones.

Mikhail Delyagin, vicepresidente del Comité de Política Económica de la Duma Estatal rusa, señala un punto crucial, ciertamente señalado por los principales actores del Sur Global:

el PCCH «fue capaz de adaptar creativamente el marxismo del siglo XIX y su experiencia del siglo XX a las nuevas necesidades e implementar los valores eternos con nuevos métodos. Esta es una lección muy importante y útil para nosotros».

Y ese es el valor añadido de un modelo orientado al interés nacional y no a las políticas exclusivistas del Capital Global.

BRI o quiebra

En todo el informe de trabajo está implícita la importancia del concepto global de la política exterior china: la Iniciativa del Franja y la Ruta (BRI) (3) y sus corredores de comercio/conectividad a través de Eurasia y África.

Correspondió al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Wang Wenbin, aclarar hacia dónde se dirige la BRI:

La BRI supera la mentalidad anticuada de los juegos geopolíticos y crea un nuevo modelo de cooperación internacional. No es un grupo exclusivo que excluye a otros participantes, sino una plataforma de cooperación abierta e inclusiva. No es un esfuerzo en solitario de China, sino una sinfonía interpretada por todos los países participantes.

La BRI está integrada en el concepto chino de «apertura». También es importante recordar que la BRI fue lanzada por Xi hace nueve años, en Asia Central (Astana) y luego en el Sudeste Asiático (Yakarta). Pekín ha aprendido de sus errores y sigue afinando la BRI en consulta con sus socios, desde Pakistán, Sri Lanka y Malasia hasta varias naciones africanas.

No es de extrañar que, en agosto de este año, el comercio de China con los países que participan en la BRI haya alcanzado la friolera de 12 billones de dólares, y que la inversión directa no financiera en esos países haya superado los 140.000 millones de dólares.

Wang señala con acierto que, tras las inversiones en infraestructuras de la BRI, «África Oriental y Camboya tienen autopistas, Kazajstán tiene puertos [secos] para las exportaciones, las Maldivas tienen su primer puente marítimo y Laos se ha convertido en un país conectado de no tener salida al mar».

Incluso en medio de graves problemas, desde el cero-Covid hasta las diversas sanciones y la ruptura de las cadenas de suministro, el número de trenes de carga exprés entre China y la UE sigue aumentando; el ferrocarril China-Laos y el puente Peljesac en Croacia están abiertos al público; y las obras del ferrocarril de alta velocidad Yakarta-Bandung y del ferrocarril China-Tailandia están en marcha.

Mackinder en el crack

En todo el incandescente tablero de ajedrez mundial, las relaciones internacionales se están replanteando por completo.

China -y los principales actores euroasiáticos de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS), los BRICS+ y la Unión Económica Euroasiática (UEE) dirigida por Rusia- proponen un desarrollo pacífico.

Por el contrario, el Hegemón impone una avalancha de sanciones -no por casualidad los tres principales destinatarios son las potencias euroasiáticas Rusia, Irán y China-, guerras indirectas letales (Ucrania) y todas las vertientes posibles de la guerra híbrida para evitar el fin de su supremacía, que duró apenas siete décadas y media, un parpadeo en términos históricos.

La actual disfunción -física, política, financiera, cognitiva- está llegando a un punto álgido. Mientras Europa se hunde en el abismo de la devastación y la oscuridad en gran medida autoinfligidas -un neomedievalismo en registro de vigilia-, un Imperio internamente devastado recurre al saqueo, incluso de sus ricos «aliados».

Es como si todos estuviéramos asistiendo a un escenario de Mackinder-on-crack.

Halford Mackinder, por supuesto, fue el geógrafo británico que desarrolló la «Teoría del Heartland»(4) de la geopolítica, influyendo fuertemente en la política exterior de Estados Unidos durante la Guerra Fría:

Quien gobierna Europa del Este manda en el Heartland; quien gobierna en el Heartland manda en la Isla del Mundo; quien gobierna en la Isla del Mundo manda en el Mundo.

Rusia abarca 11 husos horarios y se asienta sobre nada menos que un tercio de los recursos naturales del mundo. La simbiosis natural entre Europa y Rusia es como un hecho. Pero la oligarquía de la UE lo echó a perder.

No es de extrañar que los dirigentes chinos vean el proceso con horror, ya que uno de los ejes esenciales de la BRI es facilitar el comercio sin fisuras entre China y Europa. Como el corredor de conectividad de Rusia ha sido bloqueado por las sanciones, China privilegiará los corredores a través de Asia Occidental.

