AUTOS ELÉCTRICOS Y LA GUERRA POR LOS RECURSOS. Priti Gulati Cox y Stan Cox.

Priti Gulati Cox y Stan Cox.

Dibujo: Marian Kamensky, Austria.

17 de octubre 2022.

El mayor potencial de conflicto por los metales de las baterías puede no estar en Asia, África o América. Puede que no esté en ningún continente.

Gran parte del entusiasmo por la Ley de Reducción de la Inflación, que se convirtió en ley este verano, se centró en el impulso que debería dar a las ventas de vehículos eléctricos. Pero, lamentablemente, la fabricación y conducción de decenas de millones de turismos eléctricos individuales no nos llevará lo suficientemente lejos en el camino de acabar con las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el sobrecalentamiento de este planeta. Peor aún, es probable que la próxima carrera mundial para electrificar el vehículo personal exacerbe la degradación ecológica, las tensiones geopolíticas y los conflictos militares.

Las baterías que alimentan los vehículos eléctricos serán probablemente la fuente de una gran competencia internacional y el núcleo del problema reside en dos de los elementos metálicos utilizados para fabricar sus electrodos: el cobalto y el litio. La mayoría de los yacimientos de esos metales se encuentran fuera de las fronteras de Estados Unidos y harán que los fabricantes de este país (y de otros) dependan en gran medida de los suministros extranjeros para electrificar los viajes por carretera a la escala que se prevé.

Aventureros y oportunistas

En el negocio de las baterías, la República Democrática del Congo es conocida como «la Arabia Saudita del cobalto«. Durante dos décadas, su cobalto -el 80% de las reservas mundiales conocidas- ha sido muy apreciado por su papel en la fabricación de teléfonos móviles. Esta extracción de cobalto ya se ha cobrado un terrible tributo humano y ecológico.

Ahora, la presión para aumentar la producción de cobalto del Congo se intensifica a una escala asombrosa. Mientras que un teléfono contiene apenas milésimas de gramo de cobalto, la batería de un vehículo eléctrico tiene kilos de este metal, y habrá que fabricar un cuarto de millardos de estas baterías para electrificar por completo el parque automovilístico estadounidense actual.

No es de extrañar que el mundo de la inversión se concentre ahora en la capital del Congo, Kinshasa. En una notable serie de artículos a finales del año pasado, The New York Times informó de cómo la fiebre del cobalto en ese país se ha visto atrapada «en un ciclo familiar de explotación, codicia y juego que a menudo pone las estrechas aspiraciones nacionales por encima de todo».

La rivalidad más intensa es la que existe entre China, que en los últimos años ha estado comprando a gran velocidad operaciones de extracción de cobalto en el Congo, y Estados Unidos, que ahora se está poniendo al día. Estas dos naciones, escribió el Times, «han entrado en una especie de ‘Gran Juego'», en referencia al enfrentamiento del siglo XIX entre los imperios ruso y británico por Afganistán.

Quince de las 19 minas de cobalto del Congo están ahora bajo control chino. En esas minas y sus alrededores, la salud y la seguridad de los trabajadores se han visto gravemente comprometidas, mientras que los residentes locales han sido desplazados de sus hogares. Las personas que se cuelan en la zona para recoger los trozos de cobalto sobrantes para venderlos son tiroteadas. El asesinato de un hombre por parte de los militares congoleños (a instancias de los propietarios de las minas chinas) provocó una revuelta en su pueblo, durante la cual murió un manifestante.

El Times informó además de que «este año se colocaron tropas con AK-47 en el exterior de la mina, junto con guardias de seguridad contratados a una empresa fundada por Erik Prince».

Prince es conocido por haber sido el fundador y jefe de la empresa de mercenarios Blackwater, que cometió atrocidades durante las «guerras eternas» de Estados Unidos en la década de 2000. Entre otros desmanes, los mercenarios de Blackwater dispararon contra civiles desarmados tanto en Irak como en Afganistán y fueron condenados por los asesinatos y heridas que se produjeron. De 2014 a 2021, fue presidente de una empresa con sede en China, Frontier Services Group, que prestó servicios al estilo de Blackwater a empresas mineras en el Congo.

Prince se ha unido a lo que el Times llama «una oleada de aventureros y oportunistas que han llenado un vacío creado por la salida de las principales compañías mineras estadounidenses, y por la reticencia de otras empresas occidentales tradicionales a hacer negocios en un país con reputación de abusos laborales y sobornos.»

