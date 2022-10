LA DELGADA LÍNEA ROJA: LA OTAN NO PUEDE PERMITIRSE PERDER KABUL Y KIEV. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

Imagen: OTL.

12 de octubre 2022.

Rusia no permitirá que el Imperio controle Ucrania, cueste lo que cueste. Eso está intrínsecamente ligado al futuro de la Gran Asociación de Eurasia.

Empecemos con “Pipelineistan”. Hace casi siete años, mostré cómo Siria fue la última guerra de Pipelineistan.

Damasco había rechazado el plan -estadounidense- de un gasoducto Qatar-Turquía, en beneficio de Irán-Irak-Siria (para el que se firmó un memorando de entendimiento).

Lo que siguió fue una campaña despiadada y concertada de «Assad debe irse»: la guerra por delegación como camino hacia el cambio de régimen. El dial tóxico subió exponencialmente con la instrumentalización de ISIS – otro capítulo de la guerra del terror (la cursiva es mía). Rusia bloqueó al ISIS, impidiendo así el cambio de régimen en Damasco. El oleoducto favorecido por el Imperio del Caos mordió el polvo.

Ahora el Imperio finalmente se vengó, volando los gasoductos existentes -Nord Stream (NS) y Nord Steam 2 (NS2)- que llevan o están a punto de llevar gas ruso a un competidor económico imperial clave: la UE.

A estas alturas todos sabemos que la línea B de la NS2 no ha sido bombardeada, ni siquiera perforada, y está lista para funcionar. Reparar las otras tres líneas -perforadas- no sería un problema: cuestión de dos meses, según los ingenieros navales. El acero de los Nord Streams es más grueso que el de los barcos modernos. Gazprom se ha ofrecido a repararlos, siempre y cuando los europeos se comporten como adultos y acepten estrictas condiciones de seguridad.

Todos sabemos que eso no va a ocurrir. Nada de lo anterior se discute en los medios de comunicación de la OTAN. Eso significa que el Plan A de los sospechosos habituales sigue en pie: crear una escasez de gas natural artificiosa, que conduzca a la desindustrialización de Europa, todo ello como parte del Gran Reinicio, rebautizado como «La Gran Narrativa».

Mientras tanto, el Show de los Muppets de la UE está discutiendo el noveno paquete de sanciones contra Rusia. Suecia se niega a compartir con Rusia los resultados de la dudosa «investigación» interna de la OTAN sobre quién voló los Nord Streams.

En la Semana de la Energía de Rusia, el Presidente Putin resumió la cruda realidad.

Europa culpa a Rusia de la fiabilidad de sus suministros energéticos, a pesar de que recibía todo el volumen que compraba con contratos fijos.

Los «orquestadores de los ataques terroristas del Nord Stream son los que se benefician de ellos».

La reparación de los ramales del Nord Stream «sólo tendría sentido en caso de que se mantuviera el funcionamiento y la seguridad».

La compra de gas en el mercado al contado supondrá una pérdida de 300.000 millones de euros para Europa.

El aumento de los precios de la energía no se debe a la Operación Militar Especial (OEM), sino a las propias políticas de Occidente.

Sin embargo, el espectáculo del «Dead Can Dance» debe continuar. Mientras la UE se prohíbe a sí misma comprar energía rusa, la eurocracia de Bruselas dispara su deuda con el casino financiero. Los amos imperiales se ríen hasta el cansancio con esta forma de colectivismo, ya que siguen beneficiándose de la utilización de los mercados financieros para saquear a naciones enteras.

Lo que nos lleva a la conclusión: los psicópatas straussianos/neoconservadores que controlan la política exterior de Washington podrían eventualmente -y la palabra clave es «podrían»- dejar de armar a Kiev y comenzar las negociaciones con Moscú sólo después de que sus principales competidores industriales en Europa quiebren.

Pero ni siquiera eso sería suficiente, porque uno de los principales mandatos «invisibles» de la OTAN es capitalizar, por todos los medios necesarios, los recursos alimentarios de la estepa póntico-caspiana: estamos hablando de 1 millón de km2 de producción de alimentos desde Bulgaria hasta Rusia.

Judo en Kharkov

La Operación Militar Especial se ha convertido rápidamente en una Operación Antiterrorista (CTO por sus siglas en ingles) «suave», incluso sin un anuncio oficial. El enfoque, sin rodeos, del nuevo comandante general con plena carta blanca del Kremlin, el general Surovikin, alias «Armagedón», habla por sí mismo.

No hay absolutamente ningún indicador que apunte a una derrota rusa en ninguna parte de los más de 1.000 kilómetros de la línea del frente. La retirada a marchas forzadas de Kharkov puede haber sido un golpe maestro: la primera etapa de un movimiento de judo que, revestido de legalidad, se desarrolló plenamente tras el bombardeo terrorista de Krymskiy Most, el puente de Crimea.

Veamos la retirada de Kharkov como una trampa, como si Moscú demostrara gráficamente su «debilidad». Eso llevó a las fuerzas de Kiev -en realidad, a sus manejadores de la OTAN- a regodearse en la «huida» de Rusia, a abandonar toda precaución y a ir a por todas, embarcándose incluso en una espiral de terror, desde el asesinato de Darya Dugina hasta el intento de destrucción de Krymskiy Most.

