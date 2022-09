HACER «LO QUE SEA NECESARIO» PARA MANTENER A EUROPA EN EL «PASO DE LA INTERVENCIÓN»*. Alastair Crooke. 

Alastair Crooke.

12 de septiembre 2022.

*Parafraseando a Jaroslav Zajiček, embajador checo del Coreper (1)

Los dirigentes de la UE están decididos a ignorar los mensajes de protesta, por muy ruidosos que sean.

Hay un tufillo de desesperación flotando en el espacio de batalla de Bruselas. Olvídate de la guerra de Ucrania, que es una causa perdida, y sólo es cuestión de tiempo, hasta su desenredo final; sin embargo, Ucrania, como icono de cómo la Euro-élite ha elegido imaginarse a sí misma, no podría ser menos existencial. En Bruselas se considera (cínicamente) que es la clave para mantener a los 27 Estados miembros en un «paso firme», es decir, una oportunidad para hacerse con el poder: Los europeos somos «víctimas», como Ucrania, de las acciones de Putin»; «Todos deben sacrificarse a la recién instalada «economía de guerra» de mando».

Considere los temores (percibidos por Bruselas) de abandonar a Ucrania para suplicar a Moscú por el gas y el petróleo. Un discurso del presidente Macron de la semana pasada dio un «anticipo» de lo que podría seguir: Macron dijo en una conferencia de embajadores en el Elíseo la semana pasada, que la UE no debe permitir que los belicistas de Europa del Este determinen la política exterior de la UE, o incluso permitir que los europeos del este actúen unilateralmente en apoyo de Kiev. «Un comentarista bromeó diciendo que Macron al menos evitó el infame comentario de Jacques Chirac de que los europeos del Este habían perdido la oportunidad de «callarse»».

Por lo tanto, el establishment de la UE está actuando con presteza para asegurar «una cohesión de 27 pasos cerrados» contra el riesgo de que el consenso se disuelva ante el escenario de pesadilla de un aumento de 2 billones de euros en el gasto de gas y electricidad; un aumento de las facturas unitarias de energía en un 200% en toda Europa (que equivale al 20% de la renta disponible de los hogares) (cifras de Goldman Sachs Research). Las grandes manifestaciones del pasado fin de semana en Europa fueron claras en su mensaje:

Queremos que nos devuelvan el gas. QUE SE JODA LA OTAN.

Los dirigentes de la UE están decididos a ignorar este tipo de mensajes de protesta, por muy ruidosos que sean.

Rusia dice que, a menos que se levanten las sanciones, no circulará gas por Nordstream 1. Es una pistola en la cabeza de la UE (en respuesta a las sanciones impuestas a Rusia). Sin embargo, si los dirigentes de la UE atendieran el llamamiento de los manifestantes para que la UE se olvide de Ucrania y levante las sanciones a Rusia, los europeos del Este, por supuesto, pondrían otra pistola en la cabeza de la UE (el veto sobre las cuestiones de política exterior de la UE). Macron tiene razón.

Esa es la perspectiva interna de la disolución. Externamente, el panorama no es más halagüeño. El respeto por los valores de la UE está disminuyendo en los países no occidentales. Su prestigio se está erosionando. África y el Sur Global se mantienen al margen de Ucrania; la OPEP+ ha dejado muy clara su posición recortando la producción de crudo (100.000 barriles/día); e Irán acaba de lanzar un órdago a la UE al decir que «no habrá acuerdo» hasta que se resuelvan los «problemas no resueltos de las partículas de uranio».

Como explicaba un editorial del Global Times esta semana:

Desde que estalló el conflicto entre Rusia y Ucrania, Estados Unidos y sus aliados han intentado que los demás apoyen sus sanciones, pero no se han molestado en pensar por qué su batuta ya no funciona. Sencillamente, la menguante influencia de Occidente se debe a su abuso de poder, despreciando y aprovechando egoístamente los intereses de otros países. ¿Cómo puede la comunidad internacional confiar en Occidente después de todo lo que ha hecho?.

