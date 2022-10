EL «CAMBIO DE JUEGO» EN UCRANIA: ¿ES INEVITABLE UN CONFLICTO MAYOR? Alastair Crooke.

Alastair Crooke.

26 de septiembre 2022.

Cualquier solución política, aunque sea teórica, en este momento, implicaría que Moscú se sentara con el colectivo de Occidente. Kiev se convertiría en un espectador.

Rusia se está preparando para una escalada en esta guerra. Está aumentando sus fuerzas hasta el nivel mínimo que podría hacer frente a una gran ofensiva de la OTAN. Esta decisión no fue precipitada por un desgaste significativo de las fuerzas existentes. Los hechos son claros: las milicias de Donetsk y Luhansk representan la mayor parte de las fuerzas aliadas rusas que luchan en el Donbás. Sin embargo, las milicias han sido reforzadas por soldados contratados del Grupo Wagner y combatientes chechenos, más que por fuerzas regulares rusas.

Pero esto está a punto de cambiar. El número de regulares rusos que luchan en Ucrania aumentará de forma espectacular. Sin embargo, lo primero son los referendos en los oblasts ucranianos, a los que seguirá que el Gobierno de Rusia y la Duma acepten los resultados y aprueben la anexión de esos territorios. Una vez concluido esto y asimilados los territorios a Rusia, cualquier ataque a los nuevos territorios rusos sería tratado como un acto de guerra contra Rusia. Como señala el exdiplomático indio, MK Bhadrakumar, “ La adhesión de Donbass, Kherson y Zaporozhye crea una nueva realidad política y la movilización parcial de Rusia en vías paralelas tiene por objeto proporcionarle el apoyo militar”.

Está claro que nosotros, el mundo, nos encontramos en un momento crucial. La «Rusia colectiva» ha llegado a la conclusión de que la antigua guerra de baja intensidad ya no es viable:

Flujos inimaginables de miles de millones de dólares occidentales; demasiados dedos de la OTAN en el pastel de Ucrania; un ‘Camino de Ho Chi Minh’ demasiado amplio de armamento cada vez más avanzado y de largo alcance; y demasiadas “ delirios” de que Kiev todavía puede ganar de alguna manera, han socavado efectivamente cualquier «solución fuera de la rampa» y presagian una escalada inexorable.

Pues bien, la «Rusia Colectiva» ha decidido «adelantarse» y llevar los asuntos de Ucrania al límite. Es un riesgo; por eso hemos llegado a un punto de inflexión. La pregunta de los 64 mil dólares es: ¿cuál será la estudiada reacción de los líderes políticos occidentales al discurso de Putin? Las próximas semanas serán cruciales.

La cuestión aquí es que los líderes occidentales ‘afirman’ que Putin sólo va de farol, ya que está perdiendo. El bombo occidental está ‘disparando a la luna’: «Putin tiene pánico; los mercados rusos están cayendo; los jóvenes huyen del reclutamiento». Sí, bueno, el índice Moex de Rusia cerró al alza el jueves; el rublo se ha mantenido estable; y las grandes colas están en las oficinas de reclutamiento, más que en las de las aerolíneas.

Para que quede claro: la movilización limitada que ha anunciado Putin sólo se aplica a los que sirven en las reservas de Rusia y que han prestado el servicio militar anteriormente. Es improbable que perjudique a la economía.

La retirada táctica de Járkov, planeada de antemano por Rusia, aunque militarmente es lógica, dado el número de tropas necesario para defender una frontera de 1.000 kilómetros, ha generado en todo Occidente una fantasía de pánico en Moscú y de fuerzas rusas huyendo de Járkov ante el avance de la ofensiva ucraniana.

El peligro de tales fantasías es que los líderes comienzan a creer su propia propaganda. ¿Cómo es posible que los informes de los servicios de inteligencia occidentales se hayan divorciado tanto de la realidad? Una de las razones es, sin duda, la decisión explícita de elaborar una inteligencia “selectiva” que sirva de propaganda antirrusa deliberadamente «filtrada». ¿Y dónde estaría la mejor cantera para ese material de propaganda? En Kiev. Parece que, en gran medida, los servicios de inteligencia aceptan y difunden lo que dice Kiev, sin comprobar su exactitud.

Sí, es difícil de creer (pero no carece de precedentes). A los políticos, naturalmente, les gusta lo que parece reforzar sus narrativas. Las evaluaciones contrarias son recibidas con el ceño fruncido.

