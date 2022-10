RUSIA CORTEJA A LOS PAÍSES MUSULMANES COMO SOCIOS ESTRATÉGICOS DE EURASIA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Foto: PHOTO/RAMIL SITDIKOV/KREMLIN via AP. De izquierda a derecha en primera fila: el emir de Qatar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, el presidente ruso Vladimir Putin, el presidente de Kazajistán Kassym-Jomart Tokayev, y el presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan posan para una foto en la cumbre de la Conferencia sobre la Interacción y las Medidas de Confianza en Asia (CICA), en Astana, Kazajistán, el jueves 13 de octubre de 2022.

14 de octubre 2022.

Todo lo que importa en el complejo proceso de integración de Eurasia volvió a estar en juego en Astana, ya que la –rebautizada– capital kazaja acogió la VI Conferencia sobre Interacción y Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA) .

El pase de lista fue una belleza euroasiática, con los líderes de Rusia y Bielorrusia (EAEU), Asia Occidental (Azerbaiyán, Turquía, Irak, Irán, Qatar, Palestina) y Asia Central (Tayikistán, Uzbekistán, Kirguistán).

China y Vietnam (Este y Sudeste Asiático) asistieron a nivel de vicepresidentes.

CICA es un foro multinacional centrado en la cooperación hacia la paz, la seguridad y la estabilidad en Asia. El presidente kazajo, Tokayev, reveló que CICA acaba de adoptar una declaración para convertir el foro en una organización internacional.

CICA ya ha establecido una asociación con la Unión Económica de Eurasia (EAEU). Entonces, en la práctica, pronto estará trabajando codo a codo con la OCS, la EAEU y, sin duda, BRICS+.

La asociación estratégica Rusia-Irán se destacó de manera destacada en CICA, especialmente después de que Irán fuera bienvenido a la OCS como miembro de pleno derecho.

El presidente Raeisi, dirigiéndose al foro, enfatizó la noción crucial de una “nueva Asia” emergente, donde la “convergencia y la seguridad” no son “compatibles con los intereses de los países hegemónicos y cualquier intento de desestabilizar a las naciones independientes tiene objetivos y consecuencias más allá de las geografías nacionales. y, de hecho, tiene como objetivo la estabilidad y la prosperidad de los países de la región”.

Para Teherán, ser socio en la integración de CICA, dentro de un laberinto de instituciones panasiáticas, es esencial después de todas estas décadas de “máxima presión” desatada por Hegemon.

Además, abre una oportunidad, como señaló Raeisi, para que Irán se beneficie de la “infraestructura económica de Asia”.

El presidente ruso Vladimir Putin, como era de esperar, fue la estrella del espectáculo en Astana. Es esencial señalar que Putin cuenta con el apoyo de “todas” las naciones representadas en CICA.

Los acuerdos bilaterales de alto nivel con Putin incluyeron al Emir de Qatar: todos los que importan en Asia occidental quieren hablar con la Rusia “aislada”.

Putin pidió “compensación por los daños causados ​​a los afganos durante los años de ocupación” (todos sabemos que el Imperio del Caos, las Mentiras y el Saqueo la rechazarán), y enfatizó el papel clave de la OCS para desarrollar Afganistán.

Afirmó que Asia, “donde los nuevos centros de poder se están fortaleciendo, juega un papel importante en la transición hacia un orden mundial multipolar”.

Advirtió que “existe una amenaza real de hambruna y crisis a gran escala en el contexto de la volatilidad de los precios de la energía y los alimentos en el mundo”.

Además, pidió el fin de un sistema financiero que beneficia a los «mil millones de oro», que «viven a expensas de los demás» (no hay nada «dorado» en estos «mil millones»: en el mejor de los casos, esa definición de riqueza se aplica a 10 millones).

Y subrayó que Rusia está haciendo todo lo posible para “formar un sistema de seguridad igual e indivisible”. Exactamente lo que vuelve completamente locas a las élites imperiales hegemónicas.

«Oferta que no puedes rechazar» muerde el polvo

La inminente yuxtaposición entre CICA y SCO y EAEU es otro ejemplo de cómo se están uniendo las piezas del complejo rompecabezas de Eurasia.

Turquía y Arabia Saudita, en teoría, aliados militares imperiales acérrimos, están ansiosos por unirse a la OCS, que recientemente dio la bienvenida a Irán como miembro de pleno derecho.

Eso explica la elección geopolítica de Ankara y Riad de evitar enérgicamente la ofensiva imperial de rusofobia y sinofobia.

