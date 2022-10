EL PÁRAMO DE LA POLÍTICA BRITÁNICA. M.K. Bhadrakumar.

M.K. Bhadrakumar.

Imagen: Carmen Vivas, España.

16 de octubre 2022.

Como saben amigos lectores Liz Truss dimitió el 20 de octubre, la que soñaba con ser como Margaret Tacher sucumbió a la crisis del Reino Unido, las malas políticas implementadas y a la presión y puñaladas traperas de su propio partido conservador. Este articulo resulta interesante ya que presenta todas sus dificultades en su cargo y plantea cuales serian sus probables sustitutos en el cargo de Primer Ministro, que por cierto también se las vera mal o la posibilidad de nuevas elecciones.

Cuando un feo juego de poder marca el final de la carrera de un político de fenomenal éxito, presenta un espectáculo doloroso. Según todos los relatos de la prensa británica de las últimas semanas, estaba claro que se acercaba la noche de los cuchillos largos para la primera ministra más fotogénica que han producido Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Liz Truss.

Enoch Powell, si no recuerdo mal, dijo una vez que la tragedia de la mayoría de los políticos es que no saben cuándo dejar la vida pública antes de que el sol empiece a descender hacia el oeste en su carrera. De hecho, Truss invitó a un final tan ignominioso de su impresionante carrera política.

Debería haber sabido que en la vida es más importante ser consciente de las propias debilidades que de las fortalezas. Sin embargo, la ambición de ponerse en la piel de Margaret Thatcher la encendió, mientras que cualquiera que viera su controvertida visita a Moscú en febrero tenía claro que Truss estaba peligrosamente cerca de quedar expuesta como una política incompetente.

Ahora que lo pienso, buscó ansiosamente una invitación de Moscú con el afán de obtener titulares en los medios de comunicación como diplomática de discurso duro, incluso cuando las tormentas se acumulaban sobre Ucrania.

Pero entonces, Truss probablemente cree que el éxito y la competencia no están necesariamente interrelacionados y que la política es todo cuestión de empaquetamiento y marketing – o, simplemente, de suerte. Tiene razón al pensar así. Boris Johnson tenía sus usos para ella. Pero Truss ignoraba que Gran Bretaña no sólo está enferma, sino que probablemente lo esté de forma terminal, y que sólo un político con una varita mágica puede sacar al país de su miseria, y que ella no estaba a la altura.

El resultado es que, en un mes de su mandato como primera ministra, Truss ha demostrado que la maldición de Elensky es real. Si quería abandonar los planes de suprimir el aumento previsto del impuesto de sociedades del 19 al 25 por ciento, estaba mal. Pero cuando se retractó, también fue malo. El ambiente político se volvió sulfuroso.

Por supuesto, un día es mucho tiempo en política, pero por lo que parece, Truss es un caso quemado y sus días como primera ministra están contados. La atención ya se ha centrado en Rishi Sunak como su probable sucesor. ¿Habrá alguna diferencia?

Sunak tiene un asombroso parecido con Barack Obama: un globalista voluble, carismático y bien educado, que tendría la aceptación del establishment permanente del país como alguien en quien se puede confiar para no alterar el carro de la manzana. Pero ¿es eso todo lo que se necesita para sacar a Gran Bretaña del modo de crisis?

Una parte importante de los problemas actuales de Gran Bretaña se debe a las sanciones de Occidente contra Rusia. Según un informe del Sunday Telegraph, a mediados de abril los ciudadanos británicos ya militaban en contra de las sanciones debido al aumento de los precios, especialmente del combustible. El periódico The Guardian también informó de que habría una presión inflacionista y la economía se ralentizaría en el Reino Unido tras las medidas económicas contra Rusia.

«Las ondas de choque de la invasión rusa de Ucrania reducirán el nivel de vida del Reino Unido en 2.500 libras por hogar, provocarán una presión inflacionista más persistente y frenarán la economía hasta el punto de paralizarla el año que viene, según temen los economistas», escribió el periódico en marzo.

La confianza de los mercados se ha desplomado, el valor de la libra y de los bonos del Estado se está hundiendo y el Banco de Inglaterra está inquieto, ya que los inversores temen que la economía británica no pueda soportar un golpe de 60.000 millones de libras en la deuda pública.