En términos de la opinión pública del Sur Global, ya se ha establecido que el espectáculo matutino de misiles del General Armagedón es una respuesta legal (la cursiva es mía) a un estado terrorista. Puede que Putin haya sacrificado, durante un tiempo, una pieza en el tablero de ajedrez, Jarkov: después de todo, el mandato de la Operación Militar Especial no es mantener el terreno, sino desmilitarizar Ucrania.

Moscú incluso ganó después de Járkov: todo el equipo militar ucraniano acumulado en la zona fue lanzado a las ofensivas, sólo para que el ejército ruso se dedicara alegremente a las prácticas de tiro sin parar.

Y luego está lo realmente decisivo: Kharkov puso en marcha una serie de movimientos que permitieron a Putin ir finalmente a por el jaque mate, a través del CTO «blando» de misiles, reduciendo al Occidente colectivo a un montón de pollos sin cabeza.

Paralelamente, los sospechosos habituales siguen dando vueltas sin descanso a su nueva «narrativa» nuclear. El ministro de Asuntos Exteriores, Lavrov, se ha visto obligado a repetir hasta la saciedad que, según la doctrina nuclear rusa, sólo se puede atacar en respuesta a un ataque «que ponga en peligro toda la existencia de la Federación Rusa».

El objetivo de los psicópatas asesinos de D.C. -en sus salvajes sueños húmedos- es provocar a Moscú para que utilice armas nucleares tácticas en el campo de batalla. Ese fue otro vector para apresurar el momento del ataque terrorista en el puente de Crimea: después de que todos los planes de la inteligencia británica habían estado dando vueltas durante meses. Todo eso quedó en nada.

La histérica maquinaria propagandística straussiana/neoconservadora está culpando frenéticamente, de forma preventiva, a Putin: está «acorralado», está «perdiendo», se está «desesperando» por lo que lanzará un ataque nuclear.

No es de extrañar que el Reloj del Juicio Final establecido por el Boletín de los Científicos Atómicos en 1947 se sitúe ahora a sólo 100 segundos de la medianoche. Justo a las «puertas del Juicio Final».

Aquí es donde un grupo de psicópatas americanos nos está llevando.

La vida a las puertas del Juicio Final

Mientras el Imperio del Caos, la Mentira y el Saqueo está petrificado por el sorprendente doble fracaso de un ataque económico/militar masivo, Moscú se prepara sistemáticamente para la próxima ofensiva militar. Tal como están las cosas, está claro que el eje angloamericano no negociará. Ni siquiera lo ha intentado en los últimos 8 años, y no va a cambiar de rumbo, ni siquiera incitado por un coro angelical que va desde Elon Musk hasta el Papa Francisco.

En lugar de ir a tope con Timur, acumulando una pirámide de cráneos ucranianos, Putin ha convocado eones de paciencia taoísta para evitar soluciones militares. El terror en el puente de Crimea puede haber sido un cambio de juego. Pero los guantes de terciopelo no se han quitado del todo: La rutina aérea diaria del General Armagedón todavía puede ser vista como una advertencia – relativamente educada. Incluso en su último e histórico discurso, que contenía una salvaje acusación a Occidente, Putin dejó claro que siempre está abierto a las negociaciones.

Sin embargo, a estas alturas, Putin y el Consejo de Seguridad saben por qué los estadounidenses simplemente no pueden negociar. Puede que Ucrania no sea más que un peón en su juego, pero sigue siendo uno de los nodos geopolíticos clave de Eurasia: quien lo controla, disfruta de una profundidad estratégica adicional.

Los rusos son muy conscientes de que los sospechosos habituales están obsesionados con hacer saltar por los aires el complejo proceso de integración de Eurasia, empezando por la BRI de China. No es de extrañar que importantes instancias de poder en Pekín estén «inquietas» con la guerra. Porque eso es muy malo para los negocios entre China y Europa a través de varios corredores trans-euroasiáticos.

Putin y el Consejo de Seguridad ruso también saben que la OTAN abandonó Afganistán -un fracaso absolutamente miserable- para poner todas sus fichas en Ucrania. Así que perder tanto Kabul como Kiev será el último golpe mortal: eso significa abandonar el siglo XXI euroasiático a la asociación estratégica Rusia-China-Irán.

El sabotaje -desde los Nord Streams hasta el Krymskiy Most- delata el juego de la desesperación. Los arsenales de la OTAN están prácticamente vacíos. Lo que queda es una guerra de terror: la sirianización, en realidad la ISIS-zación del campo de batalla. Gestionada por la descerebrada OTAN, actuada sobre el terreno por una horda de carne de cañón salpicada de mercenarios de al menos 34 naciones.

Así que Moscú puede verse obligada a llegar hasta el final -como reveló el totalmente desencajado Dmitri Medvédev-: ahora se trata de eliminar un régimen terrorista, desmantelar totalmente su aparato de seguridad política y luego facilitar el surgimiento de una entidad diferente. Y si la OTAN sigue bloqueándolo, el choque directo será inevitable.

La delgada línea roja de la OTAN es que no pueden permitirse perder tanto Kabul como Kiev. Sin embargo, han hecho falta dos actos de terror -en Pipelineistán y en Crimea- para imprimir una línea roja mucho más cruda y ardiente: Rusia no permitirá que el Imperio controle Ucrania, cueste lo que cueste. Eso está intrínsecamente ligado al futuro de la Gran Asociación de Eurasia. Bienvenidos a la vida en el umbral del Juicio Final.

Traducción nuestra.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Fuente: Strategic Culture Foundation