Mientras tanto, Rusia está completando su pivote hacia el este. Los enormes recursos de Rusia, combinados con la capacidad de fabricación de China y de Asia Oriental en su conjunto, proyectan una esfera de comercio/conectividad que va incluso más allá de la BRI. Ese es el núcleo del concepto ruso de la Gran Asociación de Eurasia.

En otro de los giros impredecibles de la Historia, Mackinder hace un siglo puede haber tenido razón en lo que respecta a que los que controlan el corazón/la isla del mundo controlan el mundo. No parece que el controlador vaya a ser el Hegemón, y mucho menos sus vasallos/esclavos europeos.

Cuando los chinos dicen que están en contra de los bloques, Eurasia y Occidente son los dos bloques de facto. Aunque todavía no están formalmente en guerra entre ellos, en realidad ya están metidos de lleno en el territorio de la guerra híbrida.

Rusia e Irán están en primera línea, tanto en el plano militar como en el de la absorción de la presión incesante. Otros importantes actores del Sur Global, en silencio, tratan de pasar desapercibidos o, aún más silenciosamente, ayudan a China y a los demás a hacer prevalecer económicamente el mundo multipolar.

Mientras China propone una modernización pacífica, el mensaje oculto del informe de trabajo es aún más crudo. El Sur Global se enfrenta a una seria elección: elegir entre la soberanía- encarnada en un mundo multipolar, modernizándose pacíficamente- o el vasallaje absoluto.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Notas nuestras

(1) TINA, acrónimo de termino, “There is no alternative” (en español: “No hay alternativa o No hay elección”) es un eslogan político corrientemente atribuido a Margaret Thatcher​ cuando ella era Primer Ministro del Reino Unido. Este eslogan del neoliberalismo naciente puede interpretarse como que el mercado, el capitalismo, y la mundialización, son fenómenos necesarios y beneficiosos, y que cualquier otra orientación está destinada al fracaso.

(2) “golden billion” (mil millones de oro). Los mil millones de oro es un término, en el mundo de habla rusa, que se refiere a las personas relativamente ricas en las naciones industrialmente desarrolladas u Occidente y que acusan a las élites occidentales ricas de haber amasado riquezas explotando al resto del mundo y de buscar perpetuar su control total sobre los recursos limitados del planeta. Según el presidente ruso, divide a los pueblos en de primera o segunda categoría, y por lo tanto es racista y neocolonial en su esencia. Los «mil millones de oro» fueron acuñados cuando la URSS estaba al borde del colapso, por un ruso llamado Anatoly K Tsikunov, en un libro titulado «La trama del gobierno mundial: Rusia y los mil millones de oro», que escribió en 1990 bajo el seudónimo A. Kuzmich.

(3) Es un macroproyecto llamado «Iniciativa de la Franja y la Ruta» (the Belt and Road Initiative, BRI por sus siglas en ingles). Complementa la Nueva Ruta de la Seda. La franja da significado a las conexiones terrestres y La ruta, a las marítimas en el mundo. Estimaciones oficiales recogidas por el diario chileno indican que todo el proyecto cubre 65% de la población mundial, tres cuartos de los recursos energéticos globales y 40% del PBI. Se han creado 97 zonas de cooperación económica en más de 20 países. Esto supone una inversión de US$ 18,500 millones por parte de China, más de US$ 3,000 millones en recaudaciones impositivas en las naciones beneficiadas y unos 200,000 puestos de trabajo. Además, está planeado invertir cerca de US$ 55,000 millones en los próximos años.

(4) La teoría del Heartland, también llamada «teoría de la región cardial«, «teoría del corazón continental«, «área pivote» o «isla mundial«, fue desarrollada por el geógrafo y político inglés Halford John Mackinder (1861-1947) y posteriormente por James Fairgrieve, y la cual postula que el dominio de un área concreta del mundo permitiría dominar a este. Esa área pivote o región cardial es representada por Asia Central y Europa Oriental, y está rodeada de una franja intermedia donde se encuentran los ámbitos terrestre y marítimo. El Heartland o Área pivote se encuentra en el centro de la Isla-Mundial, se extiende desde el río Volga hasta el Yangtze y desde el Himalaya hasta el océano Ártico. El Heartlandde Mackinder fue la zona gobernada por el Imperio ruso y después por la Unión Soviética, menos el área alrededor de Vladivostok.

Fuente: The Cradle