Por lo tanto, los líderes occidentales están redoblando sus promesas de seguir enviando dinero y armamento avanzado a Ucrania que se utilizará para atacar -entre otros- a los civiles rusos. Una nueva narrativa coordinada de Occidente es que, mientras que en el lado ruso, un solo hombre puede poner fin a la guerra; en el otro, que Ucrania detenga la guerra significaría «no Ucrania».

Los neoconservadores, como Robert Kagan, naturalmente han dado su propio giro a las operaciones psicológicas oficiales, al insistir en la línea de que Putin va de farol. Kagan escribió en Foreign Affairs:

Puede que Rusia posea un temible arsenal nuclear, pero el riesgo de que Moscú lo utilice no es mayor ahora que en 2008 o 2014, si Occidente hubiera intervenido entonces. Y [el riesgo nuclear] siempre ha sido extraordinariamente pequeño: Putin nunca iba a obtener sus objetivos destruyéndose a sí mismo y a su país, junto con gran parte del resto del mundo.

En resumen, no te preocupes por entrar en guerra con Rusia, Putin no utilizará «la bomba». ¿En serio?

De nuevo, para ser claro, Putin dijo en su discurso del 21 de septiembre:

Ellos [los líderes occidentales] han recurrido incluso al chantaje nuclear … [Me refiero] a las declaraciones de algunos representantes de alto rango de los principales países de la OTAN sobre la posibilidad y la admisibilidad de utilizar armas de destrucción masiva -armas nucleares- contra Rusia. Me gustaría recordar… que en caso de amenaza a la integridad territorial de nuestro país, y para defender a Rusia y a nuestro pueblo, sin duda haremos uso de todos los sistemas de armas de que disponemos. Esto no es un farol.

Estos neoconservadores que abogan por la «disuasión dura» entran y salen del poder, aparcados en lugares como el Consejo de Relaciones Exteriores o Brookings o el AEI, antes de ser llamados de nuevo al gobierno. Han sido tan bienvenidos en la Casa Blanca de Obama o Biden, como en la de Bush. La Guerra Fría, para ellos, nunca terminó, y el mundo sigue siendo binario: «nosotros y ellos, el bien y el mal».

Por supuesto, el Pentágono no se cree el meme de Kagan. Saben muy bien lo que implica la guerra nuclear. Sin embargo, las élites políticas de la UE y de Estados Unidos han optado por poner todas sus fichas en la ruleta que cae sobre «Ucrania»:

La expresión simbólica de Ucrania sirve ahora para múltiples fines: Principalmente, como distracción de los fracasos domésticos: «Salvar a Ucrania» ofrece una narrativa (aunque falsa) para explicar la crisis energética, el aumento de la inflación y el cierre de empresas. También es un icono del marco del «enemigo interior» (los susurradores de Putin). Y sirve para justificar el régimen de control que se está cocinando en Bruselas. Es, en definitiva, políticamente muy útil. Incluso, quizás, existencialmente esencial.

De este modo, Rusia ha dado el primer paso hacia una verdadera situación de guerra. Occidente hará bien en reconocer y comprender cómo se ha llegado a esta situación, en lugar de fingir ante su público que Rusia está al borde del colapso, cosa que no es así.

¿Cómo ha llegado la «Rusia colectiva» a este punto? ¿Cómo encajan las piezas?

La primera pieza de este rompecabezas es Siria: Moscú intervino allí con un compromiso minúsculo: unos 25 cazas Sukhoi y no más de 5.000 hombres. Allí, al igual que en Ucrania, la operación consistió en dar apoyo a las fuerzas de primera línea. En Ucrania, ayudando a las milicias del Donbás a defenderse, y en Siria, ofreciendo al ejército sirio apoyo aéreo, inteligencia y mediación a aquellos con los que Damasco no estaba hablando.

La otra pieza clave para entender la «postura» rusa en Siria era que Moscú podía contar para la lucha terrestre de vanguardia con dos auxiliares de combate altamente cualificados y motivados, además del ejército sirio principal: es decir, Hezbolá y los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

En conjunto, esta intervención rusa -limitada a un papel de apoyo- dio, sin embargo, resultados políticos. Turquía medió y el resultado fue el Acuerdo de Astana. Aunque Astana no ha sido un gran éxito, su marco sigue vivo.

