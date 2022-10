EL COLAPSO DE LA LIBRA ESTERLINA EN EL CENTRO DE LA TORMENTA MONETARIA Y FINANCIERA MUNDIAL. Nick Beams.

Nick Beams.

29 de septiembre 2022.

La crisis de la libra y del sistema financiero del Reino Unido a finales de la década de 1960 fue el precursor de una crisis del dólar que condujo en agosto de 1971 a la decisión del presidente estadounidense Nixon de eliminar el respaldo en oro de la moneda estadounidense y poner fin al sistema monetario de Bretton Woods establecido tras la Segunda Guerra Mundial.

…

Mucho ha cambiado desde entonces, pero la crisis de la libra esterlina bien podría ser una advertencia de la desaparición de todo el sistema de monedas fiduciarias, basado en el dólar estadounidense, que ha prevalecido desde la decisión de Nixon.

Los mercados mundiales de divisas y de bonos se ven afectados por una creciente tormenta impulsada por la subida del dólar estadounidense, alimentada por las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE.UU., que podría empezar a sacudir el sistema financiero.

La agitación alcanzó un nuevo nivel de intensidad esta semana, desencadenada por la reacción de los mercados financieros al minipresupuesto del Reino Unido, que repartió 45.000 millones de libras en recortes fiscales a los más ricos, al tiempo que aumentaba la deuda pública en £72.000 millones de libras.

La reacción de los mercados fue hacer caer la libra a su nivel más bajo de la historia. Esto provocó una rápida venta de bonos del Estado, elevando bruscamente sus rendimientos, o tipos de interés.

Fue, en efecto, una directiva salvaje para el gobierno británico de la primera ministra Liz Truss y su canciller Kwasi Kwarteng de que la dádiva a los ricos tenía que ir acompañada de profundos recortes del gasto social del gobierno, junto con una mayor supresión de los salarios.

Ayer, el Fondo Monetario Internacional (FMI) intervino para dar voz a las preocupaciones del capital financiero internacional, emitiendo lo que el Financial Times llamó un ‘ataque mordaz’ al plan del gobierno y pidiendo una ‘reevaluación’.

El FMI dijo que estaba ‘siguiendo de cerca’ los acontecimientos y que estaba ‘comprometido con las autoridades’ del Reino Unido.

‘Dadas las elevadas presiones inflacionistas en muchos países, incluido el Reino Unido, no recomendamos paquetes fiscales grandes y sin objetivos en esta coyuntura’, declaró. ‘Es importante que la política fiscal no funcione a contrapelo de la política monetaria’.

Al igual que otros bancos centrales, el Banco de Inglaterra (BoE) está subiendo los tipos de interés, induciendo una recesión, para intentar frenar las demandas salariales de los trabajadores mientras la inflación alcanza sus niveles más altos en más de cuatro décadas, ahora en niveles de dos dígitos en el Reino Unido y amenazando con subir aún más. El banco también está reduciendo sus tenencias de activos financieros.

Pero mientras el Banco de Inglaterra endurece su política monetaria, las dádivas del gobierno a los ricos se financian con la creación de más deuda.

La declaración del FMI también demostró que está centrada en el desarrollo de la lucha de clases. ‘La naturaleza de las medidas del Reino Unido probablemente aumentará la desigualdad’, decía.

El FMI es muy consciente de que la descarada entrega de miles de millones de libras a los ricos y a los superricos, elevando la desigualdad a nuevos máximos históricos, dificultará aún más la tarea de los sindicatos de reprimir la lucha por los aumentos salariales. Esta lucha, a la que se unen ahora sectores cada vez más amplios de la clase obrera británica, está creando las bases para una huelga general contra el gobierno tory.

Hubo una respuesta casi universal de los representantes del capital financiero a las medidas del gobierno británico, insistiendo en que tenían que ir acompañadas de recortes en el gasto público.

El Instituto de Estudios Fiscales dijo que Kwarteng estaba jugando con la estabilidad fiscal del Reino Unido al impulsar los recortes de impuestos ‘sin ni siquiera un esfuerzo para que los números de las finanzas públicas cuadren’.

Vivek Paul, estratega jefe de inversiones en el Reino Unido del gigantesco fondo de cobertura mundial BlackRock, dijo que las medidas del gobierno eran ‘simplemente extraordinarias’. El mercado había emitido su veredicto sobre los planes fiscales del Gobierno, y ‘no era bueno’.

