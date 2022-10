GIORGIA EN NUESTRA MENTE. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

27 de septiembre 2022.

Cojan los Negronis y el Aperol Spritz(1); es la hora del espectáculo.

Es tentador interpretar los resultados electorales italianos del pasado domingo como si los votantes hubieran arrojado alegremente un plato de exuberantes papardelle con ragú de jabalí sobre las caras colectivamente insípidas de la tóxica eurooligarquía no elegida sentada en Bruselas.

Bueno, es complicado.

El sistema electoral italiano se basa en las coaliciones. La troika de centro-derecha Meloni-Berlusconi-Salvini está obligada a acumular una mayoría sustancial tanto en la Cámara Baja del Parlamento como en el Senado. Giorgia Meloni lidera Fratelli d’Italia («Hermanos de Italia»). Silvio «Bunga Bunga» Berlusconi lidera Forza Italia. Y Matteo Salvini lidera La Lega.

El cliché establecido en los cafés de Italia es que Giorgia se convertiría en Primera Ministra: después de todo, es «rubia, de ojos azules, menuda, ágil y entrañable». Y, además, es una experta comunicadora. Todo lo contrario de Mario Draghi, socio de Goldman Sachs y antiguo supervisor del BCE, que parece uno de esos emperadores ensangrentados de la decadencia de Roma. Durante su mandato como primer ministro, fue ampliamente ridiculizado -aparte de los círculos woke/financieros- como el líder de «Draghistán».

En el frente financiero, esa entidad de otro mundo, la Diosa del Mercado, el equivalente a la posverdad del Oráculo de Delfos, apuesta a que la primera ministra Giorgia insistirá en la misma estrategia de siempre: estímulo fiscal financiado con deuda, que se convertirá en un estallido de la deuda italiana (ya enorme, del 150% del PIB). Todo ello, además de un nuevo colapso del euro.

Así que la gran pregunta ahora es quién va a ser el nuevo ministro de Economía de Italia. El partido de Giorgia no tiene a nadie con la competencia necesaria para ello. Así que el candidato preferido será «aprobado» por los sospechosos habituales como una especie de ejecutor de «Draghistan lite». Draghi, por cierto, ya ha dicho que está «dispuesto a colaborar».

Aparte de las maravillas de la gastronomía, la vida en la tercera economía de la UE es un lastre. Las perspectivas de crecimiento a largo plazo son como un espejismo en el Sahara. Italia es extremadamente vulnerable en lo que respecta a los mercados financieros. Por lo tanto, una venta de bonos en el horizonte es prácticamente un hecho.

En caso de una -casi inevitable- pelea financiera en la jaula entre el Equipo Giorgia y Christine «mira mi nueva bufanda de Hermes» Lagarde en el BCE, el Banco Central Europeo se «olvidará» de comprar bonos italianos y entonces, ¡Auguri! Bienvenidos a una nueva ronda de la crisis de la deuda soberana de la UE.

En la campaña electoral, la ágil Giorgia prometió incesantemente mantener la enorme deuda bajo control. Eso se unió al mensaje necesario para aplacar a la cripto-«izquierda» despierta y a sus propietarios bancarios neoliberales: apoyamos a la OTAN y el envío de armas a Ucrania. De hecho, todos -desde Giorgia hasta Salvini- apoyan el armamento, habiendo firmado una carta durante la anterior legislatura, en vigor hasta finales de 2022.

Deconstruyendo a un «semifascista»

La esfera atlantista woke/neoliberal, como era de esperar, están echando humo con el advenimiento de una Italia «posfascista»: oh, esta gente siempre votando en sentido contrario… La desconcertada multitud de think tanks apunta a la última de un ciclo de olas populistas en Italia; ni siquiera saben qué significa «populista». Pero no pueden ser demasiado histéricos porque Giorgia, después de todo, es un producto del Instituto Aspen.