La cuestión es que el despliegue de Moscú en Siria se orientó en última instancia hacia una solución política.

Avancemos rápidamente hasta Ucrania: Las milicias de Donetsk y Luhansk representan la mayoría de las fuerzas aliadas de Rusia que luchan en el Donbás. Las milicias están reforzadas por soldados contratados del Grupo Wagner y combatientes chechenos. Esto explica por qué las pérdidas rusas de 5.800 KIA, durante la “Operación Militar Especial” (SMO, por sus siglas en ingles) son «pequeñas». Las fuerzas rusas rara vez estuvieron en el frente de esta guerra. (En Siria no estuvieron en la primera línea en absoluto).

Así pues, el proyecto de Siria fue efectivamente levantado en el aire, y encajado sobre Ucrania. ¿Qué nos dice esto? Sugiere que, en un principio, el equipo de Putin se inclinó por una solución negociada en Ucrania, al igual que en Siria. Y casi ocurrió. Turquía volvió a mediar, con conversaciones de paz en Estambul a finales de marzo, con resultados prometedores.

Sin embargo, en un aspecto, los acontecimientos no siguieron el patrón de Siria. Boris Johnson desbarató inmediatamente la iniciativa de acuerdo, advirtiendo a Zelensky que no debía «normalizar» con Putin; y si llegaba a algún acuerdo, no sería reconocido por Occidente.

Después de este episodio, el OMU continuó en su formato altamente restringido (sin señales de ninguna solución política en el horizonte). También persistió, a pesar de la creciente evidencia de que derribar las defensas que la OTAN había pasado ocho años erigiendo en Donbas probablemente estaba más allá de las capacidades de la milicia. En resumen, el SMO estaba demostrando sus limitaciones: lo que funcionó en Siria, no estaba funcionando en Ucrania.

Era evidente que se necesitaban más fuerzas. ¿Podía hacerse modificando el SMO (que imponía limitaciones legales a las fuerzas regulares rusas que prestaban servicio en Ucrania), o era necesario un reajuste completo? El resultado fue la movilización limitada y el referéndum.

Sin embargo, la decisión de asimilar el territorio ucraniano excluiría una probable solución política, pero esta última posibilidad se estaba desvaneciendo de todos modos a medida que Occidente se dejaba llevar por sus fantasías de una victoria completa de Ucrania, y a medida que la OTAN se intensificaba. La «guerra» era cada vez menos sobre Ucrania y más sobre la guerra de la OTAN contra Rusia.

Este fue el punto en el que otra geopolítica se introdujo en la ecuación: Rusia, bajo las sanciones, debe seguir una estrategia de construcción de una «profundidad estratégica» protegida que comercie con sus propias monedas (fuera de la hegemonía del dólar). MacKinder denominó a esta esfera la «isla mundial», una masa terrestre bien distanciada de las grandes potencias navales.

Rusia necesita el apoyo de los BRICS y de la OCS como socios tanto para crear esta «profundidad estratégica comercial», como para el proyecto de orden mundial multipolar. Sin embargo, algunos de sus líderes -en particular China e India-, conscientes de la carta fundacional de la OCS de 2001, podrían tener dificultades para prestar apoyo público a los planes de Rusia en Ucrania.

Sí, China e India son sensibles a las intervenciones en otros Estados, y el equipo de Putin ha trabajado duro, informando continuamente a sus aliados sobre Ucrania, para que pudieran entender todo el trasfondo del conflicto. La cumbre de Samarcanda fue la última «pieza», la sesión informativa personal sobre lo que se avecinaba con respecto a Ucrania, que tenía que encajar.

¿Cómo reaccionará Occidente? Seguramente con una demostración pública de «furia»; sin embargo, a pesar del bombo y platillo, habrá que abordar algunas realidades fundamentales: ¿Tiene Ucrania, con sus fuerzas gravemente mermadas, los medios para continuar esta guerra tras la pérdida de tantos hombres? ¿Está Europa en condiciones de movilizarse hacia una guerra más amplia de la OTAN contra Rusia? ¿Conservan Estados Unidos y Europa un inventario suficiente de municiones, después de que muchas de ellas hayan pasado ya a manos de Kiev?

Las próximas semanas cruciales proporcionarán respuestas.

*Alistair Crooke, es un exdiplomático británico y es el fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut, una organización que aboga por el compromiso entre el Islam político y Occidente.

Fuente: Strategic Culture Foundation