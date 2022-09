Moon of Alabama.

Foto: Votación en una mesa electoral móvil en Lugansk, debido a los constantes bombardeos del gobierno de Zelensky contra la población civil. EFE / EPA

23 de septiembre 2022.

La votación para la adhesión a la Federación Rusa comenzado en cuatro oblast de Ucrania.

Los representantes rusos de cuatro regiones -Donetsk y Luhansk, en el este, y Kherson y Zaporizka, en el sur- anunciaron a principios de esta semana sus planes de celebrar referendos durante cuatro días a partir del viernes. Rusia controla casi la totalidad de dos de las cuatro regiones, Luhansk y Kherson, pero sólo una parte de las otras dos, Zaporizka y Donetsk.

Los funcionarios ucranianos han desestimado la votación como un teatro grotesco: la puesta en escena de encuestas en ciudades arrasadas por las fuerzas rusas y abandonadas por la mayoría de los residentes.

El presidente Volodymyr Zelensky agradeció a los aliados de Ucrania su firme apoyo y dijo que «la farsa» de los «referendos falsos» no cambiaría en nada la lucha de su nación por expulsar a Rusia de Ucrania.

El régimen ucraniano ha recurrido al más puro terrorismo para impedir las votaciones.

Comandos ucranianos, a veces en colaboración con las fuerzas de operaciones especiales, han volado los almacenes que contenían las papeletas de voto y los edificios donde se reunían los funcionarios rusos por delegación que se preparaban para la votación. Funcionarios ucranianos han reconocido que están inmersos en una campaña para asesinar a funcionarios clave de la administración rusa; más de una docena han sido volados, disparados y envenenados, según funcionarios ucranianos y rusos.

Este comportamiento del régimen de Zelenski contra sus todavía compatriotas ucranianos sólo animará a la población de los cuatro oblast a votar por un alineamiento con Rusia.

La propaganda en «occidente» declarará que la votación es irregular y que los resultados, probablemente pro-rusos, serán falsos.

Pero una mirada a los resultados electorales históricos desde la independencia de Ucrania en 1991 muestra claras preferencias geográficas en el este y el sur de Ucrania por las políticas prorrusas:

El gráfico anterior procede de una investigación publicada por el Instituto de Investigación Euroasiática de la Universidad Internacional Hoca Ahmet Yesevi de Turquía y Kazajistán. Su autor escribe:

Como podemos ver, siempre ha habido una clara división geográfica en la forma en que las regiones de Ucrania votan a determinados candidatos. La división entre el este y el oeste, o también denominada división entre el sureste y el noroeste, siempre estuvo presente a lo largo de la historia electoral de la Ucrania independiente. Se cree convencionalmente que la parte oriental de Ucrania está más influenciada por Rusia desde el punto de vista político, económico y cultural. Por lo tanto, los candidatos presidenciales que proponen un programa más prorruso suelen obtener mucho más apoyo político en las regiones del este que en otras partes de Ucrania. Por otro lado, la parte occidental del país ha sido tradicionalmente más proeuropea, con una fuerte referencia a las tradiciones y valores étnicos tradicionales de Ucrania. Por consiguiente, los candidatos presidenciales con un programa político proeuropeo y un atractivo tradicional ucraniano suelen tener un fuerte apoyo en las regiones occidentales del país. Es interesante señalar que las preferencias del electorado no estaban relacionadas con el origen geográfico o la procedencia de los candidatos presidenciales y cualquier candidato podía ser fácilmente popular tanto en el este como en el oeste. Además, un mismo candidato podía ser a la vez pro-oriental y pro-occidental en diferentes periodos de tiempo, como ocurrió con Leonid Kuchma en 1994 y 1999, que es el único presidente ucraniano que ejerció dos mandatos consecutivos desde 1994 hasta 2005.

La división es coherente con las diferencias las diferencias étnicas y lingüísticas entre esas partes de Ucrania.

En 2014, tras el violento golpe fascista en Kiev, una de las primeras leyes implementadas por el nuevo gobierno eliminó el idioma ruso del uso oficial. En lugar de superar las diferencias entre su pueblo, solo selló la división predominante en Ucrania.

La promesa electoral del actual presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, de lograr la paz con la región rebelde del Donbás, alineada con Rusia, adhiriéndose a los acuerdos de Minsk 2, se vio recompensada con una gran proporción de votos del sureste para su presidencia. Sin embargo, tras haber sido amenazado de muerte por los fascistas, Zelenski ha dado un giro de 180 grados y desde entonces se hace pasar por nacionalista ucraniano. En consecuencia, ha perdido todo el apoyo en el sureste de Ucrania.

Las zonas del sureste de la actual Ucrania han formado parte durante siglos del imperio central ruso. Sólo se unieron a la República Soviética de Ucrania bajo el gobierno de Lenin en 1922 y, en el caso de Crimea, en 1954 bajo el mandato de Nikita Khrushchev, que había crecido en la región del Donbás.

Una probable alta participación y un voto mayoritario a favor de la adhesión a la Federación Rusa no hará sino corregir el desajuste histórico creado por esas ilógicas transferencias.