Giorgia es un caso complejo. Es esencialmente una trans-Atlántica. Aborrece la UE pero ama la OTAN. De hecho, le encantaría socavar Bruselas desde dentro, al tiempo que se asegura de que la UE no corte esos cruciales flujos de fondos a Roma.

Así que confunde a los primitivos «expertos» estadounidenses de la «izquierda», que la culpan, en el mejor de los casos, de «semifascismo», y por tanto de ser más peligrosa que Marine Le Pen o Viktor Orban. Entonces obtiene una redención inmediata porque, al menos vocalmente, se proclama anti-Rusia y anti-China.

Pero, de nuevo, la tentación de quemarla en la hoguera es demasiado grande: después de todo, es apreciada por Steve Bannon, que proclamó hace cuatro años que «si pones una cara razonable al populismo de derechas, sales elegido.»

Y tiene una compañía terrible: Berlusconi es desestimado por los americanos woke/neoliberales como «amigo de Putin» y Salvini como «nacionalista incendiario».

Es imprescindible empaparse de una fuerte dosis de realidad para formarse una imagen clara de Giorgia. Así que recurramos a un excelente intelectual y escritor turinés, Claudio Gallo, que ahora se beneficia de estar lejos de la niebla tóxica de los medios de comunicación italianos, en su mayoría un feudo de la temida familia Agnelli/Elkann.

He aquí las principales conclusiones de Gallo.

Sobre el atractivo popular de Giorgia: Su apoyo «entre los trabajadores es un hecho. Lo vemos en todas las encuestas. Sin embargo, esta tendencia no es nueva, y comenzó en la época de Berlusconi. En ese momento, la clase trabajadora empezó a votar a partidos de derechas. Pero creo que no es una tendencia exclusiva de Italia. Si miras a Francia, la mayoría de los representantes de la clase obrera tradicional votan a Le Pen, no a los partidos socialistas. Es una tendencia europea».

Sobre la «agenda Draghi»: «El tipo de gobiernos que acabamos de tener es una Troika europea con un solo hombre: Mario Draghi. Han propuesto las reformas económicas más brutales inspiradas por Bruselas, como la flexibilidad extrema y la austeridad fiscal. Son políticas que afectan sobre todo a las clases medias y a los pobres (…) El gobierno de Draghi redujo el gasto en bienestar social en 4.000 millones de euros el próximo año y otros 2.000 millones en dos años. Significa que habrá 6.000 millones menos para la sanidad en dos años. También hubo recortes en el sistema escolar. Las encuestas muestran que más del 50% de los italianos no apoyan a Draghi y su programa. Draghi proviene de la parte más poderosa de la sociedad, el sector bancario. En los principales medios de comunicación italianos es imposible encontrar críticas a esta agenda».

Sobre un posible juego de poder de Berlusconi: «Tiene una gran audiencia. Está acreditado con aproximadamente el 8% de los votos. Después de todos estos años y de todas sus dificultades judiciales, sigue siendo mucho (…) Unos meses después de las elecciones, podemos imaginar una situación en la que Meloni se vea obligado a dimitir porque no puede hacer frente al duro invierno (coste de la vida fuera de control, malestar social). Será el momento de una Grosse Koalizion para salvar el país, y Berlusconi, con su fuerte postura sobre la OTAN y Europa, está dispuesto a jugar sus cartas. Berlusconi sería la clave de una nueva coalición. Siempre está dispuesto a conseguir cualquier compromiso».

Sobre el «incendiario» Salvini: «Es el líder de un partido muy dividido. Solía tener un programa populista, pero en la cúpula de su partido también se encuentran algunas figuras tecnocráticas como Giancarlo Giorgetti, un firme defensor de los intereses de la Confindustria del Norte de Italia. Salvini está perdiendo consenso dentro de su base electoral, y Meloni le ha robado votos junto con el Movimento Cinque Stelle. Su partido está dividido entre viejos políticos que soñaban con alguna federación para reforzar la autonomía de las regiones del Norte y otros más inspirados en la derecha de Marine Le Pen. Es una mezcla volátil».

