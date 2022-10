HOMENAJE DE RUSIA A LOS GASODUCTOS NORD STREAM. M.K. Bhadrakumar.

M.K. Bhadrakumar.

22 de octubre 2022.

David Brinkley, el legendario presentador de noticias estadounidense con una carrera que abarcó la asombrosa cifra de cincuenta y cuatro años desde la Segunda Guerra Mundial dijo una vez que un hombre de éxito es aquel que puede poner unos cimientos firmes con los ladrillos que otros le han arrojado. Sigue siendo dudoso cuántos estadistas estadounidenses practicaron alguna vez este noble pensamiento heredado de Jesucristo.

La sorprendente propuesta del presidente ruso Vladimir Putin al presidente turco Recep Erdogan de construir un gasoducto hasta Turquía para crear un centro internacional desde el que se pueda suministrar gas ruso a Europa da nueva vida a este pensamiento tan «gandhiano».

Putin discutió la idea con Erdogan en su reunión en Astana el 13 de octubre y, desde entonces, habló de ella en el foro de la Semana de la Energía de Rusia la semana pasada, donde propuso crear el mayor centro de gas de Europa en Turquía y redirigir a este centro el volumen de gas cuyo tránsito ya no es posible a través del Nord Stream.

Putin dijo que podría implicar la construcción de otro sistema de gasoductos para alimentar el centro de operaciones en Turquía, a través del cual se suministrará gas a terceros países, principalmente europeos, «si están interesados».

A primera vista, Putin no espera ninguna respuesta positiva por parte de Berlín a su propuesta permanente de utilizar el ramal del Nord Stream 2, que no sufrió daños, para suministrar 27.500 millones de metros cúbicos de gas durante los meses de invierno. El silencio ensordecedor de Alemania es comprensible. El canciller Off Scholz está aterrorizado por la ira del presidente Biden.

Berlín dice que sabe quién saboteó los oleoductos Nord Stream, pero no lo revela porque afecta a la seguridad nacional de Alemania. También Suecia alega que el asunto es demasiado delicado como para compartir las pruebas que ha recogido con cualquier país, ¡incluida Alemania! ¡Biden ha metido el miedo de Dios en las mentes de estos tímidos «aliados» europeos a los que no les ha quedado ninguna duda de lo que les conviene! También los medios de comunicación occidentales tienen la orden de restar importancia a la saga de Nord Steam para que, con el paso del tiempo, la memoria pública se desvanezca.

Sin embargo, Rusia ha hecho los deberes de que Europa no puede prescindir del gas ruso, a pesar de las actuales bravuconadas de autonegación. Sencillamente, las industrias europeas dependen de un suministro barato y fiable de ruso para que sus productos sigan siendo competitivos en el mercado mundial.

El ministro de Energía de Qatar, Saad al-Kaabi, declaró la semana pasada que no puede prever un futuro en el que «no haya gas ruso» en Europa. Señaló con ironía:

«Si ese es el caso, creo que el problema va a ser enorme y durante mucho tiempo. No hay suficiente volumen para reemplazar el gas (ruso) a largo plazo, a menos que se diga ‘voy a construir enormes plantas nucleares, voy a permitir el carbón, voy a quemar fuel'».

En definitiva, Rusia pretende sustituir su centro de gas en Haidach (Austria), que los austriacos tomaron en julio. Pero hay más de lo que parece.

En pocas palabras, Putin ha hecho un movimiento estratégico en la geopolítica del gas. Su iniciativa echa por tierra la descabellada idea de los burócratas rusófobos de la Comisión Europea en Bruselas, encabezados por Ursula von der Leyen, de imponer un tope de precios a las compras de gas. Esto hace que los planes de EE.UU. y de la UE para reducir el perfil de Rusia como superpotencia del gas no tengan sentido.

Lógicamente, el siguiente paso para Rusia debería ser alinearse con Qatar, el segundo mayor exportador de gas del mundo. Qatar es también un estrecho aliado de Turquía.

Recientemente, en Astana, al margen de la cumbre de la Conferencia sobre Interacción y Medidas de Confianza en Asia (CICA), Putin mantuvo una reunión a puerta cerrada con el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. Acordaron seguir con otra reunión próximamente en Rusia.

