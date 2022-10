CHINA: XI SE PREPARA PARA LA CUENTA REGRESIVA FINAL. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

18 de octubre 2022.

Lo que impulsa a China y a Rusia es que más pronto que tarde gobernarán el Heartland.

El discurso de 1h45min del Presidente Xi Jinping en la apertura del Vigésimo Congreso del Partido Comunista de China (PCC) en el Gran Salón del Pueblo de Pekín fue un ejercicio absorbente de pasado reciente que informa sobre el futuro próximo. Toda Asia y todo el Sur Global deberían examinarlo detenidamente.

El Gran Salón estaba profusamente adornado con pancartas de color rojo brillante. Un lema gigante colgado en el fondo de la sala decía: «Larga vida a nuestro gran, glorioso y correcto partido».

Otro, debajo, funcionaba como un resumen de todo el informe:

«Mantener en alto la gran bandera del socialismo con características chinas, aplicar plenamente el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas para una nueva era, llevar adelante el gran espíritu fundacional del partido, y unirse y luchar para construir plenamente un país socialista moderno y promover plenamente el gran rejuvenecimiento de la nación china».

Fiel a la tradición, el informe esbozó los logros del PCC en los últimos 5 años y la estrategia de China para los próximos 5, y más allá. Xi prevé que se avecinan «feroces tormentas», tanto nacionales como extranjeras. El informe fue igualmente significativo por lo que no se explicó, o se dejó sutilmente implícito.

Todos los miembros del Comité Central del PCCh ya habían sido informados del informe y lo han aprobado. Pasarán esta semana en Pekín estudiando la letra pequeña y votarán para aprobarlo el sábado. Entonces se anunciará un nuevo Comité Central del PCC y se aprobará formalmente un nuevo Comité Permanente del Politburó, los 7 que realmente gobiernan.

Esta nueva alineación de líderes aclarará las caras de la nueva generación que trabajará muy cerca de Xi, así como quién sucederá a Li Keqiang como nuevo Primer Ministro: ha terminado sus dos mandatos y, según la Constitución, debe dimitir.

También están presentes en el Gran Salón 2.296 delegados que representan a los más de 96 millones de miembros del PCC. No son meros espectadores: en la sesión plenaria que terminó la semana pasada, analizaron en profundidad cada uno de los temas principales y se prepararon para el Congreso Nacional. Votan las resoluciones del partido, incluso cuando esas resoluciones son decididas por la cúpula directiva, y a puerta cerrada.

Los puntos claves

Xi sostiene que en estos últimos 5 años el PCC ha hecho avanzar estratégicamente a China, al tiempo que ha respondido «correctamente» (terminología del Partido) a todos los desafíos exteriores. Entre los logros más importantes se encuentran la reducción de la pobreza, la normalización de Hong Kong y los avances en diplomacia y defensa nacional.

Es bastante revelador que el ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, que estaba sentado en la segunda fila, detrás de los actuales miembros del Comité Permanente, no apartara la vista de Xi, mientras los demás leían una copia del informe en su mesa.

En comparación con los logros obtenidos, el éxito de la política de «Cero-Covid» ordenada por Xi sigue siendo muy discutible. Xi subrayó que ha protegido la vida de las personas. Lo que no pudo decir es que la premisa de su política es tratar el Covid y sus variantes como un arma biológica estadounidense dirigida contra China. Es decir, un asunto serio de seguridad nacional que supera cualquier otra consideración, incluso la economía china.

El Covid cero afectó enormemente a la producción y al mercado laboral, y prácticamente aisló a China del mundo exterior. Un ejemplo flagrante: Los gobiernos de los distritos de Shanghái siguen planificando el Zero-Covid en un plazo de dos años. Cero-Covid no desaparecerá pronto.

Una grave consecuencia es que la economía china crecerá con toda seguridad este año por debajo del 3%, muy por debajo del objetivo oficial de «alrededor del 5,5%».

Veamos ahora algunos de los aspectos más destacados del informe Xi.

Taiwán: Pekín ha iniciado «una gran lucha contra el separatismo y la injerencia extranjera» en Taiwán.

Hong Kong: Ahora está «administrado por patriotas, convirtiéndolo en un lugar mejor». En Hong Kong hubo «una gran transición del caos al orden». Correcto: la revolución de los colores de 2019 casi destruyó un importante centro comercial/financiero mundial.