Ni la OPEP ni el petróleo iraní como bálsamo para el «sacrificio» de la UE por Ucrania. Muchos en los países no occidentales, más bien, están emigrando a los BRICS y a la alianza de la OCS (Organización de Cooperación de Shanghái).

Sin embargo, la UE se aferra a sus principios de «salvar a Ucrania». Así, después de «trabajar sin descanso durante el fin de semana», la UE propone «intervenciones históricas» en el mercado de la energía, que incluyen una tasa sobre los beneficios excesivos de las empresas eléctricas y energéticas, y medidas que van desde los topes de los precios del gas hasta la suspensión del comercio de derivados de la energía.

En una palabra, todos los demás mercados de materias primas están a punto de ser «regulados» o limitados hasta la muerte. Y la UE está llevando su «guerra económica con Rusia» a una interpretación explícitamente muy literal:

El llamado «instrumento de emergencia» del mercado interior, «que se presentará el 13 de septiembre, establece varias etapas que abren a la Comisión poderes diversos según la situación». A través de este nuevo instrumento, la Comisión buscará poderes de emergencia que le den derecho a reorganizar las cadenas de suministro; secuestrar los activos de las empresas; reescribir los contratos comerciales con proveedores y clientes; ordenar a las empresas que hagan acopio de reservas estratégicas; y obligarlas a dar prioridad a los pedidos de la UE sobre las exportaciones.

Hmmm. Si se adopta, esto transformaría a la UE literalmente en una economía de mando en tiempos de guerra.

Además, los Estados miembros se verán obligados a conformarse a través de un control centralizado que supervisará toda la matriz de la infraestructura económica, de la que no se podrá salir (porque… porque «todos debemos sacrificarnos»).

Por lo tanto, Europa no racionará la poca energía que obtenga por su precio, sino que subvencionará la producción industrial y los hogares, aunque la nueva financiación impresa implique empujar a Europa a una depresión inflacionaria y al colapso de la moneda. Las cifras y la liquidez necesarias para ello serán probablemente enormes. Sólo el rescate de los consumidores de Alemania asciende a 65.000 millones de dólares.

Pero estas subvenciones no tienen sentido. Pueden ofrecer a los consumidores europeos un alivio a corto plazo, pero los costes no son el problema principal. El problema sigue siendo si el petróleo y el gas natural estarán disponibles a un precio significativo; el precio es discutible cuando la oferta se acerca a cero.

La oferta es una cosa. Sin embargo, las contradicciones estructurales de esta construcción de economía dirigida son otra muy distinta. ¿Cómo encaja exactamente este «rescate» explícitamente inflacionario con la determinación del BCE de subir los tipos para luchar contra la inflación? Está claro que no es así. Pedir prestado o imprimir dinero para pagar la energía importada (en dólares) -mientras se registran crecientes déficits gemelos- es una excelente manera de destruir la propia moneda. Y significa que la inflación no es transitoria. Así, por fuerza de la lógica, la UE debe racionar por decreto (como en la guerra). ¿Pero cómo?

En la guerra cinética, las respuestas son mucho más predecibles: Dar prioridad a la fabricación industrial de proyectiles de artillería y tanques. En la guerra económica, cuyo objetivo es conseguir algo bastante diferente -el funcionamiento básico de una economía de consumo diversa-, las opciones no son tan obvias: es decir, la calefacción doméstica frente a las necesidades operativas de los fabricantes; la industria de bajo consumo energético frente al uso industrial intensivo; las industrias que sirven a las necesidades estratégicas de los consumidores frente a las de lujo o seguridad; y el equilibrio de la equidad frente a las conexiones políticas de alto nivel.

Este es el tipo de preguntas que se plantean a diario los economistas de los sistemas totalmente planificados, y que se equivocan porque no tienen mecanismos de fijación de precios ni de retroalimentación que sirvan para orientar sus decisiones.

