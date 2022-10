EL EURO SIN LA INDUSTRIA ALEMANA. Michael Hudson.

Michael Hudson.

30 de septiembre 2022.

Una alternativa del Sur global al orden neoliberal es la gran preocupación de los estrategas estadounidenses. No pueden resolver el problema tan fácilmente como sabotear Nord Stream 1 y 2. Su solución probablemente será el enfoque habitual de Estados Unidos: la intervención militar y las nuevas revoluciones de colores con la esperanza de obtener el mismo poder sobre el Sur Global y Eurasia que la diplomacia estadounidense a través de la OTAN ejercía sobre Alemania y otros países europeos.

La reacción al sabotaje de tres de los cuatro gasoductos Nord Stream 1 y 2 en cuatro lugares el lunes 26 de septiembre se ha centrado en las especulaciones sobre quién lo hizo y si la OTAN hará un intento serio de descubrir la respuesta. Sin embargo, en lugar de pánico, ha habido un gran suspiro de alivio, incluso de calma en la diplomacia anglosajona.

La desactivación de estos oleoductos pone fin a la incertidumbre y a las preocupaciones de los diplomáticos de EE.UU. y la OTAN, que estuvieron a punto de alcanzar una proporción de crisis la semana anterior, cuando se produjeron grandes manifestaciones en Alemania pidiendo el fin de las sanciones y la puesta en marcha del Nord Stream 2 para resolver la escasez de energía.

Los alemanes estaban comprendiendo lo que significaría que sus empresas siderúrgicas, de fertilizantes, de vidrio y de papel higiénico cerraran. Estas empresas preveían que tendrían que cerrar por completo, o trasladar sus operaciones a Estados Unidos, si Alemania no se retiraba de las sanciones comerciales y monetarias impuestas a Rusia y permitía que se reanudaran las importaciones de gas y petróleo rusos y, presumiblemente, que se redujera su astronómico aumento de precios de ocho a diez veces.

Sin embargo, la halcón del Departamento de Estado, Victoria Nuland, ya había declarado en enero que «de un modo u otro Nord Stream 2 no seguirá adelante» si Rusia respondía a los acelerados ataques militares ucranianos contra las provincias orientales de habla rusa. El presidente Biden respaldó la insistencia de Estados Unidos el 7 de febrero, prometiendo que «no habrá más Nord Stream 2. Le pondremos fin. … Les prometo que seremos capaces de hacerlo».

La mayoría de los observadores simplemente asumieron que estas declaraciones reflejaban el hecho evidente de que los políticos alemanes estaban totalmente en el bolsillo de Estados Unidos y la OTAN. Los políticos alemanes retuvieron las turbinas negándose a autorizar el Nord Stream 2, y Canadá pronto se apoderó de las dinamos Siemens necesarias para enviar el gas a través del Nord Stream 1. Eso pareció zanjar la cuestión hasta que la industria alemana -y un número creciente de votantes- empezaron a calcular finalmente lo que el bloqueo del gas ruso supondría para las empresas industriales alemanas y, por tanto, para el empleo nacional.

La voluntad de Alemania de autoimponerse una depresión económica se tambaleaba, aunque no sus políticos ni la burocracia de la UE. Si los políticos dieran prioridad a los intereses empresariales y al nivel de vida de Alemania, se rompería el frente común de sanciones y de la Nueva Guerra Fría de la OTAN. Italia y Francia podrían seguir su ejemplo. Esa perspectiva hace urgente sacar las sanciones antirrusas de las manos de la política democrática.

A pesar de ser un acto de violencia, el sabotaje de los oleoductos ha devuelto la calma a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y la OTAN. Ya no hay incertidumbre sobre si Europa puede romper con la diplomacia de Estados Unidos restableciendo el comercio y las inversiones mutuas con Rusia.

La amenaza de que Europa se desprenda de las sanciones comerciales y financieras de EE.UU. y la OTAN contra Rusia ha quedado resuelta, aparentemente para el futuro inmediato. Rusia ha anunciado que la presión del gas está cayendo en tres de los cuatro gasoductos, y que la infusión de agua salada corroerá irreversiblemente las tuberías. (Tagesspiegel, 28 de septiembre).

¿Hacia dónde van el euro y el dólar?

