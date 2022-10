UNA TORMENTA PERFECTA EN LA POLÍTICA EXTERIOR ESTADOUNIDENSE. MK Bhadrakumar.

MK Bhadrakumar.

11 de octubre 2022.

El viejo adagio dice que una buena política exterior es el reflejo de la política nacional. Se está gestando una tormenta perfecta en el frente de la política exterior de Estados Unidos, desencadenada por la decisión de la OPEP del jueves de recortar la producción de petróleo en 2 millones de barriles al día, lo que, por un lado, hará subir el precio de la gasolina para el consumidor nacional y, por otro, pondrá al descubierto las prioridades de la política exterior de la Administración Biden, que está muy desviada.

En su nivel más obvio, la decisión de la OPEP confirma la creencia de que Washington ha perdido su influencia con el cártel de países productores de petróleo. Esto se atribuye al deterioro de las relaciones de Estados Unidos con Arabia Saudí durante la presidencia de Biden. Pero, fundamentalmente, ha surgido una contradicción entre los intereses de EEUU y los de los países productores de petróleo.

Las contradicciones no son nada nuevo en la geopolítica del petróleo. Los años 70 y 80 fueron testigos de dos grandes «crisis del petróleo». Una fue provocada por el hombre, mientras que la otra fue una interacción de fuerzas históricas: la guerra del Yom-Kippur de 1973 y la revolución iraní de 1979.

Tras la guerra del Yom-Kippur, los países árabes convirtieron el petróleo en un arma y proclamaron un embargo petrolífero a los países occidentales que se consideraba que habían apoyado a Israel en la guerra. El resultado fue que el precio del petróleo subió casi un 300% en menos de 6 meses, paralizando la economía mundial.

El presidente Nixon pidió a las gasolineras que no vendieran gasolina desde el sábado por la noche hasta el lunes por la mañana. La crisis afectó más a la industria que al consumidor medio.

En 1979, la revolución iraní afectó a las tasas de producción de petróleo y el suministro mundial de petróleo se redujo en un 4%. Cundió el pánico, la demanda de crudo se disparó y el precio se duplicó con creces.

La Administración Biden tentó al destino subestimando la importancia del petróleo en términos económicos y políticos modernos e ignorando que el petróleo seguirá siendo la fuente de energía dominante en todo el mundo en el futuro previsible, alimentando todo, desde los coches y la calefacción doméstica hasta los grandes titanes de la industria y las plantas de fabricación.

Una transición fluida a la energía verde a lo largo del tiempo depende en gran medida de la disponibilidad continua de combustibles fósiles abundantes y baratos. Pero la Administración Biden ignoró que los que tienen reservas de petróleo ejercen un enorme poder sobre nuestros sistemas energéticos centrados en el petróleo, y los que lo compran son, por el contrario, terriblemente dependientes del mercado y de las relaciones diplomáticas que lo impulsan.

Las potencias occidentales son demasiado ingenuas para pensar que una superpotencia energética como Rusia puede ser simplemente «borrada» del ecosistema. En una «guerra energética» con Rusia, están condenadas a terminar como perdedoras.

Históricamente, las naciones occidentales han comprendido el imperativo de mantener buenas relaciones diplomáticas con los países productores de petróleo. Pero Biden tiró la cautela al viento al insultar a Arabia Saudí llamándola un estado «paria». No cabe esperar ninguna mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudí bajo la mirada de Biden. Los saudíes desconfían de las intenciones estadounidenses.

La congruencia de intereses por parte de la OPEP para mantener los precios altos se debe esencialmente a que necesitan los ingresos extra para su presupuesto de gastos y para mantener un nivel de inversión saludable en la industria petrolera. El Fondo Monetario Internacional proyectó en abril el precio de equilibrio del petróleo de Arabia Saudí -el precio del petróleo con el que equilibraría su presupuesto- en 79,20 dólares el barril.

El gobierno saudí no divulga su supuesto precio de equilibrio del petróleo. Pero un informe de Reuters sugiere que el nivel de precios preferido sería de entre 90 y 100 dólares por barril de crudo Brent, nivel que no tendrá un gran impacto en la economía mundial. Por supuesto, más de 100 dólares será una ganancia inesperada.