De acuerdo, todos sabemos que la respuesta pavloviana de la UE será simplemente invertir dinero en energías renovables, pero ¿será esa la respuesta correcta? El modelo de negocio de Europa es básicamente la producción de alta gama (es decir, costosa), apalancada en la entrada de energía barata de Rusia. Como ha aducido el gurú de Credit Suisse, Zoltan Poszar Nada menos que 2 billones de dólares del valor añadido de la fabricación alemana dependen de unos meros 20.000 millones de dólares de gas procedente de Rusia, lo que supone un apalancamiento de 100 veces mayor. Es una pirámide enormemente invertida que descansa sobre un vértice relativamente pequeño de combustible fósil. ¿Alguien cree realmente que los molinos de viento de bajo consumo energético mantendrán levitando esos 2 billones de dólares de producción alemana?

Por otra parte, pero como parte de la guerra financiera colectiva de Occidente contra Rusia, los ministros de finanzas del G7 acordaron seguir adelante con un plan para limitar el precio de las exportaciones de petróleo ruso. Esta iniciativa no sustituiría a los embargos de los países del G7, ni a los de la UE por separado, sobre el petróleo ruso, sino que sería complementaria.

Dado que más del 90% de los barcos del mundo están asegurados a través de aseguradoras con sede en Londres, como Lloyds of London, los funcionarios estadounidenses y de la UE esperan que la iniciativa afecte masivamente a los ingresos energéticos rusos. El tope se aplicaría a través de la «prohibición total de los servicios (de seguros)», que sólo se permitiría si los cargamentos se compran a un precio, o por debajo de él, que será fijado por una «amplia coalición de países».

Este plan es esencialmente una idea de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen:

Este tope de precios es una de las herramientas más poderosas que tenemos para luchar contra la inflación y proteger a los trabajadores y a las empresas en Estados Unidos y en todo el mundo de futuras subidas de precios causadas por perturbaciones mundiales.

En la visión de Yellen, el precio se fijaría por encima del nivel de precios que Rusia necesita para equilibrar su presupuesto nacional (y así incentivar a Rusia a seguir bombeando petróleo); pero estaría por debajo del precio necesario para mantener la prosperidad de las economías occidentales – y lo suficientemente bajo como para recortar los ingresos petroleros de Rusia, debilitando así su economía, y su esfuerzo bélico.

Pero no funcionará. Rusia puede sustituir fácilmente los seguros occidentales. Las dos vías principales son el autoseguro (se reserva una parte de los ingresos en un fondo para pagar los siniestros en caso de necesidad), y el seguro cautivo (se crean compañías de seguros propias con participación de los afectados). De hecho, Shakespeare lo describió en El mercader de Venecia en 1598.

Sencillamente, Rusia puede conseguir fácilmente seguros en otros mercados que no participan en el boicot, como Dubai, India y China, además de la propia Rusia. Por lo tanto, los seguros no servirán como arma eficaz contra Rusia, y el tope de precios fracasará.

En esencia, Rusia ha ganado efectivamente tanto la guerra militar en Ucrania como la guerra de las sanciones financieras globales (aunque ambas están lejos de terminar). Cuanto más tiempo continúe la negación, más se perjudicará a Europa económicamente. Eso es obvio; y también es obvio que este invierno será feo en Europa.

Sin embargo, hasta ahora, los dirigentes de la UE están redoblando sus errores, ya que ven que la situación sirve a sus ambiciones más amplias. El primer periodo de la pandemia en Europa se caracterizó por que los Estados miembros antepusieron sus propias necesidades nacionales -de forma un tanto caótica- (aunque con el trasfondo de la total ineptitud de la UE). El distanciamiento social era de 1 metro en un país, de 2 metros en otro; mientras que los requisitos de las máscaras y las normas para las reuniones sociales estaban por todas partes, y en Alemania incluso cambiaban de una región a otra.