Alivio de la pobreza: Xi lo califico como uno de los tres «grandes acontecimientos» de la última década junto con el centenario del PCCH y la entrada al socialismo con características chinas en una «nueva era». El alivio de la pobreza es el núcleo de uno de los «dos objetivos del centenario» del PCCH.

Apertura: China se ha convertido en «un importante socio comercial y un gran destino para la inversión extranjera». Xi refuta la idea de que China se ha vuelto más autárquica. China no hará ningún tipo de «expansionismo» al abrirse al exterior. La política básica del Estado sigue siendo: la globalización económica. Pero -no lo dijo- «con características chinas».

«Auto-revolución»: Xi introdujo un nuevo concepto. «La autorrevolución» permitirá a China escapar de un ciclo histórico que conduce a una recesión. Y «esto asegura que el partido nunca cambiará». Así que es el PCCH o el fracaso.

El marxismo: definitivamente sigue siendo uno de los principios rectores fundamentales. Xi subrayó: «El éxito de nuestro partido y del socialismo con características chinas se lo debemos al marxismo y a cómo China ha sabido adaptarlo».

Riesgos: fue el tema recurrente del discurso. Los riesgos seguirán interfiriendo en esos cruciales «dos objetivos del centenario». El objetivo número uno se alcanzó el año pasado, en el centenario del PCCH, cuando China alcanzó el estatus de «sociedad moderadamente próspera» en todos los aspectos (xiaokang, en chino). El objetivo número dos debe alcanzarse en el centenario de la República Popular China, en 2049: «construir un país socialista moderno, próspero, fuerte, democrático, culturalmente avanzado y armonioso».

Desarrollo: la atención se centrará en el «desarrollo de alta calidad», incluida la resistencia de las cadenas de suministro y la estrategia económica de «doble circulación»: expansión de la demanda interna en paralelo a la inversión extranjera (centrada principalmente en los proyectos de la BRI). Esa será la principal prioridad de China. Así que, en teoría, cualquier reforma privilegiará una combinación de «economía de mercado socialista» y apertura de alto nivel, mezclando la creación de más demanda interna con la reforma estructural del lado de la oferta. Traducción: «Doble circulación» con esteroides.

«Democracia de todo el proceso»: ese fue el otro nuevo concepto introducido por Xi. Se traduce como «democracia que funciona», como en el rejuvenecimiento de la nación china bajo -qué otra cosa- el liderazgo absoluto del PCCH: «Tenemos que garantizar que el pueblo pueda ejercer sus poderes a través del sistema del Congreso del Pueblo».

Cultura socialista: Xi dijo que es absolutamente esencial «influir en los jóvenes». El PCCH debe ejercer el control ideológico y asegurarse de que los medios de comunicación fomenten una generación de jóvenes «que estén influenciados por la cultura tradicional, el patriotismo y el socialismo», beneficiando así la «estabilidad social». La «historia de China» debe llegar a todas partes, presentando una China «creíble y respetable». Esto se aplica ciertamente a la diplomacia china, incluso a los «Guerreros Lobo».

«Sinicizar la religión»: Pekín continuará su campaña para «sinicizar la religión», como en la adaptación «proactiva» de «la religión y la sociedad socialista». Esta campaña se introdujo en 2015, lo que significa, por ejemplo, que el islam y el cristianismo deben estar bajo el control del PCCH y en línea con la cultura china.

El compromiso de Taiwán

Ahora llegamos a los temas que obsesionan por completo al Hegemón en decadencia: la conexión entre los intereses nacionales de China y cómo afectan al papel del Estado civilizado en las relaciones internacionales.

La seguridad nacional: «La seguridad nacional es la base del rejuvenecimiento nacional, y la estabilidad social es un prerrequisito de la fuerza nacional».

El ejército: se reforzará el equipamiento, la tecnología y la capacidad estratégica del EPL. No hace falta decir que eso significa un control total del PCCH sobre el ejército.

«Un país, dos sistemas»: Ha demostrado ser «el mejor mecanismo institucional para Hong Kong y Macao y debe ser respetado a largo plazo». Ambas «gozan de gran autonomía» y son «administradas por patriotas». Xi prometió integrar mejor ambos en las estrategias nacionales.

Reunificación de Taiwán: Xi se comprometió a completar la reunificación de China. Traducción: devolver Taiwán a la patria. Esto fue recibido con un torrente de aplausos, lo que llevó al mensaje clave, dirigido simultáneamente a la nación china y a las fuerzas de «interferencia extranjera»: «No renunciaremos al uso de la fuerza y tomaremos todas las medidas necesarias para detener todos los movimientos separatistas». La conclusión: «La resolución de la cuestión de Taiwán es un asunto del propio pueblo chino, que debe decidir el pueblo chino».