Al ver cómo esto remodelará la relación entre el dólar y el euro, uno puede entender por qué no se han discutido abiertamente las consecuencias aparentemente obvias de que Alemania, Italia y otras economías europeas rompan sus lazos comerciales con Rusia. La solución es una quiebra económica alemana y, de hecho, de toda Europa. La próxima década será un desastre.

Puede haber recriminaciones contra el precio pagado por dejar que la diplomacia comercial de Europa sea dictada por la OTAN, pero no hay nada que Europa pueda hacer al respecto. Nadie espera (todavía) que se incorpore a la Organización de Cooperación de Shanghai. Lo que se espera es que su nivel de vida caiga en picado.

Las exportaciones industriales alemanas y la atracción de flujos de inversión extranjera fueron los principales factores que apoyaron el tipo de cambio del euro. Para Alemania, el gran atractivo de pasar del marco alemán al euro era evitar que su superávit de exportación hiciera subir el tipo de cambio del marco alemán y que los productos alemanes quedaran fuera de los mercados mundiales. La ampliación de la zona del euro para incluir a Grecia, Italia, Portugal, España y otros países con déficit en la balanza de pagos impidió que el euro se disparara. Esto protegió la competitividad de la industria alemana.

Tras su introducción en 1999 a 1,12 dólares, el euro se hundió hasta los 0,85 dólares en julio de 2001, pero se recuperó y llegó a subir hasta los 1,58 dólares en abril de 2008. Desde entonces no ha dejado de bajar, y desde febrero de este año las sanciones han llevado el tipo de cambio del euro por debajo de la paridad con el dólar, hasta los 0,97 dólares de esta semana.

El principal problema del déficit ha sido el aumento de los precios del gas y el petróleo importados, y de productos como el aluminio y los fertilizantes que requieren grandes insumos energéticos para su producción. Y a medida que el tipo de cambio del euro disminuye frente al dólar, el coste de cargar con la deuda europea en dólares -la condición normal para las filiales de las multinacionales estadounidenses- aumenta, reduciendo los beneficios.

Esta no es la clase de depresión en la que los «estabilizadores automáticos» pueden funcionar para restaurar el equilibrio económico. La dependencia energética es estructural. Para empeorar las cosas, las normas económicas de la eurozona limitan sus déficits presupuestarios a sólo el 3% del PIB. Esto impide que sus gobiernos nacionales apoyen la economía mediante el gasto deficitario. El aumento de los precios de la energía y los alimentos, y el servicio de la deuda en dólares, dejará mucho menos ingresos para gastar en bienes y servicios.

Como colofón, Pepe Escobar señaló el 28 de septiembre que «Alemania está obligada por contrato a comprar al menos 40.000 millones de metros cúbicos de gas ruso al año hasta 2030. … Gazprom tiene derecho legalmente a cobrar incluso sin enviar el gas. … Berlín no recibe todo el gas que necesita, pero sigue teniendo que pagar». Cabe esperar una larga batalla judicial antes de que el dinero cambie de manos. Y la capacidad final de Alemania para pagar se irá debilitando.

Resulta curioso que la bolsa estadounidense haya subido más de 500 puntos en el Dow Jones Industrial Average el miércoles. Tal vez el Equipo de Protección contra las Caídas estaba interviniendo para tratar de tranquilizar al mundo de que todo iba a ir bien. Pero el mercado bursátil devolvió la mayor parte de estas ganancias el jueves, ya que la realidad ya no se podía dejar de lado.

La competencia industrial de Alemania con Estados Unidos está llegando a su fin, lo que ayuda a la balanza comercial estadounidense. Pero en la cuenta de capital, la depreciación del euro reducirá el valor de las inversiones estadounidenses en Europa y el valor en dólares de los beneficios que aún puedan obtener a medida que la economía europea se contraiga. Los beneficios globales declarados por las multinacionales estadounidenses disminuirán.

El efecto de las sanciones estadounidenses y la nueva guerra fría fuera de Europa

La capacidad de muchos países para pagar sus deudas externas e internas ya estaba llegando al punto de ruptura antes de que las sanciones antirrusas elevaran los precios mundiales de la energía y los alimentos.

