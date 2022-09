LA VERDADERA AGENDA DE ESTADOS UNIDOS EN ÁFRICA ES LA HEGEMONÍA. Pepe Escobar.

Pepe Escobar.

21 de septiembre 2022.

Olvídese del desarrollo. El principal interés de Washington en África hoy es mantener a los chinos y a los rusos fuera.

En un entorno racional, la 77ª sesión de la Asamblea General de la ONU (AGNU) debatiría el alivio de las tribulaciones del Sur Global, especialmente de África.

No será así. Como un ciervo atrapado en los faros geopolíticos, el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, emitió tópicos sobre un sombrío «invierno de descontento global», incluso mientras los proverbiales agoreros imperiales criticaban la «crisis de fe» de la ONU y criticaban la «guerra no provocada» iniciada por Rusia.

Por supuesto, el genocidio a cámara lenta de los residentes rusos de Donbass durante ocho años nunca se reconocería como una provocación.

Guterres habló de Afganistán, «donde la economía está en ruinas y los derechos humanos son pisoteados», pero no se atrevió a ofrecer el contexto. En Libia, «las divisiones siguen poniendo en peligro el país» -de nuevo, sin contexto-. Por no hablar de Irak, donde «las tensiones actuales amenazan la estabilidad en curso».

África tiene 54 naciones como miembros de la ONU. Cualquier reunión de la Asamblea General de las Naciones Unidas verdaderamente representativa debería situar los problemas de África en primera línea. Una vez más, no es el caso. Así que queda en manos de los líderes africanos ofrecer ese contexto tan necesario fuera del edificio de la ONU en Nueva York.

Como único miembro africano del G20, el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa instó recientemente a Estados Unidos a no » castigar» a todo el continente obligando a las naciones a demonizar o sancionar a Rusia. La introducción por parte de Washington de una legislación denominada Ley para Contrarrestar las Actividades Malignas de Rusia en África, dice, «perjudicará a África y marginará al continente».

Sudáfrica es miembro del BRICS, un concepto que es anatema para el Beltway (1), y adopta una política de no alineación entre las potencias mundiales. Una versión emergente en el siglo XXI del Movimiento de los No Alineados (MNOAL) de los años sesenta se está fortaleciendo en todo el Sur Global, y especialmente en África, para disgusto de Estados Unidos y sus secuaces.

De vuelta a la AGNU, Guterres invocó la crisis mundial de los fertilizantes, de nuevo, sin contexto. La diplomacia rusa ha subrayado en repetidas ocasiones que Moscú está dispuesta a exportar 30 millones de toneladas de cereales y más de 20 millones de toneladas de fertilizantes para finales de 2022. Lo que no se dice en Occidente es que sólo se «permite» la importación de fertilizantes a la UE, mientras que el tránsito hacia África no.

Guterres dijo que estaba tratando de persuadir a los líderes de la UE para que levanten las sanciones a las exportaciones rusas de fertilizantes, que afectan directamente a los pagos de los cargamentos y a los seguros de los envíos. La empresa rusa Uralchem, por ejemplo, llegó a ofrecer el suministro gratuito de fertilizantes a África.

Sin embargo, desde el punto de vista de Estados Unidos y sus vasallos de la UE, lo único que importa es contrarrestar a Rusia y China en África. El presidente de Senegal, Macky Sall, ha comentado cómo esta política está dejando «un sabor amargo».

«Les prohibimos construir su oleoducto»

La cosa se pone peor. El Parlamento de la UE, en gran medida ineficaz, quiere ahora detener la construcción del oleoducto de África Oriental (EACOP), de 1.445 km de longitud, desde Uganda hasta Tanzania, invocando nebulosas violaciones de los derechos humanos y amenazas medioambientales, y «aconsejando» a los países miembros que simplemente abandonen el proyecto.

Uganda cuenta con más de 6.000 millones de barriles de petróleo para mantener el auge del empleo y hacer que la nación alcance por fin el estatus de país de renta media. Correspondió al vicepresidente del Parlamento ugandés, Thomas Tayebwa, ofrecer el tan necesario contexto:

Es imprudente decir que los proyectos petrolíferos de Uganda agravarán el cambio climático, pero es un hecho que el bloque de la UE, con sólo el 10% de la población mundial, es responsable del 25% de las emisiones globales, y África, con el 20% de la población mundial, es responsable del 3% de las emisiones. La UE y otros países occidentales son históricamente responsables del cambio climático. ¿Quién debería entonces detener o frenar el desarrollo de los recursos naturales? Desde luego, no África ni Uganda.

