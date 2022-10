COSECHANDO EL TORBELLINO. Scott Ritter.

Scott Ritter.

25 de septiembre 2022.

La guerra nunca es una solución; siempre hay alternativas que podrían (y deberían) haber buscado quienes tenían a su cargo el destino de la sociedad global antes de que se diera la orden de enviar a la juventud de una nación a luchar y morir. Cualquier líder nacional que se precie debe tratar de agotar todas las demás posibilidades para resolver los problemas que enfrentan sus respectivos países.

El anuncio del presidente ruso, Vladimir Putin, el miércoles, en un discurso televisado al pueblo ruso, de que ordenaría la movilización parcial de 300.000 reservistas militares para complementar a unos 200.000 efectivos rusos que actualmente participan en operaciones de combate en suelo ruso, entendido de manera aislada, nos haría pensar que en Ucrania parecería ser la antítesis de buscar una alternativa a la guerra.

Este anuncio se hizo en paralelo a otro que autorizó la celebración de referéndums en el territorio de Ucrania actualmente ocupado por las fuerzas rusas sobre la cuestión de unir estos territorios con la Federación Rusa.

Vistas de forma aislada, estas acciones parecerían representar un ataque frontal al derecho internacional, tal como lo define la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe los actos de agresión de una nación contra otra con el fin de apoderarse del territorio por la fuerza de las armas. Este fue el caso del presidente estadounidense Joe Biden cuando habló en la Asamblea General de las Naciones Unidas horas después del anuncio de Putin.

“Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino, intentó borrar un estado soberano del mapa”, dijo Biden. “Rusia ha violado descaradamente los principios básicos de la Carta de las Naciones Unidas”.

La historia, sin embargo, es una amante dura, donde los hechos se vuelven inconvenientes para la percepción. Cuando se ve a través del prisma del hecho histórico, la narrativa promulgada por Biden se invierte. La realidad es que desde el colapso de la Unión Soviética a fines de 1991, los EE. UU. y sus aliados europeos han estado conspirando para subyugar a Rusia en un esfuerzo por garantizar que el pueblo ruso nunca más pueda lanzar un desafío geopolítico a un estadounidense. Es la hegemonía definida por un “orden internacional basado en reglas” que había sido impuesto al mundo después de la Segunda Guerra Mundial.

Durante décadas, la Unión Soviética había representado tal amenaza. Con su desaparición, EE. UU. y sus aliados estaban decididos a nunca más permitir que el pueblo ruso, la nación rusa, se manifestara de manera similar.

Cuando Putin habló sobre la necesidad de “medidas urgentes y necesarias para proteger la soberanía, la seguridad y la integridad territorial de Rusia” de “las políticas agresivas de algunas élites occidentales que intentan por todos los medios mantener su supremacía”, tenía esta historia en mente.

El objetivo de EE. UU. y sus aliados occidentales, declaró Putin, era “debilitar, dividir y, en última instancia, destruir nuestro país” mediante la promulgación de políticas diseñadas para hacer que “Rusia misma se desintegre en una multitud de regiones y territorios que son enemigos mortales entre sí”. Según Putin, el Occidente liderado por Estados Unidos “incitó deliberadamente al odio hacia Rusia, particularmente en Ucrania, a la que destinaron el destino de una cabeza de playa antirrusa”.

La Tercera Ley del Movimiento de Newton, que para cada acción hay una reacción igual y opuesta, se aplica también a la geopolítica.

El 24 de febrero, Putin emitió órdenes para que las fuerzas armadas de Rusia iniciaran lo que denominó una “Operación Militar Especial” (OME) en Ucrania. Putin declaró que esta decisión estaba en consonancia con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y los principios de autodefensa colectiva preventiva definidos por el derecho internacional.

Los objetivos de esta operación eran proteger a las repúblicas recién independizadas de Lugansk y Donetsk (denominadas colectivamente como la región de Donbass) del peligro inminente planteado por una acumulación de fuerzas militares ucranianas que, según Rusia, estaban preparadas para atacar.

El objetivo declarado de la OME era salvaguardar el territorio y la población de las repúblicas de Lugansk y Donetsk eliminando la amenaza que representaba el ejército ucraniano. Para lograr esto, Rusia adoptó dos objetivos principales: la desmilitarización y la desnazificación.

La desmilitarización de Ucrania se lograría mediante la eliminación de toda la infraestructura y las estructuras organizativas afiliadas a la Organización del Tratado del Atlántico Norte u OTAN; la desnazificación implicaría una erradicación similar de la odiosa ideología del ultranacionalista ucraniano Stepan Bandera, responsable de la muerte de cientos de miles de judíos, polacos y rusos étnicos durante la Segunda Guerra Mundial y en una década de lucha antisoviética en la resistencia después de que terminase la guerra.