Sobre Giorgia bajo presión: «La presión de los temas económicos, la inflación, el precio del gas y demás, hará que Meloni, un político muy duro pero no un experto estadista, probablemente dimita. En Italia, hay un estancamiento político; como en todo Occidente, la democracia no funciona correctamente. Todos los partidos son más o menos iguales, con algunas diferencias cosméticas; todos pueden hacer una coalición con cualquier otro, sin tener en cuenta los principios o los valores.»

«Cuanto más cambian las cosas…»: «El hombre que está detrás de la política exterior de Fratelli d’Italia es un ex-embajador en EEUU e Israel, Giulio Terzi di Sant’Agata. No veo en qué difiere su opinión de la de Draghi. La misma formación neoliberal y atlantista, el mismo currículum tecnocrático. Meloni se limita a capitalizar que no participó en el último gobierno, aunque no ofrezca ninguna alternativa. Meloni repite que nada cambiará; enviaremos dinero y armas [a Ucrania]. Envía muchas señales a la OTAN y a la UE de que pueden contar con ella en materia de política exterior. Creo que es sincera: está rodeada de las personas que lo harán realidad. Es muy diferente de la situación de hace un par de años, cuando Meloni publicó un libro en el que decía que debíamos tener una buena relación con Putin y construir un nuevo orden europeo. Ahora ha cambiado completamente su posición. Quiere que se la vea como una futura primera ministra digna de confianza. Pero las encuestas dicen que al 40-50% de los italianos no les gusta enviar armas a Ucrania, y apoyan todas las medidas diplomáticas para acabar con la guerra. La crisis del coste de la vida reforzará esta posición entre la gente. Cuando no puedes calentar tu casa, todo cambia».

La verdadera lucha en la jaula

Nadie ha perdido nunca dinero apostando por que la oligarquía de la UE se comporte siempre como una panda de cretinos autodeterminados y tercos. Nunca aprenden nada. Y siempre culpan a todo el mundo menos a ellos mismos.

Giorgia, siguiendo sus instintos, tiene una buena oportunidad de enterrarlos aún más. Es más calculadora y menos impulsiva que Salvini. No va a apostar por una salida del euro y mucho menos por una Italexit. No interferirá con su Ministro de Finanzas, que tendrá que tratar con el BCE.

Pero sigue siendo una «semifascista», por lo que Bruselas querrá su cabellera, en forma de corte de los créditos presupuestarios de Italia. Estos eurócratas nunca se atreverían a hacerlo contra Alemania o Francia.

Y eso nos lleva a la configuración política del Consejo Europeo -supremamente antidemocrático-.

El partido de Giorgia es miembro del bloque de los Conservadores y Reformistas Europeos, junto con otros dos miembros, los primeros ministros de Polonia y la República Checa.

El bloque de los Socialistas y Demócratas tiene siete miembros. Y también Renew Europe (los antiguos «liberales»): eso incluye al presidente del Consejo Europeo, el supremamente mediocre Charles Michel.

El Partido Popular Europeo, de centro-derecha, tiene seis miembros. Eso incluye a Ursula «Mi abuelo era nazi» von der Leyen, la sadomaso dominatrix a cargo de la Comisión Europea.

La pelea de gatas más importante es la de Giorgia contra la dominadora Ursula. Una vez más, la fanfarronería mediterránea contra los tecno-bárbaros teutones. Cuanto más acose Bruselas a Giorgia, más contraatacará ella, con el apoyo total de sus legiones romanas de la posverdad: Los votantes italianos.

Cojan los Negronis y el Aperol Spritz; es la hora del espectáculo.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

Nota nuestra

(1)Negronis y el Aperol Spritz son un coctel y un aperitivo respectivamente, muy famosos en Italia

Fuente: Strategic Culture Foundation