El Parlamento de la UE, además, es una marioneta incondicional del lobby de los biocombustibles. Se ha negado a enmendar una ley que habría frenado el uso de cultivos alimentarios para la producción de combustible, contribuyendo de hecho a lo que el Programa Alimentario de la ONU ha descrito como «una emergencia mundial de magnitud sin precedentes». Nada menos que 350 millones de personas están al borde de la inanición en toda África.

En cambio, la noción del G7 de «ayudar» a África se cristaliza en la iniciativa estadounidense Build Back Better World (B3W), el anémico intento de Washington de contrarrestar la ambiciosa Belt and Road Initiative (BRI) de Pekín, que se centra en «el clima, la salud y la seguridad sanitaria, la tecnología digital y la equidad e igualdad de género», según la Casa Blanca. Las cuestiones prácticas de infraestructura y desarrollo sostenible, que están en el centro del plan de China, son simplemente ignoradas por la B3W.

Inicialmente, una delegación estadounidense que viajaba a Senegal y Ghana identificó algunos proyectos «prometedores». Fuentes diplomáticas senegalesas han confirmado desde entonces que estos proyectos no tienen nada que ver con la construcción de infraestructuras.

Como era de esperar, B3W se esfumó. Al fin y al cabo, el proyecto liderado por Estados Unidos era poco más que un truco de relaciones públicas para socavar a los chinos, con un efecto insignificante en la reducción de los más de 40 billones de dólares en infraestructuras que deben construirse en todo el Sur Global para 2035.

Si tienes YALI, viajarás

Las iniciativas imperiales en África -aparte del Comando de África del ejército estadounidense (AFRICOM), que equivale a la militarización bruta del continente- nos llevan al curioso caso de la YALI (Iniciativa de Jóvenes Líderes Africanos), ampliamente promocionada en el eje Washington-Nueva York como «la política más innovadora» de los años de Obama.

Lanzada en 2010, la YALI se enmarca en el concepto de «empoderar a la nueva generación de líderes africanos», un eufemismo para educarlos (o lavarles el cerebro) a la manera estadounidense. El mecanismo es sencillo: invertir y llevar a cientos de jóvenes líderes potenciales africanos a universidades estadounidenses para una breve «formación» de seis semanas sobre «negocios, liderazgo civil, espíritu empresarial y gestión pública». Luego, cuatro días en Washington para reunirse con «líderes de la administración» y una foto con Obama.

El proyecto fue coordinado por las embajadas de Estados Unidos en África, y se dirigió a jóvenes de 49 países del África subsahariana, incluidos los que están sometidos a sanciones de Estados Unidos, como Sudán, Eritrea y Zimbabue, que dominaban el inglés, con el «compromiso» de regresar a África. Aproximadamente el 80% durante los primeros años nunca había estado en Estados Unidos, y más del 50% creció fuera de las grandes ciudades.

Luego, en un discurso en 2013 en Sudáfrica, Obama anunció la creación de la beca Washington, que luego pasó a llamarse beca Mandela-Washington (MWF por sus siglas en ingles).

Eso sigue en marcha. En 2022, la MWF debería concederse a 700 «jóvenes líderes destacados del África subsahariana», que siguen los «Institutos de Liderazgo» en casi 40 universidades estadounidenses, antes de su breve paso por Washington. Tras lo cual, estarán preparados para «un compromiso a largo plazo entre Estados Unidos y África».

Y todo esto literalmente por cacahuetes, ya que el MWF fue anunciado con entusiasmo por el establishment demócrata como rentable: 24.000 dólares por becario, pagados por las universidades estadounidenses participantes, así como por Coca-Cola, IBM, la Fundación MasterCard, Microsoft, Intel, McKinsey, GE y Procter & Gamble.

Y eso no se quedó en el MWF. USAID fue más allá e invirtió más de 38 millones de dólares, más 10 millones de la Fundación MasterCard, para crear cuatro Centros Regionales de Liderazgo (RLC) en Sudáfrica, Kenia, Ghana y Senegal. En ellos se formaban, a distancia y en clase, al menos 3.500 «futuros líderes» al año.