Neo-conquistadores

Forbes informó recientemente de que podrían necesitarse 384 minas más en todo el mundo de aquí a 2035 para mantener el suministro de cobalto, litio y níquel a las fábricas de baterías. Incluso si se produjera una rápida aceleración del reciclaje de los metales de las baterías viejas, seguirían siendo necesarias 336 nuevas minas.

Un director general de la industria de las baterías dijo a la revista:

Si nos fijamos en la ambición de Tesla de producir 20 millones de vehículos eléctricos al año en 2030, eso por sí solo requerirá cerca de dos veces el actual suministro mundial anual [de esos minerales] y eso antes de incluir a VW, Ford, GM y los chinos.

En la actualidad, la mayor parte de la producción mundial de litio tiene lugar en Australia, Chile y China, mientras que existen vastas reservas sin explotar en el sur de Bolivia, donde se une a Chile y Argentina en lo que se ha dado en llamar el «triángulo del litio». China posee minas de litio en todo ese triángulo y en Australia, y dos tercios del procesamiento de litio del mundo se realiza en instalaciones de propiedad china.

La extracción y el procesamiento del litio no es precisamente un negocio ecológico. En el desierto chileno de Atacama, por ejemplo, donde la extracción de litio requiere vastos estanques de evaporación, se necesitan medio millón de galones de agua por cada tonelada métrica de litio extraída. El proceso supone el 65% de la cantidad total de agua utilizada en esa región y provoca una gran contaminación del suelo y del agua, así como del aire.

Aunque evidentemente no le interesa la Madre Naturaleza, el magnate de los coches eléctricos de Tesla, Elon Musk, está intensamente interesado en integrar verticalmente la extracción de litio con la producción de baterías y vehículos eléctricos siguiendo el modelo chino. En consecuencia, lleva años intentando hacerse con las prístinas reservas de litio de Bolivia. Hasta que fue derrocado en un golpe de Estado en 2020, el presidente de ese país, Evo Morales, se interpuso en el camino de Musk, prometiendo «industrializar con dignidad y soberanía».

Cuando un usuario de Twitter acusó a Musk de ser cómplice del golpe, el magnate de Tesla respondió: «¡Golpearemos a quien queramos! Acéptenlo». (Más tarde eliminó el tuit). Como observaron en su momento Vijay Prashad y Alejandro Bejarano,

la admisión de Musk, por muy destemplada que sea, es al menos honesta… A principios de este año, Musk y su compañía revelaron que querían construir una fábrica de Tesla en Brasil, que se abastecería de litio de Bolivia; cuando escribimos sobre ello titulamos nuestro informe ‘Elon Musk está actuando como un neo-conquistador del litio de Sudamérica’.

Bolivia sigue tratando de explotar sus recursos de litio manteniéndolos bajo control nacional. Sin embargo, al no contar con suficientes recursos económicos y técnicos, el gobierno se ha visto obligado a solicitar capital extranjero, habiendo reducido el número de empresas candidatas a seis: una estadounidense, una rusa y cuatro chinas. Se espera que a finales de año seleccione a una o varias de ellas para que se asocien con su empresa estatal, Yacimientos de Litios Bolivianos. Independientemente de quién obtenga el contrato, las fricciones entre los tres países pretendientes podrían dar lugar a una versión del Gran Juego del Hemisferio Occidental.

Y haga lo que haga, no olvide que el Afganistán controlado por los talibanes, una tierra rica en litio con siglos de amarga experiencia en la acogida de grandes potencias es otro escenario potencial de rivalidad y conflicto. De hecho, los invasores soviéticos identificaron por primera vez los recursos de litio de ese país hace cuatro décadas.

Durante la ocupación estadounidense de Afganistán en este siglo, los geólogos confirmaron la existencia de grandes yacimientos, y el Pentágono etiquetó rápidamente al país -lo han adivinado- como una potencial «Arabia Saudita del litio «. Según la revista The Diplomat, con sede en Asia-Pacífico, la fiebre del litio está ahora en marcha allí y «países como China, Rusia e Irán ya han revelado sus intenciones de desarrollar «relaciones amistosas» con los talibanes», mientras compiten por la oportunidad de hacer alarde de su generosidad y «ayudar» a ese país a explotar sus recursos.