Sin embargo, el establishment de la UE tomó medidas tardíamente. Esta crisis le dio el aroma de la oportunidad: Se embarcó en una toma de poder. Se hizo con el control en toda Europa de los procedimientos de vacunación, las restricciones de viaje y, con el cierre, los poderes de emergencia sobre la vida de los ciudadanos.

Con el corte de energía, la UE vuelve a invocar «poderes de emergencia», en medio de sombríos titulares mediáticos que inducen al miedo. En Bruselas se percibe como una nueva oportunidad para que la élite imponga el «bloqueo» de la intervención a los 27, y se apodere del control central sobre asuntos que antes eran competencias nacionales (a menudo sujetas a responsabilidad parlamentaria).

Los topes y los reglamentos están en proceso, y el 13 de septiembre la UE estudiará la posibilidad de otorgarse a sí misma dichos poderes para «reorganizar» las líneas de suministro; secuestrar activos; reescribir los contratos comerciales; ordenar la acumulación de existencias y afirmar la primacía de las órdenes de la UE sobre todas las demás.

La crisis energética será «utilizada» de esta manera. El objetivo es siempre el control central. Para los ideólogos, ahora también es la oportunidad de «acelerar la desfosilización» y denunciar el «retroceso en las energías renovables», sea cual sea el dolor que se imponga a los ciudadanos. Este mensaje está inundando los sitios web europeos.

El ministro de Asuntos Exteriores alemán (del Partido Verde) lo dijo claramente: Pondré a Ucrania en primer lugar «sin importar lo que piensen mis votantes alemanes», o lo difícil que sea su vida.

Si uno se preguntara, ¿se está desarrollando entonces la agenda del Foro Económico Mundial (“Davos”, WEF por sus siglas en inglés)? Sería difícil dar un «no» categórico.

En cualquier caso, la UE está construida como una apisonadora que aplasta constantemente el camino hacia un mayor control central; más gestión de noticias; más vigilancia ciudadana. El acervo, el TJCE y la burocracia simplemente avanzan con un impulso imparable: Nunca se incluyó la marcha atrás. De hecho, la arquitectura no tiene casi ninguna disposición para dar marcha atrás, excepto invocando el artículo 50, es decir, saliendo de la Unión, y eso intencionadamente se ha hecho insoportablemente doloroso.

Por lo tanto, espere que los líderes de la UE persistan dogmáticamente en la transformación de la UE en una economía dirigida al estilo soviético. E incluso a buscar más poderes, cuanto más se debilite la economía. La UE está convencida de que las protestas públicas pueden ser, y serán, reprimidas por la fuerza (posiblemente con el ejército en las calles). Las protestas han comenzado. Sin embargo, sólo estamos en septiembre, y la niebla del verano aún persiste… el invierno llama, pero parece estar muy lejos.

Lo que sí es cierto es que con la UE apoyando masivamente la demanda a través de rescates generalizados -en un momento de oferta ya reducida y agravada por interrupciones y escasez del tipo de economía dirigida- se avecina una mayor inflación, y el euro estará «frito».

¿Hay una salida? Tal vez surja una figura que tome a todos por sorpresa. Tal vez la caída del euro y los resultados de las elecciones de noviembre en Estados Unidos sean el catalizador que permita que surja esa figura y articule una visión que parezca ofrecer alguna solución. La solución, después de todo, es bastante obvia. Pero primero, viene el dolor.

*Alastair Crooke es exdiplomático británico, fundador y director del Foro de Conflictos con sede en Beirut.

Nota

(1) El Coreper ocupa un lugar central en el sistema de toma de decisiones de la UE. Coordina y prepara los trabajos de todas las sesiones del Consejo y, a su nivel, trata de llegar a un acuerdo que posteriormente se somete a la aprobación del Consejo.

Fuente: Strategic Culture Foundation