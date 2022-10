EL REGRESO DEL FASCISMO. Chris Hedges.

Chris Hedges.

26 de septiembre 2022.

Como en la década de 1930, un liberalismo en bancarrota, una desigualdad social grotesca y niveles de vida en declive están empoderando a los movimientos fascistas en Europa y EE. UU.

Las facturas de energía y alimentos se están disparando. Bajo el embate de la inflación y el prolongado estancamiento de los salarios, los salarios están en caída libre. Las naciones occidentales desvían miles de millones de dólares en un momento de crisis económica y una asombrosa desigualdad de ingresos para financiar una guerra de poder en Ucrania.

La clase liberal, aterrorizada por el auge del neofascismo y demagogos como Donald Trump, se ha aliado con políticos desacreditados y vilipendiados del establishment que cumplen servilmente las órdenes de la industria de guerra, los oligarcas y las corporaciones.

La bancarrota de la clase liberal significa que quienes denuncian la locura de la guerra permanente y la expansión de la OTAN, los acuerdos comerciales mercenarios, la explotación de los trabajadores por la globalización, la austeridad y el neoliberalismo provienen cada vez más de la extrema derecha.

Esta furia derechista, disfrazada en los Estados Unidos como fascismo cristiano, ya ha logrado grandes avances en Hungría , Polonia , Suecia , Italia , Bulgaria y Francia y puede tomar el poder en la República Checa, donde la inflación y el aumento de los costos de la energía han visto el número de checos que caen por debajo del umbral de la pobreza se duplica.

Para la próxima primavera, luego de un duro invierno de apagones continuos y meses en que las familias luchan para pagar la comida y la calefacción, lo que queda de nuestra anémica democracia occidental podría extinguirse en gran medida.

El extremismo es el costo político de la desigualdad social pronunciada y el estancamiento político. Los demagogos, que prometen una renovación moral y económica, la venganza contra los enemigos fantasmas y el regreso a la gloria perdida, emergen del pantano. El odio y la violencia, ya en ebullición, se legitiman. Una clase dominante vilipendiada, y la supuesta civilidad y las normas democráticas que defiende, son ridiculizadas.

Fascismo internacionalizado de EE. UU.

No es, como señala el filósofo Gabriel Rockhill, como si el fascismo desapareciera alguna vez. “Estados Unidos no derrotó al fascismo en la Segunda Guerra Mundial” , escribe , “lo internacionalizó discretamente”.

Después de la Segunda Guerra Mundial, los gobiernos de EE. UU., Reino Unido y otros países occidentales colaboraron con cientos de ex nazis y criminales de guerra japoneses, a quienes integraron en los servicios de inteligencia occidentales, así como en regímenes fascistas como los de España y Portugal. Apoyaron a las fuerzas anticomunistas de derecha en Grecia durante su guerra civil de 1946 a 1949, y luego respaldaron un golpe militar de derecha en 1967.

La OTAN también tenía una política secreta de operar grupos terroristas fascistas. La Operación Gladio, como detalló la BBC en una serie de investigación ahora olvidada, creó «ejércitos secretos», redes de soldados ilegales que permanecían detrás de las líneas enemigas si la Unión Soviética realizaba un movimiento militar en Europa. En realidad, los “ejércitos secretos” llevaron a cabo asesinatos, bombardeos, masacres y ataques terroristas de bandera falsa contra izquierdistas, sindicalistas y otros en toda Europa.

Vea mi entrevista con Stephen Kinzer sobre las actividades de posguerra de la CIA, incluido el reclutamiento de criminales de guerra nazis y japoneses y la creación de sitios negros donde se contrató a ex nazis para interrogar, torturar y asesinar a presuntos izquierdistas, líderes sindicales y comunistas. detallada en su libro Poisoner in Chief: Sidney Gottlieb and the CIA Search for Mind Control , aquí.

Meloni triunfa en Italia

El fascismo, que siempre ha estado con nosotros, vuelve a ascender. Se espera que la política de extrema derecha Giorgia Meloni se convierta en la primera mujer primera ministra de Italia después de las elecciones del domingo. En una coalición con otros dos partidos de extrema derecha, se pronostica que Meloni ganará más del 60 por ciento de los escaños en el Parlamento, aunque el Movimiento 5 Estrellas, de tendencia izquierdista, puede hacer mella en esas expectativas.

Meloni se inició en la política como activista de 15 años del ala juvenil del Movimiento Social Italiano, fundado después de la Segunda Guerra Mundial por partidarios de Benito Mussolini. Ella llama a los burócratas de la UE agentes de “élites globales nihilistas impulsadas por las finanzas internacionales”. Ella promueve la teoría de la conspiración del «Gran Reemplazo» de que a los inmigrantes no blancos se les permite ingresar a las naciones occidentales como parte de un complot para socavar o «reemplazar» el poder político y la cultura de los blancos.