Erdogan, como observador en la reciente cumbre de la OCS en Samarcanda, envió exactamente este mensaje. La OCS está llegando rápidamente al punto en el que es posible que nos sentemos en la misma mesa y tomemos importantes decisiones consensuadas, no solo los «RIC» (Rusia, India, China) en BRICS (que pronto se expandirá a BRICS+), sino posiblemente los mejores jugadores en países musulmanes: Irán, Pakistán, Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Qatar.

Este proceso en evolución, no exento de serios desafíos, atestigua el impulso concertado de Rusia y China para incorporar las tierras del Islam como socios estratégicos esenciales para forjar el mundo multipolar post-occidental. Llámalo una islamización blanda de la multipolaridad.

No es de extrañar que el eje angloamericano esté absolutamente petrificado.

Ahora pasemos a una ilustración gráfica de todo lo anterior: la forma en que se está jugando en los mercados energéticos: la ya legendaria reunión de la OPEP+ en Viena hace una semana.

Se incorporó un cambio geopolítico tectónico en la decisión, colectiva, de reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles por día.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita emitió una nota muy diplomática con una información asombrosa para aquellos equipados para leer entre líneas.

A todos los efectos prácticos, el combo detrás del lector de teleprompter en Washington había emitido una amenaza característica de la mafia para detener la “protección” a Riyadh si la decisión sobre los recortes de petróleo se tomaba antes de las elecciones intermedias de EE. UU.

Solo que esta vez la «oferta que no puedes rechazar» no me convenció. La OPEP+ tomó una decisión colectiva, encabezada por Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Después de que Putin y MBS se llevaran bien, le tocó a Putin recibir al presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Sheikh Zayed, o MBZ, el mentor de MBS, en el impresionante Palacio Konstantinovsky en San Petersburgo, que data de la época de Pedro el Grande.

Esa fue una especie de celebración informal de cómo la OPEP+ había provocado, con un solo movimiento, una debacle estratégica de superpotencia en lo que respecta a la geopolítica del petróleo, que el Imperio había controlado durante un siglo.

Todo el mundo recuerda, después del bombardeo, la invasión y la ocupación de Irak en 2003, cómo los neoconservadores estadounidenses se jactaban de que “somos la nueva OPEP”.

Bueno, ya no. Y el movimiento tuvo que venir de los “aliados” rusos y estadounidenses del Golfo Pérsico cuando todos esperaban que eso sucediera el día que una delegación china aterrice en Riyadh y pida el pago de toda la energía que necesitan en yuanes.

La OPEP+ descubrió el farol estadounidense y dejó a la superpotencia seca. Entonces, ¿qué van a hacer para “castigar” a Riyadh y Abu Dhabi? ¿Llamar al CENTCOM en Qatar y Bahrein para movilizar sus portaaviones y desencadenar un cambio de régimen?

Lo que es seguro es que los psicópatas straussianos/neoconservadores a cargo en Washington se duplicarán en la guerra híbrida.

El arte de “propagar la inestabilidad”

En San Petersburgo, mientras se dirigía a MBZ, Putin dejó en claro que es la OPEP+, encabezada por Rusia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, la que ahora está marcando el ritmo para “estabilizar los mercados energéticos globales” para que los consumidores y proveedores “se sientan tranquilos, estable y confiado” y la oferta y la demanda “se equilibrarían”.

En el frente del gas, en la Semana de la Energía Rusa, el CEO de Gazprom, Alexey Miller, dejó en claro que Rusia aún puede «salvar» a Europa de un agujero negro energético.

Nord Stream (NS) y Nord Stream 2 (NS2) pueden entrar en funcionamiento: pero todos los obstáculos políticos deben eliminarse antes de que comience cualquier trabajo de reparación en las tuberías.

Y en Asia Occidental, Miller dijo que ya se han planeado adiciones a Turk Stream, para deleite de Ankara, deseosa de convertirse en un centro energético clave.

En un camino paralelo, está absolutamente claro que la táctica desesperada del G7 de imponer un tope en el precio del petróleo, lo que se traduce como el uso de armas de las sanciones extendidas al mercado energético global, es una propuesta perdedora.

A poco más de un mes de la celebración del G20 en Bali, la ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, no podía dejarlo más claro: “Cuando Estados Unidos impone sanciones utilizando instrumentos económicos, eso crea un precedente para todo”, sembrando la inestabilidad “no solo para Indonesia”. pero para todos los demás países.”

Mientras tanto, todos los países de mayoría musulmana están prestando mucha atención a Rusia. La asociación estratégica Rusia-Irán avanza ahora en paralelo a la entente Rusia-Saudí-EAU como vectores cruciales de multipolaridad.

En un futuro próximo, todos estos vectores están obligados a unirse en lo que idealmente debería ser una supraorganización capaz de gestionar la historia principal del siglo XXI: la integración de Eurasia.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Almayadeen