Rusia ya tiene un marco de cooperación con Irán en una serie de proyectos conjuntos en la industria del petróleo y el gas. El viceprimer ministro ruso, Alexander Novak , reveló recientemente los planes de cerrar un acuerdo de intercambio de petróleo y gas con Irán para finales de año. Dijo que «se están resolviendo los detalles técnicos: cuestiones de transporte, logística, precio y formación de tarifas».

Actualmente, Rusia, Qatar e Irán suman más de la mitad de todas las reservas probadas de gas del mundo. Se acerca el momento de que intensifiquen la cooperación y la coordinación siguiendo el modelo de la OPEP Plus. Los tres países están representados en el Foro de Países Exportadores de Gas (GECF por sus siglas en ingles).

La propuesta de Putin apela al viejo sueño de Turquía de convertirse en un centro energético a las puertas de Europa. Como era de esperar, Erdogan se mostró instintivamente receptivo a la propuesta de Putin. Dirigiéndose a los miembros del partido gobernante en el parlamento turco esta semana, Erdogan dijo:

«En Europa se están ocupando ahora de la cuestión de cómo mantenerse calientes en el próximo invierno. Nosotros no tenemos ese problema. Hemos acordado con Vladimir Putin la creación de un centro de gas en nuestro país, a través del cual el gas natural, como él dice, puede llegar a Europa. Así, Europa pedirá gas a Turquía».

Además de reforzar su propia seguridad energética, Turquía también puede contribuir a la de Europa. Sin duda, la importancia de Turkiye dará un salto cualitativo en el cálculo de la política exterior de la UE, al tiempo que reforzará su autonomía estratégica en la política regional. Se trata de un enorme paso adelante en la geoestrategia de Erdogan, la dirección geográfica de la política exterior turca bajo su mandato.

Desde el punto de vista ruso, por supuesto, la autonomía estratégica de Turquía y su determinación de seguir una política exterior independiente le viene de maravilla a Moscú en las actuales condiciones de sanciones occidentales. Es posible que las empresas rusas empiecen a considerar a Turquía como una base de producción en la que las tecnologías occidentales son accesibles. Turquía tiene un acuerdo de unión aduanera con la UE, que elimina por completo los derechos de aduana sobre todos los productos industriales de origen turco. (Véase mi blog El reinicio de Rusia-Turquía alivia las tensiones regionales 9 de agosto de 2022)

En términos geopolíticos, Moscú se siente cómodo con la pertenencia de Turquía a la OTAN.

Está claro que el centro de gas propuesto aporta muchos ingresos adicionales a Turquía y dará mayor estabilidad y previsibilidad a las relaciones entre Rusia y Turquía. De hecho, los vínculos estratégicos que unen a los dos países se están alargando constantemente: el acuerdo S-400 ABM, la cooperación en Siria, la central nuclear de Akkuyu, el gasoducto Turk-stream, por nombrar algunos.

Los dos países admiten cándidamente que tienen diferencias de opinión, pero la forma en que Putin y Erdogan, a través de una diplomacia constructiva, siguen convirtiendo las circunstancias adversas en ventanas de oportunidad para una cooperación en la que todos salgan ganando es sencillamente sorprendente.

Se necesita ingenio para conseguir que los aliados europeos de Estados Unidos se abastezcan de gas ruso sin coacciones ni aspavientos, incluso después de que Washington enterrara los gasoductos Nord Stream en las profundidades del mar Báltico. Es una dramática ironía que una potencia de la OTAN se asocie con Rusia en esta dirección.

La élite de la política exterior de Estados Unidos, procedente de la Europa del Este, se ha quedado sin palabras ante la enorme sofisticación del ingenio ruso para eludir sin ningún rastro de rencor la forma tan ruin en que Estados Unidos y sus aliados -Alemania y Suecia, en particular- cerraron la puerta a Moscú para que siquiera echara un vistazo a los oleoductos multimillonarios dañados, que había construido de buena fe en las profundidades del Mar Báltico a instancias de dos cancilleres alemanes, Gerhard Schroeder y Angela Merkel.

La actual dirección alemana del canciller Olaf Scholz parece muy tonta y cobarde, además de provinciana. Ursula von der Leyen, de la Comisión Europea, recibe un enorme desaire en todo esto, lo que acabará definiendo su trágico legado en Bruselas como abanderada de los intereses estadounidenses. Esto se convierte probablemente en el primer caso de estudio para los historiadores sobre cómo funcionará la multipolaridad en el orden mundial.

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente: Indian puchline