Ha pedido a la marina italiana que rechace los barcos con inmigrantes, lo que hizo el ministro del Interior de extrema derecha, Matteo Salvini, en 2018. Su partido Fratelli d’Italia, Hermanos de Italia, es un aliado cercano del presidente de Hungría, Viktor Orban. Una resolución del Parlamento Europeo declaró recientemente que Hungría ya no puede definirse como una democracia.

Meloni y Orban no están solos. Demócratas de Suecia, que obtuvo más del 20 por ciento de los votos en las elecciones generales de Suecia la semana pasada para convertirse en el segundo partido político más grande del país, se formó en 1988 a partir de un grupo neonazi llamado BSS, o Keep Sweden Swedish. Tiene profundas raíces fascistas. De los 30 fundadores del partido, 18 tenían afiliaciones nazis, incluidos varios que sirvieron en las Waffen SS, según Tony Gustaffson, historiador y exmiembro de los Demócratas de Suecia.

Marine Le Pen de Francia obtuvo el 41 por ciento de los votos en abril contra Emmanuel Macron. En España, el partido de extrema derecha Vox es el tercer partido más grande en el Parlamento español. El partido de extrema derecha alemán AfD o Alternativa para Alemania se hizo cargo del 12 por ciento en las elecciones federales de 2017, lo que lo convierte en el tercer partido más grande, aunque perdió un par de puntos porcentuales en las elecciones de 2021.

Estados Unidos tiene su propia versión del fascismo encarnada en un partido republicano que se une como un culto en torno a Donald Trump, adopta el pensamiento mágico, la misoginia, la homofobia y la supremacía blanca de la derecha cristiana y subvierte activamente el proceso electoral.

Depresión histórica

El colapso económico fue indispensable para el ascenso al poder de los nazis. En las elecciones de 1928 en Alemania, el partido nazi recibió menos del 3 por ciento de los votos. Luego vino la crisis financiera global de 1929. A principios de 1932, el 40 por ciento de la fuerza laboral alemana asegurada, seis millones de personas, estaba desempleada . Ese mismo año, los nazis se convirtieron en el principal partido político del parlamento alemán.

El gobierno de Weimar, sordo y rehén de los grandes industriales, priorizó el pago de préstamos bancarios y la austeridad antes que alimentar y emplear a una población desesperada. Tontamente impuso severas restricciones sobre quién era elegible para el seguro de desempleo . Millones de alemanes pasaron hambre. La desesperación y la rabia se extendieron a través de la población.

Las manifestaciones masivas, encabezadas por una colección de bufones nazis con uniformes marrones que se habrían sentido como en casa en Mar-a-Lago, denunciaron a judíos, comunistas, intelectuales, artistas y la clase dominante como enemigos internos. El odio era su moneda principal. Se vendió bien.

Sin embargo, el destripamiento de las instituciones y los procedimientos democráticos precedió a la ascensión al poder de los nazis en 1933. El Reichstag, el Parlamento alemán, era tan disfuncional como el Congreso de los Estados Unidos.

El líder socialista Friedrich Ebert, presidente de 1919 a 1925, y más tarde Heinrich Brüning, canciller de 1930 a 1932, se basó en el artículo 48 de la Constitución de Weimar para gobernar en gran medida por decreto y eludir al díscolo Parlamento. El artículo 48, que otorgaba al presidente el derecho a emitir decretos en caso de emergencia, era “una trampilla a través de la cual Alemania podía caer en una dictadura”, escribe el historiador Benjamin Carter Hett .

El Artículo 48 fue el equivalente de Weimar de las órdenes ejecutivas utilizadas generosamente por Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden, para sortear nuestros propios callejones sin salida legislativos. Al igual que en la Alemania de la década de 1930, nuestros tribunales, especialmente la Corte Suprema, han sido tomados por extremistas.

La prensa se ha bifurcado en tribus antagónicas donde la mentira y la verdad son indistinguibles, y los bandos opuestos son demonizados. Hay poco diálogo o compromiso, los dos pilares de un sistema democrático.

Dos partes sirven al mismo maestro

Los dos partidos gobernantes sirven servilmente a los dictados de la industria de la guerra, las corporaciones globales y la oligarquía, a la que ha otorgado enormes recortes de impuestos. Ha establecido el sistema de vigilancia gubernamental más generalizado e intrusivo de la historia de la humanidad. Dirige el sistema penitenciario más grande del mundo. Ha militarizado a la policía.