Mientras tanto, se está gestando una crisis «sistémica». Es natural que la OPEP vea con escepticismo las recientes medidas de Estados Unidos y la UE para frenar las exportaciones de petróleo de Rusia. Occidente racionaliza estas medidas como un intento de reducir drásticamente los ingresos de Rusia procedentes de las exportaciones de petróleo (lo que se traduce en su capacidad de resistencia para luchar en la guerra de Ucrania). La última medida del G7 de poner un tope a los precios a los que Rusia puede vender su petróleo está llevando las cosas al extremo.

La OPEP lo considera un cambio de paradigma, ya que desafía implícitamente la supuesta prerrogativa del cártel de garantizar que la oferta mundial de petróleo se ajuste a la demanda, donde una de las medidas clave del equilibrio entre oferta y demanda es el precio. Podría decirse que Occidente está creando de facto un cártel rival de países consumidores de petróleo para regular el mercado del petróleo.

No cabe duda de que la maniobra de Occidente sienta un precedente: prescribir por razones geopolíticas el precio al que un país productor de petróleo tiene derecho a exportarlo. Si hoy es Rusia, mañana puede ser también Arabia Saudí o Irak. La decisión del G7, si se aplica, erosionará el papel clave de la OPEP en la regulación del mercado mundial del petróleo.

Por ello, la OPEP se está oponiendo de forma proactiva. Su decisión de reducir la producción de petróleo en 2 millones de barriles diarios y mantener el precio del petróleo por encima de los 90 dólares por barril es una burla a la decisión del G7. La OPEP estima que las opciones de Washington para contrarrestar a la OPEP+ son limitadas. A diferencia de la historia energética pasada, Estados Unidos no tiene hoy un solo aliado dentro del grupo OPEP+.

Debido a la creciente demanda interna de petróleo y gas, es totalmente concebible que las exportaciones estadounidenses de ambos productos se vean reducidas. Si eso ocurre, Europa será la más perjudicada. En una entrevista concedida a FT la semana pasada, el primer ministro belga, Alexander De Croo, advirtió que, a medida que se acerca el invierno, si no se reducen los precios de la energía, «nos arriesgamos a una desindustrialización masiva del continente europeo y las consecuencias a largo plazo de ello podrían ser realmente muy profundas».

Y añadió estas escalofriantes palabras:

Nuestras poblaciones están recibiendo facturas que son completamente demenciales. En algún momento, se romperá. Entiendo que la gente esté enfadada… la gente no tiene medios para pagarla.

De Croo advertía de la probabilidad de que se produzcan disturbios sociales y políticos en los países europeos.

Sin duda, se trata de un cambio tectónico en la geopolítica que probablemente resulte más importante que el conflicto de Ucrania en la conformación del orden mundial multipolar.

Esta tormenta perfecta en la política exterior de Biden también puede repercutir en las elecciones de mitad de mandato de noviembre y dar lugar a una mayoría republicana en el Senado, lo que podría marcar el ritmo de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha afirmado que, al alejarse de la energía rusa, Europa se ha convertido en un mercado cautivo para las compañías petroleras estadounidenses, que ahora están ganando «una locura de dinero», pero cuyo elevado coste está restando competitividad a la economía europea.

La producción se está colapsando. La desindustrialización está llegando. Todo esto tendrá consecuencias muy, muy deplorables para el continente europeo durante probablemente, al menos, los próximos 10-20 años, dijo Peskov.

Rusia podría ser el mayor «beneficiario» de los recortes de la OPEP. La opinión de los expertos es que los precios del petróleo subirán desde los niveles actuales hasta finales de año y el próximo. Es decir, Rusia no recortará la producción mientras el precio del petróleo suba en los próximos meses. Mientras el precio del petróleo suba, Rusia no tendrá que recortar ni un barril de su producción mientras tenga un mercado lo suficientemente grande después de diciembre para vender el crudo que ahora va a Europa. Una vez más, Rusia, por su parte, reitera que no suministrará petróleo a los países que se sumen al tope de precios del G7. Se trata de igualar los instrumentos de no mercado de la Administración Biden.

Traduccion nuestra

*M.K. Bhadrakumar es Embajador retirado; diplomático de carrera durante 30 años en el servicio exterior indio; columnista de los periódicos indios Hindu y Deccan Herald, Rediff.com, Asia Times y Strategic Culture Foundation entre otros.

Fuente: Indian puchline