A partir de 2015, la OTAN había estado entrenando y equipando al ejército ucraniano con el fin de enfrentar a los separatistas prorrusos que habían tomado el poder en el Donbass tras el derrocamiento del presidente ucraniano prorruso Victor Yanukovich en una insurrección violenta, conocida como “La Revolución de Maidán», encabezada por los partidos políticos ucranianos de derecha que profesan lealtad a la memoria de Stepan Bandera.

Ucrania había buscado la membresía en la OTAN desde 2008, consagrando este objetivo en su constitución. Si bien la membresía real todavía no cuenta con Ucrania en 2022, el nivel de participación de la OTAN con las fuerzas armadas ucranianas la convirtió en una extensión de facto de la alianza de la OTAN.

Rusia vio la combinación de la pertenencia a la OTAN con la postura antirrusa del gobierno ucraniano posterior a Maidan, vinculado como estaba a la ideología de Bandera, como una amenaza para su seguridad nacional. La OME fue diseñada para eliminar esa amenaza.

Dos fases de la operación rusa

Durante aproximadamente los primeros seis meses, la operación militar rusa podría dividirse en dos fases distintas.

La primera fue un esfuerzo al estilo de una guerra relámpago diseñada para conmocionar al ejército y al gobierno ucranianos para que se sometieran. De lo contrario, estaba destinado a dar forma al campo de batalla de una manera que aislara a las fuerzas ucranianas reunidas cerca de la región de Donbass antes de su enfrentamiento decisivo con el ejército ruso en la segunda fase, que comenzó el 25 de marzo.

La fase dos de la OME, la «batalla por el Donbass«, se desarrolló durante abril, mayo, junio y julio, y generó una guerra brutal al estilo de moler carne en terreno urbano y entre fortificaciones defensivas que habían sido preparadas por las fuerzas ucranianas en el curso de los últimos ocho años.

Rusia logró avances lentos y angustiosos en una guerra de desgaste en la que Rusia infligió terribles pérdidas a las fuerzas armadas ucranianas. Tal fue el alcance del daño causado por Rusia al ejército de Ucrania que, a fines de julio, casi todo el inventario de armas de la era soviética que Ucrania poseía al comienzo de la OME había sido destruido, junto con más del 50 por ciento de su componente militar en servicio activo.

Normalmente, al evaluar cifras de bajas de esta magnitud, cualquier analista militar profesional estaría en lo correcto al concluir que Rusia, en efecto, logró su objetivo de desmilitarización, que lógicamente debería haber sido seguido por la rendición del gobierno ucraniano en términos que habrían resultado en los tipos de cambios políticos fundamentales necesarios para implementar el objetivo ruso de desnazificación y, con ello, asegurar la neutralidad ucraniana.

Pero las mismas fuerzas que Putin había descrito en su discurso de movilización conspiraron para promover su agenda antirrusa invirtiendo decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar (superando, en unos meses, todo el presupuesto anual de defensa de Rusia) diseñada no para promover una victoria ucraniana, sino más bien acelerar una derrota rusa estratégica.

“Mientras que una vez el objetivo principal de Occidente fue defenderse de la invasión [rusa]”, señaló el periodista Tom Stevenson en un artículo de opinión en The New York Times , “se ha convertido en el desgaste estratégico permanente de Rusia”.

La provisión de ayuda militar a esta escala fue un cambio de juego, que las fuerzas militares rusas responsables de implementar el OME no pudieron superar. Esta nueva realidad se manifestó en la primera quincena de septiembre, cuando Ucrania lanzó una gran contraofensiva que logró desalojar a las fuerzas rusas del territorio de la región de Kharkov que había estado ocupado desde que comenzó la OME.

Nuevo paradigma de amenazas

Si bien Rusia pudo estabilizar sus defensas y finalmente detener la ofensiva ucraniana, infligiendo un gran número de bajas a la fuerza atacante, la realidad de que Rusia se enfrentaba a un nuevo paradigma de amenaza en Ucrania, en el que el ejército ruso luchaba contra un ejército ucraniano reconstituido que se había convertido en un representante de facto de la alianza de la OTAN liderada por Estados Unidos.

Frente a esta nueva realidad, Putin informó al pueblo ruso que consideraba “necesario tomar la siguiente decisión, que responda plenamente a las amenazas que enfrentamos: Para defender nuestra patria, su soberanía e integridad territorial, y la seguridad de nuestro pueblo y el de la población y para asegurar las áreas liberadas, considero necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de introducir la movilización parcial en la Federación Rusa”.

Los EE. UU. y sus aliados de la OTAN harían bien en reflexionar sobre la lección inherente en Oseas 8:7: sembrar viento, cosechar tempestades.

O, dicho de otro modo, la Tercera Ley de Newton ha vuelto con fuerza.