Los demócratas son tan culpables como los republicanos. El gobierno de Obama interpretó la Autorización para el uso de la fuerza militar de 2002 como un otorgamiento al poder ejecutivo del derecho de anular el debido proceso y actuar como juez, jurado y verdugo en el asesinato de ciudadanos estadounidenses, comenzando por el clérigo radical Anwar al-Awlaki. Dos semanas después, un ataque con un dron estadounidense mató a Abdulrahman al-Awlaki, el hijo de 16 años de Anwar, que nunca estuvo relacionado con el terrorismo, junto con otros 9 adolescentes en un café en Yemen.

Fue la administración de Obama la que convirtió en ley la Sección 1021 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional, anulando la Ley Posse Comitatus de 1878, que prohíbe el uso de las fuerzas armadas como fuerza policial nacional. Fue la administración Obama la que rescató a Wall Street y abandonó a las víctimas de Wall Street. Fue la administración de Obama la que usó repetidamente la Ley de Espionaje para criminalizar a aquellos, como Chelsea Manning y Edward Snowden, que expusieron las mentiras, los delitos y el fraude del gobierno.

Y fue la administración Obama la que expandió masivamente el uso de drones militarizados.

Articulo 48

Los nazis respondieron al incendio del Reichstag en febrero de 1933, que probablemente organizaron, empleando el Artículo 48 para impulsar el Decreto para la Protección del Pueblo y el Estado. Los fascistas acabaron instantáneamente con la pretensión de la democracia de Weimar.

Legalizaron el encarcelamiento sin juicio para cualquier persona considerada una amenaza a la seguridad nacional. Abolieron los sindicatos independientes, la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de prensa, junto con la privacidad de las comunicaciones postales y telefónicas.

El paso de la democracia disfuncional al fascismo en toda regla fue, y volverá a ser, pequeño. El odio por la clase dominante, encarnado por los partidos republicano y demócrata establecidos, que se han fusionado en un solo partido gobernante, es casi universal.

El público, que lucha contra la inflación que está en su punto más alto en 40 años y le costó al hogar promedio de EE. UU. $ 717 adicionales por mes solo en julio, verá cada vez más a cualquier figura política o partido político dispuesto a atacar a las élites gobernantes tradicionales como un aliado.

Cuanto más crudo, irracional o vulgar es el ataque, más se regocijan los privados de sus derechos. Estos sentimientos son ciertos aquí y en Europa, donde se espera que los costos de la energía aumenten hasta un 80 por ciento este invierno y una tasa de inflación del 10 por ciento está acabando con los ingresos.

La reconfiguración de la sociedad bajo el neoliberalismo para beneficiar exclusivamente a la clase multimillonaria, la reducción y privatización de los servicios públicos, incluidas escuelas, hospitales y servicios públicos, junto con la desindustrialización, el despilfarro de fondos y recursos estatales en la industria de guerra, a expensas de los la infraestructura y los servicios sociales de la nación, y la construcción del sistema penitenciario más grande del mundo y la militarización de la policía, tienen resultados predecibles.

En el centro del problema está la pérdida de fe en las formas tradicionales de gobierno y las soluciones democráticas. El fascismo en la década de 1930 tuvo éxito, como observó Peter Drucker, no porque la gente creyera en sus teorías de conspiración y mentiras, sino a pesar del hecho de que vieron a través de ellas.

El fascismo prosperó frente a “una prensa hostil, una radio hostil, un cine hostil, una iglesia hostil y un gobierno hostil que incansablemente señaló las mentiras nazis, la inconsistencia nazi, la inalcanzabilidad de sus promesas y los peligros y la locura”. de su curso.” Añadió que “nadie habría sido nazi si la creencia racional en las promesas nazis hubiera sido un requisito previo”.

Como en el pasado, estos nuevos partidos fascistas satisfacen anhelos emocionales. Dan rienda suelta a sentimientos de abandono, inutilidad, desesperación y alienación. Prometen milagros inalcanzables. Ellos también venden extrañas teorías de conspiración, incluido QAnon. Pero, sobre todo, prometen venganza contra una clase dominante que traicionó a la nación.

Hett define a los nazis como “un movimiento de protesta nacionalista contra la globalización”. El surgimiento del nuevo fascismo tiene sus raíces en una explotación similar por parte de las corporaciones globales y los oligarcas. Más que cualquier otra cosa, la gente quiere recuperar el control de sus vidas, aunque sólo sea para castigar a los culpables y chivos expiatorios de su miseria.

Hemos visto esta película antes.

*Chris Hedges es un periodista ganador del Premio Pulitzer que fue corresponsal en el extranjero durante quince años para The New York Times, donde se desempeñó como Jefe de la Oficina de Medio Oriente y Jefe de la Oficina de los Balcanes del periódico. Anteriormente trabajó en el extranjero para The Dallas Morning News, The Christian Science Monitor y NPR. Es el presentador del programa On Contact de RT América, nominado al premio Emmy.

Fuente: Mintpressnews