No mires hacia abajo

El mayor potencial de conflicto por los metales de las baterías puede no estar en Asia, África o América. Puede que no esté en ningún continente. El futuro campo de batalla más grave y potencialmente más destructivo puede estar en aguas internacionales, donde los nódulos polimetálicos -grumos de minerales densos, a menudo comparados con las patatas por su tamaño y forma- están esparcidos en gran número por vastas regiones del fondo oceánico. Contienen una gran cantidad de elementos metálicos, entre los que se encuentran no sólo el litio y el cobalto, sino también el cobre, otro metal necesario en grandes cantidades para la fabricación de baterías. Según un informe de Naciones Unidas, un solo yacimiento de nódulos, la zona Clarion-Clipperton (ZCC), de 1,7 millones de millas cuadradas, situada en el Océano Pacífico al sureste de las islas Hawai, contiene más cobalto que todos los recursos terrestres juntos.

(Fuente de la imagen original de la infografía sobre la abundancia promedio de nódulos )

Un organismo de la ONU, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, expide licencias de exploración a las empresas mineras patrocinadas por los gobiernos nacionales y tiene la intención de empezar a autorizar la extracción de nódulos en la ZCC para el próximo año. Los métodos de extracción de nódulos polimetálicos aún no se han desarrollado del todo ni se han utilizado a gran escala, pero los cazadores de metales anuncian el proceso como mucho menos destructivo que la extracción terrestre de cobalto y litio. Da la impresión de que será tan suave que ni siquiera se tratará de minería tal y como la conocemos, sino de algo más parecido a pasar una aspiradora por el fondo marino.

No lo crean ni por un segundo. En sólo una pequeña porción de la ZCC, los científicos han identificado más de 1000 especies animales y sospechan que al menos otras mil también viven allí, junto con 100.000 especies microbianas. Por supuesto, todas las criaturas que se encuentren en el camino de las operaciones mineras morirán, y todo lo que viva en la superficie de esos nódulos será eliminado del ecosistema. Las máquinas recolectoras de nódulos, tan grandes como las cosechadoras de trigo, levantarán enormes nubes de sedimentos que probablemente se desplazarán a lo largo de miles de kilómetros antes de asentarse, enterrar y matar aún más vida marina.

Resumiendo: Estados Unidos, la Arabia Saudí de la codicia verde, codicia ahora un par de metales de importancia crítica para la industria de los vehículos eléctricos, el cobalto y el litio, cuyas reservas se concentran en un número reducido de países. Sin embargo, los minerales también pueden ser extraídos directamente del lecho marino en cantidades ingentes en lugares muy alejados de la jurisdicción de cualquier nación. Desde el punto de vista medioambiental, geopolítico y militar, ¿Qué podría salir mal?

Mucho, por supuesto. Escribiendo para el Centro para la Seguridad Marítima Internacional el año pasado, el oficial de guerra de superficie de la Guardia Costera de EE. UU., el teniente Kyle Cregge, argumentó que la Guardia Costera y la Marina deberían tener una presencia destacada en las zonas de explotación minera de los fondos marinos. Subrayó que la Ley de Recursos Minerales Duros de los Fondos Marinos de 1980 «reivindicaba el derecho de Estados Unidos a explotar los fondos marinos en aguas internacionales, e identificaba específicamente a la Guardia Costera como responsable de su cumplimiento».

Reconoció que el patrullaje de las zonas de explotación minera de los fondos marinos podría crear algunas situaciones peligrosas. Como dijo, «la Guardia Costera se enfrentará al mismo problema que la Marina de los Estados Unidos con sus operaciones de libertad de navegación en lugares como el Mar de China Meridional». Pero al poner potencialmente sus buques en peligro, escribió, «los servicios buscan reforzar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar como reflejo del derecho internacional consuetudinario». (¡Olvida el hecho de que Estados Unidos nunca ha firmado el tratado sobre el Derecho del Mar!). Cregge predijo entonces que, «entre los más desafiantes en una futura competencia por los fondos marinos estarían China y Rusia, estados que ya han utilizado el derecho en el Mar del Sur de China y en las regiones árticas, respectivamente, para perseguir sus ganancias territoriales».

Por si fuera poco, la explotación de los fondos marinos podría no sólo desencadenar un conflicto militar, sino convertirse en parte integrante de la propia lucha bélica. Manabrata Guha, investigador de la teoría de la guerra en la Universidad de Nueva Gales del Sur, declaro a la cadena de televisión australiana ABC que los datos, incluidos los mapas topográficos o térmicos del fondo marino, obtenidos mediante la exploración de los fondos marinos por proyectos de explotación minera, podrían ser de gran valor para las fuerzas armadas de una nación. Según ABC,

Sólo el 9 por ciento del fondo oceánico está cartografiado en alta resolución, en comparación con cerca del 99 por ciento de la superficie de Marte, un punto ciego que afecta tanto a los mineros de aguas profundas como a los planificadores militares. Merece la pena tener todo esto en cuenta, porque aunque el océano Pacífico está llamado a ser el mar con mayor potencial minero, también alberga la tensión geopolítica más importante de este siglo: el ascenso de China, y la respuesta de Estados Unidos a él.