La decisión de Putin de ordenar una movilización parcial del ejército ruso, combinada con la decisión de realizar los referéndums en el Donbass y la Ucrania ocupada, transforma radicalmente la OME de una operación de alcance limitado a una vinculada a la supervivencia existencial de Rusia. Una vez que se lleven a cabo los referendos y los resultados se envíen al parlamento ruso, lo que ahora es el territorio de Ucrania se convertirá, de un solo golpe, en parte de la Federación Rusa, la patria rusa.

Todas las fuerzas ucranianas que se encuentren en el territorio de las regiones que se incorporarán a Rusia serán vistas como ocupantes; y el bombardeo ucraniano de este territorio será tratado como un ataque a Rusia, lo que desencadenará una respuesta rusa. Mientras que la OME, por diseño, se implementó para preservar la infraestructura civil ucraniana y reducir las bajas civiles, una operación militar posterior a la OME estará configurada para destruir una amenaza activa a la propia Madre Rusia. Los guantes se quitarán.

Estados Unidos y la OTAN ante la decisión

Estados Unidos y la OTAN, habiéndose comprometido con un programa diseñado para derrotar a Rusia a través de terceros, ahora deben decidir si continúan con su apoyo político y material a Ucrania y, de ser así, en qué medida. ¿El objetivo sigue siendo la “derrota estratégica” de Rusia, o la ayuda se adaptará simplemente para ayudar a Ucrania a defenderse?

Estos son dos objetivos completamente diferentes.

Uno permite el desgaste continuo de cualquier fuerza rusa que busque proyectar el poder desde el territorio ruso hacia Ucrania pero, al hacerlo, respeta la realidad, si no la legitimidad, de la incorporación rusa del Donbass y los territorios del sur de Ucrania bajo ocupación en el Federación Rusa.

El otro continúa sosteniendo la política actual del gobierno ucraniano y sus aliados occidentales de desalojar a Rusia del Donbass, la Ucrania ocupada y Crimea. Esto significa atacar a la Madre Rusia. Esto significa guerra con Rusia.

Por su parte, Rusia se considera ya en guerra con Occidente. “Estamos realmente en guerra con… la OTAN y con Occidente”, dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu , en un comunicado que siguió al anuncio de Putin sobre la movilización parcial.

No nos referimos solo a las armas que se suministran en grandes cantidades. Naturalmente, encontramos formas de contrarrestar estas armas. Tenemos en mente, por supuesto, los sistemas occidentales que existen: sistemas de comunicación, sistemas de procesamiento de información, sistemas de reconocimiento y sistemas de inteligencia satelital.

Puesto en este contexto, la movilización parcial rusa no está diseñada para derrotar al ejército ucraniano, sino para derrotar a las fuerzas de la OTAN y del “Occidente en su conjunto” que se han reunido en Ucrania.

Y si estos recursos de la OTAN están configurados de una manera que Rusia considera que constituyen una amenaza para la patria rusa…

“Por supuesto”, dijo Putin en su discurso sobre la movilización parcial, “si la integridad territorial de nuestro país se ve amenazada, utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para defender a Rusia y a nuestro pueblo”, una referencia directa al arsenal nuclear de Rusia.

“Esto no es un farol”, enfatizó Putin:

Los ciudadanos de Rusia pueden estar seguros de que la integridad territorial de nuestra patria, nuestra independencia y nuestra libertad, reitero, serán salvaguardadas con todos los medios a nuestro alcance. Y aquellos que intentan chantajearnos con armas nucleares deben saber que la rosa de los vientos también puede girar en su dirección.

Esto es a lo que ha llegado el mundo: una carrera loca hacia el apocalipsis nuclear basada en la expansión irracional de la OTAN y políticas rusofóbicas cargadas de arrogancia aparentemente ignorantes de la realidad de que el conflicto de Ucrania ahora se ha convertido en un asunto de importancia existencial para Rusia.

Estados Unidos y sus aliados en el “Occidente en su conjunto” ahora tienen que decidir si la búsqueda continua de una política de décadas de aislamiento y destrucción de Rusia es un asunto de importancia existencial para ellos, y si el apoyo continuo de un gobierno ucraniano que está poco más que la manifestación moderna de la odiosa ideología de Stepan Bandera vale la vida de sus respectivos ciudadanos, y la del resto del mundo.

El reloj del fin del mundo está literalmente un segundo para la medianoche y nosotros en Occidente solo tenemos la culpa.

*Scott Ritter es un ex oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de EE. UU. que sirvió en la ex Unión Soviética implementando tratados de control de armas, en el Golfo Pérsico durante la Operación Tormenta del Desierto y en Irak supervisando el desarme de armas de destrucción masiva. Su libro más reciente es Disarmament in the Time of Perestroika, publicado por Clarity Press.

Fuente: Consortium News