El aumento de los precios provocado por las sanciones se ha visto agravado por la subida del tipo de cambio del dólar frente a casi todas las divisas (irónicamente, excepto frente al rublo, cuyo tipo de cambio se ha disparado en lugar de desplomarse, como intentaron en vano los estrategas estadounidenses). Las materias primas internacionales siguen cotizando principalmente en dólares, por lo que la apreciación de la moneda del dólar está elevando aún más los precios de las importaciones para la mayoría de los países.

La subida del dólar también eleva el coste en moneda local del servicio de la deuda externa denominada en dólares. Muchos países europeos y del Sur Global ya han alcanzado el límite de su capacidad para servir sus deudas denominadas en dólares, y todavía están haciendo frente al impacto de la pandemia de Covid.

Ahora que las sanciones de Estados Unidos y la OTAN han hecho subir los precios mundiales del gas, el petróleo y los cereales, y que la apreciación del dólar aumenta el coste del servicio de las deudas denominadas en dólares, estos países no pueden permitirse importar la energía y los alimentos que necesitan para vivir si tienen que pagar sus deudas externas. Algo tiene que ceder.

El martes 27 de septiembre, el Secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, derramó lágrimas de cocodrilo y dijo que atacar los gasoductos rusos «no beneficia a nadie». Pero si ese fuera realmente el caso, nadie habría atacado las líneas de gas. Lo que el Sr. Blinken realmente estaba diciendo era «No preguntes Cui bono». No espero que los investigadores de la OTAN vayan más allá de acusar a los sospechosos habituales a los que los funcionarios estadounidenses culpan automáticamente.

Los estrategas estadounidenses deben tener un plan de juego para saber cómo proceder a partir de ahora. Intentarán mantener una economía global neoliberalizada durante todo el tiempo que puedan. Utilizarán la táctica habitual para los países que no pueden pagar sus deudas externas: El FMI les prestará el dinero para pagar, con la condición de que obtengan las divisas para pagar privatizando lo que queda de su dominio público, su patrimonio de recursos naturales y otros activos, vendiéndolos a los inversores financieros estadounidenses y a sus aliados.

¿Funcionará? ¿O se unirán los países deudores y encontrarán la manera de restablecer el mundo de los precios asequibles del petróleo y el gas, los precios de los fertilizantes, los precios de los cereales y otros alimentos, los metales y las materias primas suministradas por Rusia, China y sus vecinos euroasiáticos aliados, ¿sin las “condicionalidades” de Estados Unidos como las que han acabado con la prosperidad europea?

Sin embargo, el hecho que las sanciones antirrusas haya funcionado justo lo contrario a lo que creía la administración Biden ofrece una perspectiva para un nuevo orden económico. El desprecio que expresan los diplomáticos estadounidenses hacia otros países que actúan en su propio interés parte de una visión unilateral y presuntuosa: Washington cree que no hay alternativa al dominio del dólar .

Pero a menos que otros países trabajen juntos para crear una alternativa al FMI, al Banco Mundial, a la Corte Internacional, a la Organización Mundial del Comercio y a las numerosas agencias de la ONU que ahora están sesgadas hacia Estados Unidos/OTAN por los diplomáticos estadounidenses y sus apoderados, las próximas décadas verán cómo se desarrolla la estrategia económica estadounidense de dominio financiero y militar según las líneas que Washington ha planeado.

La cuestión es si estos países pueden desarrollar un nuevo orden económico alternativo para protegerse de un destino como el que Europa se ha impuesto este año para la próxima década.

*Michael Hudson es profesor de la University of Missouri-Kansas City y profesor honorario en la Huazhong University of Science and Technology de Wuhan (China) y analista financiero en Wall Street. También es presidente del Institute for the Study of Long Term Economic Trends e investigador asociado en el Levy Economics Institute of Bard College. Se graduó en Filología e Historia en la University of Chicago en 1959, y obtuvo en 1968 su doctorado en Economía por la New York University. Ha escrito o editado más de 10 libros sobre política económica y finanzas internacionales, historia económica e historia del pensamiento económico, además de numerosos artículos en revistas académicas y capítulos en volúmenes editados. Sus publicaciones más recientes son “Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy” (2015) y “Is for Junk Economics: An A to Z Guide to the Economics of Reality and Fiction” (2016).