El Mar de la China Meridional, rico en recursos, en particular, señala ABC, ha sido durante mucho tiempo un potencial punto de inflamación entre China y Estados Unidos. Como especuló Guha, el uso de los datos submarinos por parte de Estados Unidos en la región «podría ampliarse más allá de su enfoque centrado en la batalla para incluir también los ataques a la infraestructura civil, las finanzas y los sistemas culturales». Y añadió: «El dominio submarino proporciona otro vector, otro «agujero» potencial en el que los estadounidenses buscarían penetrar», gracias al hecho, como señaló, de que Estados Unidos está entre 20 y 30 años por delante de China en tecnología de mapeo submarino.

«Quieres escoger y elegir dónde dañas al adversario hasta tal punto que todo su sistema se derrumba», dijo. «Esa es la idea de la guerra multidominio… la idea es provocar un colapso sistémico».

La carga del camión de grande

¿Colapso sistémico? ¿De verdad? En lugar de idear tecnologías para derribar otras sociedades, en este momento cada vez más caldeado momento cada vez más caldeado, ¿no deberíamos centrarnos en cómo evitar nuestro propio colapso sistémico?

Es poco probable que una flota nacional de autos con baterías resulte sostenible y podría tener consecuencias catastróficas a nivel mundial. Es hora de considerar una revisión de todo el sistema de transporte para alejarlo de la fijación en los vehículos personales y acercarlo a los desplazamientos a pie, a los pedales y a un sistema de transporte público nacional realmente eficaz (así como a otros muy locales), que podría funcionar con electricidad, al tiempo que quizás ayudaría a evitar futuras guerras de recursos desastrosas.

Esta transformación, incluso si se produjera, llevaría, por supuesto, mucho tiempo. Durante ese periodo, los vehículos eléctricos seguirán fabricándose en cantidad. Así que, por ahora, para reducir su impacto en la humanidad y en la Tierra, Estados Unidos debería aspirar a producir menos vehículos y mucho más pequeños que los previstos actualmente. Al fin y al cabo, las versiones electrificadas de los grandes camiones y los SUV, todoterrenos del momento, también requerirán baterías más grandes y pesadas (como la de la camioneta F-150 Lightning, que pesa 1.800 libras (1) y tiene el tamaño de dos colchones). Por supuesto, contendrán cantidades proporcionalmente mayores de cobalto, litio y cobre.

La verdadera carga de una batería masiva en un coche o camión eléctrico la soportará no sólo el sistema de suspensión del vehículo, sino las personas y los ecosistemas que tengan la mala suerte de estar en la cadena de suministro global que la producirá o cerca de ella. Y esas personas pueden estar entre las primeras de los millones que se verán amenazadas por una nueva oleada de conflictos geopolíticos y militares en lo que debería considerarse como las zonas de sacrificio verdes del mundo.

Traducción nuestra.

*Stan Cox, habitual de TomDispatch, es investigador de estudios de la ecosfera en el Land Institute. Es autor de The Path to a Livable Future: A New Politics to Fight Climate Change, Racism, and the Next Pandemic, The Green New Deal and Beyond: Ending the Climate Emergency While We Still Can, y la actual serie climática In Real Time de City Lights Books. Encuéntralo en Twitter en @CoxStan

*Priti Gulati Cox es una artista y organizadora local de CODEPINK Sidewalk Gallery of Congress, un espacio de arte callejero comunitario en Salina, Kansas. Su actual obra visual It’s Time (Es la hora) está creciendo mes a mes mientras relata lo que podría ser la era más fatídica para nuestro país desde la década de 1860. Encuéntrala en Twitter en @PritiGCox.

Nota nuestra

(1) Esa referencia es al peso del marco o chasis de la camioneta, como se expresa en la nota que incluyen los autores. Esta camioneta que en la nota aun estaba construyéndose en el 2021, ya salió al mercado y su peso total oscila entre dos a cerca de 3 toneladas y una longitud que varia entre 5 a 5,8 metros dependiendo del modelo. Vean dos modelos y sus dimensiones y peso aquí: https://somoselectricos.com/marcas-vehiculos-electricos/ford/f-150-lightning/ y aquí: https://zeperfs.com/es/fiche4791-ford-f-150-svt-lightning.htm

Fuente Original: TomDispatch.com

Fuente tomada: Consortium News