Por otro lado, hay que recortar el gasto público aun a riesgo de provocar una explosión social más amplia. Pero ¿cómo encontrar decenas de miles de millones de libras de recortes en sólo tres semanas? La venta de bonos y la caída de la libra han llevado al Banco de Inglaterra a subir los tipos de interés más rápidamente de lo previsto, lo que a su vez ha disparado las hipotecas.

El problema es que, si Sunak llega a ser primer ministro, será el resultado de un golpe de palacio y por las razones equivocadas, sobre todo por su formidable habilidad manipuladora en los pasillos del poder. El Times escribió: «Los conservadores de alto nivel están manteniendo conversaciones para sustituir a Liz Truss con una candidatura conjunta de Rishi Sunak y Penny Mordaunt como parte de una ‘coronación’ por parte de los diputados».

«Alrededor de ’20 a 30′ exministros y altos cargos del backbench están tratando de encontrar la manera de que un ‘consejo de ancianos’ le diga a Truss que renuncie». El golpe es ejecutado casi abiertamente por los bancos y gestores de activos del mundo, con la creciente expectativa de que el nuevo equipo podría restaurar la confianza en la economía del Reino Unido, mientras que, en realidad, satisfaría los intereses de la oligarquía financiera.

Si el truco no funciona o si algo va muy mal, existe el plan B: unas elecciones generales. La parte interesante es que, si la oposición laborista gana, como bien podría ser, con las cifras actuales de las encuestas que muestran que los conservadores se reducirán a sólo 85 escaños, de 356, y su peor resultado de la historia con la diferencia que los intereses de la oligarquía financiera seguirán siendo totalmente seguros en manos del líder laborista Sir Keir Starmer, en quien se puede confiar para servir a los especuladores globales y a las salas de juntas corporativas. Después del derrocamiento de Jeremy Corbyn, hubo una purga exhaustiva de su rebaño de socialistas.

Es un resultado desolador. Recientemente, Al Jazeera presentó un fascinante reportaje sobre el funcionamiento de la democracia interna del partido dentro de los laboristas, que muestra «cómo los burócratas del partido, cuya función nominal es servir a los intereses del partido, intentaron socavar a los miembros que apoyaban a Jeremy Corbyn,… el líder laborista de 2015 a 2020,… el primer líder inequívocamente socialista del partido desde la década de 1980, (que) se montó en una ola de descontento popular contra el establishment político, presentándose en una plataforma de propiedad pública de industrias clave, un estado de bienestar fortalecido y el fin de las medidas de austeridad impuestas por el gobierno conservador en ese momento”.

Tanto en términos de la guerra de clases en casa como de la guerra de Gran Bretaña contra Rusia y China en el extranjero, no se puede esperar ningún cambio serio de un régimen calibrado por el Estado Profundo. El único resquicio de esperanza es que la capacidad de Gran Bretaña para alimentar la guerra de Ucrania ha disminuido drásticamente a medida que lucha su propia batalla por la supervivencia. Con un ejército permanente de 80.000 efectivos -una cuarta parte del tamaño del de Eritrea-, Gran Bretaña estaba, de todos modos, golpeando muy por encima de su peso en Ucrania.

Lo correcto es que el próximo primer ministro del Reino Unido visite Washington sin demora y convenza al presidente Biden de que ponga fin a esta guerra sin sentido en Ucrania y levante las sanciones contra Rusia, que desangran las economías del Reino Unido y de otros aliados europeos. El meollo de la cuestión es que la prosperidad de Europa se construyó sobre la disponibilidad de suministros energéticos baratos y fiables procedentes de Rusia en grandes volúmenes.

Pero será un acto de audacia -casi suicida- que Sunak o cualquier político británico se enfrente al Estado Profundo. ¿Estará Sunak a la altura? Si se le deja solo, nunca ha estado entusiasmado con la guerra de Ucrania ni con el régimen de Kiev. Entonces, ¿se arriesgará el Estado Profundo? De hecho, ahí es donde estarían las posibilidades de Ben Wallace, el Secretario de Defensa. ¡Un caballo oscuro trotando por el camino en el desierto de la política británica!

Traducción nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente: Indian puchline