La situación se describe cada vez más como una ‘crisis de confianza’.

Para el sistema financiero, la confianza se basa en dos componentes esenciales: en primer lugar, la creencia de que sus representantes políticos tienen un plan claro para la economía en general y, en segundo lugar, que pueden contener la fuerza más perturbadora de todas: el movimiento de la clase obrera. Esta confianza se ha visto afectada en ambos frentes.

Además, se teme que aumenten las turbulencias mundiales. La crisis de la libra esterlina es la expresión más aguda de la caída de todos los valores monetarios frente al dólar debido a las continuas subidas de los tipos de interés en Estados Unidos. El yen japonés ha bajado a su nivel más bajo en 25 años y otras monedas están cayendo rápidamente.

Esos temores se centran en el mercado de bonos, donde los precios están cayendo y los rendimientos están aumentando a un ritmo alarmante.

En un comentario de ayer, el columnista de Bloomberg John Authers señaló: ‘En el fondo no se trata de una crisis monetaria, sino de una crisis de confianza en el mercado de bonos, que es mucho más peligrosa. La sacudida de los rendimientos de los gilts [los bonos británicos a 10 años] en los últimos cinco días de negociación ha sido épica. No se había producido antes una sacudida tan grande y repentina’.

En lo que va de mes, el rendimiento de la deuda pública británica a 10 años ha subido 1,45 puntos porcentuales, la mayor subida mensual de la historia según los datos que se remontan a 1979. En condiciones ‘normales’ las subidas del orden de sólo 0,5 puntos porcentuales, o incluso menos, se consideran grandes.

Authers planteó las implicaciones más amplias. Desde la crisis financiera mundial de 2008, escribió, ‘todo el mundo en los mercados de activos ha sabido que hay un gran riesgo por encima de todos los demás: que en algún momento la confianza se agotaría y el mercado de bonos se rebelaría, provocando un aumento desordenado de los rendimientos. Entonces el edificio se derrumbaría’.

Ese día de ajuste de cuentas se retrasó porque los bancos centrales siempre podían imprimir más dinero cuando no tenían que preocuparse por la inflación. Esas condiciones han cambiado ahora.

‘El Reino Unido parece ser el primer caso de una venta de bonos verdaderamente desordenada, donde los movimientos son tan rápidos que afectan al funcionamiento del sistema financiero’, escribió Authers. El mundo entero tenía que observar lo que ocurría en Gran Bretaña porque era un ‘caso de prueba para el juego de la confianza que probablemente se repetirá en todas partes’.

Y aunque el rey dólar reina en este momento, Estados Unidos no está exento de la creciente tormenta mundial.

Ralph Bostic, presidente de la sucursal de Atlanta de la Fed, en comentarios recogidos por el Financial Times, dijo que la situación del Reino Unido había aumentado la incertidumbre sobre la trayectoria de la economía estadounidense.

La pregunta clave será qué significa esto para el debilitamiento final de la economía europea, que es una consideración importante para el comportamiento de la economía estadounidense.

Susan Collins, la presidenta entrante de la sucursal de la Fed en Boston, advirtió el lunes en un acto que un acontecimiento económico o geopolítico importante podría empujar a la economía estadounidense a una recesión a medida que se endurezca la política monetaria del banco central.

En un comentario publicado el lunes en el Australian Financial Review, la columnista Karen Maley citó las declaraciones de Michael Hartnett, estratega de inversiones del Bank of America. Hartnett advirtió que lo que Maley calificó de caída ‘salvaje’ de los precios de los bonos no dejaría a los inversores otra opción que liquidar ‘las operaciones más concurridas del mundo’, a saber, el dólar estadounidense, las acciones tecnológicas estadounidenses y la renta variable privada.

Según Maley, Hartnett señaló que

el mercado actual comparte muchos de los rasgos que condujeron al colapso del mercado de acciones de 1987: incluyendo una situación geopolítica volátil, unos mercados estadounidenses anormales que superan ampliamente al resto del mundo y una falta de coordinación internacional.

Lo único que faltaba en la lista, como señaló Maley, era una crisis monetaria. Ahora se está desarrollando claramente, centrada en la libra esterlina, pero no limitada a ella.