También es bastante revelador que Xi ni siquiera mencionara a Xinjiang por su nombre: sólo por implicación, cuando subrayó que China debe fortalecer la unidad de todos los grupos étnicos. Xinjiang para Xi y los dirigentes significa la industrialización del Lejano Oeste y un nodo crucial en la BRI: no el objeto de una campaña de demonización imperial. Saben que las tácticas de desestabilización de la CIA utilizadas en el Tíbet durante décadas no funcionaron en Xinjiang.

El refugio contra la tormenta

Ahora vamos a desgranar algunas de las variables que afectan a los años tan duros que se avecinan para el PCCH.

Cuando Xi mencionó las «feroces tormentas que se avecinan», eso es lo que piensa en las 24 horas del día: Xi está convencido de que la URSS se derrumbó porque el Hegemón hizo todo lo posible por socavarla. No permitirá que un proceso similar haga descarrilar a China.

A corto plazo, la «tormenta» puede referirse a la última ronda de la guerra sin cuartel de Estados Unidos contra la tecnología china, por no hablar del libre comercio: impedir que China compre o fabrique chips y componentes para superordenadores.

Es justo considerar que Pekín mantiene el enfoque a largo plazo, apostando por que la mayor parte del mundo, especialmente el Sur Global, se alejara de la cadena de suministro de alta tecnología estadounidense y prefiera el mercado chino. A medida que los chinos sean cada vez más autosuficientes, las empresas tecnológicas estadounidenses acabarán perdiendo mercados mundiales, economías de escala y competitividad.

Xi tampoco mencionó a Estados Unidos por su nombre. Todos los dirigentes -especialmente el nuevo Politburó- son conscientes de que Washington quiere

«desvincularse» de China de todas las maneras posibles y seguirá desplegando provocativamente todas las vertientes posibles de la guerra híbrida.

Xi no entró en detalles durante su discurso, pero está claro que la fuerza motriz en el futuro será la innovación tecnológica vinculada a una visión global. Ahí es donde entra de nuevo la BRI, como campo de aplicación privilegiado de estos avances tecnológicos.

Sólo así se puede entender que Zhu Guangyao, ex viceministro de Finanzas esté seguro de que el PIB per cápita de China en 2035 duplicará al menos las cifras de 2019 y alcanzará los 20.000 dólares.

El reto para Xi y el nuevo Politburó es arreglar de inmediato el desequilibrio económico estructural de China. Y bombear de nuevo la «inversión» financiada por la deuda no funcionará.

Así que se puede apostar que el tercer mandato de Xi -que se confirmará a finales de esta semana- tendrá que concentrarse en la planificación rigurosa y la supervisión de la implementación, mucho más que durante sus anteriores años audaces, ambiciosos, abrasivos, pero a veces desconectados. El Politburó tendrá que prestar mucha más atención a las consideraciones técnicas. Xi tendrá que delegar una mayor autonomía en la elaboración de políticas a un grupo de tecnócratas competentes.

De lo contrario, volveremos a aquella sorprendente observación del entonces primer ministro Wen Jiabao en 2007: La economía china es «inestable, desequilibrada, descoordinada y, en última instancia, insostenible». Ahí es exactamente donde el Hegemón quiere que esté.

En la actualidad, las cosas están lejos de ser sombrías. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma afirma que, en comparación con el resto del mundo, la inflación del consumo en China es sólo «marginal»; el mercado de trabajo es estable; y los pagos internacionales son estables.

El informe de trabajo y las promesas de Xi también pueden considerarse como una vuelta de tuerca a los sospechosos geopolíticos angloamericanos habituales -Mackinder, Mahan, Spykman, Brzezinski-.

La asociación estratégica China-Rusia no tiene tiempo que perder con los juegos hegemónicos globales; lo que les impulsa es que más pronto que tarde estarán gobernando el Heartland -la isla del mundo- y más allá, con aliados desde el Rimland, y desde África hasta América Latina, todos participando en una nueva forma de globalización. Ciertamente con características chinas; pero, sobre todo, con características pan-euroasiáticas. La cuenta regresiva ya está en marcha.

Traducción nuestra

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Strategic Culture Foundation