No es de extrañar que a la Brookings Institution se le caiga la baba con tanta «rentabilidad» a la hora de invertir «en el futuro de África» y para que Estados Unidos «siga siendo competitivo» en África. El YALI parece ciertamente más bonito que el AFRICOM.

Sin embargo, algunas historias de éxito no parecen rivalizar con el flujo constante de futbolistas africanos que causan sensación en Europa, y que luego reinvierten la mayor parte de sus beneficios en su país. En los años de Trump se redujo la financiación de YALI: de 19 millones de dólares en 2017 a unos 5 millones.

Tantos líderes para «entrenar”

Como era de esperar, la Casa Blanca de Joe Biden ha reactivado YALI nuevamente con fuerza. Tomemos este agregado de prensa de EE.UU. en Nigeria que describe claramente el énfasis actual en la «alfabetización mediática e informativa», muy necesaria para hacer frente a la «difusión de la desinformación», incluso «en los meses previos a las elecciones presidenciales nacionales.»

Así que Estados Unidos, en el marco de la YALI, «formó a 1.000 jóvenes nigerianos para que reconocieran los signos de desinformación, la desinformación en línea y en los medios de comunicación». Y ahora el seguimiento son los talleres de «Formación de Formadores», «enseñando a 40 periodistas, creadores de contenidos y activistas (la mitad de los cuales serán mujeres) de Yobe, Borno, Adamawa, Zamfara y Katsina cómo identificar, investigar y denunciar la desinformación». Facebook, al recibir la orden del FBI de censurar los hechos «inconvenientes», que pueden alterar las elecciones, no forma parte del programa.

YALI es la cara suave e Instagram de AFRICOM. Estados Unidos ha participado en el derrocamiento de varios gobiernos africanos en las últimas dos décadas, con tropas entrenadas bajo el AFRICOM, obsesionado por el secreto. No ha habido ninguna auditoría seria del Pentágono sobre el armamento de los «socios» locales de AFRICOM. Por lo que sabemos -como en Siria y Libia- los militares estadounidenses podrían estar armando a más terroristas.

Y como era de esperar, todo es bipartidista. El rabioso neocon y ex asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, en diciembre de 2018, en la Fundación Heritage, lo dejó muy claro:

la presencia de EEUU en África no tiene nada que ver con el apoyo a la democracia y el desarrollo sostenible. Se trata de contrarrestar a Rusia y China.

Cuando se enteró de que Pekín estaba considerando la posibilidad de construir una base naval en Guinea Ecuatorial, país rico en petróleo, la Casa Blanca de Biden envió enviados de poder a la capital, Malabo, para convencer al gobierno de que cesara y desistiera. En vano.

En cambio, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, fue recibido como una superestrella en su reciente y extensa gira por África, donde se percibe ampliamente que los precios mundiales de los alimentos y el drama de los fertilizantes son consecuencia directa de las sanciones occidentales a Rusia. El líder de Uganda, Yoweri Museveni, fue directo al grano cuando dijo:

¿Cómo podemos estar en contra de alguien que nunca nos ha perjudicado?.

Del 13 al 15 de diciembre, la Casa Blanca tiene previsto celebrar en Washington una importante Cumbre de Líderes de Estados Unidos y África, en la que se debatirá sobre todo la seguridad alimentaria y el cambio climático, además de las perennes conferencias sobre democracia y derechos humanos. La mayoría de los líderes no estarán precisamente impresionados con esta nueva muestra del «compromiso duradero de Estados Unidos con África». Bueno, siempre está el YALI. Tantos jóvenes líderes que adoctrinar, tan poco tiempo.

*Pepe Escobar es columnista de The Cradle, redactor jefe de Asia Times y analista geopolítico independiente centrado en Eurasia. Desde mediados de la década de 1980 ha vivido y trabajado como corresponsal extranjero en Londres, París, Milán, Los Ángeles, Singapur y Bangkok. Es autor de Globalistan: How the Globalized World is Dissolving into Liquid War (Nimble Books, 2007), Red Zone Blues: a snapshot of Baghdad during the surge, Obama does Globalistan (Nimble Books, 2009), 2030 (Nimble Books, 2020). Su ultimo libro es Raging Twenties (Nimble, 2021)

(1) Beltway se emplea, también para expresar la zona donde se desarrolla la política de los EEUU

